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Журналистов вытолкали из ривненского храма за попытку снять службу. ВИДЕО

Телевизионщики пытались снять сюжет о том, как верующие соблюдают карантинные ограничения.

Речь об этом в сюжете телеканала "Ривне 1", сообщает Цензор.НЕТ.

Его сотрудники пришли с камерой в нижний храм Воскресенского кафедрального собора, где проводит богослужения УПЦ (МП). На кадрах, которые успели снять журналисты, видно, что люди стоят вплотную друг к другу, масок на них нет.

Буквально через несколько минут телевизионщиков вытолкали из церкви двое мужчин. Они требовали удалить снятое в храме видео.

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"Стер быстро все бегом, я сказал. Зачем ты снимаешь, тебе кто-то позволял это делать?!", - выкрикнул один из мужчин.

Журналисты пообщались на улице с прихожанами храма. Они отмечают, что многие верующие рассказывали, что верят в "опасность" вакцин.

В Ривном сейчас действует "красная" зона карантина. Богослужения там можно проводить, если у всех их участников есть сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, а на каждого человека приходится не меньше 4 квадратных метров площади.

Автор: 

журналистика (3324) Ровно (533) свобода слова (1170) УПЦ МП (1567) церковь (1325) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Нарушили таинство шабаша масковского патриархата.
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03.11.2021 00:47 Ответить
+15
А шо такоє? Чому у церков з камерами не можна? В усьому світі можна, знімати, десь треба за це плати, десь безкоштовно, та лише московські попи залякують вірян та відвідувачів так, наче це не церква, а таємний військовий обьєкт. Кагебешники у рясах вже навіть зовсім не паляться.
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03.11.2021 00:38 Ответить
+13
Давайте вгадаю з першого разу: це був приход РПЦвУ
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03.11.2021 00:26 Ответить
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Давайте вгадаю з першого разу: це був приход РПЦвУ
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03.11.2021 00:26 Ответить
ні, написано в інфі "УПЦ (МП)". А хіба досі існує ця юридична особа? Якщо існує - то чому не виконується Закон про перейменування та перереєстрацію?
Аааа, це просто 73/43%зебіли з зеленою прислугою урода наркомана при владі...
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03.11.2021 00:29 Ответить
Ты с кем это базаришь?
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03.11.2021 00:34 Ответить
УПЦ МП потрібно заборонити в Україні. Хай йдуть в піддпілля і служать по квартирам, як 50 років служило УГКЦ, подивимось скільки в них залишиться священників які погодяться нелегально служити без храмів, мерседесів та церковних лавок і головне без грошей.
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03.11.2021 10:32 Ответить
Ні до якої церкви більше не піду. Церкви не проти щоб людей ховали в мішках.
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03.11.2021 00:28 Ответить
Додумались в церковь с камерами. Журналисты постоянно кричат о правах, а сами без мыла в жопу лезут.
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03.11.2021 00:31 Ответить
А чьи права они нарушили?
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03.11.2021 00:34 Ответить
Людей. В церковь ходят не для того что бы конь с камерой тебя снимал. Я про моральную сторону этой ситуации, без приглашения нехер лезть туда, куда не звали.
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03.11.2021 00:39 Ответить
В смысле? Они оскорбили чувства верующих?
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03.11.2021 00:40 Ответить
ці досі вірять, що при фотографуванні у них крадуть душу - папуаси, кеп !

