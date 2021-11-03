71% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

71,1% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 15%. В июле было 68,7% и 16,1% соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По-прежнему подавляющее большинство населения – 71,1% – считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела обстоят в правильном направлении, составляет 15%", - говорится в исследовании.

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В течение 20-25 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%. В течение 22-29 июня 2021 по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля-1 августа - вторая волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-октябре 2021 года.