Россия не нагружает газопроводы через Украину и Беларусь, чтобы заставить Европу разрешить запуск "Северного потока - 2", - Reuters
Российский концерн "Газпром" 2 ноября отказался зарезервировать дополнительные мощности для увеличения поставок газа в Европу, что помогло бы снизить цены на природный газ на европейском рынке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В Кремле заявили, что Россия по-прежнему планирует начать прокачку газа в Европу сразу после пополнения внутренних резервуаров, в соответствии с распоряжением, отданным "Газпрому" на прошлой неделе президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, что Россия обеспечивает треть всех поставок газа в Европу, имея ключевое значение для положения дел на европейском рынке, где в последнее время резко выросли цены на газ.
Москва заявляет, что выполняет свои договорные обязательства, хотя Международное энергетическое агентство и некоторые европейские политики подчеркивают, что Россия могла бы сделать больше.
Однако "Газпром" отказался от резервирования дополнительных мощностей по транзиту газа в Европу через Украину и Польшу на период с января по сентябрь 2022 года. Это свидетельствует о том, что Россия не планирует поставлять больше газа, чем предписывается уже существующими контрактами, - по крайней мере, по указанным маршрутам.
Москва отрицает, что поставки были прекращены для оказания давления на немецкие регулирующие органы, которые должны дать добро на начало работы нового трубопровода "Северный поток - 2", пролегающего по дну Балтийского моря.
По словам Путина, поставки российского газа через "Северный поток - 2" начнутся в течение одного дня после получения разрешения.
Немецкий регулирующий орган должен сертифицировать трубопровод до начала января, но может принять это решение раньше. После этого рекомендация будет направлена в Еврокомиссию, у которой будет в распоряжении два месяца на принятие окончательного решения.
Дмитрий Маринченко, старший директор рейтингового агентства Fitch, считает, что "Северный поток - 2", по-видимому, стал причиной отказа "Газпрома" от резервирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину и по газопроводу, пролегающему через Беларусь.
"Газпром, вероятно, делает ставку на то, что "Северный поток - 2" будет запущен в ближайшее время, и не хочет в данный момент брать на себя дополнительные обязательства, поскольку транзитные маршруты через Украину и трубопровод Ямал-Европа, вероятно, будут использоваться в качестве дополнительных путей после запуска "Северного потока - 2"", - утверждает Маринченко.
Цены на природный газ в Европе в этом году выросли примерно на 250%, а в какой-то момент в начале октября выросли в восемь раз из-за резкого роста спроса на энергетические ресурсы в европейской экономике, начавшей восстанавливаться после прошлогоднего спада, связанного с пандемией COVID-19.
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А ПОЧЕМУ Брюссель не сделал Меркель предъяву за вредительство?
ведь цены не с потолка подскочили .
Как делать замечания Польше - так их не остановить ,
а как дать в глаз Меркель - так тишина
Коротко - нет. ***** не сокращал поставки газа в ЕС, о чём собственно ЕС и заявил недавно. Наоборот, поставки Газпрома в ЕС выросли, а вот поставки США в ЕС упали.
Осушили свои хранилища в Европе, а теперь по сути занимаются шантажом. Но политики здесь нет. Ага, главное, что дебилы верят. Ты новости, случайно не с сайта Грязьпрома берешь?
А вот для промышленности -нет.
Примеры? Что вы скажете на загрязнение мирового океана пластиковыми отходами? Что вы скажете о стихийных свалках не только в Украине, но и во множестве стран ЕС? А смогли страны G-20 отказаться от использования угля в энергетике?
Нет РЫНОЧНОЙ цены на газ - она политическая и спекулятивная, а значит бизнесу остаётся лишь тихо скулить из канавы, а не выступать в роли решалы и разбиралы.
Украина может реально сократить энергопотребление в 4 раза и при этом не будет закрытия работающих заводов. Но на это нужна политическая воля и отказ от коррупции.
Первое. Уже однажды в Киеве были столкновения на религиозной почве. Хорошо тогда Кучме и Горбулину удалось найти вариант, который устроил обе стороны. Вы хотите взорвать ситуацию внутри страны на религиозном вопросе? И это тогда, когда практически вся верхушка украинской власти состоит из евреев - глупее предложения придумать было невозможно.
Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. т вугілля - на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! і на 2 млн т нижче планових запасів. Працює 11 з 15 блоків АЕС і лише 33 з 88 енергоблоків ТЕС. Зеленський грається з вогнем!