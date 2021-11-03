Рейтинг партий: "СН" - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, "Батькивщина" - 15,4%, "ЕС" - 15,1%, "Сила и честь" - 5,6%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в парламент проходили в конце октября, в парламент прошли бы пять партий. Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (18,3% среди определившихся с выбором), ОПЗЖ (17%), "Батькивщина" (15,4%), "ЕС" (15,1%) (разница всех четырех партий в рамках статистической погрешности). Более 5% имеет также партия "Сила и честь" (5,6%). Несколько меньше проходного барьера имеют партия Д. Разумкова (4,5%) и Радикальная партия (4,5%). По сравнению с июлем, поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы выборы проходили в конце октября, в Верховную Раду прошли бы (преодолели 5% проходной барьер) пять политических сил: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "ЕС", "Сила и честь" . Также близки к 5% проходному барьеру партии Д. Разумкова и Радикальная партия. Наибольшую поддержку получили сразу четыре партии, чей рейтинг отличается в пределах погрешности: "Слуга народа" (11,2% среди всех респондентов и 18,3% среди определившихся с выбором), ОПЗЖ (соответственно, 10,4% и 17%), "Батькивщина" (9,4% и 15,4%) и "ЕС" (9,2% и 15,1%). Формально разница в поддержке этих политических сил – в рамках статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место. Далее следует партия "Сила и честь" (3,4% и 5,6%). Формально набирают меньше проходного барьера, но близки к прохождению партии Д. Разумкова (2,8% и 4,5%) и Радикальная партия (2,8% и 4,5%). Поддержка "Украинской стратегии Гройсмана" составляет соответственно 2,2% и 3,6%. По сравнению с июлем, рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания – в рамках статистической погрешности", - говороится в исследовании.
"За последний период продолжает держаться ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: "Слуги народа", ОПЗЖ, "Батькивщины" и "ЕС". Причем партии идут "плотно", и отрыв между ними достаточно незначителен, преимущественно в пределах статистической погрешности. К примеру, в этом опросе разница для всех топ-4 партий в пределах погрешности. Фактически есть четыре политических игрока с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, только что обнародованное резонансное расследование, которое может сначала иметь влияние, но затем ситуация может вернуться в прежнее состояние). Рейтинги всех топ-партий по результатам текущего опроса фактически не отличаются от рейтингов партий по состоянию на июль 2021 года, а колебания, которые можно видеть, остаются в рамках статистической погрешности", - объяснили в КМИС результаты опроса.
В течение 20-25 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%. В течение 22-29 июня 2021 по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля-1 августа - вторая волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-октябре 2021 года.
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Буде як завжди - олігархи знайдуть "новые лица" і під лозунгом "тільки не Юлька" поведуть їх(тобто самих себе) до влади.
А Зе скоро буде боротись за трете місце з ЕС. Його електорат поступово перетікає до ОПЗЖ і Батьківщини в залежності від орієнтації (проросійська/проукраїнська)
"https://parlament.ua/interview/zelenskij-na-nastupnih-viborah-matime-lishe-dvoh-konkurentiv-socziolog-olga-balakireva/ У нього (Зеленського) сьогодні два основні конкуренти; більше, на жаль, немає. Це Петро Порошенко та Юрій Бойко. Я можу помилятися, але на мій погляд Юлія Тимошенко сьогодні вже не конкурент у президентській компанії. Так, має досить високий рейтинг, але я думаю, що це, швидше, якась інерція. Та й, власне, запропонувати їй нічого. Важко уявити, з чим би вона могла б сьогодні вийти, щоб привернути до себе значну кількість електорату. "
Воно просто озвучує хотелки своїх хазяїв - ніякої Тимошенко. Всі інші там "свої" і між собою вони легко домовляться.
ИСПЫТАНИЕ КОВИДОМ.
Украину накрыла третья, кажется, самая большая волна эпидемии ковида, которая оказалась неожиданно тяжелой, как для населения, так и властей. Создается парадоксальная ситуация. Офис президента Украины и Кабмин Украины, с одной стороны, явно растеряны, некомпетентны и не справляются в борьбе с очередной, огромной волной заболеваний ковидом, с другой стороны власти боятся поддержать любую внутриполитическую и общественную инициативу вне усилий Кабмина. Они никого не слушают и больше рассчитывают на финансовую помощь западных институтов и на материально-техническую поддержку других стран в рамках международной программы ВОЗ по вакцинированию и организации специальных мер ограничения и контроля населения, чем на собственные усилия Украины.
Это хорошо видно из официальной реакции украинских властей на попытки лидера «Батькивщины» Тимошенко, которая призывает сделать более эффективной, прозрачной и менее сумбурной борьбу правительства с ковидом. Ведь уже хорошо видно, что у власти нет плана борьбы, им важно снять с себя ответственность за происходящее и умело заглушить здоровую критику. В результате, появились первые негативные для власти политически сигналы- украинцы уже не доверяют ни словам, ни мерам правительства, которые призваны радикально улучшить ситуацию с эпидемией. Но даже такое простое, но рациональное предложение лидера «Батькивщины» Тимошенко сделать бесплатными ПЦР-тесты и то вызвали глухую реакцию властей. Также Тимошенко справедливо добивается того, чтобы в условиях пандемии 15 млрд в Госбюджете были перенесены со строительства дорог на нужды медицины - те же бесплатные тесты, доплаты врачам, обеспечение кислородом и лекарствами больных.
