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Россия не нагружает газопроводы через Украину и Беларусь, чтобы заставить Европу разрешить запуск "Северного потока - 2", - Reuters

Россия не нагружает газопроводы через Украину и Беларусь, чтобы заставить Европу разрешить запуск

Российский концерн "Газпром" 2 ноября отказался зарезервировать дополнительные мощности для увеличения поставок газа в Европу, что помогло бы снизить цены на природный газ на европейском рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В Кремле заявили, что Россия по-прежнему планирует начать прокачку газа в Европу сразу после пополнения внутренних резервуаров, в соответствии с распоряжением, отданным "Газпрому" на прошлой неделе президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что Россия обеспечивает треть всех поставок газа в Европу, имея ключевое значение для положения дел на европейском рынке, где в последнее время резко выросли цены на газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания выступила против "Северного потока-2"

Москва заявляет, что выполняет свои договорные обязательства, хотя Международное энергетическое агентство и некоторые европейские политики подчеркивают, что Россия могла бы сделать больше.

Однако "Газпром" отказался от резервирования дополнительных мощностей по транзиту газа в Европу через Украину и Польшу на период с января по сентябрь 2022 года. Это свидетельствует о том, что Россия не планирует поставлять больше газа, чем предписывается уже существующими контрактами, - по крайней мере, по указанным маршрутам.

Москва отрицает, что поставки были прекращены для оказания давления на немецкие регулирующие органы, которые должны дать добро на начало работы нового трубопровода "Северный поток - 2", пролегающего по дну Балтийского моря.

По словам Путина, поставки российского газа через "Северный поток - 2" начнутся в течение одного дня после получения разрешения.

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Немецкий регулирующий орган должен сертифицировать трубопровод до начала января, но может принять это решение раньше. После этого рекомендация будет направлена в Еврокомиссию, у которой будет в распоряжении два месяца на принятие окончательного решения.

Дмитрий Маринченко, старший директор рейтингового агентства Fitch, считает, что "Северный поток - 2", по-видимому, стал причиной отказа "Газпрома" от резервирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину и по газопроводу, пролегающему через Беларусь.

"Газпром, вероятно, делает ставку на то, что "Северный поток - 2" будет запущен в ближайшее время, и не хочет в данный момент брать на себя дополнительные обязательства, поскольку транзитные маршруты через Украину и трубопровод Ямал-Европа, вероятно, будут использоваться в качестве дополнительных путей после запуска "Северного потока - 2"", - утверждает Маринченко.

Цены на природный газ в Европе в этом году выросли примерно на 250%, а в какой-то момент в начале октября выросли в восемь раз из-за резкого роста спроса на энергетические ресурсы в европейской экономике, начавшей восстанавливаться после прошлогоднего спада, связанного с пандемией COVID-19.

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Автор: 

Газпром (3186) Северный поток (1458) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+11
Не начнет. Уже все.Кацапы получили веревочки от Европушки в свои руки. Теперь только подсмыкивать будут.
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02.11.2021 22:21 Ответить
+9
«Цены на природный газ в Европе в этом году выросли примерно на 250%, а в Источник: »

А ПОЧЕМУ Брюссель не сделал Меркель предъяву за вредительство?

