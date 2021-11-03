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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрировали 384 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 867 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 248 283 778 случаев инфицирования, из них 384 184 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 028 614 человек, из них 6 867 за минувшие сутки.

Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 224,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании СНБО поставлена задача довести ежедневное количество COVID-вакцинаций до 350 тысяч, - ОП

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
хоть где то зеленский чемпион...
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03.11.2021 08:25 Ответить
+7
Політичний режим бездарних злочинців добігає кінця.
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03.11.2021 08:26 Ответить
+5
територія великувата, зєвівці розбігаються постійно. так сказать неконтрольована міграція убогих, які наголосували та втекли
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03.11.2021 08:49 Ответить
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хоть где то зеленский чемпион...
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03.11.2021 08:25 Ответить
А при чем тут Зеленский, если народ - стадо баранов? С апреля уколоться заганяли.
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03.11.2021 08:32 Ответить
що стадо баранів то це так. але ж і про...би зєлєнського потрібно враховувати.
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03.11.2021 08:45 Ответить
Не повезло тебе с пастбищем.
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03.11.2021 08:47 Ответить
територія великувата, зєвівці розбігаються постійно. так сказать неконтрольована міграція убогих, які наголосували та втекли
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03.11.2021 08:49 Ответить
Это ж замечательно.
Тебе сена больше достанется.
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03.11.2021 08:53 Ответить
Мені здається що лікарі записують в причини смерті коронавірус безконтрольно і це потрібно припинити. Тільки результати досліджень можуть підтвердити коронавірус. Ми за великою кількістю смертей втрачаємо реальність і починаємо оперувати непідтвердженими даними!
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03.11.2021 10:26 Ответить
загоняли стадо и не загнали... а вы в курсе шо тогда был Свиновак и Свинофарм? Верить коммунистам? да я лучше бы бояркой укололся чем разработкой красножёпых тварей, которые вирус и распространили.
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03.11.2021 08:53 Ответить
Міф про колективний імунітет (herd immunity, або стадний імунітет) від нинішньої вакцинації проти COVID-19…

Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!

Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?

Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???

На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?

Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?

-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)

-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?

Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???

-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !

- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!

-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!

Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?

Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?

Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
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03.11.2021 09:07 Ответить
Вы еврей?

\\\\\\під егідою ООН\\\\\

так там Рашка и Китай и куча венесуэл с наурами - какая такая "эгида"то? может написать еще жалобу в "обсе"?
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03.11.2021 09:57 Ответить
Зеленский виноват, все сидели тут его обсирали,не было времени уколоться!
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03.11.2021 08:56 Ответить
Чемпионы, значит чемпионы. Какая разница с каким знаком...
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03.11.2021 08:52 Ответить
бронзовые
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03.11.2021 10:01 Ответить
Тю. Всего-то) Нам нужны рекорды. Украина будет на ПЕРВОМ месте.
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03.11.2021 08:26 Ответить
Політичний режим бездарних злочинців добігає кінця.
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03.11.2021 08:26 Ответить
Інші прийдуть.В Україні вся мразота хоче керувати.
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03.11.2021 08:33 Ответить
а на каком месте в Европе по зарплатам медикам и доступности к медицинской помощи?
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03.11.2021 08:31 Ответить
Это другое..(с)
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03.11.2021 08:34 Ответить
Вот ЗЕ с 73% лохтората прославился
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03.11.2021 08:42 Ответить
Та це все логістика з киснем "винна"!
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03.11.2021 08:45 Ответить
Саша Сотник в Ютьюбе каже шо на РАБссии 1900 трупов в сутки...
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03.11.2021 08:47 Ответить
Маловато будет!
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03.11.2021 08:49 Ответить
Допустим, но в пересчете на население в Украине все равно больше, плюс и у нас уменьшают официальные данные.
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03.11.2021 08:50 Ответить
И что ? Если посчитать по количеству населения ,то как не считай мы первые.
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03.11.2021 08:50 Ответить
Говноедов РАБссии не обгонит даже Китай и Италия
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03.11.2021 08:55 Ответить
В этом нет сомнений ,там люди вакцинируются .Победители,там где есть влияние козлостана Украина ,Болгария,Румыния.Все первые места.
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03.11.2021 08:57 Ответить
На рабсии 140 млн козломордых. У нас 35 млн... Так, что нефиг туда заглядывать. В лидеры планеты прем!
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03.11.2021 09:17 Ответить
РАБссия впереди планеты фсей,скоро обгонит Енисей...,радиактивный пепел Дмитрия Киселева...
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03.11.2021 08:50 Ответить
https://youtu.be/TA9mVLomYo8
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03.11.2021 08:52 Ответить
По всему миру уже почти 100%-ая заполняемость стадионов а у нас каким-то странным образом растет кол-во заболеваемых и первые новости начинаются о страшных бешеных цифрах умерших. В этом направлении наша пропаганда работает в унисон с кацапами где тоже цифры зашкаливают!!! При том что у кого не спроси то никто не расскажет что болеют именно знакомые и именно этим ковидом а не гриппом, все на уровне слухов!!! Надеюсь что скоро вся эта афера будет разоблачена и инициаторы будут наказаны!!!!!!
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03.11.2021 08:51 Ответить
ну чо, вон на сайте Антиколорадоса был такой графоман - тимур литовченко - с 4 дня как подох от вируса вместе с женой. так шо болеют и отдают концы
58 лет еврею было, жене тоже. еле выживал от нищеты, зато книжек высрал - куда там совковой энциклопедии то
что говорит о "качестве" "писсателя")
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03.11.2021 08:56 Ответить
Афера столетия цветет и пахнет....Мировая революция чЛенина-Путлера только навзвание другое...
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03.11.2021 08:54 Ответить
Нічо собі... ми під Іловайськом в три рази менче людей втратили від російських снарядів і куль... Треба негайно всю освіту на дистанційне перевести незалежно від того чи вакциновані педагоги чи ні...
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03.11.2021 08:54 Ответить
интересно если сходить к ворожке и скажет - "Будешь внуков няньчить", то я допустим даже в лепрозорий схожу и не заражусь? или побегу по минному полю и ничего не будет.
а если скажет: "Ой", то буду хоть в бункере сидеть = все равно вирус настигнет и уничтожит

