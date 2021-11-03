РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8967 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 183 78

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 23 393 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За весь период вакцинальной кампании проведены более 18 миллионов прививок!

За сутки 02 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02 зафиксированы 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 406, медработников – 421);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02 госпитализированы – 5 935 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02 летальных случаев – 720;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02 выздоровели – 11 937 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На заседании СНБО поставлена задача довести ежедневное количество COVID-вакцинаций до 350 тысяч, - ОП

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02 заболели – 2 979 086 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02 выздоровели – 2 466 674 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02 летальных случаев – 69 447;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведены 18 279 337 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 720 человек, зафиксированы 23 393 новых случая заражения, 11 937 человек выздоровели 13

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Але ж антиваксам не докажеш. Вони продовжують істерично стверджувати, що ковід то звичайний ОРВІ. Пересмаркав і забув.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:19 Ответить
+9
У меня дочка врач,и они в отделении все вакцинированы и в защитных костюмах и масках ходят. А ты или вреш ,или за деньги фейки разносишь.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:35 Ответить
+7
Нынешние школьники слушают моргенчлена и инстасобаку. Не вижу смысла им вообще в школу ходить...
показать весь комментарий
03.11.2021 08:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю. Всего-то) Нам нужны рекорды. Украина будет на ПЕРВОМ месте.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:17 Ответить
Як і належить "чемпіонам" по боротьбі з КОВІДом.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:20 Ответить
Щоб з меншими втратами вийти з такого становища, треба не закривати магазини та кафе, бо люди втратять бізнес, а потримати учнів та студентів на дистанційній освіті. Діти активно заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід в транспорті та додому.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:26 Ответить
Никто никого не заражает более чем обычным ОРВИ.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:30 Ответить
Нынешние школьники слушают моргенчлена и инстасобаку. Не вижу смысла им вообще в школу ходить...
показать весь комментарий
03.11.2021 08:37 Ответить
Міф про колективний імунітет (herd immunity, або стадний імунітет) від нинішньої вакцинації проти COVID-19…

Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!

Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?

Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???

На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?

Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?

-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)

-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?

Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???

-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !

- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!

-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!

Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?

Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?

Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
показать весь комментарий
03.11.2021 09:09 Ответить
Але ж антиваксам не докажеш. Вони продовжують істерично стверджувати, що ковід то звичайний ОРВІ. Пересмаркав і забув.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:19 Ответить
Так так и есть. Просто ОРВИ один выделили из тысяч других и вот теперь колитесь ВСЕ Но скоро мы узнаем истинный замысел вакцинации.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:23 Ответить
Так не колись... Купи себе бумажку, как большинство нарида, и радуйся жизни
показать весь комментарий
03.11.2021 08:25 Ответить
Поинтересуйтесь у врачей и медперсонала типа ковидных отделений почему они не прививаются и даже редко ходят в масках на работе
показать весь комментарий
03.11.2021 08:28 Ответить
Я говорю об облегчении своего существования в сложившихся условиях. В Польше вообще нет обязательной вакцинации. У меня сотрудники приобрели себе сертификаты и не парятся . Цена 500-800 гривен.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:31 Ответить
Передай своїм колегам, що за підробний сертифікат світить термін у два роки.
Не штраф.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:32 Ответить
Світить то світить але хто то доведе... Це неможливо=))))
показать весь комментарий
03.11.2021 08:40 Ответить
Це вже поставлено на потік і довести без відеодоказу чи підстави нереально... Робиться запис про щеплення але щеплення не відбувається... Справа 3 хвилин=)))
показать весь комментарий
03.11.2021 08:42 Ответить
Перевірка і доведе.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:00 Ответить
Антитела?
- "ихтамнет"