ведь цены не с потолка подскочили .
Как делать замечания Польше - так их не остановить ,
а как дать в глаз Меркель - так тишина
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02.11.2021 22:21 Ответить
+6
Знаете, на сколько снизились поставки нефти во время Карибского кризиса? На 5%. А цена подскочила в 4 раза. Вот что-то подобное произошло и сейчас. ***** через свои прокладки выкупил сам у себя газ, создав искусственный дефицит на рынке газа. Теперь он поставил Европу в такие условия, что отказаться от запуска СП2 те уже не могут... Имеет ли к этому отношение Меркель? Конечно имеет - самое прямое. Не было бы СП2, не было бы газового шантажа и нынешних цен на газ бы не было. Они сами себя заманили в ловушку. Ну а нам остается надеяться, что кацапы какую-нибудь диверсию на нашем газопроводе не устроят.
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02.11.2021 23:37 Ответить
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Можно подумать, что параша после запуска СП-2 начнёт опять загружать украинскую ГТС...
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02.11.2021 22:11 Ответить
Не начнет. Уже все.Кацапы получили веревочки от Европушки в свои руки. Теперь только подсмыкивать будут.
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02.11.2021 22:21 Ответить
А я об чём... Только на любой болт с резьбой найдётся болт побольше. Долговременный результат понятен- кацапы газ в Европу поставлять не будут- будут другие. А украинская ГТС начнёт работать в реверсном режиме для нужд самой Украины.
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02.11.2021 22:38 Ответить
Хех. В отношении газа в Европе не все так просто. По крайней мере на сейчас.
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02.11.2021 22:46 Ответить
И что она будет гонять по трубам? При мощностях украинской трубы, єто как в каждом вагоне метро возить не более одного человека.
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02.11.2021 22:46 Ответить
Гонять ничего лишнего не надо. Закачивается технологический газ, поддерживается рабочее давление, и из системы отбирается столько, сколько нужно. Сколько забрали- столько и пополнили. А в хранилищах места хватит и для Украины, и для ЕС останется.
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02.11.2021 22:50 Ответить
Как хотите, а вот я уверен, что СП-2 не заработает. Один уважаемый человек так сказал.
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02.11.2021 22:12 Ответить
Любопытно что же ему помешает работать?
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02.11.2021 22:33 Ответить
Не знаю, но уверен, что что-то помешает.
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02.11.2021 22:36 Ответить
Ну для всего есть предпосылки всегда. А если надеяться на что-то, то это прямой путь к заблуждению.
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02.11.2021 22:47 Ответить
Это на границе веры и интуиции.
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02.11.2021 22:50 Ответить
Дима Гордон, он как то наванговал что СП 2 не заработает.
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02.11.2021 22:49 Ответить
Что еще раз доказьівает - Москва использовала и будет использовать газ в качестве геополитического рьічага давления. Причем , после запуска СП-2 ей єто делать будет намного проще .
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02.11.2021 22:14 Ответить
Проще? Чем же?
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02.11.2021 22:17 Ответить
СП-1,2 можно мгновенно остановить , закрьів вентили на российской стороне трубьі - идеально для шантажа . Украинская ГТС имеет буфер в виде подземньіх газовьіх хранилищь емкостью более 30 млрд.куб. Даже при закрьітом вентиле с российской стороньі , газ можно поставлять в ЕС минимум 2 -3 недели . За єто время можно подогнать газовозьі с СПГ и избежать "заморозки".
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02.11.2021 22:39 Ответить
В этот буфер газ сначала должен кто-то накачать. Если европейцы желают подстраховаться - могут закачать в эти же хранилища и через СП-1/2, нет проблем.
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02.11.2021 22:49 Ответить
Ну положим Европа и свои хранилища имеет.
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02.11.2021 22:51 Ответить
В сухом остатке : переход на работу исключительно СП-1,2 уменьшает єнергобезопасность стран ЕС и увеличивает возможности Кремля использовать газ в качестве рьічага давления. Ничего общего с честньім бизнесом.
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02.11.2021 22:57 Ответить
Данилов , смотри вьіше. Я кирило-мефодию уже все растолковал , что и почему .
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03.11.2021 08:03 Ответить
а потом суд нагнет рашку за невыполнение контрактов, но вообще такое вряд ли возможно, европе нужен газ ,но кацапам нужны деньги
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03.11.2021 21:01 Ответить
«Цены на природный газ в Европе в этом году выросли примерно на 250%, а в Источник: »

А ПОЧЕМУ Брюссель не сделал Меркель предъяву за вредительство?

