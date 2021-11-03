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"На зоне ее как будто нет": стало известно, как отбывает срок совершившая смертельное ДТП в Харькове Зайцева

Виновница резонансного ДТП в центре Харькова Алена Зайцева, которая отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область), не получала замечаний от руководства учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Обозреватель" рассказала начальница центра Инна Мицюк.

По ее словам, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности – для осужденных за преступления по неосторожности. Кроме нее, в секторе находятся 12 человек, 11 из них осуждены за совершение ДТП.

"Это сектор с отдельным входом и своим прогулочным двориком, комнатой для приема пищи, душевой и так далее. Свободно передвигаться осужденные могут только по своему дворику, а так их сопровождают младшие инспекторы – на работу, в баню, на обед и так далее", – отметила Мицюк.

Осужденным разрешено пользоваться интернетом под надзором администрации, при этом нельзя посещать запрещенные сайты и соцсети. Разрешено также общаться с родственниками по Skype.

Поскольку Зайцева должна выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, она обязана работать. По словам начальницы исправительного центра, она числится на участке украинской вышивки.

"О нашем учреждении знают, а также о том, что у нас могут вышивать, потому заказывают изделия. За месяц Зайцева зарабатывает от 1,8 тыс. до 3 тыс. грн в зависимости от стоимости изделия", – уточнила Мицюк.

По ее словам, в центре Зайцеву навещают мать и бабушка. Со стороны администрации осужденная не получала никаких замечаний. По словам Мицюк, "ее не заметно, на зоне ее как будто нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.

ДТП (7698) Зайцева Алена (113) тюрьма (827)


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Топ комментарии
+55
По словам Мицюк, "ее не заметно, на зоне ее как будто нет".

Об этом вам все и говорят - проверьте, ее там у вас и нет И не как будто.
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03.11.2021 09:12 Ответить
+43
Схоже на пансіон для благородних дівиць. Те, що вона вишиває - не вірю. Не маю нічого проти таких умов. Але!!! Такі умови повинні бути або для всіх, або ні для кого. Робити різницю між багатими і бідними заборонено Конституцією.
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03.11.2021 09:12 Ответить
+42
Да,ПАНЕАСТАРОЖНАСТИ много раз ездила на красный,превышала скорость в городе и в результате убила много людейА приговор-судьи,вы просто ублюдки...
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03.11.2021 09:18 Ответить
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не договоримся никогда. оба не виноваты. ей пожизненное, ему год условно.
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03.11.2021 13:51 Ответить
Что это за правило такое? Я про перекресток на зеленый?
Что за чушь?
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03.11.2021 17:05 Ответить
Что это за правило такое? Я про перекресток красный ,150 км ч под наркотой?
Что за чушь?
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03.11.2021 18:41 Ответить
Это твоя чушь, тебе и рассказывать. Я таких правил не знаю.
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03.11.2021 19:38 Ответить
на зоне ее как будто нет
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03.11.2021 09:21 Ответить
а може и есть, хез
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03.11.2021 09:32 Ответить
шесть погибших, остались 6 отцов, 6 сыновей, 6 дедов......удивительно, что она еще сидит
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03.11.2021 09:27 Ответить
Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности - для осужденных за преступления по неосторожности…
Она в «элитном корпусе» сидит, для богатых так сказать, так что ей там ничего не угрожает.😡
А жаль, была бы как все, уже давно бы «покончила жизнь самоубийством»..
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03.11.2021 09:44 Ответить
ну ага, со шваброй в .... "руке"
чего вы такой кровожадный то? ну натупила немного, раскаялась(шо не на броневике ехала и не отбросила Дронова)
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03.11.2021 09:47 Ответить
Таки ты тварь продолжаешь ее отмазывать! Родственник?
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03.11.2021 10:49 Ответить
я вообще за то шоп ее убили, вон, Трамп бы помог с табуретками(итс Электрик ).
а Дронову я бы дал штраф и "условку". просто как суд смотрит - если бы Дронов не нарушил(штраф 500 грн. наверное), то Зайцеву бы не зацепил.(6 трупов наверно)
а вы на эмоциях мну обосрал, "спасибо", шо уж, тут уж
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03.11.2021 10:54 Ответить
Не лети низко Зайцева то нарушение Дронова не привело бы к трагедии.
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03.11.2021 13:51 Ответить
ахаха, где вы видел шоп кто то сделал чо то?
разве рашкованец-осетин специально поехал в швейцарию и убил диспетчера. который может и не особо виновен был.
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03.11.2021 09:46 Ответить
Раз Дронов не в таких умовах відбуває покарання, значить він вчинив дтп умисно, а вона з необережності. Твою ать. Жах
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03.11.2021 09:27 Ответить
Так само сидит. Все водители так сидят +/-

