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Новости Отопительный сезон
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"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов", - Чернышов

В Кабмине считают, что тарифы на отопление не будут повышаться ни в одном из регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено Меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

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Автор: 

Газ (10238) Тарифы на отопление (721) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Алексей Чернышов (178)


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Топ комментарии
+13
Пойду сегодня на Бесарабку куплю 10 кило говядины по 50 гривен раз такая пьянка.
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03.11.2021 09:39 Ответить
+6
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03.11.2021 09:35 Ответить
+6
Не хвилюйся, Овечка, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло


Але потім протірялі)))
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03.11.2021 09:36 Ответить
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03.11.2021 09:35 Ответить
Не хвилюйся, Овечка, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло


Але потім протірялі)))
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03.11.2021 09:36 Ответить
Решили просто не включать, учитесь лошары как нужно управлять экономикой.
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03.11.2021 09:47 Ответить
а на доставку только в путь
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03.11.2021 09:36 Ответить
Ога. Просто разницу влупят, как транспортировку.
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03.11.2021 09:37 Ответить
в Одессе уже пошла туфта объявил ворсовет о намерении ввести 2 ставочный тариф на мо2 вопрос сколько будет абон-плата постоянная величина ответа не дали мол не рассчитали- а решение будет принимать горсовет на сессии на уточняющий вопрос не боится ли член ОПГ Трухлявая гнида что его повесят на суку реакции не последовало "наступила менопауза" такой финты... эти ублюдки ой как не *******.. твари.. когда им говоришь в лицо- что их скоро или повесят или просто расстреляют из берданок... и да как то складывается впечатление что местным властям не в радость что ИМ надо принимать решения по тарифу на отопление.... ой как не нравиться если что не так с них и будут стричь шерстку...
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03.11.2021 09:42 Ответить
Молодец, Зеленский. Обещал же, что не будут тарифы повышаться! А теперь и Алексей Чернышов подтвердил. Значит точно правда!!!
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03.11.2021 09:37 Ответить
Ну если сам Чернышов подтвердил, то конечно да! А кто это вообще такой?
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03.11.2021 09:39 Ответить
Никто. Поэтому и мелет языком что попало.
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03.11.2021 09:42 Ответить
Популізм вдарить лохів з іншої сторони цінами в магазинах.
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03.11.2021 09:40 Ответить
конечно, он же сцит сам повысить тарифы, понимает что сразу же поедет за януковичем.. зато он как истинный жид переложил это на местное самоуправление что б те разгребались с этим всем.. т.е. или платили с местных бюджетов разницу за людей или повышали людям тарифы
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03.11.2021 09:40 Ответить
Розчарую тебе, тарифи уже підняли порівняно з минулим роком! Підвищувать не будуть ще раз просто!
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03.11.2021 09:49 Ответить
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03.11.2021 10:26 Ответить
Уже тупо подняли. Молодец бубочка, учит лохов кошельком
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03.11.2021 10:28 Ответить
Пойду сегодня на Бесарабку куплю 10 кило говядины по 50 гривен раз такая пьянка.
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03.11.2021 09:39 Ответить
Там и по 20 есть, зачем тебе такое дорогое?
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03.11.2021 09:43 Ответить
По 20 только с паролем, на котлеты для коли.
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03.11.2021 09:44 Ответить