ведь цены не с потолка подскочили .
Как делать замечания Польше - так их не остановить ,
а как дать в глаз Меркель - так тишина
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02.11.2021 22:21 Ответить
Какое отношение старушка имеет к беспрецедентному скачку цен в Азии?
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02.11.2021 22:25 Ответить
Объяснять бесполезно, она в изоляции.
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02.11.2021 22:35 Ответить
А сам ситуацию понимаешь, чтобы объяснить? Это чистая политика, а не "скачок цен в Азии". И немцы имеют к этому самое непосредственное отношение.
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02.11.2021 23:39 Ответить
Знаете, на сколько снизились поставки нефти во время Карибского кризиса? На 5%. А цена подскочила в 4 раза. Вот что-то подобное произошло и сейчас. ***** через свои прокладки выкупил сам у себя газ, создав искусственный дефицит на рынке газа. Теперь он поставил Европу в такие условия, что отказаться от запуска СП2 те уже не могут... Имеет ли к этому отношение Меркель? Конечно имеет - самое прямое. Не было бы СП2, не было бы газового шантажа и нынешних цен на газ бы не было. Они сами себя заманили в ловушку. Ну а нам остается надеяться, что кацапы какую-нибудь диверсию на нашем газопроводе не устроят.
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02.11.2021 23:37 Ответить
"***** через свои прокладки выкупил сам у себя газ, создав искусственный дефицит на рынке газа."
Коротко - нет. ***** не сокращал поставки газа в ЕС, о чём собственно ЕС и заявил недавно. Наоборот, поставки Газпрома в ЕС выросли, а вот поставки США в ЕС упали.
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02.11.2021 23:43 Ответить
Они выросли в сравнении с 2020-м годом, когда был кризис и промышленность стояла. Теперь прогнозируемо начался бурный рост, поэтому штатам самим газа не хватает. Ну и переход развитых стран с угля на газ, наверное, сказывается. ***** без проблем мог увеличить поставки, но придержал. А вообще ЕС вроде как на 45% зависит от кацапского газа - это печально.
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02.11.2021 23:56 Ответить
Что значит мог увеличить? Газпромовские босы же прямо говорят - увеличим - покупайте. Они ж не могут просто увеличить куда-то туда без контракта. Но что-то желающих нет по 1,5 килобакса платить. Что рф в росте цен не при чём - руководство ЕС прямым текстом сказало.
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03.11.2021 00:00 Ответить
А что они могли еще сказать? Что они обосрались?
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03.11.2021 00:09 Ответить
Могли бы сказать - виноват Газпром.
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03.11.2021 00:12 Ответить
Так их об этом предупреждали, но они рассказывали про чисто экономические проекты и о том, как от этого всем станет хорошо. Признать, что виноват Грязьпром - поставить крест на своих политических карьерах. Так что теперь Грязьпром с руководством ЕС в одной лодке... А может, и всегда так было.
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03.11.2021 00:20 Ответить
Тут почитал, что в этом году газпром по всем прикидкам поставит абсолютный рекорд по экспорту газа в ЕС за все годы. Нужно быть полным дебилом, чтобы при таком раскладе обвинить его в росте цен
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03.11.2021 00:24 Ответить
Да ладно! А это что? https://www.kommersant.ru/doc/4966772
Осушили свои хранилища в Европе, а теперь по сути занимаются шантажом. Но политики здесь нет. Ага, главное, что дебилы верят. Ты новости, случайно не с сайта Грязьпрома берешь?
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03.11.2021 02:09 Ответить
там много факторов, холодная зима много газа истратили ,а лето жаркое и безветренное надо много энергии на охлаждение, а ветряки все встали почти на 2 месяца, а угольные электростанции закрыты, аэс тоже закрыты, альтернативы газу нет, газпром качает, но он не копится а его сразу тратят, тут еще в азии спрос вырос и спг туда повезли , еще больший дефицит возникает.
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03.11.2021 21:09 Ответить
С тем, что много факторов, я согласен. Но Грязьпром далеко не последнюю роль там сыграл.
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03.11.2021 21:46 Ответить
вы так интересно рассуждаете, судя по обьемам ,газпром в этом году абсолютный рекорд поставит по поставке газа, но они плохие, а сша впополам снизила поставки в европу но они хорошие так получается?
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04.11.2021 22:08 Ответить
Кацап? Тогда все ясно. Чукча не читатель. Ссылка на то, сколько вы поставите, выше.
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04.11.2021 22:23 Ответить
Польше не делают замечания. Гонорливых колхозников взяли за жабры.
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02.11.2021 22:29 Ответить
чем это они колхозники ? а то что националисты так это хорошо .
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03.11.2021 00:52 Ответить
Це все підготовка до ревльної війни, аби українці благали ***** взимку 2021/2022 року врятувати їх від морозів.
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02.11.2021 22:23 Ответить
для отопления украинцам достаточно газа собственной добычи.
А вот для промышленности -нет.
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02.11.2021 22:36 Ответить
На эту зиму еще газа хватит. А вот на зиму 22/23, там будет просто задница.
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03.11.2021 13:11 Ответить
Я думаю Газпрому выгодно, если цена на газ в Европе высокая.
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02.11.2021 22:24 Ответить
Да ладно. Хотя... А ведь правда! Спасибо! Будто пелена упала с глаз.
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02.11.2021 22:27 Ответить
более того - они добиваются ДОЛГОСРОЧНЫХ контрактов по высокой цене.
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02.11.2021 22:36 Ответить
Это выгодно всем странам, продавцам газа.
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02.11.2021 22:51 Ответить
Да шо вы гаварите? )
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02.11.2021 23:00 Ответить
конкретно газпрому выгодно, но россии в целом нет, с такими ценами на газ вырастут цены вообще на все в европе, а ксцапы там и отдыхают и закупаются.
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03.11.2021 21:13 Ответить
кто бы мог подумать.
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02.11.2021 22:34 Ответить
Где американские газовозы? Почему США сократили поставки СПГ в Европу на 15% в этом году? Почему США никто не обвиняет?
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02.11.2021 22:36 Ответить
Попробовал бы кто-нибудь из них обвинить США. Еще не родился в Европе такой смельчак. И если даже родится у этих полов Х настолько бесстрашный, без зубов он будет выглядеть полным дураком.
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02.11.2021 22:45 Ответить
Молчит ЕС, потому что облажались, потому что Трамп их предупреждал как раз о таком варианте развития событий. И не забываем, что Байден противник добычи сланцевой нефти.
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02.11.2021 22:53 Ответить
Тому що весь зріджений газ "поплив в Азію. Там ціни вищі. Просто бізнес.
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02.11.2021 23:51 Ответить
Байден перестал выдавать лицензии на разработку газовых месторождений и шельфовую добычу . У его кукловодов фишка перейти на ветер и солнце .
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03.11.2021 00:54 Ответить
по-большому счету это право мацковии продавать свое сырье и энергоресурсы по схемам и трубопроводам интересным только им... и наше право выдворять всю мацковскую оккупацию из Украины - начинать нужно из мацковско-гундяевского патархата - запрещать, как враждебную организацию, выселять из лавр и конфисковывать церкви. когда Рада примет соответствующий закон??
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02.11.2021 22:40 Ответить
Начинать надо с массового внедрения энергосберегающих технологий и добычи энергии от возобновляемых источников энергии (ветровая для Украины не нужна по нескольким причинам, о которых надо вести длинный и отдельный разговор)
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02.11.2021 22:56 Ответить
курвиметр, ты не понял политической складовой процесса и моего поста.... - это первое; второе - частный капитал сам разберется в причинах и эффективности... без длинных и отдельных разговоров.
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02.11.2021 23:05 Ответить
Второе. Частный капитал не в состоянии разобраться практически ни с чем.
Примеры? Что вы скажете на загрязнение мирового океана пластиковыми отходами? Что вы скажете о стихийных свалках не только в Украине, но и во множестве стран ЕС? А смогли страны G-20 отказаться от использования угля в энергетике?
Нет РЫНОЧНОЙ цены на газ - она политическая и спекулятивная, а значит бизнесу остаётся лишь тихо скулить из канавы, а не выступать в роли решалы и разбиралы.
Украина может реально сократить энергопотребление в 4 раза и при этом не будет закрытия работающих заводов. Но на это нужна политическая воля и отказ от коррупции.