Когда собираетесь выскочить на дорогу не глядя вспоминайте этот факт.
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03.11.2021 09:39 Ответить
Ну Дронова с бабами же не посадят. Это ему очень дорого будет стоить.
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03.11.2021 13:39 Ответить
На самом деле Зайцева тоже жертва, - жертва государства выдавшее ей права на управление оружием массового поражения. И таких зайцевых неадекватов у нас тысячи по дорогам ездя и тысячи уже сидят. у государства бизнес такой.
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03.11.2021 09:27 Ответить
та да. жертва пожевтвенней шести покойников.
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03.11.2021 11:37 Ответить
"Жертви" - це ті кого вона вбила!
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03.11.2021 21:41 Ответить
Почти санаторий.
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03.11.2021 09:32 Ответить
Просто напоминаю про еще парочку быдлохарьковских убийц, они наказание тоже(как, наверно, зайцева) не отбывают:
полтавец, каратуманов...
Т.н. правоохранителей в стране не существует. И дело только во времени, когда этой функцией займутся другие(уже тайно занимаются, имею ввиду в открытую). Просто прошу этих других начать с тех, кто ранее и сейчас ОБЯЗАН выполнять эту работу. Еще хотелось бы получить назад процент от выплаченной за 30 лет суммы налогов, отданной на содержание "правоохранителей". Потрачу на благотворительность - переведу тем, другим, если найду их деятельность справедливой.
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03.11.2021 09:32 Ответить
еще в Полтаве есть жена прокурора, которая пацана с велосипедом на переходе сбила - он умер в больнице по итогу. так ее прямо из зала суда отпустили
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03.11.2021 10:50 Ответить
ого!
дал бы ссылку - это вообще беспредел. хотя, может внезапно выехал, так что в таких случаях я как бы на стороне того кто не может вот взять и ОСТАНОВИТЬ тонну железа, бо Вася внезапно выехал(не вел подле себя по правилам) на пеш.пер.
Ты сам просто представь - едешь напр. вечером, и тут тело тебе под колеса на велике бросается - Твоя реакция? И вна "суде" ты что скажешь? - Посадите меня бо я не успел за секунду остановиться?
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03.11.2021 11:35 Ответить
Да, читал об этом. Много подобных случаев, и отсутствие уничтоженной уголовником кучмой правоохранительной системы(не восстановленной никем из следующих - будто уголовник кучма никуда не уходил с поста) - гарантия продолжения войны на дорогах "элиты" с быдлом(разумеется, в одни ворота).
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03.11.2021 11:50 Ответить
Намекают на то, что Зайцева скоро выйдет за хорошее поведение
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03.11.2021 09:35 Ответить
Оба скоро выйдут, т.к. следствие велось несколько лет, они типа в СИЗО сидели, где один года за два идет.
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03.11.2021 17:07 Ответить
Благодаря закону расспасшейся ***** наденьки.
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03.11.2021 19:35 Ответить
Судя по описанию условия лучше чем в пионер лагере у нас были. Правда у нас еще надзиратели-воспитатели походу жестче были и интернета небыло чтобы с друзьями и родителями постоянно общаться
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03.11.2021 09:38 Ответить
СРСРівський піонертабір, в порівнянні з цим "сектором", це зона строгого режиму
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03.11.2021 09:41 Ответить
за ШЕСТЬ трупов - отдых на курорте и через год на выход !!! да судью привязать к батарее и у нее на глазах убить ее ребенка что бы оно почуствовало боль утраты украинские судьи мрази все поголовно ....законы только для нищих, кто не может мразям в мантиях занести денег
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03.11.2021 09:47 Ответить
Ты дебил? Судья по максимуму присудил ей - 10 лет.
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03.11.2021 13:41 Ответить
Судья не может дать больше, чем прописано в УПК. Так что в данном конкретном случае вопросы не к судье, а к Портновскому УПК, созданному для защиты преступников от закона.
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03.11.2021 14:10 Ответить
А к чему здесь УПК?
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03.11.2021 17:17 Ответить
Сорян, УК.

