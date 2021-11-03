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СЦКК о танках вооруженных формирований РФ в районе Тернового и Шимшиновки: Враг может создать 3 батальонно-тактические группы для усиления

СЦКК о танках вооруженных формирований РФ в районе Тернового и Шимшиновки: Враг может создать 3 батальонно-тактические группы для усиления

Наблюдатели Миссии ОБСЕ продолжают фиксировать факты грубого нарушения расположения вооружения и военной техники со стороны вооруженных формирований РФ на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Речь идет о 114 нарушениях. 100% зафиксированной техники противника находится вне определенных районов отвода.

О грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе Тернового, в полосе действий так называемого "1 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ были обнаружены: танки – 67 единиц; ББМ (Боевая бронированная машина. - Ред.) – 12 единиц. В районе Шимшиновки, в полосе действий так называемого "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ были обнаружены: танки – 10 единиц; ББМ – 25 единиц.

"Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и согласования по меньшей мере трех батальонно-тактических групп с целью усиления или ротации подразделений на линии разграничения. Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на ранее определенных позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках ТКГ", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 77 танков за пределами мест хранения, - отчет

Автор: 

танк (2283) Донбасс (26958) СЦКК (725) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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Та не може бути,якась брехня.В очах у Путіна любов,просто треба припинити стріляти.
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03.11.2021 09:07 Ответить
Смени пластинку , заело .
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03.11.2021 09:27 Ответить
Чтоб такие как ты помнили.
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03.11.2021 09:34 Ответить
Джавеліни допоможуть танкистам-терористам померти всім в один день - день їхнього наступу і цей день наближається. Тому танкистам-терористам лишилось вже недовго, останні дні.
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03.11.2021 10:18 Ответить
да нет тут надо провести спецоперацию послать туда пару десятков солдат диверсантов там они
получают доступ к Градам и с максимальной ударного расстояния наносят удары с Востока на группировкам техники и живой силы.. и испаряются.... поди потом найди кто открыл случайно "дружественный огонь" уничтоживший по пол батальона в каждом отстойнике... воевать надо даже диверсии и десант также нужен-- но не с этим мырытворцем идиотом...
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03.11.2021 09:37 Ответить
Що, знов медійна провокація? Чекаємо заперечення від людей Зермака.
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03.11.2021 11:00 Ответить
 
 