Журналистов вытолкали из ривненского храма за попытку снять службу. ВИДЕО
Телевизионщики пытались снять сюжет о том, как верующие соблюдают карантинные ограничения.
Речь об этом в сюжете телеканала "Ривне 1", сообщает Цензор.НЕТ.
Его сотрудники пришли с камерой в нижний храм Воскресенского кафедрального собора, где проводит богослужения УПЦ (МП). На кадрах, которые успели снять журналисты, видно, что люди стоят вплотную друг к другу, масок на них нет.
Буквально через несколько минут телевизионщиков вытолкали из церкви двое мужчин. Они требовали удалить снятое в храме видео.
"Стер быстро все бегом, я сказал. Зачем ты снимаешь, тебе кто-то позволял это делать?!", - выкрикнул один из мужчин.
Журналисты пообщались на улице с прихожанами храма. Они отмечают, что многие верующие рассказывали, что верят в "опасность" вакцин.
В Ривном сейчас действует "красная" зона карантина. Богослужения там можно проводить, если у всех их участников есть сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, а на каждого человека приходится не меньше 4 квадратных метров площади.
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Аааа, це просто 73/43%зебіли з зеленою прислугою урода наркомана при владі...
Селям алейкум, Максе!
привіт від сержанта, старшого!
Мишкевича забанили, я тепер працюю ДДТ-ем
З повагою, старшина 3 ТБ, МОЛОДШИЙ сержант.
ФИЛИАЛ РУЦКЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ!...вот тогда и посмотрим кто туда пойдут)) и сколько запроданцев ошивается в Украине)))
Православное образование
1. О посещении храма
1.24. Разрешается ли в храме фото- и видеосъемка?
- Общецерковного запрета на фото- и видеосъемку в храмах не существует (пример: трансляция Рождественских и Пасхальных богослужений с участием Патриарха). Однако лучше в каждом конкретном случае выяснять, не запрещена ли в храме съемка.
Фсё нормально.Бох не даст им заразиться.А менты не в упор не видят нарушений ограничений красной зоны карантина.Мож им к окулисту всем околотком сходить-зрение проверить?
бити поклони-це і є ті діла,по котрим їх треби судити,як написано а Євангеліє від Матвія-
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
16
По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
17
Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Лк 6, 43
18
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Мф 3, 10 http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Ин 15, 6
19
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
20
Итак по плодам их узна́ете их.
Хотели скандал - получили скандал.
Задание выполнено.
Какие ваши "умо"заключения?
Через что передаётся коронавирус?
Где дистанция?
Но здесь вопросов у корреспондентов нет, они попёрлись в церковь.
Почитай мой первый пост.
Нужен был скандал в кацапской церкви - получили скандал.
Рад, что до тебя, хоть и долго, но доходит, иногда.
Другие - что Бога нет.
И то, и другое недоказуемо.
Деньги считать будете?" (с)
Все вакцинированные и в масках.
0 : 1
Скоро уже в туалете снимать захотят.
Есть интимные вещи, при которых человек имеет право на уединение, без присутствия посторонних дебилов.
А в мечеть или синагогу ввалиться не желают?
Что, очко жим-жим?
Быдлота, блин, а не журналисты.