"ОПОРА" просит не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова из-за фальсификаций

Соответствующее обращение направили в городскую территориальную избирательную комиссию. Если она не прислушается - "ОПОРА" готовит иск в суд.

Об этом сообщил координатор наблюдения "ОПОРЫ" за выборами на Харьковщине Николай Зинченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт общественной организации.

"ОПОРА" обратила внимание на расхождения в протоколах подсчета головос на десяти избирательных участках. Действия Новобаварской и Основянской районных ТИК по утверждению протоколов она просит признать незаконными.

"Также в жалобе содержится просьба признать решение о признании Терехова И. А. избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение", - сказано в сообщении "ОПОРЫ".

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Напомним, 31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы городского головы. На должность претендовали десять кандидатов. Победителем признали Игоря Терехова - он набрал 50,66% голосов. "ОПОРА" сообщала о многочисленных фальсификациях. Нацполиция начала производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова.