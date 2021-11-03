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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 77 танков за пределами мест хранения, - отчет

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 77 танков за пределами мест хранения, - отчет

Спецмиссиия ОБСЕ зафиксировала 77 танков на двух полигонах во временно оккупированных РФ районах Донецкой и Луганской областей, находившихся за пределами выделенных мест хранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №257/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 2 ноября 2021 года.

Согласно документу, во время воздушного наблюдения 26 октября было обнаружено 10 танков неустановленного типа на полигоне недалеко от н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска). Также на этом полигоне находились еще 25 боевых бронированных машин, не подпадающих под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

30 и 31 октября беспилотник ОБСЕ зафиксировал 67 танков (неустановленного типа) на полигоне российских оккупационных войск около н. п. Терновое (57 км восточнее Донецка). Там же были обнаружены еще 12 других боевых бронированных машин.

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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 77 танков за пределами мест хранения, - отчет 01

ОБСЕ (4889) отчет (412) танк (2283)


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Топ комментарии
+2
ну и всё, где байрактары, ублюдки?
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03.11.2021 08:09 Ответить
+2
Почему Германия и Франция не выражают "ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ" по этому поводе ? Язык в задницу втянуло ?
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03.11.2021 08:18 Ответить
+2
зєкодлан на стражє інтєрєсов України?)
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03.11.2021 08:19 Ответить
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Де ордло взяло 77 танків ?
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03.11.2021 08:06 Ответить
Ксения , в гибридньіх российских корпусах в наличии от 400 до 500 танков , по разньім подсчетам. Хватает на целую танковую армию , а вьі спрашиваете , откуда у них танковьій полк.
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03.11.2021 08:11 Ответить
Та і бурятів на ці танки ще вистачає.
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03.11.2021 08:51 Ответить
Половину в шахтах відкопали, половину у воєнторгах купили
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03.11.2021 09:08 Ответить
77 джавелинов уже ждут это заблудившееся стадо железа.
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03.11.2021 08:06 Ответить
Ну беспилотники типа байракар тоже норм валят
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04.11.2021 19:47 Ответить
ну и всё, где байрактары, ублюдки?
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03.11.2021 08:09 Ответить
По новой зе доктрине мы с танками будем одним корветом воевать.Во как! У нас же денег куры не клюют.
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03.11.2021 08:28 Ответить
Почему Германия и Франция не выражают "ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ" по этому поводе ? Язык в задницу втянуло ?
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03.11.2021 08:18 Ответить
Тима, на себя нужно всегда рассчитывать, а не на Германию,Францию или Буркино - Фассо.
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03.11.2021 08:33 Ответить
Вони вважають що це надувні танки.
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03.11.2021 08:50 Ответить
Да похеру мы им …
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04.11.2021 19:48 Ответить
зєкодлан на стражє інтєрєсов України?)
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03.11.2021 08:19 Ответить
В стране напряг с металлоломом а там их аж 77, непорядок...
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03.11.2021 08:46 Ответить
Ну зафиксировали и что дальше,какие действия?
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03.11.2021 10:02 Ответить
И это только за пределами мест хранения! Всё накопано честным трудом шахтёров в шахте Зясядьки... ***** точно не при делах...
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03.11.2021 11:45 Ответить
 
 