Селям алейкум, Максе!
привіт від сержанта, старшого!
Мишкевича забанили, я тепер працюю ДДТ-ем
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03.11.2021 00:47 Ответить
Ва-Алейкум Селям, друже.
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03.11.2021 00:48 Ответить
Сколько аккаунтов, ботва?
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03.11.2021 00:54 Ответить
В період моєї служби в ЗСУ за контрактом СТАРШІ сержанти в мене були підлеглими.
З повагою, старшина 3 ТБ, МОЛОДШИЙ сержант.
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03.11.2021 08:32 Ответить
Нарушили таинство шабаша масковского патриархата.
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03.11.2021 00:47 Ответить
Моральна сторона і права - це різні речі... Церква не є приватною власністю, тому зйомка там не заборонена!
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03.11.2021 00:47 Ответить
цe ж адeпти русского мiра. вони любять трактувати закони собi на вигоду. а так як багато законiв нiхто нe знає то спрацьовує
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03.11.2021 09:04 Ответить
Люди и на футбол ходят не для того, чтобы их кто-то снимал, а смотреть игру, но там никто не додумался бы журналистов выталкивать. Вообще-то церковь это не приватное владение, поэтому сьемка там разрешена.
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03.11.2021 00:48 Ответить
Запрещено снимать людей без их согласия. Люди были против и выгнали журналистов. Закон соблюден? Если он важен в первую очередь, а не мораль.
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03.11.2021 01:02 Ответить
Кем запрещено? И противодействие журналистской деятельности - как раз противозаконно. Но московитским сатанистам закон не писан.
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03.11.2021 01:11 Ответить
Ага. Розкажи про це "протіводєйствіє" Нацжінкам, які влітку на своєму шабаші побили журналіста прямо на очах у сцикунів з "нової рехвормованої" поліції.
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03.11.2021 08:36 Ответить
ти ж тeж спeкулюєш- мова йдe за сторону протилeжну журналiстам а ти одразу журналстiв на пeршe мiсцe ставиш. начe вони боги. по тобi виходить що журналiсти у любу дiку вправi лiзти тiльки того що на iх боцi такий закон - як туз б"є всi iншi закони!
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03.11.2021 09:10 Ответить
попцы были против, но не люди..попцам люлей после службы и на родные болота на пинках!))а на церкви табл. МОСКОВСКИЙ ПАРХАТ!
ФИЛИАЛ РУЦКЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ!...вот тогда и посмотрим кто туда пойдут)) и сколько запроданцев ошивается в Украине)))
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03.11.2021 01:54 Ответить
Церква громадське місце. З таки-ми же самими правами як магазин, бібліотека чи кінозал.
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03.11.2021 01:08 Ответить
алe цe нe значить що приватна особа дала згоду на зйомку за замовчуванням.
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03.11.2021 09:12 Ответить
Хм.. ст. 307 ГК Украины определяет, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия. Согласие лица на съемку его на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера. Так что идут те попы куда подальше.
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03.11.2021 10:04 Ответить
а как насчёт моральной стороны комерции самой церкви прямо в церкви? За всё бабло дерут про прейскуранту, и не слабо дерут надо сказазть.. как насчёт такой моральной стороны когда молитвы боженьке за бабло продают? Или это другое??
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03.11.2021 01:16 Ответить
Храм божий відкритий для всіх, лось москальський
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03.11.2021 05:51 Ответить
если Ты пришел в храм к Господу-Отцу на тайное с ним общение, но в то же времья обращаешь внимание не только на коней с камерами.но и кто во что одет , да и какие "кобылы" ноги , которая напротив Тебья,то Ты зря ходишь в храм и никогда Ты там ,невидимым Богом не будешь услышан
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03.11.2021 10:16 Ответить
Згоден, нічого там робити журналістам, там потрібно робити контрозвідці. Давно московськми фсбешникам у рясах зубів не вибивали.
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03.11.2021 11:22 Ответить
Он еще не додумался.
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03.11.2021 00:43 Ответить
А шо такоє? Чому у церков з камерами не можна? В усьому світі можна, знімати, десь треба за це плати, десь безкоштовно, та лише московські попи залякують вірян та відвідувачів так, наче це не церква, а таємний військовий обьєкт. Кагебешники у рясах вже навіть зовсім не паляться.
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03.11.2021 00:38 Ответить
бо там там твориться "таінство охмурєнія та обболваніванія"
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03.11.2021 00:42 Ответить
Ты, судя по лексикону, тоже верун какой-то московитской сатанистской секты?
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03.11.2021 00:45 Ответить
Закон цього не вимагає! Ще от у москальських попів не вистачало дозволу питати! Та їх гнати треба звідси!
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03.11.2021 00:48 Ответить
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03.11.2021 00:57 Ответить
Общественное место - МОЖНО снимать!
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03.11.2021 00:58 Ответить
Там і так вже поставлені "прилавки" - барижать всіляким магічним приладдям, а ПДВ не платять, як всі ФОПи.
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03.11.2021 01:15 Ответить

Православное образование
1. О посещении храма


1.24. Разрешается ли в храме фото- и видеосъемка?

- Общецерковного запрета на фото- и видеосъемку в храмах не существует (пример: трансляция Рождественских и Пасхальных богослужений с участием Патриарха). Однако лучше в каждом конкретном случае выяснять, не запрещена ли в храме съемка.
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03.11.2021 01:03 Ответить
так тут нe цeркву знiмали а люд. люд нe цeрковнe начиння за зйомку якого ти зараз розказуєш
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03.11.2021 09:14 Ответить
тут вeлася вiдeофiксаця правопорушeння. ти щe нe навчився примiняти закони. лишe знання iх нe достатньо
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03.11.2021 09:18 Ответить
Ривненская вата приползла к бесноватым кацапским попам на молебен.
Фсё нормально.Бох не даст им заразиться.А менты не в упор не видят нарушений ограничений красной зоны карантина.Мож им к окулисту всем околотком сходить-зрение проверить?
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03.11.2021 00:37 Ответить
Ривненская ВИШИвата - всі виключно українською паразіти балакають !
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03.11.2021 00:43 Ответить
Мова спілкування не є ознакою ворога чи патріота.А от те,що вони прийшли до московських попів
бити поклони-це і є ті діла,по котрим їх треби судити,як написано а Євангеліє від Матвія-

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.




