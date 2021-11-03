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Новости Коронавирус и карантин
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В Китае новая вспышка COVID-19: власти принимают меры по сдерживанию миграции населения

В Китае новая вспышка COVID-19: власти принимают меры по сдерживанию миграции населения

Госкомитет здравоохранения сообщил в среду, что за минувший вторник в Китае выявлено 93 новых случая заражения COVID-19 внутри страны. Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник, по данным Госкомздрава Китая, было выявлено 54 заразившихся внутри страны, в воскресенье минувшей недели - 59, субботу - 48.

Новая волна "внутренних" заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных, 426 из них связаны с главным источником нынешней волны распространения вируса - севером и северо-востоком страны - провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.

Китайские СМИ называют тенденцию "тревожной", поскольку география новых случаев выявления заболеваний расширяется, несмотря на принимаемые властями жесткие ограничительные меры.

СМИ обратили внимание, что восемь человек заразились в Пекине - это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице с 19 января текущего года, хотя власти и прилагают усилия для предотвращения распространения инфекции.

Так, жителям рекомендовано воздерживаться от поездок за пределы города, откладывать свадьбы, упрощать организацию похорон и сокращать все несущественные массовые мероприятия.

Принимаются меры по сдерживанию миграции населения. В пекинском аэропорту "Дасин" на утро среды отменено более 60% ранее запланированных рейсов, в "Столичном" - почти 50%.

Всего во вторник зафиксировано 109 новых инфицированных, 16 из них прибыли в Китай из-за рубежа.

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787.

карантин (16729) Китай (3067) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Хэйхе- это "пригород" Благовещенска. Так что ничего удивительного. Зараза из Раши прет.
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03.11.2021 09:49 Ответить
+9
Болеют и сейчас. Но дохнут только антиваксеры.
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03.11.2021 10:07 Ответить
+4
Звідки це такий оракул до нас завітав? З московських болот?
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03.11.2021 10:08 Ответить
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чаво так долго то КОВИД 21 уж нервничать стали задержались вы где то....
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03.11.2021 09:45 Ответить
Так там же всі вакциновані, як же так, який може бути спалах? Що Короновак не захищає від нових спалахів?
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03.11.2021 10:12 Ответить
Короновак не захищає від нових спалахів, легше перехворієшь, без реанімації. Мабуть ты такого не чув? Тоді тобі на банкову, там ваші проти короноваків бастують
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03.11.2021 10:18 Ответить
Вакцина має унеможливлювати важкі наслідки, захворювання має проходити в легкій формі. А якщо вакциновані хворіють масово і влада перекриває дороги і обмежує міграцію, то це повний провал вакцинації, бо те саме було і до того як розробили вакцину.
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03.11.2021 10:20 Ответить
В мене на роботі кожного дня надсилають статістику щодо захворювань. Щодня додається декілька співробітників. Жоден з захворівших не вакцінувався. Тобто вакциновані або не хворіють або цього не помічають. Тобто те що вакциновані хворіють масово повна херня. А таку владу сам обрав, аби не Порох.
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03.11.2021 11:04 Ответить
так че они все всполошились, дома чай попьют и все, так?
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03.11.2021 10:44 Ответить
Большой прувэт тем, кто вакцинировался бесполезной китайчатиной.
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03.11.2021 09:46 Ответить
Ух, как страшно. Антиваксер?