так шо кого надо - вирус и так замочит, как и Гепку.
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03.11.2021 08:59 Ответить
Туфта это все...
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03.11.2021 08:57 Ответить
таблеточки, дряхленькому дедку о5 не принесли?
Санитары, уколите дедку Свиновак, смешанный с Блендаметом шоп наверняка приступы перестали беспокоить(Мертвецы не срут на сайтах)))
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03.11.2021 09:00 Ответить
Зеленоголові @банати повністю обісрались з цією епідемією, це якщо вважати їх державниками хоч у якійсь мірі. Але, якщо вважати жадібними євреями, то не обісрались, просто все як завжди, все як завжди, що у 1918-20рр., що у 1931-34рр., що у часи Кучми-Януковича-Порошенка-Зеленського. І навіть Ющенка, бо там оточення було на 90% з євреїв.
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03.11.2021 09:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27497925.html Анекдот помните?

Почитал предвыборную программу Владимира Зеленского. Плакал и курил. Курил и плакал. Давайте вместе вспомним эту политическую сказку более чем двухгодичной давности.

«Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
✅ Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Во что вылилось стране его «Нужно просто прекратить стрелять», наверное известно одному Господу Богу.

✅ Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
- Учителя и врачи матерятся, депутат Юрченко аплодирует.

✅ Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
- Перепутал местами леса и депутатов. Трухнин подтвердит. ДыБыРы третий месяц не может выяснить в какой машине ехал депутат и был ли там руль? А если и был, то где гарантия, что руль был не в багажнике автомобиля или на заднем сидении?

✅ Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
- Дай Боже здоров'я усім бабцям, бо скоро принесуть нові рахунки.

✅ Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
- Этот пункт наверное Баканов лично вписал в программу.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=852264998788479&id=100020149602229 Aleksey Petrov
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03.11.2021 09:43 Ответить
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03.11.2021 09:43 Ответить
Не вовочка, а *******!
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03.11.2021 09:45 Ответить
Имхо, https://ibigdan.livejournal.com/27497925.html?view=comments#comments лучший коммент:

"Ээээээ. СТОП. Вы НЕ правы.

А где в той программе написано, то он обещает это ДЕЛАТЬ?

Это Украина его МЕЧТЫ.
Он и мечтает.
До сих пор."
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03.11.2021 09:45 Ответить
Согласно криминального кодекса Украины, преступлением является не только действие, но и бездействие. Поэтому офшорного клоуна и его гребанное шапито95 ждет тюремный срок за массовое убийство украинцев. Точнее бездействие при массовом смертности граждан.
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03.11.2021 09:44 Ответить
Ну да, якщо безхребетно-ватна влада дозволяє мітинги антиваксерів - то норм результат. Чекаємо мітинг наркоторговців.
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03.11.2021 10:19 Ответить
 
 