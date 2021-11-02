Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": дело ушло в суд без видеозаписей, - адвокат "Схем"

Прокуратура не приобщила к переданным в суд материалам ключевые доказательства - видео- и аудиозаписи из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера.

Об этом заявил адвокат журналистов "Схем" Анатолий Попов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Сегодня указанное дело отправили в суд, но в нем отсутствуют ключевые доказательства. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении", – заявил Попов.

Кроме того, в процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая тяжелая, 146 статья Уголовного кодекса ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), которая карается ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок, добавил адвокат.

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"Как нам стало известно, расследование дела по статье 146 о незаконном содержании журналистов в помещении банка было закрыто. А только эта статья считается как раз уголовным преступлением. Остальные две статьи, по которым дело пошло в суд – это уголовные проступки, согласно которым и порядок расследования упрощен, и ответственность значительно меньше. Мы будем обжаловать решение о закрытии дела в части 146 статьи", – отметил Попов.

Ранее пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.