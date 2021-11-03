В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 23 393 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За весь период вакцинальной кампании проведены более 18 миллионов прививок!

За сутки 02 ноября в Украине:

зафиксированы 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 406, медработников – 421);

310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 935 человек;

летальных случаев – 720;

выздоровели – 11 937 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 979 086 человек;

выздоровели – 2 466 674 человека;

летальных случаев – 69 447;

проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведены 18 279 337 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







