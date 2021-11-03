"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов", - Чернышов

В Кабмине считают, что тарифы на отопление не будут повышаться ни в одном из регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено Меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

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