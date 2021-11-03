100 тыс. новых специалистов пришли в дорожную отрасль за три года, - Мининфраструктуры

Масштабные дорожные работы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стимулируют развитие отрасли, инвестиции и рабочие места.

Об этом на международном конгрессе "Дороги будущего" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто хоть раз путешествовал по основным украинским магистралям в последние два года, могли заметить, что украинские дорожники и мостостроители уже не работают на советской технике. Это результат того, что дорожный рынок доверился государству в 2019 году и начал инвестировать в оборудование и людей", - отметил Кубраков.

По его словам, в настоящее время в дорожной отрасли работает 20 мощных компаний, способных вскоре выходить на международные рынки. Развитие отрасли также способствует созданию новых рабочих мест и улучшению условий труда.

"В 2020 году благодаря совместным усилиям профсоюза и дорожных компаний нам удалось повысить минимальную зарплату дорожников и зафиксировать ее в отраслевом соглашении. Сейчас она составляет почти 11 тыс. грн., что вдвое выше минимальной зарплаты по Украине. 100 тыс. новых дорожников, мостостроителей, инженеров - это свидетельство того, что работать в Украине наконец-то выгодно и престижно", - подчеркнул глава Министерства инфраструктуры.

В числе важных изменений Кубраков назвал внедрение международных стандартов и новых государственных практик. В частности, реформу ГАСИ, благодаря чему будут делать больше капитальных ремонтов.

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"Со следующего года заработают новые государственные стандарты, которые повысят требования к дорожному строительству – в частности, в новых проектах мы наконец-то отказываемся от текущего среднего ремонта. Благодаря тому, что реформа ГАСИ уже воплощается, у дорожников нет проблем в прохождении всех процедур по требованиям капитального ремонта", - сказал министр.

Министерство ожидает, что парламент примет законопроекты №2234 и 5655, которые закрепят международные стандарты ценообразования и автоматизируют систему получения документов. Параллельно с этим Укравтодор в сотрудничестве с ЕБРР проходит сертификацию по международным стандартам закупок и предупреждению коррупции, что сделает агентство первым государственным институтом, сертифицированным по международной системе CIPS.

Напомним, Министерство инфраструктуры объявило международный тендер на создание обходной Тернополя, которую построят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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