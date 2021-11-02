Троллейбусное сообщение запустят между тремя городами на Луганщине: из госбюджета на проект выделят 859 млн грн
В декабре 2021 года между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным запустят первый участок троллейбусного сообщения.
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
"Область получит дополнительные средства и на дальнейшее строительство, и на приобретение троллейбусов. В общей сложности их нужно 50 единиц. Это будут современные троллейбусы с возможностью автономного хода, доступом для людей с инвалидностью, с функцией кондиционирования в салоне, чтобы пассажирам было комфортнее", - рассказал Гайдай.
Кроме того, в ближайшие два года в регионе отремонтируют 10 школ, столько же детских садов и стадионов. На все это дополнительно из Госфонда регионального развития выделят более 500 млн грн.
"Не будет больше ремонта - или исключительно фасад, или крыша, или где-то котельные. Нет. Только комплексные капитальные ремонты. Если будет что-то делаться, какие-то отдельные проекты - школа, садик, лицей, гимназия, нет разницы что - комплексно делаем всё полностью", — добавил глава ОГА.
Ранее сообщалось, что в Луганской области планируют запустить троллейбусное сообщение между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным. На проект из госбюджета выделят 859 млн грн. За выделенные средства закупят 50 новых троллейбусов и построят 87 км новых линий.
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Мы троллейбусами будем воевать?
не привитых вымарывают....
1. пилит бабло.
2. разваливает экономику
3. готовит инфраструктуру для будущих оккупированных территорий РФ.