РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7374 посетителя онлайн
Новости
10 146 78

"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу в 2022 году, - Reuters

Российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для поставок газа в Европу через Польшу и Украину с января по сентябрь 2022 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

По данным издания, такое решение российский монополист принял в отношении ГТС Украины и трубопровода "Ямал – Европа".

Дополнительные поставки по этим маршрутам могли бы снизить цену газа на европейском рынке, считает информагентство. Нынешние же действия "Газпрома" говорят, что российская компания не планирует поставлять в Европу газа больше своих контрактных обязательств, по крайней мере по этим двум маршрутам, отмечает Reuters.

Читайте: "Северный поток-2" увеличит шансы на войну России и Украины, - глава "Нафтогаза" Витренко

По мнению старшего директора агентства Fitch Дмитрия Маринченко, "Газпром", скорее всего, делает ставку на запуск в ближайшем времени трубопровода "Северный поток-2" и "не хочет брать на себя дополнительные обязательства".

Автор: 

Газпром (3186) россия (96442) Северный поток (1458) Транзит газа (371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
евротюлени, да постройте себе газопроводы из южных стран, че вы с этими орками то связались?...они же вам весь моск вынесут, бабки авансом возьмут, и на газ средь зимы лютой кинут еще и ржать будут))).. а жопы морозить будете вы...)))
показать весь комментарий
03.11.2021 02:04 Ответить
+8
Дают дешево, плюс возможность попилить российские бабло на этих проектах соблазняет европейских чиновников, но как видишь, нет ничего более дорогого, чем "дешевый" российский газ, это старое правило.
показать весь комментарий
03.11.2021 02:27 Ответить
+7
Не, не всегда. Не хочешь покупать скажем, сумку, в этом магазине - просто идешь в другой магазин. Сумок везде навалом. С газом немного не так. Никакого другого магазина нет. Поставщиков газа - по пальцам пересчитаить. Прставщиков, у которых есть свободный нерасписанный надолго обьем - и того меньше. Хотелки купить у другого поставщика также ослажняются проблемами доставки - что, к каждому поставщику проложен газопровод? Или у всех страждущих газа есть выход к морю и терминал по приему СПГ? Если бы все было так просто. Увы, покупка газа (и много чего еще) это в том числе и желание продавца продать необходимый объем по приемлемой цене. Кстати, тут много пишут про СПРАВЕДЛИВУЮ рыночную цену (типа вот если бы она была и т. д.). Никакой справедливой рыночной цены не бывает. Рынок - это всегда спекуляция и игра на бирже. Какая нахрен справедливость?
показать весь комментарий
03.11.2021 07:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
********* триндела вообще про прекращение транзита с января.
показать весь комментарий
03.11.2021 01:46 Ответить
Якщо росія відмовляється використовувати труби для прокачки власного газу, вона має надати право прокачки газу в ЄС для Туркменістану, Узбекістану, Афганістану та інших країн.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:28 Ответить
Слово "право" и москавиты... два противоположных берега океанов.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:43 Ответить
евротюлени, да постройте себе газопроводы из южных стран, че вы с этими орками то связались?...они же вам весь моск вынесут, бабки авансом возьмут, и на газ средь зимы лютой кинут еще и ржать будут))).. а жопы морозить будете вы...)))
показать весь комментарий
03.11.2021 02:04 Ответить
Дают дешево, плюс возможность попилить российские бабло на этих проектах соблазняет европейских чиновников, но как видишь, нет ничего более дорогого, чем "дешевый" российский газ, это старое правило.
показать весь комментарий
03.11.2021 02:27 Ответить
так там же обьем, на пол Украины потянет))...
показать весь комментарий
03.11.2021 02:30 Ответить
Ну они хотели построить, из Катара. Оказалось, это не так просто.
Ты думаешь путлер просто так в Сирию полез ?
показать весь комментарий
03.11.2021 10:00 Ответить
знаю об этом, ....но если б хотели построили бы...и пу с башаркой. хрен бы чего сделали, так хотели значит...
показать весь комментарий
03.11.2021 10:17 Ответить
Там контракт "качай или плати".

