Один из патрульных катеров типа "Айленд" будет назван в честь Героя Украины Вячеслава Кубрака

Очередной патрульный катер типа "Айленд", который вскоре отправят из США в Украину, будет назван в честь погибшего командира инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты прапорщика Вячеслава Кубрака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Вячеслав Кубрак проходил военную службу с 2005 года. Участвовал в миротворческой операции в Косово. С 15.09.2014 г. выполнял боевые задания в районах проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей (далее — АТО) в составе ротной тактической группы ВМС (в то время сектор "М"). С 25.09.2015 г. выполнял боевые задания в АТО в должности командира инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты и командира группы разминирования. За мужество и героизм награжден знаком начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ "За разминирование" (2017 год), а также государственными наградами – медалью "За безупречную службу" (2018 год) и орденом "За мужество" (2019 год).

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08.10.2019 во время проведения разминирования на линии боевого столкновения у поселка Водяное группа разминирования во главе с прапорщиком Вячеславом Кубраком попала под обстрел противника. Возвращаясь к своим позициям, подразделение наткнулось на минно-взрывное заграждение, установленное противником, которое делало невозможным безопасное движение группы. Для сохранения жизни и здоровья подчиненных прапорщик Кубрак принял решение увести личный состав и самостоятельно приступил к разминированию. Во время обезвреживания взрывного устройства получил тяжелое ранение. Был эвакуирован в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, но спасти его жизнь врачам не удалось. Похоронен 13.10.2019 в с. Миролюбовка Херсонской области.

Указом Президента Украины от 22 августа 2020 г. прапорщику Кубраку присвоено звание Герой Украины (посмертно).