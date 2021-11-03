Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 77 танков за пределами мест хранения, - отчет

Спецмиссиия ОБСЕ зафиксировала 77 танков на двух полигонах во временно оккупированных РФ районах Донецкой и Луганской областей, находившихся за пределами выделенных мест хранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №257/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 2 ноября 2021 года.

Согласно документу, во время воздушного наблюдения 26 октября было обнаружено 10 танков неустановленного типа на полигоне недалеко от н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска). Также на этом полигоне находились еще 25 боевых бронированных машин, не подпадающих под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

30 и 31 октября беспилотник ОБСЕ зафиксировал 67 танков (неустановленного типа) на полигоне российских оккупационных войск около н. п. Терновое (57 км восточнее Донецка). Там же были обнаружены еще 12 других боевых бронированных машин.

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