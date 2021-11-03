"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу в 2022 году, - Reuters

Российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для поставок газа в Европу через Польшу и Украину с января по сентябрь 2022 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

По данным издания, такое решение российский монополист принял в отношении ГТС Украины и трубопровода "Ямал – Европа".

Дополнительные поставки по этим маршрутам могли бы снизить цену газа на европейском рынке, считает информагентство. Нынешние же действия "Газпрома" говорят, что российская компания не планирует поставлять в Европу газа больше своих контрактных обязательств, по крайней мере по этим двум маршрутам, отмечает Reuters.

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По мнению старшего директора агентства Fitch Дмитрия Маринченко, "Газпром", скорее всего, делает ставку на запуск в ближайшем времени трубопровода "Северный поток-2" и "не хочет брать на себя дополнительные обязательства".