Командующий ОС Павлюк: "Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий"

У Украины готовы планы оборонительной и контр-наступательной операций на случай эскалации войны на Донбассе.

Об этом Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сказал в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, мы это (возможность эскалации. - Ред.) прекрасно понимаем, прекрасно видим", - сказал Павлюк.

Он рассказал о провокации, которую военнослужащие РФ устроили устроили рядом с границей 8 сентября.

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"Собрали людей для празднования мероприятий своих соответствующих годовщин. В это время начали обстреливать сначала свои позиции, а затем позиции наших войск, поставив пушки за людьми и дожидаясь нашего ответа. Сами понимаете для чего это было создано, для того чтобы потом показав эту картинку с другой стороны, спровоцировать соответствующий конфликт", - рассказал Павлюк.

Он отметил, что тогда украинские военнослужащие не поддались на эту провокацию.

"Мы прекрасно понимаем, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", - подытожил Павлюк.

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