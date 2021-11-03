РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9088 посетителей онлайн
Новости
3 556 3

Отставка пяти министров и устранение неточностей в законе об олигархах, - повестка дня сегодняшней работы Рады

Отставка пяти министров и устранение неточностей в законе об олигархах, - повестка дня сегодняшней работы Рады

Сегодня, 3 ноября, в 10.00 начнется пленарное заседание ВР, в ходе которого депутаты рассмотрят вопрос отставки ряда министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованную повестку дня работы Рады.

Подчеркивается, что сегодня планируется рассмотреть отставку пяти министров Кабмина: Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины, Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Уруского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах об олигархах ( о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни), ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц и ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент рассмотрит завтра отставку пяти министров

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14043) отставка (3163) Резников Алексей (1170) Таран Андрей (267) Любченко Алексей (80) Абрамовский Роман (51) Уруский Олег (116) Закон об олигархах (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що це дасть, олігархи знаходяться при владі, ніколи нічого не поміняється в цій країні
показать весь комментарий
03.11.2021 09:52 Ответить
Закон об олигархах - это и есть неточность. "Олигархия - слияние крупного капитала с властью" - что незаконно само по себе. Поправки к закону о беззаконии ?
показать весь комментарий
03.11.2021 10:25 Ответить
а тот кто виновен в энергетическом кризисе лютом накануне зимы, и иже с ним и дальше урядничать будут? ...нельзя минтопэнерго вместо ху..ни типа мин.экономики или еще чего подобного, организовать и с них спрашивать решение вопросов энергетики?..минпром политики за падение ниже плинтуса пром.производства спросить, только его ведь нет, только мин. х.з. чего интеграторов, интегральные уравнения от скуки учатся по ходу решать...Шмыгаль, давай учиться работать на опережение, а не по хвостам вдогонку бить, падая от одышки...
показать весь комментарий
03.11.2021 12:38 Ответить
 
 