По другим потокам качать дороже. Сейчас сделали громкое заявление, а потом тихо пойдут качать. За 40 млрд кубов в год - вынь да положь 2,6 млрд за год. И такой контракт будет ещё 3 года.
показать весь комментарий
03.11.2021 02:05 Ответить
Стоимость прокачки по УГТС $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км. Протяженность УГТС 1192,48 км.Т.е. стоимость транзита 31,72 долларов. Итого, от объеме транзита 40 млрд кубов Украина получит $1, 269 млрд долларов.
Макогон уверял, что себестоимость прокачки около 2 млрд. Наверное, преувеличил.
показать весь комментарий
03.11.2021 02:15 Ответить
Всё верно сказано , для обслуживания ГТС требуется около 1 млрда баксов в год . https://korrespondent.net/business/companies/4363571-ozvucheny-raskhody-na-soderzhanye-hts-ukrayny
показать весь комментарий
03.11.2021 09:19 Ответить
Это на грани рентабельности. Мы ничего не заработаем на таких условиях
показать весь комментарий
03.11.2021 11:53 Ответить
Можно сдавать в аренду хранилища, можно их модернизировать и расширить. Много можно, но никто этого не сделает.
показать весь комментарий
03.11.2021 12:27 Ответить
С совка ниче не делалось. Вся система построена чтобы гнать газ из Сибири в Европу. В том числе и хранилища. Чтобы их сдавать в аренду к ним надо отдельную трубу из ЕС. Та труба что есть во-первых построена качать только на запад, а во-вторых по факту сдана в аренду газпрому. То есть ему в руки дали рычаг блокирующий украинские хранилиша. Он просто оставит какой-то символический транзит, чтобы заблокировать теоретически возможный реверс.
показать весь комментарий
03.11.2021 13:08 Ответить
Вот именно что с совка ниче не делалось. У нас так во всем, и в армии и в энергетике и в науке, начинают что то делать только когда уже все летит в е****, иначе всем плевать.
показать весь комментарий
03.11.2021 13:12 Ответить
Там же несколько труб параллельно идут. Неужели нет возможности их разделить и перенаправить одну из них на восток?
показать весь комментарий
04.11.2021 17:23 Ответить
Украина раньше держала рашку за горло. Поэтому и могла давить из них газ по 40 долларов, как Кучма, или повышать тариф за транзит сколько захочет. Совок построил удавку на шее кацапов, сам об этом не подозревая.
показать весь комментарий
03.11.2021 02:16 Ответить
Цифирь давай
показать весь комментарий
03.11.2021 07:21 Ответить
Польша не вложила ни цента в постройку трубопровода на своей территории , все строил "Газпром" , от того и тариф супернизкий. Украинский тариф также ниже среднеевропейского , но не намного. О какой "жадности" брешете ?
показать весь комментарий
03.11.2021 06:31 Ответить
Уточненная заявка (реноминация) на прямую поставку в западном направлении с 10:00 по Москве действительно равна нулю. В результате газ качается только по реверсной заявке (около 150 тыс. куб. м в час), свидетельствуют данные прокачки за последний отчетный час (с 11:00 до 12:00 по Москве).

Профиль потребления и логистики потоков газа в выходные дни меняется, так как существенно снижается потребление со стороны промышленности. Кроме того, в пятницу и субботу в Европе довольно тепло и солнечно, дожди и холода придут с началом новой недели.

