Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрировали 384 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 867 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 248 283 778 случаев инфицирования, из них 384 184 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 028 614 человек, из них 6 867 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 224,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.



