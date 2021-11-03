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Рейтинг партий: "СН" - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, "Батькивщина" - 15,4%, "ЕС" - 15,1%, "Сила и честь" - 5,6%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы выборы в парламент проходили в конце октября, в парламент прошли бы пять партий. Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (18,3% среди определившихся с выбором), ОПЗЖ (17%), "Батькивщина" (15,4%), "ЕС" (15,1%) (разница всех четырех партий в рамках статистической погрешности). Более 5% имеет также партия "Сила и честь" (5,6%). Несколько меньше проходного барьера имеют партия Д. Разумкова (4,5%) и Радикальная партия (4,5%). По сравнению с июлем, поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы проходили в конце октября, в Верховную Раду прошли бы (преодолели 5% проходной барьер) пять политических сил: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "ЕС", "Сила и честь" . Также близки к 5% проходному барьеру партии Д. Разумкова и Радикальная партия. Наибольшую поддержку получили сразу четыре партии, чей рейтинг отличается в пределах погрешности: "Слуга народа" (11,2% среди всех респондентов и 18,3% среди определившихся с выбором), ОПЗЖ (соответственно, 10,4% и 17%), "Батькивщина" (9,4% и 15,4%) и "ЕС" (9,2% и 15,1%). Формально разница в поддержке этих политических сил – в рамках статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место. Далее следует партия "Сила и честь" (3,4% и 5,6%). Формально набирают меньше проходного барьера, но близки к прохождению партии Д. Разумкова (2,8% и 4,5%) и Радикальная партия (2,8% и 4,5%). Поддержка "Украинской стратегии Гройсмана" составляет соответственно 2,2% и 3,6%. По сравнению с июлем, рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания – в рамках статистической погрешности", - говороится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а "Слуги народа" с 25,8% до 20,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"За последний период продолжает держаться ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: "Слуги народа", ОПЗЖ, "Батькивщины" и "ЕС". Причем партии идут "плотно", и отрыв между ними достаточно незначителен, преимущественно в пределах статистической погрешности. К примеру, в этом опросе разница для всех топ-4 партий в пределах погрешности. Фактически есть четыре политических игрока с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, только что обнародованное резонансное расследование, которое может сначала иметь влияние, но затем ситуация может вернуться в прежнее состояние). Рейтинги всех топ-партий по результатам текущего опроса фактически не отличаются от рейтингов партий по состоянию на июль 2021 года, а колебания, которые можно видеть, остаются в рамках статистической погрешности", - объяснили в КМИС результаты опроса.

Рейтинг партий: СН - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, Батькивщина - 15,4%, ЕС - 15,1%, Сила и честь - 5,6%, - опрос КМИС 01
Рейтинг партий: СН - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, Батькивщина - 15,4%, ЕС - 15,1%, Сила и честь - 5,6%, - опрос КМИС 02
Рейтинг партий: СН - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, Батькивщина - 15,4%, ЕС - 15,1%, Сила и честь - 5,6%, - опрос КМИС 03

В течение 20-25 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%. В течение 22-29 июня 2021 по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля-1 августа - вторая волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-октябре 2021 года.

Автор: 

рейтинг (1643) КМИС (343) Батькивщина (2014) Киевский международный институт социологии (13) Слуга народа (2638) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1063) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+34
фуфлорейтинг.
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03.11.2021 09:07 Ответить
+23
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03.11.2021 09:14 Ответить
+18
Кто КМИСУ платит , тот его и танцует ! Брехня полнейшая -партии Разумкова , вообще не существует , а Юлька больше 8% никогда не набирала !
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03.11.2021 09:34 Ответить
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Ну, тут все помнят, как он киздил
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03.11.2021 15:01 Ответить
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03.11.2021 10:04 Ответить
ви наче на приколі))) Він вам вже війну закінчив) Вкрав звичайно меьше Зелі, не переплюнув, але тоді просто не знав, що можна ще більше. А Зеля знає, йому взагалі все по х**.... Скільки хое - стільки і бере.
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04.11.2021 10:16 Ответить
Жінка стане кращим президентом - це факт. Ми вже обирали тих, хто кричав гарні гсла, вже обирали нові обличчя, ефект - один. Вони шикують, ми в дупі. То давайте обирати тих, хто має досвід та хист.
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06.11.2021 15:33 Ответить
Ось до чого готують Україну,знову буде кловуна пропіхувати, тільки тепер- "аби не Батьківщина і не ОПЗЖ", знову буде отмазка- голосувати немає за кого було ,тому і обрали ЗЕ. Ці намальовані рейтинги ставлять неосвідчених людей і рамки безвиході.
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03.11.2021 10:09 Ответить
Другий раз ще нікого не вдавалося "пропіхнуть".

