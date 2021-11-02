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Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": дело ушло в суд без видеозаписей, - адвокат "Схем"

Нападение на журналистов в

Прокуратура не приобщила к переданным в суд материалам ключевые доказательства - видео- и аудиозаписи из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера.

Об этом заявил адвокат журналистов "Схем" Анатолий Попов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Сегодня указанное дело отправили в суд, но в нем отсутствуют ключевые доказательства. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении", – заявил Попов.

Кроме того, в процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая тяжелая, 146 статья Уголовного кодекса ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), которая карается ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок, добавил адвокат.

Читайте: Набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера

"Как нам стало известно, расследование дела по статье 146 о незаконном содержании журналистов в помещении банка было закрыто. А только эта статья считается как раз уголовным преступлением. Остальные две статьи, по которым дело пошло в суд – это уголовные проступки, согласно которым и порядок расследования упрощен, и ответственность значительно меньше. Мы будем обжаловать решение о закрытии дела в части 146 статьи", – отметил Попов.

Ранее пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

прокуратура (5040) Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+16
Кишенькова прокуратура "працює".
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02.11.2021 21:10 Ответить
+15
своих не бросают, и это еще журналистам повезло восстановить запись - так бы обвиняемыми были они
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02.11.2021 21:19 Ответить
+10
И чиво я такой неудивлённый?
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02.11.2021 21:19 Ответить
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02.11.2021 21:07 Ответить
за что вы боролись на то и напоролись, расхлебывайте набросчики на вентилятор
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02.11.2021 21:08 Ответить
Виборці Щєлєнськава заслужили тої сраки, яка скоро почнеться. І будуть вигрібати за свій вибір. І це - справедливо.
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02.11.2021 21:15 Ответить
Страшне те ,що вигрібати будуть інші . Як і раніше. А ті ,хто вибрав, лежатиме на дивані перед телевізором.
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02.11.2021 21:35 Ответить
Таких наглых бандюг ещё не было при власти ! Даже бандюковича вели себя скромне
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02.11.2021 23:02 Ответить
Все правильно. Если туда приложить видео, то Порошенко туда запишет свою агитацию.
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02.11.2021 21:08 Ответить
І правильно зробить. Треба ж комусь вигрести з Української хати це зільоне лайно.
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03.11.2021 08:30 Ответить
Кишенькова прокуратура "працює".
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02.11.2021 21:10 Ответить
Это неправильные записи, удалённые и впоследствии восстановленные записи не могут быть доказательством
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02.11.2021 21:11 Ответить
Могут, после подтверждения аутентичности независимой экспертизой. Ходатайство судье с требованием приобщения после необходимых процессуальных действий. Напомнить судье, что его действия не должны препятствовать обьективному рассмотрению.
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02.11.2021 21:20 Ответить
А зачем Вы это мне объясняете?
Для людей у которых проблемы с чувством юмора я смайлик поставил... вижу - не помогло...
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02.11.2021 21:54 Ответить
У меня тоже иногда проблемы с чувством юмора, но теперь и я понял: смайлик - это вроде закадровый смех, чтобы помочь зрителям догадаться, что это таки да смешно.
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02.11.2021 23:27 Ответить
Судя по комментариям, шутка явно не удалась
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02.11.2021 23:35 Ответить
ИМХО, нормально. Я смайлик заметил, но сарказм уловил и без него, из смысла.
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03.11.2021 00:36 Ответить
А суддя поверне ту справу на додаткове розслідування. Воно йому треба по "сирій" справі місяцями очікувати коли збиратимуться слідством докази.
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02.11.2021 21:55 Ответить
Вони вирвані із контексту (зі справи).
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02.11.2021 21:41 Ответить
А ты как вижу, юрист с сумасшедшим стажем...
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02.11.2021 21:42 Ответить
Тупой, ещё тупее.
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02.11.2021 21:55 Ответить
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02.11.2021 21:14 Ответить
Порив смердючого вітру змін.
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03.11.2021 08:22 Ответить
своих не бросают, и это еще журналистам повезло восстановить запись - так бы обвиняемыми были они
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02.11.2021 21:19 Ответить
Потерпілі можуть стати обвинуваченими і на підставі відеозапису нападу на них.
Прецеденти такої "роботи" прокурватури є.
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03.11.2021 10:09 Ответить
И чиво я такой неудивлённый?
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02.11.2021 21:19 Ответить
"Око государєво" дивиться лише в одну сторону
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02.11.2021 21:32 Ответить
Зеленский друзей не сдаёт!
Он их отмазывает!
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02.11.2021 21:35 Ответить
Так "досягнень" то немає, про що ще можна мекати, хіба що при Порошенку не таке відбувалося, Але це вже шаблон.
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02.11.2021 21:45 Ответить
Очень логично поступает. Рука руку...
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02.11.2021 21:44 Ответить
Прокуратура не приобщила к переданным в суд материалам ключевые доказательства - видео- и аудиозаписи из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера. -Как же так? Удивляются украинцы. А вот так ! Им отвечает находчиво правящая Украиной еврейская мафия Коломойского.
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02.11.2021 21:46 Ответить
Непонятно кто там за рулём был.
И вообще, был ли в том автомобиле руль?!
А видео потерялись... просто потерялись.
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02.11.2021 22:21 Ответить
клоунам -
кремлёвцы
в 2019-м
поставили задачу :
рассмешить страну...
до слёз
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02.11.2021 23:06 Ответить
Пока у нас Зеля, дела такого рода будут заканчиваться пшиком.
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03.11.2021 08:19 Ответить
Ну, прокурватура і не на такі фокуси здатна.
Наприклад, відозйомку нападу на журналістів може оформити у справу про напад журналістів на працівників банку.
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03.11.2021 10:07 Ответить
 
 