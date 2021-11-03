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На базе Нацуниверситета обороны Украины открыли офицерские курсы: срок обучения - 4 месяца, стоимость - 24 тыс. грн

На базе Нацуниверситета обороны Украины открыли офицерские курсы: срок обучения - 4 месяца, стоимость - 24 тыс. грн

На базе Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского открыли четырехмесячные курсы для желающих стать офицерами ВСУ. Стоимость обучения - 24 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

"Нет желания учиться 4-5 лет в военном вузе или на годовых курсах? Если у тебя уже есть гражданское высшее образование и 24 тыс. гривен – офицером можно стать за четыре месяца!" - говорится в сообщении.

Сообщается, что четырехмесячные офицерские курсы проводятся на кафедре военной подготовки главного вуза ВСУ – Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского (г. Киев). Подготовку могут пройти граждане, имеющие степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

Вместе с тем подчеркивается, что военнослужащие на кафедру военной подготовки не принимаются.

Готовят на курсах по двум специальностям: "Применение артиллерийских подразделений" и "Применение механизированных подразделений".

Учеба проходит ежедневно с понедельника по субботу.

Стоимость обучения за четыре месяца – 24 тыс. грн.

В этом году курсантов уже набрали. Следующий набор стартует с февраля 2022: прием заявлений – с февраля по октябрь, проведение вступительных экзаменов – с апреля по октябрь.

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Кандидаты на обучение представляют следующие документы:

- Заявление (выдает Отборочная комиссия НУОУ);
- Копия паспорта гражданина Украины (ст. 1, 2, 3, 11) – 2 шт.;
- Копия карты налогоплательщика – 2 шт.;
- Копия свидетельства о приписке (кроме девушек) или военном билете (все страницы) – 1 шт.;
- Автобиография, составленная ​​собственноручно;
- Фото 3х4 – 4 шт. (цветные);
- Копия диплома не ниже бакалавра и приложения успешности – 1 шт.;
- Копия удостоверения участника боевых действий (при наличии) – 1 шт.;
- Оригинал медицинской справки по ТЦК и СП (военкомату) о пригодности к обучению на кафедре военной подготовки – предоставляется после прохождения военно-врачебной комиссии в военкомате по месту учета или регистрации. Направление на ВВК выдает Отборочная комиссия НПО.

Отмечается, что наличие вышеупомянутого комплекта документов и положительное заключение ВВК предоставляет право (допуск) кандидату к сдаче вступительных экзаменов:

- оценка уровня физической подготовки граждан;
- оценка усвоения гражданами программы допризывной подготовки;
- профессионально психологический отбор.

Справка. Обучение для лиц, получающих высшее образование, проводится в течение 2 лет по 11 военным специальностям. Стоимость та же – 24 тыс. грн (оплата по семестрам по 6 тыс. грн).

Адрес отборочной комиссии: Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, г. Киев, 03049, ул. Авиаконструктора Антонова, 2/32 (КПП №3), каб. 2а.