Буде як завжди - олігархи знайдуть "новые лица" і під лозунгом "тільки не Юлька" поведуть їх(тобто самих себе) до влади.

А Зе скоро буде боротись за трете місце з ЕС. Його електорат поступово перетікає до ОПЗЖ і Батьківщини в залежності від орієнтації (проросійська/проукраїнська)
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03.11.2021 10:28 Ответить
Дивлячись на кремлівських вчителів де ху..ло і Лука вже мають пожиттевий титул президента, все можливо.У влади закінчені аферисти ,вони брешуть навіть не червоніючи.
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03.11.2021 10:32 Ответить
Ну, олігархи знаходять і показують нам "нових ліца", але вибір залишається за нами. Є таке поняття, як чувствознаніє - це не просто обирати серцем, це знати, що обираєш серцем, тобто, свого.
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03.11.2021 10:43 Ответить
слуга Льовочкіна, між іншим, вважає, що твоя Воня - не конкурент. Ось:
"https://parlament.ua/interview/zelenskij-na-nastupnih-viborah-matime-lishe-dvoh-konkurentiv-socziolog-olga-balakireva/ У нього (Зеленського) сьогодні два основні конкуренти; більше, на жаль, немає. Це Петро Порошенко та Юрій Бойко. Я можу помилятися, але на мій погляд Юлія Тимошенко сьогодні вже не конкурент у президентській компанії. Так, має досить високий рейтинг, але я думаю, що це, швидше, якась інерція. Та й, власне, запропонувати їй нічого. Важко уявити, з чим би вона могла б сьогодні вийти, щоб привернути до себе значну кількість електорату. "
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03.11.2021 10:43 Ответить
Цитувать льовочкіна то вже занадто. Навіть для прохобота.

Воно просто озвучує хотелки своїх хазяїв - ніякої Тимошенко. Всі інші там "свої" і між собою вони легко домовляться.
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03.11.2021 10:48 Ответить
я не льовочкіна зацитував, а керівника його соціологічної контори. Рейтинги від якої навіть тут, на сайті Цензору, час від часу публікуються.
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03.11.2021 10:57 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969&__cft__[0]=AZV5brK9aK-KgKHo9Ny0SOltFUAn-kPuJLHAQhk7NciKumsKwgX9D-s7ZI3FjjbSvcgW9Sq8DtqOXrgCDW-AXI-GT2iUnC5DTD2f4-rRbmUrM72Ymtc9m7WoRAFpVrz6Ukd1WbaGe-eGpMc8jKbVmw3E&__tn__=-UC%2CP-y-R Виктор Небоженко



