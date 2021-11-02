Командующий ОС Павлюк: "Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий"
У Украины готовы планы оборонительной и контр-наступательной операций на случай эскалации войны на Донбассе.
Об этом Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сказал в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества, сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, мы это (возможность эскалации. - Ред.) прекрасно понимаем, прекрасно видим", - сказал Павлюк.
Он рассказал о провокации, которую военнослужащие РФ устроили устроили рядом с границей 8 сентября.
"Собрали людей для празднования мероприятий своих соответствующих годовщин. В это время начали обстреливать сначала свои позиции, а затем позиции наших войск, поставив пушки за людьми и дожидаясь нашего ответа. Сами понимаете для чего это было создано, для того чтобы потом показав эту картинку с другой стороны, спровоцировать соответствующий конфликт", - рассказал Павлюк.
Он отметил, что тогда украинские военнослужащие не поддались на эту провокацию.
"Мы прекрасно понимаем, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", - подытожил Павлюк.
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А зачем ругаешься? Пробовал как-то без ругани обойтись? Или совсем плохо тебе?
Только учтите, что планы всех этих операций через }{уйловских агентов Дерьмака и Демченко давно уже в Кремле. Да и Янелох их как минимум Луке уже выболтал.
Нас ї..ть ,а ми крєпчаєм !
Нема навіть бажання дивитись на схід. Саменькі робіть.
к полномасштабному вторжению,
к боевому применению,
к постковидному обострению,
к подорожавшему отоплению ...
мы не готовы :
к нормальной жизни течению!