Минобороны (9452) обучение (541) офицер (146) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+8
скорее бы университет будущего им. зеленского построили - там все будет по-взрослому... платишь через приват-24 сколько скажут и вечером в дие - диплом.. )))) так что большое здание института и не надо - хватит пару-тройку кабинетов (серверная с одним столом ай-тишнику))), комната отдыха с мягкой мебелью))) для ректора-директора и сектретутки... ну и еще одна - гостевая))))
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03.11.2021 09:17 Ответить
+8
- Почем будут капитан , майор.....маршал и генералиссимус?
- Будут ли также ускоренно за деньги готовить врачей,строителей,сварщиков и т.д.
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03.11.2021 09:54 Ответить
+7
Тепер всі "квартальщікі" стануть ляйтянантамі
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03.11.2021 09:03 Ответить
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Ну все. Тепер военкомам 50% калиму збили!
Тепер диплом купив, звання купив і на держслужбу з чистою совістю.
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03.11.2021 08:56 Ответить
Продажа офицерских званий вышла из тени в официальные ЗЕ-тарифы!!!
Наверняка эту тему брат Ермака замутил!!!
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03.11.2021 09:16 Ответить
- Почем будут капитан , майор.....маршал и генералиссимус?
- Будут ли также ускоренно за деньги готовить врачей,строителей,сварщиков и т.д.
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03.11.2021 09:54 Ответить
Та на факультете "ТИК-ТОК" у Поплавского, и то, вроде 12 месяцев обучение!!!
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03.11.2021 10:33 Ответить
пздц(((
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03.11.2021 08:58 Ответить
"Взлет, посадка. Ясно." (с)
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03.11.2021 08:58 Ответить
они там были уже давным-давно...
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03.11.2021 09:01 Ответить
Тепер всі "квартальщікі" стануть ляйтянантамі
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03.11.2021 09:03 Ответить
Вот она -- реальная цель этой акции!!!
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03.11.2021 09:27 Ответить
"Лейтенант я, старшой!"...
1942 год, с желающих защищать Родину приказом ГКО, взымают плату за краткосрочные офицерские и сержантские курсы, также в приказ за N227 - "ни шагу назад", внесены поправки, позволяющие отступать, согласно тарифам км/100 рублей....
У них там вообще мозги жиром заплыли???
Честно - "на голову не налазит"....
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03.11.2021 10:10 Ответить
ЧистА по маланско-квартальному - бабки на всем, даже война по хер!!!!!
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03.11.2021 09:10 Ответить
скорее бы университет будущего им. зеленского построили - там все будет по-взрослому... платишь через приват-24 сколько скажут и вечером в дие - диплом.. )))) так что большое здание института и не надо - хватит пару-тройку кабинетов (серверная с одним столом ай-тишнику))), комната отдыха с мягкой мебелью))) для ректора-директора и сектретутки... ну и еще одна - гостевая))))
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03.11.2021 09:17 Ответить
... и сауна, где принимать экзамены у молоденьких студенток.
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03.11.2021 09:21 Ответить
ого...сауна )) там истопника держать надо))) не тринькайте бюджетные деньги !!!!! ))))
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03.11.2021 09:23 Ответить
Эксперты предупреждали - Зе-команда ведет Украину к развалу и деградации. Теперь добрались до офицерских званий. Представляю себе этих недоношенных "командиров" с купленными погонами. Свадебный "генерал" и то более достойная фигура.
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03.11.2021 09:22 Ответить
І мовила своєю собачою мовою: "ЗА ЧТО?"
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03.11.2021 09:25 Ответить
Це повна жопа. Можливо з бухгалтера за чотири місяця зробити професійного військового? Пропала армія, зато нове бабло для ЗЕкодли.
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03.11.2021 10:14 Ответить
А тепер курсанти які вчаться у військових вишах, при 2 -ох річному казармовому режимі, навчаються 5 років і ХОПА --- отримують саме те що і мажор який спить, п'є гуляє нічого не робить, а саме звання лейтенанта. Плюс до всього курсанту після вишу необхідно 5 років відслужити а цим ні.
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03.11.2021 10:16 Ответить
Короче, бабло косять де тільки можна. Чому можна навчити за 4 місяці?! Я служив ще за часів совка і то у нас учебка була майже 6 місяців. А тут цілого оХВицера за 4 місяці готують...
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03.11.2021 10:17 Ответить
а скоро там начнут УБД продавать...за одну поездку в серую зону
(как некоторым чинушам это уже достается бесплатно)
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03.11.2021 10:21 Ответить
Шанс для будущих пенсионеров - как при отсутствии трудового стажа вообще, заработать офицерскую пенсию!
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03.11.2021 10:26 Ответить
розвалить украинскую армию следует именно такими охвицерами .
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03.11.2021 10:27 Ответить
А космонавтом можно за неделю, сколько будет стоить? Вы че, вообще ******--ь?*
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03.11.2021 10:41 Ответить
Добились вже офіцерські звання будуть Купляти. А хто Україну буде захищати, куплені офіцери,!? ХВАТИТЬ КУПЛЕНИХ ПАРКЕТНИХГЕНЕРАЛІВ. НЕ ГАНЬБІТЬ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА. А ТО ДІЙСНІ ОФІЦЕРИ РОЗІРВУТЬ СВОЇ ПОСВІДЧЕННЯ.
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03.11.2021 12:16 Ответить
То есть генерала купить нормально, а лейтенанта нет)
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04.11.2021 15:52 Ответить
А деньги кто принимает?? По -прежнему -Братья Ермаки???
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03.11.2021 12:38 Ответить
Для тех кто не хочет при мобилизации идти рядовым. Разумно. Если например ВУЗ был по геодезии, то с артиллерийскими приборами и картами будет меньше проблем
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03.11.2021 13:28 Ответить
Военний такая же профессия как и другие. В нормальних странах еще и хорошо оплачиваемая. За образование надо платить, все равно обращование за счет бюджета полностью корумпированно.
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04.11.2021 15:50 Ответить
 
 