нереально довести говоришь
нереально было и Аль Капоне посадить, но таки сгноили парня то.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:21 Ответить
Ну чтоб узнать есть или нет антител, нужно кровь взять. Как они это сделают? У 16 летнего ушлепка не могут взять , а вы о взрослом ) привязывать будут?😂
показать весь комментарий
03.11.2021 09:27 Ответить
совершенно законно - принудительно.
или вы думал шо напр. если вор что то ..... украл(!), то его тоже будут только "ата-та, так нельзя"?
другое дело шо это типо нарушение то шо купил сертификат и надо потаскать за ухо и отпустить, а чо?
показать весь комментарий
03.11.2021 09:51 Ответить
Антитела исчезают за месяц из организма после так называемой "привики" . Остаются Т-клетки памяти . Они могут жить до 6 месяцев .
показать весь комментарий
03.11.2021 19:15 Ответить
а, ок, ок.
показать весь комментарий
03.11.2021 19:20 Ответить
Вот эти сотрудники молодцы. Респект и уважуха им
показать весь комментарий
03.11.2021 08:35 Ответить
вот что напоминает покупка сертификата
показать весь комментарий
03.11.2021 12:17 Ответить
Поцікавтесь ще у них, чому вони то за януковища голосували, то за зеленського.
Бо тупі напево.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:31 Ответить
У меня дочка врач,и они в отделении все вакцинированы и в защитных костюмах и масках ходят. А ты или вреш ,или за деньги фейки разносишь.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:35 Ответить
Делал прививку в центре вакцинации, может они (врачи) и вакцинированы, но все естественно, или неестественно, без масок и защитных костюмов, подозреваю, что так везде.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:52 Ответить
То знач у вас такі врачі..срачі.
А в нас у білих захисних костюмах, в окулярах та респіраторах.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:58 Ответить
А ты или вреш ,или за деньги фейки разносишь.
Тут без "или" - врешь в обоих случаях.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:54 Ответить
Сан, иди уже в свою палатуи не высовыйся, сколько же у вас на Украине больных сектантов антивусологов?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:41 Ответить
Ага, ага. Глупые советы даёте. Знакомый купил родителям самые дорогие сертификаты, а они взяли и умерли. Глупый ваш совет.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:47 Ответить
кстати, ёто высрал доктор Коморовский(ну, шо типо парень купил предкам сертифы и ВНЕЗАПНО получил хату в наследство ), щас вроде в политику собрался - набивка попу.лярности и .... поход на.(политику).
ека невидаль.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:24 Ответить
А другие укололись самой лучшей бормотухой,и коней двинули от яда!
показать весь комментарий
03.11.2021 09:30 Ответить
ОРВІ, так. Це загальна назва.
Але скажіть, чи багато вмирає від аденовірусної або риновірусної інфекцій ?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:30 Ответить
Кто когда и где диагностировал ЛАБОРАТОРНО хотя бы какие то вирусные инфекции
показать весь комментарий
03.11.2021 08:34 Ответить
Така інформація збирається.
показать весь комментарий
03.11.2021 19:27 Ответить
КОВИД не ОРВИ , КОВИД это разновидность семейства вирусов гриппа . От гриппа смертей много .
показать весь комментарий
03.11.2021 19:25 Ответить
Грип це також ГРВІ.
показать весь комментарий
03.11.2021 19:28 Ответить
КОВИД это искуственно созданный в лаборатории вирус который случайно попал в окружающую среду из-за расхлябанности китайский вирусологов. Прививок от него нет . Есть стимуляторы имунной системы . Бороться против биологического оружия одними стимуляторами невозможно . Вирус создавался так чтобы он мог мутировать быстро .
показать весь комментарий
03.11.2021 19:22 Ответить
Твердое второе место в мире по смертности.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:26 Ответить
Херсонська - 1(один!)трупик похоже дали установу по занижению цыфр, что бы небыло рекорда трупиков!
показать весь комментарий
03.11.2021 08:26 Ответить
Да странно, в областях где заболевает меньше смертность больше а тут только 1.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:29 Ответить
Урожай,элеваторы,экспортеры - три этих слова ,сведут на нет всю корону
показать весь комментарий
03.11.2021 08:38 Ответить
100%.вчера были как всегда на 1 месте 48.Завтра опять победят всех.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:47 Ответить
Або написали реальну цифру, а не "потрібну".
показать весь комментарий
03.11.2021 08:49 Ответить
Да они просто рисуют цифрв по разнарядке сверху Вот и все. Просто пока команда гнать стадо на вакцинацию кнутом и пряником
показать весь комментарий
03.11.2021 08:31 Ответить
Похоже в том стаде ты самый "умный" баран.)
показать весь комментарий
03.11.2021 08:51 Ответить