ИСПЫТАНИЕ КОВИДОМ.
Украину накрыла третья, кажется, самая большая волна эпидемии ковида, которая оказалась неожиданно тяжелой, как для населения, так и властей. Создается парадоксальная ситуация. Офис президента Украины и Кабмин Украины, с одной стороны, явно растеряны, некомпетентны и не справляются в борьбе с очередной, огромной волной заболеваний ковидом, с другой стороны власти боятся поддержать любую внутриполитическую и общественную инициативу вне усилий Кабмина. Они никого не слушают и больше рассчитывают на финансовую помощь западных институтов и на материально-техническую поддержку других стран в рамках международной программы ВОЗ по вакцинированию и организации специальных мер ограничения и контроля населения, чем на собственные усилия Украины.
Это хорошо видно из официальной реакции украинских властей на попытки лидера «Батькивщины» Тимошенко, которая призывает сделать более эффективной, прозрачной и менее сумбурной борьбу правительства с ковидом. Ведь уже хорошо видно, что у власти нет плана борьбы, им важно снять с себя ответственность за происходящее и умело заглушить здоровую критику. В результате, появились первые негативные для власти политически сигналы- украинцы уже не доверяют ни словам, ни мерам правительства, которые призваны радикально улучшить ситуацию с эпидемией. Но даже такое простое, но рациональное предложение лидера «Батькивщины» Тимошенко сделать бесплатными ПЦР-тесты и то вызвали глухую реакцию властей. Также Тимошенко справедливо добивается того, чтобы в условиях пандемии 15 млрд в Госбюджете были перенесены со строительства дорог на нужды медицины - те же бесплатные тесты, доплаты врачам, обеспечение кислородом и лекарствами больных.
Но правительство с подозрением относятся к любым попыткам здоровой оппозиции хоть как-то уменьшить страдания украинцев во время эпидемии или сделать политику властей более понятной и рациональной. Сейчас ,в первую очередь, нужно спасать людей, а не тайно готовится в перевыборам.

При этом другие политические оппозиционные силы - ЕС Порошенко и ОПЗЖ Медведчука довольно равнодушно смотрят на неэффективную и сумбурную борьбу правительства с очередной волной ковида. Потому, что в этой теме мало поводов для пиара, но много опасностей и ответственности за свои шаги.
Не лучше ведет себя и политическое руководство страны. Президент проводит важные совещания и поездки. Президент Украины, уверенный в том, что ему доверяют 70% населения страны, призывает украинцев не смотреть социальные сети, а быстрее вакцинироваться, увы - слабая реакция. Премьер-министр выступает с туманными прогнозами о скором финише эпидемии, а спикер Верховной рады вообще занят важным делом- укреплением своей власти в секретариате украинского парламента. Все усилия СНБО уходят на формирования удобного для Офиса президента Реестра олигархов или поиска новых объектов санкционирования, а не ликвидации эпидемии, как угрозы национальной безопасности.
Таким образом, все усилия по борьбе с коронавирусом в Украине реально сосредоточилось на фигуре министра охраны здоровья Ляшко, о существовании которого, до начала эпидемии, никто не подозревал. Так власть умело отделяет ответственность за свои дела и слова в этом рискованном деле борьбы с ковидом. В случае поражения или острой общественно-политической и международной критики, всегда можно найти «козла отпущения» в работе Кабмина. При этом , повторяем ,власть ревниво следит ,чтобы ни украинская общественность, ни реальная патриотическая оппозиция не вмешивалась в его дела - это важнее, чем реальные результаты и последствия борьбы с ковидом.
Так закладываются основы будущей украинской катастрофы, когда гуманитарные последствия эпидемии ковида в Украине соединятся с социально- экономическими и острыми политическими проблемами страны и приведут не к выздоровлению, как в других странах, а глубокому необратимому кризису.
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03.11.2021 11:25 Ответить
За второе или третье место могут бороться «Слуги», сам Зе будет бороться только за первое, и то с оговорками. Если его шансы на переизбрание станут совсем уж призрачными, Зеленский скорее всего свернёт свой личный проект. Есть большие сомнения, что ему нужен парламент без президентства. Поэтому, идти на выборы чьим-то спойлером, как Ющенко в 2010г или цепляться за второй тур, как Порошенко в 2019г, для Зе не имеет никакого практического смысла. Как творческая личность он творит историю. В первую очередь свою собственную.)) Она должна быть красивой.)) Потерять должность, проиграв выборы или уйти самостоятельно, выполнив обещание одного срока? Завершить грандиозный пятилетний перформанс явным фиаско или сделать вид, что драма изначально была в сценарии?)) На мой взгляд ответ очевиден.
Другое дело, что каких-то катастрофических угроз второму сроку Зеленского пока всё ещё нет. На старт вышел Дима с деньгами Рината… Но во что это выльется, пока совсем не очевидно.
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03.11.2021 11:58 Ответить
пропіхнути другий раз Зе - це буде "перемога"!!! Сподіваюсь, українці вже роззули очі та більше не повторють цієї помилки.
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06.11.2021 12:41 Ответить
За останні роки Батьківщина ще більше показала, що заслуговує на своє місце у Верховній Раді. Стримують цю зелену владу як можуть і не побоялись піти в опозицію.
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03.11.2021 13:10 Ответить
Разумков: у Раді з'явилася нова коаліція - "СНБ"

