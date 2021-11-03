"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов", - Чернышов
В Кабмине считают, что тарифы на отопление не будут повышаться ни в одном из регионов Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено Меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.
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Але потім протірялі)))
Повысят расценки на теплоснабжение.)
4-5 руб за доллар на черном рынке.
Реально за владение иностранной валютой сажали в тюрьму с полной конфискацией.
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Если ты не в курсе, то уголовные преследования за критику зеленского начали еще в 2019 году. Есть известные уголовные дела, а есть такие, что простые люди уже сидят. Просто они малоизвестны.
По сусідству будинок ОСББ, вже змушені підняти квартплату: газ для них дорогий...
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А, ну да. Для тищенко цену на мясо не поднимали с 2004 года.
Тому що я за рік став міліардером в Україні,на РАБсіі це неможливо було... зробити,там своя Махвія...Гебнява...
Или принятые в ноябре 2021.