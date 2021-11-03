СЦКК о танках вооруженных формирований РФ в районе Тернового и Шимшиновки: Враг может создать 3 батальонно-тактические группы для усиления

Наблюдатели Миссии ОБСЕ продолжают фиксировать факты грубого нарушения расположения вооружения и военной техники со стороны вооруженных формирований РФ на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Речь идет о 114 нарушениях. 100% зафиксированной техники противника находится вне определенных районов отвода.

О грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе Тернового, в полосе действий так называемого "1 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ были обнаружены: танки – 67 единиц; ББМ (Боевая бронированная машина. - Ред.) – 12 единиц. В районе Шимшиновки, в полосе действий так называемого "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ были обнаружены: танки – 10 единиц; ББМ – 25 единиц.

"Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и согласования по меньшей мере трех батальонно-тактических групп с целью усиления или ротации подразделений на линии разграничения. Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на ранее определенных позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках ТКГ", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

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