Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрировали 384 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 867 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 248 283 778 случаев инфицирования, из них 384 184 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 028 614 человек, из них 6 867 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 224,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Тебе сена больше достанется.
Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!
Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?
Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???
На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?
Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?
-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)
-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?
Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???
-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !
- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!
-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!
Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?
Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?
Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
\\\\\\під егідою ООН\\\\\
так там Рашка и Китай и куча венесуэл с наурами - какая такая "эгида"то? может написать еще жалобу в "обсе"?
58 лет еврею было, жене тоже. еле выживал от нищеты, зато книжек высрал - куда там совковой энциклопедии то
что говорит о "качестве" "писсателя")
а если скажет: "Ой", то буду хоть в бункере сидеть = все равно вирус настигнет и уничтожит
так шо кого надо - вирус и так замочит, как и Гепку.
Санитары, уколите дедку Свиновак, смешанный с Блендаметом шоп наверняка приступы перестали беспокоить(Мертвецы не срут на сайтах)))
Почитал предвыборную программу Владимира Зеленского. Плакал и курил. Курил и плакал. Давайте вместе вспомним эту политическую сказку более чем двухгодичной давности.
«Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
✅ Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Во что вылилось стране его «Нужно просто прекратить стрелять», наверное известно одному Господу Богу.
✅ Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
- Учителя и врачи матерятся, депутат Юрченко аплодирует.
✅ Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
- Перепутал местами леса и депутатов. Трухнин подтвердит. ДыБыРы третий месяц не может выяснить в какой машине ехал депутат и был ли там руль? А если и был, то где гарантия, что руль был не в багажнике автомобиля или на заднем сидении?
✅ Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
- Дай Боже здоров'я усім бабцям, бо скоро принесуть нові рахунки.
✅ Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
- Этот пункт наверное Баканов лично вписал в программу.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=852264998788479&id=100020149602229 Aleksey Petrov
"Ээээээ. СТОП. Вы НЕ правы.
А где в той программе написано, то он обещает это ДЕЛАТЬ?
Это Украина его МЕЧТЫ.
Он и мечтает.
До сих пор."