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03.11.2021 09:46 Ответить
кости от Коли нетто брутто 5 копеек кг.
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03.11.2021 09:56 Ответить
У меня не топят, но я не в претензии, сэкономлю деньги, но опасаюсь, что эти дебилы могут прислать платежки даже жильцам тех домов, в которых не было отопления.
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03.11.2021 09:41 Ответить
Тарифы не отопление не повысят!
Повысят расценки на теплоснабжение.)
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03.11.2021 09:42 Ответить
Фирташ и Коломойский подели газ украинской ГТС 50 на 50
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03.11.2021 09:42 Ответить
Дмиирий Торнер переговорщик по газу между Зелемойскими и Фирташем
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03.11.2021 09:45 Ответить
Так "не будут повышаться" или так "считают"? Даже знаю чем все закончится. В росте тарифов на ЖКХ обвинят местные органы самоуправления, а Зеля, его Кабмин и его большинство в Раде будет "белым и пушистым "
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03.11.2021 09:45 Ответить
меморандум-это бамажка о намерениях,которая не имеет никакой силы. так что засуньте его себе в дупу.
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03.11.2021 09:46 Ответить
Фишка тут крутая....,Кучма всех переиграл...Дед зна шо робе...
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03.11.2021 09:47 Ответить
Они будут отрицательно снижаться.
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03.11.2021 09:47 Ответить
В СССР власть говорила о скором приходе коммунизма,а недавно слышал про четыретыщи баксов учителям, поэтому верю,верил и буду верить,аминь.
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03.11.2021 09:49 Ответить
брехать можно долго, а цена на газ уже в 2 раза выше чем было. вся ответственность на местных властях и поставщиках. т.н. "меморандум" - это зеля пытается отпетлять о ответственности. чтобы не били по лицу.
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03.11.2021 09:51 Ответить
мери не дадуть себе пограбувати, будемо платити, аж драньття буде сипатися.
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03.11.2021 09:56 Ответить
Як кажуть Чучки из Чукотки,у всякой шумихи тихие дирижеры...
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03.11.2021 09:52 Ответить
Дайош хліб по шішнаццять копійок і кубасу по 2:20, комунізьм так комунізьм. Тіко спочатку скажіть, коли почнуть розстрілювати за фотожаби на Бубочку.
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03.11.2021 09:53 Ответить
если взять официальную статистику по средней заработной плате или минимальной пенсии, то 1 руб 1990 года равен 115 грн 2021 года.
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03.11.2021 10:01 Ответить
Рубль в 1989 году после шахтерских забастовок стоил ноль целіх нифига десятіх
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03.11.2021 10:05 Ответить
красивчик! пруф в студию!
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03.11.2021 10:07 Ответить
Якщо взяти офіціальну статистику, то доляр коштував копійки, а неофіціально за карбованець давали в морду.
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03.11.2021 11:47 Ответить
68-73 коп за доллар официально
4-5 руб за доллар на черном рынке.
Реально за владение иностранной валютой сажали в тюрьму с полной конфискацией.
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03.11.2021 11:53 Ответить
Тіко спочатку скажіть, коли почнуть розстрілювати за фотожаби на Бубочку.
===========
Если ты не в курсе, то уголовные преследования за критику зеленского начали еще в 2019 году. Есть известные уголовные дела, а есть такие, что простые люди уже сидят. Просто они малоизвестны.
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03.11.2021 10:04 Ответить
Бреше.
По сусідству будинок ОСББ, вже змушені підняти квартплату: газ для них дорогий...
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03.11.2021 09:54 Ответить
Уже подняли. У меня (и у всех остальных тоже) пока на 20%. В конце ноября планируют пересмотр. Для кого цирк?
=========
А, ну да. Для тищенко цену на мясо не поднимали с 2004 года.
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03.11.2021 09:54 Ответить
Я верю в Зелейских рехВОРматоров... Кучмистов...зуб даю
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03.11.2021 09:55 Ответить
Леонид Данилыч,а зачем вы написали книжку Украина не РАБссия?

Тому що я за рік став міліардером в Україні,на РАБсіі це неможливо було... зробити,там своя Махвія...Гебнява...
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03.11.2021 10:00 Ответить
Компенсация за счет городского бюджета за неподнятие - 260млн. Если до января ее не будет, тарифы поднимут на 800грн/Гкал.
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03.11.2021 10:15 Ответить
только на транспортировку отопления
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03.11.2021 10:21 Ответить
мне такие новости напоминают аутотренинг...
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03.11.2021 10:41 Ответить
Не будут повышаться в сравнении с зимой 2020?
Или принятые в ноябре 2021.
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03.11.2021 11:19 Ответить
В Донецкой области обладминистрация уже 27 октября выдала распоряжение о новых тарифах на тепло и поставку тепла в связи с повышениями цен на газ. Повышение значительное. Распоряжение набирает чинности со дня опубликования.
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03.11.2021 13:43 Ответить
В ЖК Одесский бульвар, который стоит на границе Киева и относится к Киевской области уже подняли тарифы на отопление с 1750 до 2201 грн, что означает повышение на 20%
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03.11.2021 13:55 Ответить
 
 