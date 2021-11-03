"ОПОРА" просит не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова из-за фальсификаций
Соответствующее обращение направили в городскую территориальную избирательную комиссию. Если она не прислушается - "ОПОРА" готовит иск в суд.
Об этом сообщил координатор наблюдения "ОПОРЫ" за выборами на Харьковщине Николай Зинченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт общественной организации.
"ОПОРА" обратила внимание на расхождения в протоколах подсчета головос на десяти избирательных участках. Действия Новобаварской и Основянской районных ТИК по утверждению протоколов она просит признать незаконными.
"Также в жалобе содержится просьба признать решение о признании Терехова И. А. избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение", - сказано в сообщении "ОПОРЫ".
Напомним, 31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы городского головы. На должность претендовали десять кандидатов. Победителем признали Игоря Терехова - он набрал 50,66% голосов. "ОПОРА" сообщала о многочисленных фальсификациях. Нацполиция начала производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова.
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А нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас -
В самый жуткий час
Мы волшебную
Косим трын-траву.
Это к сожалению про всех нас!
там же ж очевидно - у Харкові вибір без вибору - навіщо витрачати ресурси "багатої України"
Зачем нужно было этими вбросами заниматься? Не понимаю.
Отрыв и так значительный и результат был известен еще до выборов.