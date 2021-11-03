"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу в 2022 году, - Reuters
Российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для поставок газа в Европу через Польшу и Украину с января по сентябрь 2022 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
По данным издания, такое решение российский монополист принял в отношении ГТС Украины и трубопровода "Ямал – Европа".
Дополнительные поставки по этим маршрутам могли бы снизить цену газа на европейском рынке, считает информагентство. Нынешние же действия "Газпрома" говорят, что российская компания не планирует поставлять в Европу газа больше своих контрактных обязательств, по крайней мере по этим двум маршрутам, отмечает Reuters.
По мнению старшего директора агентства Fitch Дмитрия Маринченко, "Газпром", скорее всего, делает ставку на запуск в ближайшем времени трубопровода "Северный поток-2" и "не хочет брать на себя дополнительные обязательства".
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Ты думаешь путлер просто так в Сирию полез ?
По другим потокам качать дороже. Сейчас сделали громкое заявление, а потом тихо пойдут качать. За 40 млрд кубов в год - вынь да положь 2,6 млрд за год. И такой контракт будет ещё 3 года.
Макогон уверял, что себестоимость прокачки около 2 млрд. Наверное, преувеличил.
Профиль потребления и логистики потоков газа в выходные дни меняется, так как существенно снижается потребление со стороны промышленности. Кроме того, в пятницу и субботу в Европе довольно тепло и солнечно, дожди и холода придут с началом новой недели.
Позже в управлении информации ПАО "Газпром" журналистам прокомментировали: "Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей"
И никто не упрекнет их в попытках нагреть руки на торговле с государством-оккупантом.
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял главнейший документ - Декларацию о государственном суверенитете Украины, с которой закончилась история УССР и началась история независимости современной Украины. В разделе ІХ Декларации Украина определила свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не будет принимать участия в военных блоках. С этой декларацией в то время согласились все, и на этих условиях Украина по большому счету получила независимость. После решения руководства Украины прекратить нейтральность все стало развиваться так как стало. И по другому, увы, быть не могло.
Еще раз повторю, обсуждать это уже бессмыслено, но теперяшняя херня - это все отсюда.
Нужно понимать, что в политике и истории любой страны без исключения грязи и крови по-колено. И основная работа СМИ - отмыть своих и заляпать чужих.
Можно включиться в этот срач, но можно и обменяться своими мнениями по теме.
сказал газпром
youtube.com/watch?v=IZ8l1BJ61Yo
Пора принимать хорошие законы для предпринимателей, малого-среднего бизнеса и спрыгивать с Российской газовой иглы.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!