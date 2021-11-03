В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 23 393 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За весь период вакцинальной кампании проведены более 18 миллионов прививок!
За сутки 02 ноября в Украине:
зафиксированы 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 406, медработников – 421);
310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 5 935 человек;
летальных случаев – 720;
выздоровели – 11 937 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 2 979 086 человек;
выздоровели – 2 466 674 человека;
летальных случаев – 69 447;
проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.
С начала вакцинальной кампании привиты 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведены 18 279 337 прививок.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
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Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!
Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?
Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???
На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?
Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?
-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)
-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?
Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???
-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !
- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!
-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!
Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?
Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?
Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
Не штраф.
- "ихтамнет"
нереально довести говоришь
нереально было и Аль Капоне посадить, но таки сгноили парня то.
или вы думал шо напр. если вор что то ..... украл(!), то его тоже будут только "ата-та, так нельзя"?
другое дело шо это типо нарушение то шо купил сертификат и надо потаскать за ухо и отпустить, а чо?
Бо тупі напево.
А в нас у білих захисних костюмах, в окулярах та респіраторах.
Тут без "или" - врешь в обоих случаях.
ека невидаль.
Але скажіть, чи багато вмирає від аденовірусної або риновірусної інфекцій ?
му-му"Б" = боГ взял. что не так то? Зевс или кто там, берет лучших, не? двуличенствуем-с?
Ждали, пока подарят убогим.
Не подарили бы- вакцинировались бы кислым борщом в колено.
https://ibigdan.livejournal.com/27496269.html?view=comments#comments 78 комментариев
Без масок звісно.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/nigerian-study-shows-use-ivermectin-alone-treat-covid-19-effective-using-******************-azithromycin-ivermectin-combined/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-covid-19-cases-plummeted-indonesia-government-authorized-ivermectin-treatment-big-pharma-vaccines-made-little-difference/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-71-75-districts-uttar-pradesh-india-reported-no-covid-19-cases-24-hours-implementing-ivermectin-protocol/