Ексспікер Ради прокоментував голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" за його відставку.
https://lb.ua/news/2021/10/07/495718_razumkov_radi_zyavilasya_nova.html
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03.11.2021 13:30 Ответить
це було для того, щоб ослабити Зелених, але не для того, щоб з ними обєднатись. Вивчайте інформацію і не дезінформуйте людей.
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06.11.2021 12:43 Ответить
Я вже вивчила достатньо інформації про Тимошенко,щоб зробити висновки стосовно неї.Ця людина не перший рік при владі. Що доброго вона зробила людям? Хоч копійкою допомогла армії чи хворим на Ковід? Може якісь з законів запроваджених Тимошенко став у пригоді людям?Мені не потрібно чергові популісти при владі ,і не виставляйте того що Вона розчіщає собі дорогу до влади будь якими маніпуляціями за боротьбу проти зелених.
Досить казкарів .
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06.11.2021 17:33 Ответить
Тимошенко взагалі нікого не боїться. Вона сильна і духом і тілом. Нам потрібен такий президент.
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06.11.2021 14:22 Ответить
Ви бачили ії тіло? Нісенітниці пишете.
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06.11.2021 17:34 Ответить
люди ситі по горло пустими обіцянками. А по факту, ми бачимо, що діяти готова лише Тимошенко. не популістьскі байки, а реальні покрокові дії. Так можем нам треба допомогти Тимошенко зробити плани реальністю?
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06.11.2021 15:39 Ответить
Дякую ,ви мене розмішили.
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06.11.2021 17:35 Ответить
Приятно слушать ложь, когда знаешь правду.
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03.11.2021 10:11 Ответить
Яка ваша правда? Правда в тому, що більшість українців, як виявилось не можуть думати. А от тепер прийшов час, коли нам думати треба. Якщо ми не будемо включати свій мозок наступні вибори - в нас більше не буде шансів на нормальне життя в Україні. І в наших дітей такого шансу теж не буде.
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06.11.2021 15:43 Ответить
Брехня ! Бо , всі мої знайомі , які голосували за "Голос " зараз за "ЕС " , всі військові , які повелися на Зелю , теж за Порошенко , і їх вибір вже не змінити .
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03.11.2021 10:21 Ответить
Я до того, що у Порошенка , партії "ЕС " , зараз реально більший рейтінг чим у інших .
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03.11.2021 10:24 Ответить
За Смешка!
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03.11.2021 10:24 Ответить
Давай - сміятися не будеш
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03.11.2021 10:39 Ответить
Кого не спитаєшь у лохтората Зе-ну як вам президент Зеленській ? Тільки чуєшь -ой....
Звідки шкребуть оті рейтинги невідомо, 100% намальовані,намагаються людей знову зомбувати.
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03.11.2021 10:28 Ответить
Мудрий нарід... твою маму. Таке враження, що опитування проводилось лише на дамбасе. І дивує, що мене, киянина, майже ніколи не опитували
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03.11.2021 10:38 Ответить
ну, ти так і так проголосуєш так, як тобі Г+Г в черепок засуне
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03.11.2021 10:48 Ответить
Меня один раз споймали, спросили сколько мне лет, я сказал...
Они: - а у нас уже вашего возраста достаточно опрошено, идите дальше...
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03.11.2021 14:30 Ответить
21.10.2021 На виборах до Верховної Ради партія
"ЄС"- має підтримку 15,7%
"Слуга народу" - 15,5%
"Батьківщина" (13,6%) та ОПЗЖ (13%).
За партію "Сила і честь" мають намір голосувати 8,6%, "Наші" - 5,7%, РПЛ - 5,6%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,6%. Решта політичних сил мають значно нижчу підтримку.
Крім того, найбільша кількість опитаних (27,2%) вважає "Європейську солідарність" головною опозиційною силою

