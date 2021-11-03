В Китае новая вспышка COVID-19: власти принимают меры по сдерживанию миграции населения
Госкомитет здравоохранения сообщил в среду, что за минувший вторник в Китае выявлено 93 новых случая заражения COVID-19 внутри страны. Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В понедельник, по данным Госкомздрава Китая, было выявлено 54 заразившихся внутри страны, в воскресенье минувшей недели - 59, субботу - 48.
Новая волна "внутренних" заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных, 426 из них связаны с главным источником нынешней волны распространения вируса - севером и северо-востоком страны - провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.
Китайские СМИ называют тенденцию "тревожной", поскольку география новых случаев выявления заболеваний расширяется, несмотря на принимаемые властями жесткие ограничительные меры.
СМИ обратили внимание, что восемь человек заразились в Пекине - это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице с 19 января текущего года, хотя власти и прилагают усилия для предотвращения распространения инфекции.
Так, жителям рекомендовано воздерживаться от поездок за пределы города, откладывать свадьбы, упрощать организацию похорон и сокращать все несущественные массовые мероприятия.
Принимаются меры по сдерживанию миграции населения. В пекинском аэропорту "Дасин" на утро среды отменено более 60% ранее запланированных рейсов, в "Столичном" - почти 50%.
Всего во вторник зафиксировано 109 новых инфицированных, 16 из них прибыли в Китай из-за рубежа.
С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787.
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С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787. Источник:
Всем привет и ежегодной вакцинации.
И 65.000 на 38 миллионов невакцинированных украинцев!
"Бесполезность" впечатляет!
Больше слушай байки комми. Они и не такое расскажут. Вон у Луки вобще никто не болеет.
У украинских чиновников оптовая цена на китайском рынке очень невысокая.
а тиливизир говорит у всех одно и то же.
С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787. Источник:
Теперь сравни эту статистику с нашей. Сможешь?
"Как вы яхту назовете, так ..." дальше знаете. Омерзительный. Это многого стоит. Для тролля без чести, без совести.
статистична похибка в рази більше.
в отличии от непривитых !
Нифга себе!
И это на какие то 22 млн. населения.