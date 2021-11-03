"На зоне ее как будто нет": стало известно, как отбывает срок совершившая смертельное ДТП в Харькове Зайцева
Виновница резонансного ДТП в центре Харькова Алена Зайцева, которая отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область), не получала замечаний от руководства учреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию "Обозреватель" рассказала начальница центра Инна Мицюк.
По ее словам, Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности – для осужденных за преступления по неосторожности. Кроме нее, в секторе находятся 12 человек, 11 из них осуждены за совершение ДТП.
"Это сектор с отдельным входом и своим прогулочным двориком, комнатой для приема пищи, душевой и так далее. Свободно передвигаться осужденные могут только по своему дворику, а так их сопровождают младшие инспекторы – на работу, в баню, на обед и так далее", – отметила Мицюк.
Осужденным разрешено пользоваться интернетом под надзором администрации, при этом нельзя посещать запрещенные сайты и соцсети. Разрешено также общаться с родственниками по Skype.
Поскольку Зайцева должна выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, она обязана работать. По словам начальницы исправительного центра, она числится на участке украинской вышивки.
"О нашем учреждении знают, а также о том, что у нас могут вышивать, потому заказывают изделия. За месяц Зайцева зарабатывает от 1,8 тыс. до 3 тыс. грн в зависимости от стоимости изделия", – уточнила Мицюк.
По ее словам, в центре Зайцеву навещают мать и бабушка. Со стороны администрации осужденная не получала никаких замечаний. По словам Мицюк, "ее не заметно, на зоне ее как будто нет".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.
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Что за чушь?
Что за чушь?
Она в «элитном корпусе» сидит, для богатых так сказать, так что ей там ничего не угрожает.😡
А жаль, была бы как все, уже давно бы «покончила жизнь самоубийством»..
чего вы такой кровожадный то? ну натупила немного, раскаялась(шо не на броневике ехала и не отбросила Дронова)
а Дронову я бы дал штраф и "условку". просто как суд смотрит - если бы Дронов не нарушил(штраф 500 грн. наверное), то Зайцеву бы не зацепил.(6 трупов наверно)
а вы на эмоциях мну обосрал, "спасибо", шо уж, тут уж
разве рашкованец-осетин специально поехал в швейцарию и убил диспетчера. который может и не особо виновен был.
Когда собираетесь выскочить на дорогу не глядя вспоминайте этот факт.
полтавец, каратуманов...
Т.н. правоохранителей в стране не существует. И дело только во времени, когда этой функцией займутся другие(уже тайно занимаются, имею ввиду в открытую). Просто прошу этих других начать с тех, кто ранее и сейчас ОБЯЗАН выполнять эту работу. Еще хотелось бы получить назад процент от выплаченной за 30 лет суммы налогов, отданной на содержание "правоохранителей". Потрачу на благотворительность - переведу тем, другим, если найду их деятельность справедливой.
дал бы ссылку - это вообще беспредел. хотя, может внезапно выехал, так что в таких случаях я как бы на стороне того кто не может вот взять и ОСТАНОВИТЬ тонну железа, бо Вася внезапно выехал(не вел подле себя по правилам) на пеш.пер.
Ты сам просто представь - едешь напр. вечером, и тут тело тебе под колеса на велике бросается - Твоя реакция? И вна "суде" ты что скажешь? - Посадите меня бо я не успел за секунду остановиться?
"Стаття 286.
1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -
...
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
"
А.Дюма
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
и сразу не "упали на мороз"?
странно.
а вообще о - документируйте и пригрозите обращением в т.н. ЕСПЧ.
правда там адвокаты тоже не за еду работают, ну, те шо подготавливают всю ерунду.
Вы можёшь не Йокать-ть?
иббо нё люблю "умнмков". просто нё ысёгда читаю скулёниё ымёсто шо "мужик пошел и расправился"
Ты хотя бы мужик, не?
Просто надо смириться, ибо жить тут = как вы и сказал. Что тут спорить то?
Здравия вам смерть ворогам.
И тут сидит тихо и незаметно, да еще вышивает.
Кто то сидит за неё? Или совсем никто не сидит.
золотого дощусечі. Волю Заї! Заї волю!
Вишивала я узори із тривогой пополам.
В прошлой жизни это была стоимость её ужина, чтоб поесть.
Без учёта трат на алкоголь и кокс
да хоть 5 лет в золотой клетке.
суть. Из неё ничего уже хорошего не будет.
итого. Пусть хоть отрабатывает своё содержание в клетке. Вот это гуманно.
плять. Но это все нужно показывать по Тв каждые пол часа. Может у кого то из дебилов что-то сработает в мозгу.
пс. Не знаю как и почему у них там у скандинавов нет такой преступности. Хотя она тоже есть. Украл велосипед.
Чи Є????
І власне як до жінки до неї і має бути інше відношення.
И можно ли в авто например от испуга кинуть бутылочку стеклянную боржоми ?