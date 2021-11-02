Суд по делу МН17 будет продолжать попытки допросить курского комбрига Мучкаева до 20 февраля 2022 года

Суд в Нидерландах, рассматривающий дело сбитого над Донбассом самолета рейса МН17, рассчитывает, что Россия отреагирует на запрос следователя судьи о возможности допросить командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева.

Суд установил срок по Мучкаеву до 10 февраля 2022 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По мнению суда, есть шанс. По этой причине нельзя исключать, что запрос будет одобрен", - отметил председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс.

Накануне защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу - обратилась в суд и настаивала, чтобы попытки допросить Мучкаева были продолжены.

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Следующее заседание суда состоится 8 ноября в 10:00 по местному времени.

Слово в суде будут иметь родственники погибших, которые изъявили желание выступить в суде и рассказать, как трагедия МН17 повлияла на их жизнь.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах начался 10-й блок слушаний по делу об уничтожении самолета рейса МН17. Следственный судья завершил предварительное расследование до 1 ноября 2021 года. Согласно предварительному графику, слушания будут проходить 1-2, 8-9, 15-17 ноября.

Ожидается, что 8 ноября родственники погибших продолжат выступления в суде. Планируется, что во вторник, 9 ноября, будут обсуждены обращения и иски потерпевших. 15 и 16 ноября у прокуратуры будет заключительное слово, в частности, о вынесении приговора. Также суд оставляет возможность проведения судебного заседания в среду, 17 ноября.

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