Позже в управлении информации ПАО "Газпром" журналистам прокомментировали: "Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей"
показать весь комментарий
03.11.2021 09:54 Ответить
Молодцы поляки !
И никто не упрекнет их в попытках нагреть руки на торговле с государством-оккупантом.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:02 Ответить
А шо,они не зря сп-2строили?
показать весь комментарий
03.11.2021 03:12 Ответить
кинули евролохов?))...ну что и следовало ожидать...))
показать весь комментарий
03.11.2021 03:51 Ответить
Неправда , разница не такая и большая , а с учетом необходимости возврата вложенньіх в строительство СП-2 средств , разницьі практически не будет. Украинская ГТС давно уже окупилась , в отличие от СП-1, 2 .
показать весь комментарий
03.11.2021 06:36 Ответить
Та им всё равно!есть сп-2.он должен работать!
показать весь комментарий
03.11.2021 06:43 Ответить
Кому , "им" ? В ЕС думают и о своей єнергобезопасности , которая пострадает в случае исключения из схемьі поставок украинской ГТС . Недаром Меркель неоднократно заявляла , что Германия заинтересована в продолжении работьі ГТСУ.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:03 Ответить
Она говорила,она много чего говорила,перед этим посовещавшись с Путиным.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:12 Ответить
Много говорили украинские политики, что надо избавляться от газовой зависимости. Транзит газа сюда тоже относится. Теперь Украина избавится от газовой зависимости 100%. Интересно какие будут альтернативы.
показать весь комментарий
03.11.2021 06:46 Ответить
Не перекручивайте , избавление от газовой зависимости заключается в недопущении диктата "Газпрома" и Кремля .
показать весь комментарий
03.11.2021 07:05 Ответить
О чем я и говорю, нет газа - нет диктата.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:09 Ответить
Нет ума , считай , калека ! Продолжайте тупить , х-о
показать весь комментарий
03.11.2021 07:12 Ответить
Тупишь ты, газ чей? Чей газ тот и диктует цену и условия. Не согласен - не бери.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:14 Ответить
Окупатель всегда прав , не ? Или вьі в магазине унижаетесь перед продавцом , за свои деньги ?
показать весь комментарий
03.11.2021 07:22 Ответить
Не, не всегда. Не хочешь покупать скажем, сумку, в этом магазине - просто идешь в другой магазин. Сумок везде навалом. С газом немного не так. Никакого другого магазина нет. Поставщиков газа - по пальцам пересчитаить. Прставщиков, у которых есть свободный нерасписанный надолго обьем - и того меньше. Хотелки купить у другого поставщика также ослажняются проблемами доставки - что, к каждому поставщику проложен газопровод? Или у всех страждущих газа есть выход к морю и терминал по приему СПГ? Если бы все было так просто. Увы, покупка газа (и много чего еще) это в том числе и желание продавца продать необходимый объем по приемлемой цене. Кстати, тут много пишут про СПРАВЕДЛИВУЮ рыночную цену (типа вот если бы она была и т. д.). Никакой справедливой рыночной цены не бывает. Рынок - это всегда спекуляция и игра на бирже. Какая нахрен справедливость?
показать весь комментарий
03.11.2021 07:45 Ответить
Та , да! В период с 1991г по 2010 г Украина могла диктовать Газпрому ЛЮБЬІЕ тарифьі на транзит газа в ЕС , по вашей логике ? Ведь другого пути попасть на премиальньій европейский рьінок у РФ не бьіло , от слова совсем. Украина вела себя честно и по-партнерски , дав возможность Газпрому заработать сотни миллиардов долларов , без которьіх Расея бьі доедала хрен без соли. Теперь Украину "отблагодарили" , в чисто кацапской манере - войной , оккупацией и газовьім шантажем. Не так ?
показать весь комментарий
03.11.2021 07:58 Ответить
Обсуждать это бессмыслено. Об этом сломано копий - можно страну забором огородить. Но нравиться нам это или нет - первопричина всего этого одна:
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял главнейший документ - Декларацию о государственном суверенитете Украины, с которой закончилась история УССР и началась история независимости современной Украины. В разделе ІХ Декларации Украина определила свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не будет принимать участия в военных блоках. С этой декларацией в то время согласились все, и на этих условиях Украина по большому счету получила независимость. После решения руководства Украины прекратить нейтральность все стало развиваться так как стало. И по другому, увы, быть не могло.
Еще раз повторю, обсуждать это уже бессмыслено, но теперяшняя херня - это все отсюда.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:25 Ответить
В 2010 г Украина подтвердила свой внеблоковьій статус , и что ?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:37 Ответить
А что было не так в 2010 году?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:41 Ответить
Ограничения єкспорта украинских товаров в РФ-ию по надуманньім предлогам , отказ пересматривать цену на газ в соответствии с изменившимися условиями рьінка , антиукраинская риторика в прессе и на ТВ , кабальньіе "Харьковские соглашения" и много другого негатива со стороньі Расеи.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:48 Ответить
Кожен захищає свій ринок і намагається заробити на комусь будь-якими доступними йому способами. В одній країні, яка ЧЕСНО конкурувати не в спромозі, є навіть закон "про протидію противникам шляхом санкцій", який вони і застосовують, коли бачать, що в чесній конкуренції програють повністю, вигадавши для цього яку-небудь причину. Як у випадку з тим же Хюавей, приміром. Ти, мабуть, здогадався, в якій. Підказка: ні, це не кацапи, кацапські санкції нічого не варті і ні на кого не вплинуть. Хіба що на власних громадян.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:08 Ответить