"Стаття 286.

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

...

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

"
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03.11.2021 17:50 Ответить
Отьєрєбьє, а що таке "УК"? труднощі перекладу, козліна?
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03.11.2021 19:15 Ответить
...а реально ж двойника всунуть кусков 5 зеленых в месяц и администрации 100. семья сумму поднимет
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03.11.2021 09:50 Ответить
в Китае так и делают. реально, а не хиханьки то. Миллиардера садят, а потом замена, как в том фильме, вроде не смотрел, но этот, "Фунт" был или кто там - проффесианальный сидун
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03.11.2021 11:39 Ответить
Так кетаёзы ж все на одно лицо
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03.11.2021 16:58 Ответить
"белошвейки добросовестно отрабатывали каждый полученный су"
А.Дюма
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03.11.2021 09:57 Ответить
Ну эту хоть посадили, и то из-за резонанса и количества погибших. А вообще в стране полное безвластие и хаос. Моя история пример как расследуют в Украине дела по ДТП. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может , как ни в чём не бывало, 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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03.11.2021 09:59 Ответить
Папа юного водителя оказался бывшим начальником областного Уголовного розыска,\\\\\\\\\\\\\

и сразу не "упали на мороз"?
странно.
а вообще о - документируйте и пригрозите обращением в т.н. ЕСПЧ.
правда там адвокаты тоже не за еду работают, ну, те шо подготавливают всю ерунду.
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03.11.2021 11:43 Ответить
Всё эти фальсификации и замалчивания позволили КСМЭ № 110-К выдать результат, что 30.04.2020 было некое происшествие, даже не ДТП, в котором я получил только лёгкие травмы, и которые не являются криминалом. А все тяжелые травмы я получил ранее и где-то в другом месте. \\\\\\\\\\\\\\\

Вы можёшь не Йокать-ть?
иббо нё люблю "умнмков". просто нё ысёгда читаю скулёниё ымёсто шо "мужик пошел и расправился"
Ты хотя бы мужик, не?
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03.11.2021 13:57 Ответить
С кем расправился и как? Я инвалид. Сейчас хожу с трудом и тростью. А пишу о своей истории только потому, что хочу предупредить людей об уровне разложения в правоохранительных органах.
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03.11.2021 14:25 Ответить
Слава Иисусу шо не труп.
Просто надо смириться, ибо жить тут = как вы и сказал. Что тут спорить то?
Здравия вам смерть ворогам.
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03.11.2021 19:15 Ответить
Моя ты кыця, сейчас расплачусь , ну то что восемь человек погибло из-за неё це таке. Она там пожизненно должна сидеть и молиться о прощении
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03.11.2021 10:01 Ответить
Бухала, кололась, гоняла по городу ... хозяйка жизни.
И тут сидит тихо и незаметно, да еще вышивает.
Кто то сидит за неё? Или совсем никто не сидит.
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03.11.2021 10:09 Ответить
готовят на УДО
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03.11.2021 16:54 Ответить
Нічого подібного. Зая страждала від дискримінації водіїв за гендерною ознакою, і вимушена була щоразу випивати 50 крапель Корвалолу, перш ніж сісти за кермо. Щоб вижити в цьому світі чоловічої тиранії і сексизму. В Корвалолі є Фенобарбітал і спирт, що і призвело до позитивних тестів її золотого дощу сечі. Волю Заї! Заї волю!
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04.11.2021 08:32 Ответить
розібрати на органи це нікчемне створіння
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03.11.2021 10:13 Ответить
Короче вольгонтиє условія А може її дійсно на зонЄ нЄт?
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03.11.2021 10:14 Ответить
А що це за фашизм і ксенофобія? Це прямі порушення прав людей. Якщо ти мажорка - то і тюрма не тюрма, а так - пансіонат.
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03.11.2021 10:16 Ответить
По ее словам, в центре Зайцеву навещают мать и бабушка. Со стороны администрации осужденная не получала никаких замечаний. По словам Мицюк, "ее не заметно, на зоне ее как будто нет". Источник: аркизет, **********,
Вишивала я узори із тривогой пополам.
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03.11.2021 10:26 Ответить
"За месяц Зайцева зарабатывает от 1,8 тыс. до 3 тыс. грн в зависимости от стоимости изделия"
В прошлой жизни это была стоимость её ужина, чтоб поесть.
Без учёта трат на алкоголь и кокс

