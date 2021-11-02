Россия не нагружает газопроводы через Украину и Беларусь, чтобы заставить Европу разрешить запуск "Северного потока - 2", - Reuters

Российский концерн "Газпром" 2 ноября отказался зарезервировать дополнительные мощности для увеличения поставок газа в Европу, что помогло бы снизить цены на природный газ на европейском рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В Кремле заявили, что Россия по-прежнему планирует начать прокачку газа в Европу сразу после пополнения внутренних резервуаров, в соответствии с распоряжением, отданным "Газпрому" на прошлой неделе президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что Россия обеспечивает треть всех поставок газа в Европу, имея ключевое значение для положения дел на европейском рынке, где в последнее время резко выросли цены на газ.

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Москва заявляет, что выполняет свои договорные обязательства, хотя Международное энергетическое агентство и некоторые европейские политики подчеркивают, что Россия могла бы сделать больше.

Однако "Газпром" отказался от резервирования дополнительных мощностей по транзиту газа в Европу через Украину и Польшу на период с января по сентябрь 2022 года. Это свидетельствует о том, что Россия не планирует поставлять больше газа, чем предписывается уже существующими контрактами, - по крайней мере, по указанным маршрутам.

Москва отрицает, что поставки были прекращены для оказания давления на немецкие регулирующие органы, которые должны дать добро на начало работы нового трубопровода "Северный поток - 2", пролегающего по дну Балтийского моря.

По словам Путина, поставки российского газа через "Северный поток - 2" начнутся в течение одного дня после получения разрешения.

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Немецкий регулирующий орган должен сертифицировать трубопровод до начала января, но может принять это решение раньше. После этого рекомендация будет направлена в Еврокомиссию, у которой будет в распоряжении два месяца на принятие окончательного решения.

Дмитрий Маринченко, старший директор рейтингового агентства Fitch, считает, что "Северный поток - 2", по-видимому, стал причиной отказа "Газпрома" от резервирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину и по газопроводу, пролегающему через Беларусь.

"Газпром, вероятно, делает ставку на то, что "Северный поток - 2" будет запущен в ближайшее время, и не хочет в данный момент брать на себя дополнительные обязательства, поскольку транзитные маршруты через Украину и трубопровод Ямал-Европа, вероятно, будут использоваться в качестве дополнительных путей после запуска "Северного потока - 2"", - утверждает Маринченко.

Цены на природный газ в Европе в этом году выросли примерно на 250%, а в какой-то момент в начале октября выросли в восемь раз из-за резкого роста спроса на энергетические ресурсы в европейской экономике, начавшей восстанавливаться после прошлогоднего спада, связанного с пандемией COVID-19.

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