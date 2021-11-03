Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрелов войск РФ. За сутки враг 7 раз открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, по позициям ВСУ в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки враг осуществил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Новолугнского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить обстрелы.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушение режима прекращений огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.