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03.11.2021 10:33 Ответить
Эта наркоманка - убийца зайцева должна не вышивать крестиком, развлекаясь в интернете, а работать во вредных условиях - разливать по банкам лакокрасочную продукцию без респиратора .... Чтобы через пару лет подохнуть от астмы, отравления и ещё 25-и болячек....
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03.11.2021 11:05 Ответить
Думаю років через пять амністують за хорошу поведінку. І може то і правильно. А то зробили показатєльну казнь дівчині, а як депутат чи немає ЗМІ, то зразу і водій не той, і в копів камери не включені були, і все в такому дусі.
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03.11.2021 11:25 Ответить
А папик ее посещает?
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03.11.2021 11:27 Ответить
с деревянной пыпиской..
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03.11.2021 11:40 Ответить
Расстрелять её нахер! И других таких же блатарей, совершивших убийство по неосторожности,нарушив Правила! Каждый день таких вижу! Достаточно постоять на съезде с ,,круга" 2 минуты! Всё ,как обычно: у БМВ ,,нет" поворотников,дебилы с крайней левой ,, режут" тех,что справа !
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03.11.2021 11:30 Ответить
у нас за курицу больше дают чем за 6 человек на курорт отправляют а за курицу на рудники
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03.11.2021 11:30 Ответить
подъезжать к перекрестку, где уже горит желтый, на скорости за сотню - это неосторожность?
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03.11.2021 11:39 Ответить
норм и зпха...на воле нищета....вот и мочи 6 человеков джыпом-и не парься в шыколаде на зоне.....
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03.11.2021 11:39 Ответить
Рассчитывает за примерное поведение условно-досрочное освобождение получить . . .
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03.11.2021 12:01 Ответить
Соромлюсь спитати скільки отримує мицюк щоб не помічати зайцеву на зоні,скільки коштують ті корумповані очі?
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03.11.2021 12:29 Ответить
Харошая девочка, папа построил личную зону отсидки, в которой она вышивает "крестиком". А я недавно был в Одесской области и видел, как женщины грузят свежепиленный камень-ракушняк на КАМазы в шахтах. Каждый камень, с него еще капает вода, весит 20-30 кг. А в Луганской области (контролируемая Украиной часть) женщины из стальной проволоки вяжут пружинные блоки. Это страшно, они стараются прокормить семьи своих мужей алконавтов, как-то выжить. А убийца шести невинных людей - вышивкой на зоне занимается в отдельно построенном блоке.
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03.11.2021 12:35 Ответить
В Украине каждый второй пенсионер готов вышивать вам что угодно...хоть крестиком...хоть строчкой......за 3000 грн...давайте заказы.....
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03.11.2021 13:37 Ответить
вот тут расстрелять. Не гуманно.
да хоть 5 лет в золотой клетке.
суть. Из неё ничего уже хорошего не будет.
итого. Пусть хоть отрабатывает своё содержание в клетке. Вот это гуманно.
плять. Но это все нужно показывать по Тв каждые пол часа. Может у кого то из дебилов что-то сработает в мозгу.
пс. Не знаю как и почему у них там у скандинавов нет такой преступности. Хотя она тоже есть. Украл велосипед.
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03.11.2021 14:02 Ответить
Да словесный Оборот конечно подобран отвратительно... "как будто нет" дать этой Мацюк почитать пару книг по риторике....как человек я могу понять...но как общение с общественностью звучит отвратительно...
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03.11.2021 14:30 Ответить
Вот как твари беспокоятся о мажорах, на всё готовы пойти, лишь бы давали бабло. А вот законы для них, не существуют, что они только не выдумывают, лишь бы получить от этого выгоду.
