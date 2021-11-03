Отставка пяти министров и устранение неточностей в законе об олигархах, - повестка дня сегодняшней работы Рады

Сегодня, 3 ноября, в 10.00 начнется пленарное заседание ВР, в ходе которого депутаты рассмотрят вопрос отставки ряда министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованную повестку дня работы Рады.

Подчеркивается, что сегодня планируется рассмотреть отставку пяти министров Кабмина: Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины, Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Уруского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах об олигархах ( о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни), ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц и ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

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