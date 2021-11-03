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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрелов войск РФ. За сутки враг 7 раз открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрелов войск РФ. За сутки враг 7 раз открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, по позициям ВСУ в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Возле Причепиловки враг осуществил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Новолугнского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить обстрелы.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушение режима прекращений огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрелов войск РФ. За сутки враг 7 раз открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС 01

обстрел (28218) Донбасс (26958) потери (4464) ВСУ (6736) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Сколько гибнет наших парней. Больно читать такие вести. Почти каждый день. Ответки опять нет.
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03.11.2021 07:37 Ответить
+3
Где обеспокоенность немчуры и жабоедов?
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03.11.2021 07:43 Ответить
+2
Вот интересно,сколько дебилковатому зе надо,чтоб было одновременно убито наших ребят,сто,тысячу,чтоб разорвать эту ..здоту московскую в клочья?
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03.11.2021 07:44 Ответить
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Сколько гибнет наших парней. Больно читать такие вести. Почти каждый день. Ответки опять нет.
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03.11.2021 07:37 Ответить
Вот интересно,сколько дебилковатому зе надо,чтоб было одновременно убито наших ребят,сто,тысячу,чтоб разорвать эту ..здоту московскую в клочья?
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03.11.2021 07:44 Ответить
Та клован наших парней вообще за людей не считает, подтвердил это своими 42 годами. Послушная кукла, выполняющая желание Дерьмака и бородатой бабушки.
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03.11.2021 07:55 Ответить
Где обеспокоенность немчуры и жабоедов?
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03.11.2021 07:43 Ответить
Та им уже надоело,выражать свою крайнюю озабоченность,не помогает почему-то!?
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03.11.2021 07:46 Ответить
ответов нет из-за собравшихся в руководстве Украине чудаков... в дальнейшем надо не в отставку отправлять керующих угребков, а прямо на нары...
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03.11.2021 07:45 Ответить
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03.11.2021 08:17 Ответить
а в это время клоун не дополз до выступления в Глазго...передоз...
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03.11.2021 08:33 Ответить
БПЛА поднимали,или на учебном заряде все закончилось?Навоевались.
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03.11.2021 09:13 Ответить
 
 