показать весь комментарий
03.11.2021 09:35 Ответить
Єто дают знать два вьіходньіх , когда работники моргов отдьіхали. Завтра число умерших будет гораздо меньше.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:42 Ответить
Цартсво Небесне цим невинним людям. Смерть невинних людей - найбільше досягнення Косоворотки за місяць. Сані потрібно готувати влітку. Ця вина на ньому і його оточенні - а це ВР, уряд і управлінці на місцях.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:13 Ответить
Толь, раз "сцарствие чудесное", то есть ты сказал "А", так скажи и му-му "Б" = боГ взял. что не так то? Зевс или кто там, берет лучших, не? двуличенствуем-с?
показать весь комментарий
03.11.2021 09:53 Ответить
Не вживайте зранку.
показать весь комментарий
03.11.2021 16:37 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 19:06 Ответить
Чем больше прививают, тем больше умирают🙈. Это ужас какой то)
показать весь комментарий
03.11.2021 09:23 Ответить
«Поздно пить боржоми, когда печень отказала».
показать весь комментарий
03.11.2021 09:34 Ответить
У нас разве привито 70% граждан? Только 17-19%. Сейчас подыхают самые тупорылые. Преславутое большинство из 80%. Те кому было впадло пойти вакцинироваться летом
показать весь комментарий
03.11.2021 09:39 Ответить
Вина власти тоже есть. Почему Украина начала вакцинацию на 8 месяцев позже, чем другие страны? Почему у нас вакцинировать людей только в июле? Когда другие страны уже ревакцинацию стали делать? Не смогли договориться раньше за поставку вакцин? Это и есть вина некомпетентной власти.
показать весь комментарий
03.11.2021 13:06 Ответить
может потому, что у нас вакцины не было?
показать весь комментарий
03.11.2021 14:12 Ответить
Так я про это и написал, то что у нас ее не было до июля, это ***** власти.
показать весь комментарий
03.11.2021 16:55 Ответить
Трішки не правда. Вакцини розподіляли між собою Розвинуті Країни великої двадцятки, а ми були в кінці черги з протягнутою рукою. Як тільки - так і відразу нам дали. Але ніхто не хотів вакцинуватись. "***** власти" - це кремлівська сепарська агітація проти вакцини. Теперь розхльобуемо разом. Окремим списком розвалена медсистема, але тут швидко не виправиш. А вакцинуватись могли всі. Проте через відсутність мізків не хотіли.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:07 Ответить
а на какие шиши было покупать вакцину для нарiду????
Ждали, пока подарят убогим.
Не подарили бы- вакцинировались бы кислым борщом в колено.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:03 Ответить
Одужало - 11 937 осіб,писали б,негативний тест на ковід -11937,а то в тих.що *одужали*,більше чим в половини проблеми тільки починаються.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:23 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27496269.html Я даже больше скажу. О..уеть.


