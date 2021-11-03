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"ОПОРА" просит не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова из-за фальсификаций

Соответствующее обращение направили в городскую территориальную избирательную комиссию. Если она не прислушается - "ОПОРА" готовит иск в суд.

Об этом сообщил координатор наблюдения "ОПОРЫ" за выборами на Харьковщине Николай Зинченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт общественной организации.

"ОПОРА" обратила внимание на расхождения в протоколах подсчета головос на десяти избирательных участках. Действия Новобаварской и Основянской районных ТИК по утверждению протоколов она просит признать незаконными.

"Также в жалобе содержится просьба признать решение о признании Терехова И. А. избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение", - сказано в сообщении "ОПОРЫ".

Смотрите: Проект "Без цензуры": Харьковский облом Зеленского. Все подробности и итоги выборов мэра в Харькове. ВИДЕО

Напомним, 31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы городского головы. На должность претендовали десять кандидатов. Победителем признали Игоря Терехова - он набрал 50,66% голосов. "ОПОРА" сообщала о многочисленных фальсификациях. Нацполиция начала производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова.

Автор: 

выборы (24763) нарушения (950) Харьков (7620) ОПОРА (247) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+13
Не в тому справа Допа чи Гепа, справа в тому, що до якого часу будуть одні і ті самі граблі, тобто фальсифікація. Кожні вибори з фальсифікаціями і нічого не робиться щоб їх не було.
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03.11.2021 03:10 Ответить
+7
Хто така ОПОРА і хто їм вже проплатив?
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03.11.2021 01:38 Ответить
+7
Працюють тупо на Добкіна.
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03.11.2021 02:17 Ответить
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Хто така ОПОРА і хто їм вже проплатив?
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03.11.2021 01:38 Ответить
опора вжe є давно. загугли чи звик як у школi - усe в рот трeбa класти готовe?
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03.11.2021 08:37 Ответить
Значит добкин?
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03.11.2021 01:41 Ответить
Працюють тупо на Добкіна.
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03.11.2021 02:17 Ответить
А яка між цими 2ма різниця?
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03.11.2021 02:32 Ответить
Не в тому справа Допа чи Гепа, справа в тому, що до якого часу будуть одні і ті самі граблі, тобто фальсифікація. Кожні вибори з фальсифікаціями і нічого не робиться щоб їх не було.
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03.11.2021 03:10 Ответить
ну вiн частково правий - тут бeз лобiювання на руку добкiну
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03.11.2021 08:39 Ответить
А що повинно робитись? Ким? Збери однодумців, зареєструйтесь спостерігачами і вперед, на виборчі дільниці. Помітили порушення - фіксуєте - і в поліцію. Чи вам знов треба щоб все зробив ХТОСЬ?
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03.11.2021 08:43 Ответить
Так именно это и было сделано... И заявлено о фальсификациях протоколов... Понимаете??? При десятках копий протоколов, эти идиоты в наглую их сфальсифицировали...
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03.11.2021 09:02 Ответить
Оце вже те, що треба. Тепер справа за міською комісією і за правоохоронними органами. Але знову ж, якщо ті і ті будуть намагатись спустити справу на гальмах, треба бути теж не сидіти склавши руки і чекати справедливості від наших органів. Її там нема і добровільно вона не з"явиться.
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03.11.2021 09:14 Ответить
Вот Опора и разгоняет шум в прессе... Менты дело завели, а тем временем городская комиссия уже обьявила победителя... Там фальсификации на 300 человек... Роли они не играют, но при такой явке это может быть второй тур... И никому это не выгодно... Но если факт фальсификаций спустить на тормозах, то на следующих выборах это будет пипец...
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03.11.2021 09:22 Ответить
Так! Саме це і важливо. Тому що "безнаказанность порождаєт" сам знаєш що. І тут якраз той випадок, що краще довести справу до кінця і витратитись на другий тур (все одно властьімущі вкрадуть набагато більше).
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03.11.2021 10:45 Ответить
допа все равно в жопе окажется, че пукать то теперь ))
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03.11.2021 02:18 Ответить
За ****** терехова около 100 тысяч. Это не выборы. Зеленые засунули голову в землю. Эти выборы могут быть моделью как зеленые ****** захватившие и узурпировшие власть останутся надолго
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03.11.2021 05:14 Ответить
ну не длб красноперого допу в меры, че смеяться то!))
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03.11.2021 06:08 Ответить
Дело не в допе, дело в нарушении права выбора. Фальсификаторов выборов необходимо строжайше наказывать всегда, независимо от того, в чью пользу идут фальсификации! Дабы не повадно было!
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03.11.2021 14:17 Ответить
...так есть же какие то заявления от избирателей и опоры какой то, пусть менты расследуют..
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03.11.2021 14:46 Ответить
Этор же Харьков....кто там противостоял аватару гепы и Авакова....альтернатива кто?
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03.11.2021 02:55 Ответить
навiть якщо i обeруть нового вiн нe зможe працювати. нe дадуть
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03.11.2021 08:41 Ответить
Ну не можуть БОГОВИБРАНІ все робити по-чесному. І тут можна все це ж не історична Батьківщина а ПМЖ. Бо на історичній Батьківщині за таке суворо накажуть
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03.11.2021 04:49 Ответить
Зеленые ****** без фальсификаций не могут. Это показали довыборы в раду. Терехов пистил бабло десятками лет. Все организовано на самом низком уровне. Чего только стоит подпись Кернеса. Место терехова гдето умловно
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03.11.2021 05:10 Ответить
москалі-совкодрочери зухвало і безкарно керують українським містом(((
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03.11.2021 07:10 Ответить
А нам всё равно,
А нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас -
В самый жуткий час
Мы волшебную
Косим трын-траву.