23.10.21 "Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з погрозами
31.10.2021 Пішов із життя засновник КМІС Валерій Хмелько

03.10.2021
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03.11.2021 10:46 Ответить
я вже тут вище на гілці стверджував, і повторю ще раз: і 21.10, і сьогодні КМІС показав рейтинги, які для перших чотирьох, лідерів, знаходяться в межах статистичної похибки. Тому вони можуть легко переставляти їх місцями. Небезплатно, звичайно...
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03.11.2021 10:55 Ответить
Навіщо КМІС робив опитування через 12 днів після попереднього? Ось у чому питання. Нічого доброго, для репутації КМІСу, на думку не приходить.
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03.11.2021 12:23 Ответить
Нам постійно вдуплюють лайнорейтинги.
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03.11.2021 10:52 Ответить
Брехня!!
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03.11.2021 10:58 Ответить
чого ж одразу брехня??? Батьківщина наприклад зараз має трохи меньше підтримки від Слуг. А слуги втрачають підтримку щодня. Дивись, скоро взагалі втратять... Нові обличча не зайшли.
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06.11.2021 12:46 Ответить
как то в последнее время настали для социологов золотые времена. я так понимаю наш гарант действительно (как некоторые журналисты говорят) кукухой двинулся на рейтингах и самопиаре. При предыдущей власти я увидел первые рейтинги наверное за пол года до выборов, всю каденцию всех интересовала война на донбасе, геополитика от Пороха и шо там с экономикой. Ну вообщем это нормально, насущное. Щас каждую неделю я вижу в новостях рейтинги! рейтинги *********! Работа правительства? Шмыгаль застрял еще на "РОСТ на 3%". Никак не отойдет от невероятной пэрэмогы, сначала рухнуть в 20 жестко на дерибане и локдауне, а потом обьявить пэрэмогу отскочив от дна. Внешняя политика на уровне "селфики". Со столтенбергом фоточка, с меркель, результат жешь...на память Вове)
Задрало! работы в стране ноль делается, тупо на самотеке валимся на бок, а народ развлекают банерами велыкого будивныцтва и **** рейтингами, как там бубочка самый любимый, а этот не любим народом, а тот в пролете и так по кругу. Добавим туда зашкварики от слуг, и часто как раз под зашквары президента выкатывают какогото идиота который должен начудить. И все новости аааа, алярм, Третьякова порадовалась смерти Полякова. Да срать на эту дуру, чё про нее пишут и показывают везде, а дело вагнеровцев +- телеканалы одного Пороха, цензор, буквы и дальше по блогерам по мелочи... и кстати странная смерть нардепа так и осталась странной смертью, все списано на наркоту + бухло, а говорят он не наркоман... но, хайп жешь, спихнули все внимание на идиотину старую...
и с дня на день одно гавно за другим, одно за другим, а работы ноль, нету, но мани. Потом приходишь в магаз и бац масло по 50 по акции, олийки 800грам бутылочка по 60! и далее по списку как у Тищенко только не по 12 а по 150.
И я искренне желаю, что б этот балаган закончился и пора бы журналистам уже не уйней страдать как Шабунин у себе в ФБ, а начать освещать реальность и задавать тяжелые вопросы власти. Что бы она отвечала за то что натворила перед людьми.... суки... предыдущая власть на фоне этого треша реально блин "команда мстителей" от известного продакшина голивудского
накипело
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03.11.2021 10:58 Ответить
Теперь понятно почему так скоропостижно скончался руководитель одной из главных социологических служб. Очевидно не хотел подписывать эту туфту.
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03.11.2021 11:05 Ответить
Неужели социологов не учит судьба Бекешкиной. Будишь брехать, долго не проживешь.
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03.11.2021 11:06 Ответить
это всё вражины да кацапские агенты рейтинг проплатили. у нашей любименькой партии на самом деле 151 %.
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03.11.2021 11:18 Ответить
а яка ваша "любименька" партія??? Ви той упоротий фанат актора, що грає на роялі ху***м? Якщо так - мені вас дуже шкода.
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06.11.2021 12:47 Ответить
