На базе Нацуниверситета обороны Украины открыли офицерские курсы: срок обучения - 4 месяца, стоимость - 24 тыс. грн

На базе Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского открыли четырехмесячные курсы для желающих стать офицерами ВСУ. Стоимость обучения - 24 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

"Нет желания учиться 4-5 лет в военном вузе или на годовых курсах? Если у тебя уже есть гражданское высшее образование и 24 тыс. гривен – офицером можно стать за четыре месяца!" - говорится в сообщении.

Сообщается, что четырехмесячные офицерские курсы проводятся на кафедре военной подготовки главного вуза ВСУ – Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского (г. Киев). Подготовку могут пройти граждане, имеющие степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

Вместе с тем подчеркивается, что военнослужащие на кафедру военной подготовки не принимаются.

Готовят на курсах по двум специальностям: "Применение артиллерийских подразделений" и "Применение механизированных подразделений".

Учеба проходит ежедневно с понедельника по субботу.

Стоимость обучения за четыре месяца – 24 тыс. грн.

В этом году курсантов уже набрали. Следующий набор стартует с февраля 2022: прием заявлений – с февраля по октябрь, проведение вступительных экзаменов – с апреля по октябрь.

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Кандидаты на обучение представляют следующие документы:

- Заявление (выдает Отборочная комиссия НУОУ);

- Копия паспорта гражданина Украины (ст. 1, 2, 3, 11) – 2 шт.;

- Копия карты налогоплательщика – 2 шт.;

- Копия свидетельства о приписке (кроме девушек) или военном билете (все страницы) – 1 шт.;

- Автобиография, составленная ​​собственноручно;

- Фото 3х4 – 4 шт. (цветные);

- Копия диплома не ниже бакалавра и приложения успешности – 1 шт.;

- Копия удостоверения участника боевых действий (при наличии) – 1 шт.;

- Оригинал медицинской справки по ТЦК и СП (военкомату) о пригодности к обучению на кафедре военной подготовки – предоставляется после прохождения военно-врачебной комиссии в военкомате по месту учета или регистрации. Направление на ВВК выдает Отборочная комиссия НПО.

Отмечается, что наличие вышеупомянутого комплекта документов и положительное заключение ВВК предоставляет право (допуск) кандидату к сдаче вступительных экзаменов:

- оценка уровня физической подготовки граждан;

- оценка усвоения гражданами программы допризывной подготовки;

- профессионально психологический отбор.

Справка. Обучение для лиц, получающих высшее образование, проводится в течение 2 лет по 11 военным специальностям. Стоимость та же – 24 тыс. грн (оплата по семестрам по 6 тыс. грн).

Адрес отборочной комиссии: Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, г. Киев, 03049, ул. Авиаконструктора Антонова, 2/32 (КПП №3), каб. 2а.