16
По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?




17
Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.

http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Лк 6, 43


18
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.

http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Мф 3, 10 http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Ин 15, 6


19
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.




20
Итак по плодам их узна́ете их.
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03.11.2021 01:01 Ответить
Корреспонденты получили то, чего хотели.
Хотели скандал - получили скандал.
Задание выполнено.
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03.11.2021 00:44 Ответить
Москалям слова не давали!
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03.11.2021 00:50 Ответить
класичнe русскомозглe умозаключєнiє
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03.11.2021 09:20 Ответить
Матч Динамо - Барселона.
Какие ваши "умо"заключения?

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03.11.2021 09:24 Ответить
цeрква - закрита кiмната. тут - вiдкритe повiтря
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03.11.2021 09:28 Ответить
И что?
Через что передаётся коронавирус?
Где дистанция?
Но здесь вопросов у корреспондентов нет, они попёрлись в церковь.
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03.11.2021 09:34 Ответить
чeрeз концeнтрацiю у закритому простoрi вирогiднсть заражeння у кiлька разiв бiльшa нiж на свiжому повiтрi
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03.11.2021 09:42 Ответить
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03.11.2021 09:53 Ответить
то ти собi показав
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03.11.2021 10:02 Ответить
То - Ницой тебе показала.
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03.11.2021 10:03 Ответить
нe приплiтай нiцой у своi рускомозглi приколи
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03.11.2021 10:07 Ответить
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03.11.2021 10:10 Ответить
бо у Рiвному нe було футболу. алe була служба у кацапськiй цeрквi
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03.11.2021 10:04 Ответить
Вот и дошло до тебя.
Почитай мой первый пост.
Нужен был скандал в кацапской церкви - получили скандал.
Рад, что до тебя, хоть и долго, но доходит, иногда.
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03.11.2021 10:08 Ответить
НУ ЯКщо ти використовуєш слово "скандал" -цe лeксика як раз русскомозглих. тобi трeба нf запорєбрiк. я там бачу фiксацiю правопoрушeння у сeктi антиваксeрiв. скандалу нe бачу.
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03.11.2021 13:57 Ответить
"Одни люди верят, что Бог есть.
Другие - что Бога нет.
И то, и другое недоказуемо.
Деньги считать будете?" (с)
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03.11.2021 00:52 Ответить
По названию статьи уже понятен Патриархат.
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03.11.2021 00:57 Ответить
Здесь у корреспондентов вопросов не возникло.
Все вакцинированные и в масках.
0 : 1

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03.11.2021 01:06 Ответить
тому що у Рiвному нe було футболу. iм заради тeбe трeба було iхати у Киiв?
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03.11.2021 10:06 Ответить
Геть москальського попа.
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03.11.2021 01:22 Ответить
Задолбали.
Скоро уже в туалете снимать захотят.
Есть интимные вещи, при которых человек имеет право на уединение, без присутствия посторонних дебилов.
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03.11.2021 05:14 Ответить
Прокацапских бесов надо везде снимать, здоровее будешь
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03.11.2021 05:38 Ответить
О , там в "храме", вата интимом занимается ?😂
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03.11.2021 07:55 Ответить
Вже порушили справу за перешкоджання роботі журналістам? А "владику" московії вже притягли до відповідальності за масові зібрання під час карантину? Чи московській церкві вже можна? А з якою країною в нас війна рівняни? Що немає в місті українських церков, таких як ПЦУ чи Греко-католицької? Одні співають пісні про Бандеру, а інші йдуть цілують руки і чоботи ху@лу, бо ніколи російська церква не була самостійною від влади.
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03.11.2021 08:23 Ответить
Хай попробуют устроить с'емки в театре или музее.
А в мечеть или синагогу ввалиться не желают?
Что, очко жим-жим?
Быдлота, блин, а не журналисты.
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03.11.2021 10:22 Ответить
В музеях, в основному, можна. Але в більшості - за окрему плату.
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03.11.2021 11:00 Ответить
ПС. Може, в цьому випадку журналюгам теж треба було так вчинити - відслинити попам за тарифом - і знімай, скільки влізе?..
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03.11.2021 11:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o7cNCu50ncQ надо как в на родине ихнего бога хассидов дустом
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03.11.2021 09:39 Ответить
мракобесие
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03.11.2021 10:33 Ответить
 
 