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03.11.2021 14:33 Ответить
Интересны случаи "неосторожности" других 11 сидельниц, их биографии и материальный достаток...
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03.11.2021 16:59 Ответить
Адвокат пострадавших Лариса Матвееваhttps://www.facebook.com/larysa.koretska/posts/2685842371446231 пояснила , что исправительные центры, согласно закону, исполняют наказание в виде ограничения свободы в отношении лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Тогда как Зайцева и второй участник ДТП Геннадий Дронов были осуждены именно за тяжкое преступление и приговорены именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет.",а значить зайка должна быть в колонии, но деньги сделали свое дело и ее отправили отбывать наказание в исправительный центр, где условия получше
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03.11.2021 14:38 Ответить
а Дронов где и чем кормится?
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03.11.2021 16:59 Ответить
СМИ писали, то Дронов в колонии как и предусмотрено приговором
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03.11.2021 18:48 Ответить
Ну хоч ікону з неї пиши...
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03.11.2021 14:49 Ответить
такими темпами, по 3 тысячи она будет 3 миллиона грн выплачивать 83 года.
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03.11.2021 15:29 Ответить
Виходить що там тільки джакузі зі спа немає.....
Чи Є????
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03.11.2021 16:03 Ответить
За зелёные конфетные обвёртки они предают людей и губят страну. Есть Бог на свете, или миром уже давно правит Сатана. https://stihi.ru/2012/09/20/6400
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03.11.2021 18:04 Ответить
А что с Дроновым, законопаченым за компанию?
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03.11.2021 18:31 Ответить
Может,эту тварь кто-то переедет со временем.Карма,как бы.
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03.11.2021 19:33 Ответить
я так понял за нее заплатили, и определили в комфортные условия
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03.11.2021 20:29 Ответить
Мертвим вже нічого не треба, а її можна ще перевиховати. І вона не є чимось особливим в цій країні, просто їй і її жертвам не пощастило бути не в той час і не в тому місці, а так за вживання наркотиків (в т.ч. за кермом) 10 років нікому не дають, а депутатів взагалі відпускають.
І власне як до жінки до неї і має бути інше відношення.
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03.11.2021 23:42 Ответить
кто эту морду держит на цензоре уже три дня?
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04.11.2021 08:58 Ответить
Чуднивец! Не чуди. Лучше почитай санкцию статьи, по которой Зайцева получила срок и увидишь, что больше 10 лет тюрьмы там не предусмотрено. Так что ублюдок пока ты!
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04.11.2021 09:10 Ответить
Бузько, не тащи сюда бузину! Преступление, за которон осуждена Зайцева , является совершенным по-неосторожности и к тяжким не относится!
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04.11.2021 09:16 Ответить
ПОДСКАЖИТЕ плизз, кто знает правила. На большом перекрестке почьти каждый день одна история. Перехожу на зеленый светофор по зебре ---- авто которым напрво едут как будто пешехода нет. Сегодня например ауди кьюшка , еще б один шаг сделал и снесла б к предкам. Покричал ему в окно. А вообще как нужно переходить ? Кто знает законы, что делаю не так ?
И можно ли в авто например от испуга кинуть бутылочку стеклянную боржоми ?
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08.11.2021 13:42 Ответить
Просто насколько я понимаю авто могут поворачивать на право на красный если им не мешает пешеход или другое авто... так ?
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08.11.2021 13:43 Ответить
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