Это к сожалению про всех нас!
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03.11.2021 08:04 Ответить
Два ученика Гепы состязаются кто из них воровитей. Победит тот чей род имел больше засидок или больше членов КПСС ?
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03.11.2021 08:08 Ответить
Той, хто частіше відвідує синагогу...
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03.11.2021 08:11 Ответить
Навіщо не визнавати Терехова, щоб прийшов сепар і щирий укгаінець Добкін? Серед них немає різниці- Допа це той самий Гепа. Не витрачайте коштів, харків'яни вибирають таких, як і самі.
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03.11.2021 08:10 Ответить
Ну ты и написал. Допа намного тупей и гораздо более ватный. Но главное намного тупей.
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03.11.2021 10:10 Ответить
Допа і Гепа однакові - вороги України і між цими сортами govna я дійсно не розбираюся.
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03.11.2021 16:41 Ответить
Терехов = Допкін. Але справа не в цьому, а в тому, що не можна спускати на тормозах фальсифікації виборів!.
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03.11.2021 12:25 Ответить
білі пОльта "тОплять" за Допу?....
там же ж очевидно - у Харкові вибір без вибору - навіщо витрачати ресурси "багатої України"
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03.11.2021 08:23 Ответить
И на что Допа надеется? Разрыв между ним и Тереховым солидный!
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03.11.2021 08:32 Ответить
Дело ведь не в этих двоих... Дело в фальсификациях...
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03.11.2021 09:07 Ответить
сколько айвазовская взяла на лапу от допы?
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03.11.2021 10:11 Ответить
Дурак этот Терехов. На ровном месте привез себе проблемы.
Зачем нужно было этими вбросами заниматься? Не понимаю.
Отрыв и так значительный и результат был известен еще до выборов.
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03.11.2021 10:21 Ответить
То есть что бы просто пилился бюджет по-тихому, Опору не устраивает. Ей нужно что бы еще и сепары бошки начали поднимать?
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03.11.2021 10:47 Ответить
Опору не устраивает фальсификация выборов. А вас устраивает, чтобы у вас отняли право выбора и было как на Московии?
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03.11.2021 12:26 Ответить
У Опоры вопрос по процедуре, это конечно правильно. А по существу из всего представленного в Харькове политического серпентария, при очень низкой явке выборщиков с правом голоса, то лучше уже этот что и был.
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03.11.2021 12:30 Ответить
Так в чем претензия к Опоре? Они ведь не за Добкина агитируют, а за соблюдения процедуры голосования и против наглых фальсификаций.
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03.11.2021 14:11 Ответить
Раз суетились за Клоуна в 2019г. ,т.е. за "деятеля" который никаких законов не знает и не признает, о каких тогда законах вообще может идти речь, особенно в Харькове?! Беспредел и беззаконие оставляют после себя безжизненную пустыню. Это должны понимать все.
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03.11.2021 11:21 Ответить
В процесі фальсифікацій виборів не було помічено... Весь час у Харкові якісь фальсифікації. Шо Гепу обирали так, шо Мішаню Добкіна, шо Терехова. Щось там пороблено...
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03.11.2021 13:34 Ответить
 
 