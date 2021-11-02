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Троллейбусное сообщение запустят между тремя городами на Луганщине: из госбюджета на проект выделят 859 млн грн

Троллейбусное сообщение запустят между тремя городами на Луганщине: из госбюджета на проект выделят 859 млн грн

В декабре 2021 года между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным запустят первый участок троллейбусного сообщения.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Область получит дополнительные средства и на дальнейшее строительство, и на приобретение троллейбусов. В общей сложности их нужно 50 единиц. Это будут современные троллейбусы с возможностью автономного хода, доступом для людей с инвалидностью, с функцией кондиционирования в салоне, чтобы пассажирам было комфортнее", - рассказал Гайдай.

Кроме того, в ближайшие два года в регионе отремонтируют 10 школ, столько же детских садов и стадионов. На все это дополнительно из Госфонда регионального развития выделят более 500 млн грн.

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"Не будет больше ремонта - или исключительно фасад, или крыша, или где-то котельные. Нет. Только комплексные капитальные ремонты. Если будет что-то делаться, какие-то отдельные проекты - школа, садик, лицей, гимназия, нет разницы что - комплексно делаем всё полностью", — добавил глава ОГА.

Ранее сообщалось, что в Луганской области планируют запустить троллейбусное сообщение между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным. На проект из госбюджета выделят 859 млн грн. За выделенные средства закупят 50 новых троллейбусов и построят 87 км новых линий.

Автор: 

Северодонецк (333) Северодонецк (605) транспорт (1760) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+7
для ОРДЛы нужнее всего колючая проволока и дуст
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02.11.2021 23:18 Ответить
+4
Ну прямо Петросян!
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02.11.2021 23:13 Ответить
+4
Люди, неадекваты, что им не скажи, у них везде зрада...
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02.11.2021 23:15 Ответить
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Давно в пунктах приема металлолома троллейбусных проводов не было.
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02.11.2021 23:10 Ответить
Ну прямо Петросян!
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02.11.2021 23:13 Ответить
І не буде. Тому що "запускати" будуть поки що кілька км від Сєвєродонецька до залізничної станції Лисичанськ взагалі без контактної мережі. Для цього закупили за кошти сєвєродончан тролейбуси з автономним ходом по 11 мільйонів штука. Цей маршрут б'є усі рекорди збитковості і ніколи б не був реалізований, якби рішення там приймала будь-яка обрана містянами влада, а не безвідповідальна перед ними ВЦА.
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03.11.2021 08:53 Ответить
Хорошая новость, троллейбус, трамвай это очень хорошо и современно , тихо и экологично!
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02.11.2021 23:10 Ответить
А пушка шумная и копить,
Мы троллейбусами будем воевать?
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02.11.2021 23:13 Ответить
на Цензоре все привиты,

не привитых вымарывают....
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02.11.2021 23:20 Ответить
ну вот, я же предупреждал блохастого, что вымарают
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03.11.2021 00:02 Ответить
Ты о чем?
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03.11.2021 00:19 Ответить
Какая ордла, вы с луны свалились?😄география в помощь. Да и в интернете куча источников для изучения информации. Не позорьтесь😀
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04.11.2021 06:40 Ответить
для ОРДЛы нужнее всего колючая проволока и дуст
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02.11.2021 23:18 Ответить
А причем тут ОРДЛА? Эти города с 2014 вне оккупации.
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03.11.2021 02:08 Ответить
Страну хотят добить?
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02.11.2021 23:11 Ответить
Твою конечно
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02.11.2021 23:13 Ответить
Иди писюн шефу полерни, ему им играть ещё на зоне придется.
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02.11.2021 23:14 Ответить
Люди, неадекваты, что им не скажи, у них везде зрада...
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02.11.2021 23:15 Ответить
Хорошо, что в Беларуси ещё один энергоблок АЭС запускают. Будет где лектричеством для новых троллейбусов разжиться.
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02.11.2021 23:24 Ответить
А из Киева в Борисполь , или Бровары или Обухов ну какого то хрена ну не получается , видать откаты с продажи маршрутов сильно этому мешают , не говоря о том , что если туда продлить метро , то детские площадки в Киеве можно больше не застраивать и квадратные метры в цене упадут.
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02.11.2021 23:28 Ответить
На Закарпатті взагалі ані тролейбусів, ані трамваїв нема. Живемо і без них якось
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03.11.2021 00:36 Ответить
Количество населения и расстояние пробовал считать ? Если не в курсе то гугл в помощь , начни с понятия : ТОННА-КИЛОМЕТР , а там и до рентабельности пассажирских перевозок дойдешь..ААААА потом поймешь , что в мегаполисах 80% пробок создают люди которые ездят на работу из пригорода , по той причине , что общественный транспорт тривиально неудобный.
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03.11.2021 23:21 Ответить
За средства Луганской области, а не бюджета страны! Все перед сепарами лебезят, зелейобики!
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02.11.2021 23:32 Ответить
Тут не самі сєпари живуть
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02.11.2021 23:59 Ответить
Интересно, они хотя бы понимают с какой скорость этот транспорт будет передвигаться. Кто и кому дал деньги на такой бред? Это ****** просто. Ладно в Крыму троллейбус ходил из Симферополя в Ялту. Так там по дороге хотя бы есть на что посмотреть. А на что будущие несчастные пассажиры будут смотреть здесь. Это просто лютый ******.
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03.11.2021 00:02 Ответить
Эти три города практически слились. Посмотрите хотя бы Гугл-карты. Между границами городов от 100м (Северодонецк-Рубежное) до 2 км (Северодонецк-Лисичанск). Какие уж тут виды. Из одной промзоны в другую. В Крыму туристы катались, а тут люди на работу и базар будут ездить.
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03.11.2021 02:07 Ответить
12-15 км между городами. Если будут делать третью нитку из Лисичанска по короткому пути до Рубежного, то это лишние еще14 км
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03.11.2021 07:44 Ответить
Не нужно пока спешить там что либо строить и запускать. Может так случится что всё это достанется оккупантам, только зря деньги вбухаем. Я конечно надеюсь на лучшее, но от нашего говнокомандующего всего можно ожидать...
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03.11.2021 00:23 Ответить
Зона потенційних військових дій... Це мені лише здається що питання безпеки там більш важливе...
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03.11.2021 02:47 Ответить
бубочка решает сразу три проблемы:
1. пилит бабло.
2. разваливает экономику
3. готовит инфраструктуру для будущих оккупированных территорий РФ.
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03.11.2021 07:42 Ответить
Мдя. Этот проект 1985 года. При совке бабла не было, а тут по время войны, во время кризиса, во время падения экономики... Да и троллейбусный парк умирает, точнее одна рухлядь ездит.
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03.11.2021 07:40 Ответить
Хотят новые пустить...вроде даже с автономным ходом...но они же нах здесь не нужны!Навели бы просто порядок с маршрутками
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04.11.2021 03:44 Ответить
500 кисородных станций можно былоб для больниц прикупить
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03.11.2021 09:14 Ответить
Ну профессионалам же виднее, как удобнее бюджетные бабки пилить
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03.11.2021 09:49 Ответить
Они здесь нах не нужны!!!!!Очередной распил бабла!!!!
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04.11.2021 03:42 Ответить
 
 