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Новости
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100 тыс. новых специалистов пришли в дорожную отрасль за три года, - Мининфраструктуры

100 тыс. новых специалистов пришли в дорожную отрасль за три года, - Мининфраструктуры

Масштабные дорожные работы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стимулируют развитие отрасли, инвестиции и рабочие места.

Об этом на международном конгрессе "Дороги будущего" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто хоть раз путешествовал по основным украинским магистралям в последние два года, могли заметить, что украинские дорожники и мостостроители уже не работают на советской технике. Это результат того, что дорожный рынок доверился государству в 2019 году и начал инвестировать в оборудование и людей", - отметил Кубраков.

По его словам, в настоящее время в дорожной отрасли работает 20 мощных компаний, способных вскоре выходить на международные рынки. Развитие отрасли также способствует созданию новых рабочих мест и улучшению условий труда.

"В 2020 году благодаря совместным усилиям профсоюза и дорожных компаний нам удалось повысить минимальную зарплату дорожников и зафиксировать ее в отраслевом соглашении. Сейчас она составляет почти 11 тыс. грн., что вдвое выше минимальной зарплаты по Украине. 100 тыс. новых дорожников, мостостроителей, инженеров - это свидетельство того, что работать в Украине наконец-то выгодно и престижно", - подчеркнул глава Министерства инфраструктуры.

В числе важных изменений Кубраков назвал внедрение международных стандартов и новых государственных практик. В частности, реформу ГАСИ, благодаря чему будут делать больше капитальных ремонтов.

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"Со следующего года заработают новые государственные стандарты, которые повысят требования к дорожному строительству – в частности, в новых проектах мы наконец-то отказываемся от текущего среднего ремонта. Благодаря тому, что реформа ГАСИ уже воплощается, у дорожников нет проблем в прохождении всех процедур по требованиям капитального ремонта", - сказал министр.

Министерство ожидает, что парламент примет законопроекты №2234 и 5655, которые закрепят международные стандарты ценообразования и автоматизируют систему получения документов. Параллельно с этим Укравтодор в сотрудничестве с ЕБРР проходит сертификацию по международным стандартам закупок и предупреждению коррупции, что сделает агентство первым государственным институтом, сертифицированным по международной системе CIPS.

Напомним, Министерство инфраструктуры объявило международный тендер на создание обходной Тернополя, которую построят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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100 тыс. новых специалистов пришли в дорожную отрасль за три года, - Мининфраструктуры 01
100 тыс. новых специалистов пришли в дорожную отрасль за три года, - Мининфраструктуры 02

Автор: 

работа (602) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+3
турецких, белорусских........
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03.11.2021 09:16 Ответить
+2
Там где велике крадивныцтво, будет всегда приток жаждущих.
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03.11.2021 09:15 Ответить
+2
100 000 новых специалистов и все на одно лицо.

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03.11.2021 09:21 Ответить
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Там где велике крадивныцтво, будет всегда приток жаждущих.
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03.11.2021 09:15 Ответить
турецких, белорусских........
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03.11.2021 09:16 Ответить
100 000 новых специалистов и все на одно лицо.

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03.11.2021 09:21 Ответить
Вже кілька ботів встигли завоняти.
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03.11.2021 09:23 Ответить
ты зелеблевотное не мычало бы.....
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03.11.2021 09:42 Ответить
а можно перечислить какие именно "специалисты" )))
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03.11.2021 09:28 Ответить
Спеціаліст вищої категорії по роботі з лопатою.
Спеціаліст найвищої категорії по засобам зв'язку. ( Це ті які авто по одній стороні пропускають чим створюють кілометрові затори)
Спеціаліст з очистки ( які з самоскидів залишки асфальту згрібають)😂😂
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03.11.2021 10:29 Ответить
Это большая экономия для каждого в плане ремонта подвески авто.
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03.11.2021 09:33 Ответить
Бред, вранье и манипуляции с первого до последнего слова!
Любой менеджер, работающий в строительстве знает как происходит на самом деле:
Если в компании есть 100 штатных сотрудников и есть объект, то на этом объекте работает 100. Появляется второй объект, половина перекидывается туда. Появляется третий - перекидываются на третий.
Понятно, что при необходимости, подтягиваются не штатники, но не много и не часто.
Поэтому весь этот бред о +100 000 раб.мест, детям в садике рассказывайте.
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03.11.2021 09:47 Ответить
Они просто ВСЕ Плюсуют для лохтората и видосиков.
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03.11.2021 09:51 Ответить
Увы, но на не подготовленный электорат, это вранье производит нужное впечатление. Даже мои адекватные, казалось бы, коллеги говорят: Не, ну раньше же дорог вообще не было.
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03.11.2021 09:57 Ответить
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03.11.2021 10:06 Ответить
Велике освоєння коштів вимагає велику кількість спеціалістів
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03.11.2021 10:29 Ответить
Мыши потянулись туда, где есть зерно...
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03.11.2021 11:05 Ответить
 
 