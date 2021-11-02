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Новости Война
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Командующий ОС Павлюк: "Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий"

Командующий ОС Павлюк:

У Украины готовы планы оборонительной и контр-наступательной операций на случай эскалации войны на Донбассе.

Об этом Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сказал в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, мы это (возможность эскалации. - Ред.) прекрасно понимаем, прекрасно видим", - сказал Павлюк.

Он рассказал о провокации, которую военнослужащие РФ устроили устроили рядом с границей 8 сентября.

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"Собрали людей для празднования мероприятий своих соответствующих годовщин. В это время начали обстреливать сначала свои позиции, а затем позиции наших войск, поставив пушки за людьми и дожидаясь нашего ответа. Сами понимаете для чего это было создано, для того чтобы потом показав эту картинку с другой стороны, спровоцировать соответствующий конфликт", - рассказал Павлюк.

Он отметил, что тогда украинские военнослужащие не поддались на эту провокацию.

"Мы прекрасно понимаем, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", - подытожил Павлюк.

Также читайте: Наев: Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги

Автор: 

граница (5312) оборона (5252) россия (96420) операция Объединенных сил (6766) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+11
А четырех кратный уклонист готов?
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02.11.2021 21:48 Ответить
+7
Зебильная тупизна. Читай , недоделанное
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02.11.2021 21:52 Ответить
+6
Я вас зеленых приколистов просто считаю недоразвитыми. И то, что армия сейчас обходится без Зели, это плюс армии и минус клоуну.
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02.11.2021 22:02 Ответить
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А четырех кратный уклонист готов?
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02.11.2021 21:48 Ответить
Зебильная тупизна. Читай , недоделанное
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02.11.2021 21:52 Ответить
И что? Ты без него никак?
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02.11.2021 21:54 Ответить
Тупица! А как армия без главнокомандующего? Действительно, зебил это приговор
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02.11.2021 21:55 Ответить
Армия как-то обходится сейчас. И раньше обходилась. Не вижу никаких причин, чтобы что-то поменялось в этом смысле.

А зачем ругаешься? Пробовал как-то без ругани обойтись? Или совсем плохо тебе?
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02.11.2021 21:58 Ответить
Я вас зеленых приколистов просто считаю недоразвитыми. И то, что армия сейчас обходится без Зели, это плюс армии и минус клоуну.
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02.11.2021 22:02 Ответить
А педроты по-другому не умеют общаться, ни с кем
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03.11.2021 07:32 Ответить
Зачем он тебе?
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02.11.2021 21:51 Ответить
та шо он там саображает?скажут шо нить для отмазки,зеленое и схавает
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02.11.2021 21:52 Ответить
Полная боевая готовность ,держим порох сухим а моторы прогретыми .
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02.11.2021 21:51 Ответить
Топливо из Беларуси тоже везётся...
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02.11.2021 22:06 Ответить
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02.11.2021 21:52 Ответить
только правду сказать не готовы... ни о потерях... ни о приказах... ни о предательстве и сдаче интересов главнюками.. ни о обогащении паркетных.. ни о фальшивых УБД всяким андонам...
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02.11.2021 21:52 Ответить
Вот и делайте выводы о том,чем всё закончится ,и готовы ли мы на самом деле.
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02.11.2021 22:45 Ответить
Круто...с главнокомандующим -тупым жлобом-малоросом из "рассмеши комика "...
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02.11.2021 21:53 Ответить
Эти глаза не могут врать
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02.11.2021 21:54 Ответить
Ермак с бубочкой уже давно слили кацапам все планы.!
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02.11.2021 21:55 Ответить
Все правильно сказал наш генерал , поддерживаю .
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02.11.2021 21:56 Ответить
Точно замечено, про выгребную яму-404:

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02.11.2021 21:56 Ответить
ага готовы, все говорят про скопление, а они не видят...
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02.11.2021 21:58 Ответить
"Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию."
Только учтите, что планы всех этих операций через }{уйловских агентов Дерьмака и Демченко давно уже в Кремле. Да и Янелох их как минимум Луке уже выболтал.
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02.11.2021 22:10 Ответить
Не піддались на провокації ! 💪💪💪
Нас ї..ть ,а ми крєпчаєм !
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02.11.2021 22:12 Ответить
А нашо нам тая моцква ? Почорніла вся.. Визволяти її від орди із Закавказья ?
Нема навіть бажання дивитись на схід. Саменькі робіть.
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02.11.2021 22:30 Ответить
А народу Украины ,. для отражения военной агрессии, выдача оружия предусмотрена???
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02.11.2021 22:25 Ответить
На передовой и получишь
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03.11.2021 07:34 Ответить
А Вы чьих будете, такой "передовой"?
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03.11.2021 09:19 Ответить
Медвечука гуляти випустили ...ото так готові..
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02.11.2021 22:28 Ответить
мы готовы:
к полномасштабному вторжению,
к боевому применению,
к постковидному обострению,
к подорожавшему отоплению ...

мы не готовы :
к нормальной жизни течению!
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02.11.2021 22:57 Ответить
Только конченим зебилам, готовими лизать сапоги окупанта не понятно, что по соседству с паРашей и вонючими кацапами-имперцами, нормальной жизни не может бить в принципе.
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03.11.2021 05:45 Ответить
правильно.
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03.11.2021 04:07 Ответить
 
 