Если это правда, то становится страшно за нарід. После профессиональных зеленых недоумков собрались выбирать профессиональных запутинцев и врагов Украины опэзэжистов?
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03.11.2021 11:19 Ответить
ну можно утрировать сколько угодно на эту тему ... но при таких раскладах .. уж точно лучше как нынешнего выбирали кто угодно лишь бы не эти кацапские твари жопы т.е. опжз
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03.11.2021 12:43 Ответить
збираємось обирати тих, хто дає реальний план дій при тому жаху, в якому ми зараз живемо. Зелені популісти, а за ОПЗЖ навіть на донбасі вже не голосують.
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06.11.2021 12:50 Ответить
ворогів обирати не треба, але як зрозуміти що то не ворог? Для мене з усіх не ворог лише Тимошенко. Вона не боїться відповідальності, вона бере ініціативу і дає пропозиції. Окрім неї такого ніхто не робить. Усі мовчать(
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06.11.2021 15:46 Ответить
Вячеслав Ільченко
Вибране · 19 год ·
До речі, за останні кілька днів всі обговорили з усіх боків нові президентські рейтинги від Центру Разумкова - але щось я не помітив, щоб хтось згадав рівень антирейтингів по цьому опитуванню.
Між тим, там є два сюрпризи:
- Антирейтинг Зеленського сягнув 31,9%. Це перший показник по країні, він сприймається як гірший кандидат, ніж Петро Порошенко і Віктор Медведчук - які замикають трійку;
- Антирейтинг Тимошенко склав 13,8%.
Напевне, уже всі зрозуміли, що в нашій країні варто дивитись не на рейтинг, а на антирейтинг. Тому що якщо рейтинги можна підшаманити, то антирейтинг навпаки, намагаються занижувати.
Так ось навіть із заниженим антирейтингом "нова зелена бубочка" уже догнала і перегнала всіх старих жаб.
З чим його і вітаю.
П. С. А заодно зафіксуємо, що антирейтинг Тимошенко знову різко впав - видать, у когось знову забуксувала кампанія шельмування.
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03.11.2021 11:34 Ответить
Судячи з того, що наразі в державі відбувається і те, як зростають з кожним днем тарифи на комунальні послуги, то рейтинг Тимошенко ще буде зростати і зростати.
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03.11.2021 14:42 Ответить
А вони де цей опрос проводили, в ордло?????????? Яка маячня!!!!!!
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03.11.2021 11:53 Ответить
Хто платить той і замовляє "музику", читай рейтинг
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03.11.2021 12:08 Ответить
Не дивно, що рейтинг Батьківщини значно зріс. Пропонували законопроект щодо зниження ціни на газ для населення та цілу низку поправок. Українці ж бачать хто й як працює.
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03.11.2021 12:59 Ответить
Баба юля со своими пенсионерами-комуняками столько вряд ли наберет. Ее стабильный потолок- 10% и с каждым днем ковид его уменьшает
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03.11.2021 13:32 Ответить
Який жах! звідки стільки сарказму та злості! Ковід і справді лютує, тож Ваші зауваження абсолютно не на часі. А рейтинг Батьківщини і правді зростає, особливо якщо зауважити, що влада повністю зруйнувала економіку країни.
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03.11.2021 14:46 Ответить
Якщо ви людина хоча б трохи з мозком - повинні знати, що рейтинги мальовані. В Тимошенко достатньо прихильників. Якби вона зняла серіал по типу слуги - було б ще більше, але вона до такого не опускається.
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04.11.2021 10:03 Ответить
Не так смущает падение слуг, как стабильность опзжистов
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03.11.2021 15:39 Ответить
Це зашквар. ОПзжопники мають такий великий відсоток. Шо за хрінь?
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03.11.2021 15:45 Ответить
Ніколи не повірю, що ОПЗЖ має такий рейтинг. За Масковських ніхто в Україні голосувати не буде. І навіть на Донбасі всі вже чудово знають що це за люди і що вони роблять.
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04.11.2021 10:01 Ответить
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