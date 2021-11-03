"На зоне ее как будто нет": стало известно, как отбывает срок совершившая смертельное ДТП в Харькове Зайцева

Виновница резонансного ДТП в центре Харькова Алена Зайцева, которая отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область), не получала замечаний от руководства учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Обозреватель" рассказала начальница центра Инна Мицюк.

По ее словам, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности – для осужденных за преступления по неосторожности. Кроме нее, в секторе находятся 12 человек, 11 из них осуждены за совершение ДТП.

"Это сектор с отдельным входом и своим прогулочным двориком, комнатой для приема пищи, душевой и так далее. Свободно передвигаться осужденные могут только по своему дворику, а так их сопровождают младшие инспекторы – на работу, в баню, на обед и так далее", – отметила Мицюк.

Осужденным разрешено пользоваться интернетом под надзором администрации, при этом нельзя посещать запрещенные сайты и соцсети. Разрешено также общаться с родственниками по Skype.

Поскольку Зайцева должна выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, она обязана работать. По словам начальницы исправительного центра, она числится на участке украинской вышивки.

"О нашем учреждении знают, а также о том, что у нас могут вышивать, потому заказывают изделия. За месяц Зайцева зарабатывает от 1,8 тыс. до 3 тыс. грн в зависимости от стоимости изделия", – уточнила Мицюк.

По ее словам, в центре Зайцеву навещают мать и бабушка. Со стороны администрации осужденная не получала никаких замечаний. По словам Мицюк, "ее не заметно, на зоне ее как будто нет".

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.