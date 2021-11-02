ВС приостановил производство по делу об отстранении Тупицкого до вступления в силу решения КС по этому же вопросу

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда приостановил производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"2 ноября суд продолжил рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа Президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" (об отстранении от должности судьи сроком на два месяца ) с момента его принятия", - говорится в сообщении.

Во время судебного заседания коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства по делу до разрешения Конституционным Судом дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности), в частности, указа Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020.

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Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, приостановил производство по делу № 9901/43/21 до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).

Напомним, 26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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В Офисе Президента заявили, что Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного Суда о признании противоправным его указа от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Вторая коллегия судей Второго сената Конституционного суда 19 октября приняла Постановление об открытии конституционного производства по делу о соответствии Основному закону указов президента Украины Владимира Зеленского, касающихся отстранения от должности и увольнения главы КС Александра Тупицкого.