Рейтинг партий: "СН" - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, "Батькивщина" - 15,4%, "ЕС" - 15,1%, "Сила и честь" - 5,6%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в парламент проходили в конце октября, в парламент прошли бы пять партий. Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (18,3% среди определившихся с выбором), ОПЗЖ (17%), "Батькивщина" (15,4%), "ЕС" (15,1%) (разница всех четырех партий в рамках статистической погрешности). Более 5% имеет также партия "Сила и честь" (5,6%). Несколько меньше проходного барьера имеют партия Д. Разумкова (4,5%) и Радикальная партия (4,5%). По сравнению с июлем, поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы проходили в конце октября, в Верховную Раду прошли бы (преодолели 5% проходной барьер) пять политических сил: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "ЕС", "Сила и честь" . Также близки к 5% проходному барьеру партии Д. Разумкова и Радикальная партия. Наибольшую поддержку получили сразу четыре партии, чей рейтинг отличается в пределах погрешности: "Слуга народа" (11,2% среди всех респондентов и 18,3% среди определившихся с выбором), ОПЗЖ (соответственно, 10,4% и 17%), "Батькивщина" (9,4% и 15,4%) и "ЕС" (9,2% и 15,1%). Формально разница в поддержке этих политических сил – в рамках статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место. Далее следует партия "Сила и честь" (3,4% и 5,6%). Формально набирают меньше проходного барьера, но близки к прохождению партии Д. Разумкова (2,8% и 4,5%) и Радикальная партия (2,8% и 4,5%). Поддержка "Украинской стратегии Гройсмана" составляет соответственно 2,2% и 3,6%. По сравнению с июлем, рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания – в рамках статистической погрешности", - говороится в исследовании.

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"За последний период продолжает держаться ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: "Слуги народа", ОПЗЖ, "Батькивщины" и "ЕС". Причем партии идут "плотно", и отрыв между ними достаточно незначителен, преимущественно в пределах статистической погрешности. К примеру, в этом опросе разница для всех топ-4 партий в пределах погрешности. Фактически есть четыре политических игрока с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, только что обнародованное резонансное расследование, которое может сначала иметь влияние, но затем ситуация может вернуться в прежнее состояние). Рейтинги всех топ-партий по результатам текущего опроса фактически не отличаются от рейтингов партий по состоянию на июль 2021 года, а колебания, которые можно видеть, остаются в рамках статистической погрешности", - объяснили в КМИС результаты опроса.







В течение 20-25 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%. В течение 22-29 июня 2021 по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля-1 августа - вторая волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-октябре 2021 года.