А что было дльше? Маскаляку на гиляку? Или забыли? Чего же хотите в отношениях?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:44 Ответить
Распятого мальчика в трусиках забьіл , и поставки самолетами "спецсредств" для разгона мирньіх демонстраций , протестующих против отказа Януковича от евроинтеграции.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:51 Ответить
Вот по этому любое обсуждение темы в этом ключе бессмыслено - все скатится к этому.
Нужно понимать, что в политике и истории любой страны без исключения грязи и крови по-колено. И основная работа СМИ - отмыть своих и заляпать чужих.
Можно включиться в этот срач, но можно и обменяться своими мнениями по теме.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:03 Ответить
Если Украина будет двигаться и дальше западным курсом и купит американский сжиженный газ у Польши, что ты будешь тогда волать? Про СССР иЮрия Гагарина?
показать весь комментарий
03.11.2021 09:16 Ответить
Двигайтесь и закупайте, кто-то разве против?
показать весь комментарий
03.11.2021 09:18 Ответить
В каком месте я писал что мне нужна Россия и ее газ? Вместо наклейки на других ярлыков со своими фантазиями и поучений о правильности бытия попробуй для начала провести газ в дома россиян и улучшить их быт, построив сортир не на улице, а в доме. Это станет достойным тестом вашего становления как личности.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:34 Ответить
Зачем ? Они же привыкли сотни лет жить в гамне, и их все устраивает))
показать весь комментарий
03.11.2021 10:42 Ответить
Дмитрий , пока руки в крови украинцев у Кремля . Не путайте теплое с мягким и не обвиняйте жертву насилия.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:22 Ответить
именно для метания этого срача на вентилятор,ты сюда и приползо?
показать весь комментарий
03.11.2021 11:07 Ответить
скажи а вы все кацапы мужиложцы и свинособаки ?
показать весь комментарий
03.11.2021 09:26 Ответить
Майже так і було. Яка була тоді ціна газу для України? Але! Були ще і європейські покупці, які просто не дозволяли Україні дуже бикувати проти газпрому, бо завжди були зацікавлені отримувати кацапський газ безперебійно і якомога дешевше. А українська влада, яка всі 30 років сиділа на трубі і годувалась з неї та "чесність і партнерство" - поняття несумісні.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:56 Ответить
Комик , украинская влада не "годувалась с трубьі" , а ее целенаправленно коррумпировал "Газпром" , с далеко идущими целями , поставленньіми Кремлем.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:19 Ответить
Ага. Всі такі чесні, але клятий газпром... Вірю!
показать весь комментарий
03.11.2021 10:07 Ответить
Газпром может и коррумпирован украинскую владу, но она была этому безмерно рада.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:16 Ответить
Так, і, навіть, палко бажала стати корумпованою газпромом...
показать весь комментарий
03.11.2021 10:48 Ответить
Нет не унижаетесь,но платите столько,сколько нужно продавцу!
показать весь комментарий
03.11.2021 08:14 Ответить
Скока - скока платить ?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:20 Ответить
На ціннику написано. Не влаштовує - іди в інший магазин, шукай дешевше.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:58 Ответить
На заборе тоже много чего пишут , но там доски ...
показать весь комментарий
03.11.2021 09:17 Ответить
Цінник в магазині - не паркан, на жаль. Подивись в чек, що тобі видали на касі - пересвідчишся. Кількість грошей на банківській карті, якою ти розрахувався, до і після покупки, тобі це підтвердить...
показать весь комментарий
03.11.2021 10:53 Ответить
Комик , тьі задрал своим упорством. В магазине ценьі одинаковьіе для всех покупателей , а у Газпрома все не так. Учи матчасть , не прикальівайся , надоел!
показать весь комментарий
03.11.2021 12:59 Ответить
Ти відстав від життя. Чи живеш на іншій планеті? А, може в якійсь Венесуелі? В Україні то при Союзі ціни були однакові для всіх. Тепер в багатьох магазинах діють різні акції і скидки. Причому, теж для всіх по-різному. Залежить, приміром, і від кількості товарів, яку ти купуєш, від того, чи є в тебе картка магазину, постійним клієнтам різні бонуси нараховують та інші. Теж, дивлячись на який товар, зрозуміло.
показать весь комментарий
03.11.2021 13:16 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 14:09 Ответить
На рынке всегда балом правит покупатель. Какой может быть диктат у продавца?
показать весь комментарий
04.11.2021 17:29 Ответить
"Нежданчик" . Разве СП-2 не для того строился, чтобы Украине подосрать?
показать весь комментарий
03.11.2021 07:14 Ответить
Результат закономерен. Наступает новая реальность отбивания газовх крелитов Газпромом. Против лома нет приёма.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:27 Ответить
а чего там "скорее всего" .. и так все ясно и гадать не нужно.....
показать весь комментарий
03.11.2021 07:53 Ответить
Поляки сами отказались от ихнего газа.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:54 Ответить
Что у вас за маниакальное желание обслуживать Россию.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:18 Ответить
Вообще то Польша сама его вышвырнкла и отказалась продлевать контракт
показать весь комментарий
03.11.2021 10:27 Ответить
кончилось лето - нюхайте конфЭту
сказал газпром
показать весь комментарий
03.11.2021 11:06 Ответить
Ликбез. Что такое газ по $2000.
youtube.com/watch?v=IZ8l1BJ61Yo
показать весь комментарий
03.11.2021 11:38 Ответить
И слава Б-гу, этих денег простые жители никогда не видели. Просто прятались по воровским министерским карманам.
Пора принимать хорошие законы для предпринимателей, малого-среднего бизнеса и спрыгивать с Российской газовой иглы.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
03.11.2021 12:05 Ответить
 
 