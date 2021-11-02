На заседании СНБО поставлена задача довести ежедневное количество COVID-вакцинаций до 350 тысяч, - ОП

Перед местными властями стоит задача наращивать темпы вакцинации против COVID-19, чтобы ежедневное количество прививок в стране достигло 350 тысяч.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время общения с представителями СМИ в Виннице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине и доведены до каждой области и каждого города. Общее количество - 350 тысяч вакцинаций в сутки. То есть за каждую неделю мы должны делать более двух миллионов (прививок. - Ред.)", - сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, на прошлой неделе в один из дней было вакцинировано 317 тысяч человек, в то же время в другие дни количество прививок не превышало 300 тысяч.

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