Но правительство с подозрением относятся к любым попыткам здоровой оппозиции хоть как-то уменьшить страдания украинцев во время эпидемии или сделать политику властей более понятной и рациональной. Сейчас ,в первую очередь, нужно спасать людей, а не тайно готовится в перевыборам.
При этом другие политические оппозиционные силы - ЕС Порошенко и ОПЗЖ Медведчука довольно равнодушно смотрят на неэффективную и сумбурную борьбу правительства с очередной волной ковида. Потому, что в этой теме мало поводов для пиара, но много опасностей и ответственности за свои шаги.
Не лучше ведет себя и политическое руководство страны. Президент проводит важные совещания и поездки. Президент Украины, уверенный в том, что ему доверяют 70% населения страны, призывает украинцев не смотреть социальные сети, а быстрее вакцинироваться, увы - слабая реакция. Премьер-министр выступает с туманными прогнозами о скором финише эпидемии, а спикер Верховной рады вообще занят важным делом- укреплением своей власти в секретариате украинского парламента. Все усилия СНБО уходят на формирования удобного для Офиса президента Реестра олигархов или поиска новых объектов санкционирования, а не ликвидации эпидемии, как угрозы национальной безопасности.
Таким образом, все усилия по борьбе с коронавирусом в Украине реально сосредоточилось на фигуре министра охраны здоровья Ляшко, о существовании которого, до начала эпидемии, никто не подозревал. Так власть умело отделяет ответственность за свои дела и слова в этом рискованном деле борьбы с ковидом. В случае поражения или острой общественно-политической и международной критики, всегда можно найти «козла отпущения» в работе Кабмина. При этом , повторяем ,власть ревниво следит ,чтобы ни украинская общественность, ни реальная патриотическая оппозиция не вмешивалась в его дела - это важнее, чем реальные результаты и последствия борьбы с ковидом.
Так закладываются основы будущей украинской катастрофы, когда гуманитарные последствия эпидемии ковида в Украине соединятся с социально- экономическими и острыми политическими проблемами страны и приведут не к выздоровлению, как в других странах, а глубокому необратимому кризису.
Другое дело, что каких-то катастрофических угроз второму сроку Зеленского пока всё ещё нет. На старт вышел Дима с деньгами Рината… Но во что это выльется, пока совсем не очевидно.
Ексспікер Ради прокоментував голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" за його відставку.
https://lb.ua/news/2021/10/07/495718_razumkov_radi_zyavilasya_nova.html
Досить казкарів .
Звідки шкребуть оті рейтинги невідомо, 100% намальовані,намагаються людей знову зомбувати.
Они: - а у нас уже вашего возраста достаточно опрошено, идите дальше...
"ЄС"- має підтримку 15,7%
"Слуга народу" - 15,5%
"Батьківщина" (13,6%) та ОПЗЖ (13%).
За партію "Сила і честь" мають намір голосувати 8,6%, "Наші" - 5,7%, РПЛ - 5,6%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,6%. Решта політичних сил мають значно нижчу підтримку.
Крім того, найбільша кількість опитаних (27,2%) вважає "Європейську солідарність" головною опозиційною силою
23.10.21 "Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з погрозами
31.10.2021 Пішов із життя засновник КМІС Валерій Хмелько
03.10.2021
Задрало! работы в стране ноль делается, тупо на самотеке валимся на бок, а народ развлекают банерами велыкого будивныцтва и **** рейтингами, как там бубочка самый любимый, а этот не любим народом, а тот в пролете и так по кругу. Добавим туда зашкварики от слуг, и часто как раз под зашквары президента выкатывают какогото идиота который должен начудить. И все новости аааа, алярм, Третьякова порадовалась смерти Полякова. Да срать на эту дуру, чё про нее пишут и показывают везде, а дело вагнеровцев +- телеканалы одного Пороха, цензор, буквы и дальше по блогерам по мелочи... и кстати странная смерть нардепа так и осталась странной смертью, все списано на наркоту + бухло, а говорят он не наркоман... но, хайп жешь, спихнули все внимание на идиотину старую...
и с дня на день одно гавно за другим, одно за другим, а работы ноль, нету, но мани. Потом приходишь в магаз и бац масло по 50 по акции, олийки 800грам бутылочка по 60! и далее по списку как у Тищенко только не по 12 а по 150.
И я искренне желаю, что б этот балаган закончился и пора бы журналистам уже не уйней страдать как Шабунин у себе в ФБ, а начать освещать реальность и задавать тяжелые вопросы власти. Что бы она отвечала за то что натворила перед людьми.... суки... предыдущая власть на фоне этого треша реально блин "команда мстителей" от известного продакшина голивудского
накипело
Вибране · 19 год ·
До речі, за останні кілька днів всі обговорили з усіх боків нові президентські рейтинги від Центру Разумкова - але щось я не помітив, щоб хтось згадав рівень антирейтингів по цьому опитуванню.
Між тим, там є два сюрпризи:
- Антирейтинг Зеленського сягнув 31,9%. Це перший показник по країні, він сприймається як гірший кандидат, ніж Петро Порошенко і Віктор Медведчук - які замикають трійку;
- Антирейтинг Тимошенко склав 13,8%.
Напевне, уже всі зрозуміли, що в нашій країні варто дивитись не на рейтинг, а на антирейтинг. Тому що якщо рейтинги можна підшаманити, то антирейтинг навпаки, намагаються занижувати.
Так ось навіть із заниженим антирейтингом "нова зелена бубочка" уже догнала і перегнала всіх старих жаб.
З чим його і вітаю.
П. С. А заодно зафіксуємо, що антирейтинг Тимошенко знову різко впав - видать, у когось знову забуксувала кампанія шельмування.