Первое. Уже однажды в Киеве были столкновения на религиозной почве. Хорошо тогда Кучме и Горбулину удалось найти вариант, который устроил обе стороны. Вы хотите взорвать ситуацию внутри страны на религиозном вопросе? И это тогда, когда практически вся верхушка украинской власти состоит из евреев - глупее предложения придумать было невозможно.
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02.11.2021 23:21 Ответить
Сегодня средняя зарплата в Китае 7540 юаней (1150 долларов) в месяц. Погуглите сами. Китайцы тоже хотят жить зимой в тёплых просторных квартирах. И китайцев очень много. Поэтому сегодня Китай по всему миру скупает газ и уголь. И планирует к 2030 году увеличить потребление газа аж в 5 раз, заменив им уголь где только возможно. Поэтому нехватка газа в мире будет только нарастать.
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02.11.2021 22:42 Ответить
И примерно 450 млн китайцев живет намного беднее украинцев.
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02.11.2021 22:57 Ответить
а 450 млн. намного богаче. почему цифры такие?
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02.11.2021 23:02 Ответить
Ну потому что такие и есть. И я не спорю про тех, кто живет богаче, я написал про количество нищих.
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02.11.2021 23:22 Ответить
ты в китае был? видел как живет средний китаец?
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02.11.2021 23:06 Ответить
В Китае львиная доля населения живет в очень теплом климате, там гораздо теплее чем у нас. И газ для отопления им нужен только на севере, где граница с Монголией и рашкой.
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03.11.2021 09:14 Ответить
Volodymyr Omelyan

Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. т вугілля - на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! і на 2 млн т нижче планових запасів. Працює 11 з 15 блоків АЕС і лише 33 з 88 енергоблоків ТЕС. Зеленський грається з вогнем!
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02.11.2021 22:45 Ответить
Он не с огнём играет. Он исполняет на рояле, спустив штаны, свой коронный номер.
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02.11.2021 22:48 Ответить
Не с огнём, а с холодами.
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02.11.2021 22:58 Ответить
На части ТЕС сложилась ситуация, когда они перешли только на нагрев воды для отопления и остановили свои паровые турбины - нет запаса угля.
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02.11.2021 22:59 Ответить
кэп рулит
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02.11.2021 22:49 Ответить
та в том рейтерс мабуть якісь генії працюють. Оце вони здогадались так здогадались. Оце да!
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02.11.2021 22:53 Ответить
так и есть-это газовый шантаж...
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03.11.2021 08:16 Ответить
Украина, Польша, Литва и другие страны предупреждали, что так и будет с СП-2. Германия и ЕС не послушали, теперь выгребаем все вместе...
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03.11.2021 13:15 Ответить
 
 