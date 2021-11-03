71% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
71,1% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 15%. В июле было 68,7% и 16,1% соответственно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"По-прежнему подавляющее большинство населения – 71,1% – считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Доля тех, кто считает, что дела обстоят в правильном направлении, составляет 15%", - говорится в исследовании.
В течение 20-25 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%. В течение 22-29 июня 2021 по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля-1 августа - вторая волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-октябре 2021 года.
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Так что есть заветные 30% - адепты церкви свиделелей Зе-пришествия
Зеленский обманул своих избирателей.
Но при нём обманутых больше.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Зеленский пообещал его изменить, но не изменил.
Вот в чём его обман.
Вот и результат.
Не нужно мне приписывать свои тупые "умо"заключения.
Это вы так считаете.
Нужно было решать много других вопросов.
Он пообещал их решить, но направления остались прежними.
Думаю, что у сбитых лётчиков шансов нет.
Не хочу повторяться.
Сочувствую твоим близким и родственникам.
Придётся без тебя.
P.S.
Я тоже дважды вакцинированный.
Береги себя, не будь долбодятлой.
Перечитай внимательно ещё раз.
p.s. вираз літературний тому банить не треба 😃
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
"ЄС"- має підтримку 15,7%
"Слуга народу" - 15,5%
"Батьківщина" (13,6%) та ОПЗЖ (13%).
"Сила і честь" - 8,6%.
Фсьо, КМІС злякався ( продався) і зламався.
Выбирайте его на следующий срок.
"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".
Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
понавыбирали дерьма, зебилы, блин
Логично чо.