https://ibigdan.livejournal.com/27496269.html?view=comments#comments 78 комментариев
показать весь комментарий
03.11.2021 09:32 Ответить
Согласно криминального кодекса Украины, преступлением является не только действие, но и бездействие. Поэтому офшорного клоуна и его гребанное шапито95 ждет долгий тюремный срок за массовое убийство украинцев.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:47 Ответить
Сбор проповедников-антиваксов под Верховной радой в разгаре. Вот как их назвать культурно!? А потом в реанимации будут просить "ПАМАГИТИ"!!!!! И КАК ВРАЧАМ к ним относиться!? За то что бедных врачей без зарплат, без сна, без возможности отдохнуть и помыться, увидеть родных, заставляют спасать таких!?!? Мест в больницах нет, лекарств нет, зарплат нет, финансирования нет ( потому что в спешке перепрофилировали под ковидное отделение, и никто контракты не подписал им). Но протестунам на это пофиг. Им все должны, их ущемляют.
показать весь комментарий
03.11.2021 10:36 Ответить
Та треба просто до них кільком хворіючим приєднатися.
Без масок звісно.
показать весь комментарий
03.11.2021 13:04 Ответить
они еще и мед.страховку потребуют применить. Это как курильщик в очереди на пересадку легких будет стоять.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:15 Ответить
А может правительство закупить или начать производить антивирусные препараты от КОВИДА ?
показать весь комментарий
03.11.2021 20:43 Ответить
Вы хоть почитайте про Ковид. Лекарств НЕТ во всем мире. О чем вы!? Единственная защита на данный момент это вакцинация. Так же как и от полиомиелита. Лечат только симптомы и последствия от Ковида и осложнения послековидные.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:11 Ответить
Да что вы говорите ? Так вы и почитайте прежде чем горить нет лекарств от КОВИДА .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/nigerian-study-shows-use-ivermectin-alone-treat-covid-19-effective-using-******************-azithromycin-ivermectin-combined/

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-covid-19-cases-plummeted-indonesia-government-authorized-ivermectin-treatment-big-pharma-vaccines-made-little-difference/

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-71-75-districts-uttar-pradesh-india-reported-no-covid-19-cases-24-hours-implementing-ivermectin-protocol/
показать весь комментарий
03.11.2021 22:29 Ответить
Те що ви мені скинули шановний - лічить симптоматику, а не вбиває сам Вірус. Ви хоть би почитали: прояви діареї, кашель, одишка... Вірус живе всередині клітини, вбити вірус - це вбити клітину. Наразі ліків від ковіду ще не винайшли. ЛІКУЮТЬ ЛИШЕ УРАЖЕННЯ органів на які впливає ковід - легені, стравохід і т.д.
показать весь комментарий
03.11.2021 23:00 Ответить
Читайте внимательно . Не симптоматику , ивермектин останавливает процесс репликации вируса (его размножение) . То есть вирус теряет способность внедряться в клетку , а иммунитет человека добивает тот что попал в организм .
показать весь комментарий
03.11.2021 23:11 Ответить
Я слушал интервью практикующего врача по радио который лечит людей ивермектином , он подробно говорил что и как . Лекарство еффективно , не имеет серьезных побочных еффектов и дешево . Есть ссылка , завтра могу сбросить .
показать весь комментарий
03.11.2021 23:17 Ответить
Сбросьте, полюбопыствую. А по поводу купить и производить - то тут ии патент и авторское право много каких преград.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:04 Ответить
По поводу Закупить - вакцину закупили, а толку!? Мудрый нарід не хочет чипироваться, боятся рептилоидов. Будут лекарства - та же хрень. Будут орать про геноцид и про опыты над "ихним сранным генофондом" дебилы бояться что поумнеют не дай божы.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:15 Ответить
В Украине прививаться нельзя. 5 месячный пфайзер, не правильно привезенный. Зеленые дебилы льдом обкладывают при транспортировке. И как он хранился им пох. Меньше пенсий платить. Геноцид беня устроил
показать весь комментарий
04.11.2021 02:03 Ответить
Если у каждого человека, брать ПРЦ тест,как можно чаще, вот тогда будет интересно.свой личный пример.Заболел год назад, средняя тяжесть, полностью все описанные симптомы, но ковид не поставили, никто тесты и не делал. Я знал,что переболел этим, как и половина коллектива. Прошло пол года. С товарищем, которым тесно общаемся по работе.Он обращается в семейку, насморк и небольшая температура.Берут тест-ковид. Насморк продлился 2 дня, и все резко оборвалось, никаких симптомов.Я обратились точно с такими симптомами на следующий день. Тест отрицательный.Я точно так же, два дня насморка, и все.Обратился бы днём ранее, написали бы ковид,а так на следующий день квота была выбрана. Зачем вакцинироваться большинству украинцев, а все внимание уделить находящимся в группе риска? Уже есть у большей половины естественный иммунитет, и ковид протекает как обычное ОРВИ.
показать весь комментарий
04.11.2021 05:52 Ответить
 
 