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787. Источник:
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03.11.2021 09:52 Ответить
омерзительный запихайте эту статистику от коммунистов себе в Астрал.... добавьте 50-60 млн. китайцев исчезнувших вне всякой статистики ....для Китая с почти полтора миллиардами быдло ското базы это как муравьи под ногами слонов пробежали...
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03.11.2021 09:54 Ответить
Это тебе бабушки на лавочке рассказали? Верю.
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03.11.2021 09:59 Ответить
вы простите идиота то не корчите внизу я написал сколько людей исчезло при МАО...
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03.11.2021 10:11 Ответить
пусть навскидку ответит,в чём разница между дацзыбао,гоминьданом и хуацяо
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03.11.2021 10:26 Ответить
Не факт что те кто иногда болеют в Китае вообще были привиты.?
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03.11.2021 09:55 Ответить
В стране, в которой, если шо, расстрелять не проблема, очень врядли.
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03.11.2021 10:10 Ответить
да китаезов по 3-4 раза 99% населения привито там в диктатуре если не хочешь трудовой лагерь концлагерь или расстрел... не пишите галиматью...в СССР прививали явочным приказным порядком в садиках школах вузах на работе приезжала бригада в очередь по списку и вперед а мотивация для детей вообще не было так сказали взрослые в школе ты же октябренок или пионер или комсомолец и точка...на работе еще проще и в вузе выгоним из вуза техникума ПТУ или на работе вылетишь с квартирной очереди очереди на авто на земельный участок на мебель и так далее...в Китае еще покруче МАО расстрелял порядка 36-37 млн. в КУЛЬТУРНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ и никто не заметил такого выкоса населения никто.... у меня знакомый служим в годы СССР зам начальника погранзаставы их всем обозом семьи дети повара обслуга тыловые аж 300 человек через речушку по броду напротив СЕЛО ДЕРЕВНЯ Китая там 18 млн. жило как наших 6 Киев или 18 Одесса.. задача заставы была закрыться в бункерах и под землей и держать оборону выкашивая китаезов из ШИЛКА..2 часа ровно - сообщив шифром в Москву о нападении и переходе границы а потом можно сдаваться.... но китайцы в плен никого никогда не брали...а дальше как анекдот передали в подарок китайцам автомобиль и трактор экскаватор.. наблюдают наши на чистом поле китайцы расстелили огромные полотна простыни приехали какие то спецы разобрали все по винтику срисовали сфоткали потом все по порядку собрали завели заработало вернули сказали карашо спасибо... мост строили и дорогу от нас 20 км до райцентра от села китаезов 25 км и мостик решили мы со своей стороны они со своей они дорогу и мостик половину построили за 4 суток!!!!! наши 10 суток согласовывали в Москве проекты китайцы плюнули и начали дальше строить нашу часть моста управились за полтора суток потом зашли на землю начальник заставы приказал наблюдать... перешли мостик китаезы тысяч 20 с тачками лопатами мотыгами дорогу уравняли за 2 суток до райцентра... наши потом дали грейдер китаец за 2 часа его освоил научил еще 3 и они грейдером выровняли за сутки всю дорогу от мостика до райцентра потом мы наконец то пригнали катки и пошел асфальтобетон.. китаезы и тут выучили как управлять катком попросили к ним каток перегнать на сутки разобрали как муравьи срисовали и сфоткали собрали завели и оно поехало опять карашо и спасибо....короче китайцы фактически за 11 суток построили дорогу 45 км и мост через речку...90% работа ручная тележки лопаты мотыги кувалды кирки...
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03.11.2021 10:12 Ответить
Идолопоклонство вождю и воровство в госмасштабе добром не кончатся. Библия верна, Бог есть.
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03.11.2021 13:30 Ответить
Через год и пфайзероманы начнут болеть.
Всем привет и ежегодной вакцинации.
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03.11.2021 09:58 Ответить
Болеют и сейчас. Но дохнут только антиваксеры.
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03.11.2021 10:07 Ответить
Звідки це такий оракул до нас завітав? З московських болот?
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03.11.2021 10:08 Ответить
Ну да! Конечно бесполезной! 4,500 на 1,5 миллиарда китайцев!
И 65.000 на 38 миллионов невакцинированных украинцев!
"Бесполезность" впечатляет!
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03.11.2021 10:09 Ответить
Ты доверяешь статистике Роиси, Китая, Сев.Кореи и Беларуси?
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03.11.2021 10:11 Ответить
500 инфицированных на 1,5 миллиардный Китай за месяц это конечно мощно
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03.11.2021 10:20 Ответить
Так это из-за 500 тушек полуторамиллиардный Китай такой алярм поднял?

Больше слушай байки комми. Они и не такое расскажут. Вон у Луки вобще никто не болеет.
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03.11.2021 10:21 Ответить
наВОЗ одобрил, МОЗ поддержал. в телевизире сказали, что все "вакцины" одинаково эффективны.
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03.11.2021 10:41 Ответить
Вот поэтому меня мнение европейских регуляторов интересует больше, чем украинских.

У украинских чиновников оптовая цена на китайском рынке очень невысокая.
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03.11.2021 10:44 Ответить
европейским регуляторам платят одни вакциноделы, украинским ляшкам - другие.
а тиливизир говорит у всех одно и то же.
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03.11.2021 11:02 Ответить
И только великомудрые кугуты верят бабкам на лавочках и "всемирноизвестным" кацапским фельдшерам.
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03.11.2021 12:27 Ответить
ну, чему верят великомудрые кугуты, им виднее. я не разбираюсь в ваших верах.
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03.11.2021 15:37 Ответить
китаезы выпустили новый Штам?!
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03.11.2021 09:46 Ответить
пустите их на дальний восток в свободный попас)
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03.11.2021 09:47 Ответить
93 людини це спалах? У нас влітку, коли ніяких обмежень особливо не було, фіксували більше щодня...
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03.11.2021 09:48 Ответить
срочно эвакуировать оставшиеся 1,5 миллиарда
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03.11.2021 09:55 Ответить
93 дозволених до публікації випадки мусимо помножити мінімум на 10 000. Хоча, напевно, і в цьому випадку не дотягнемо до реальних китайських цифр.
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03.11.2021 10:03 Ответить
А как же Короновак? Неужто, не помог?
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03.11.2021 09:48 Ответить
Прежде, чем что-то писать, нужно хоть статью прочитать.

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787. Источник:

Теперь сравни эту статистику с нашей. Сможешь?
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03.11.2021 09:51 Ответить
Тут прямо сравнивать нельзя, нужно учесть что население Китая приблизительно в 35 раз больше населения Украины. Поэтому нужно либо китайскую статистику делить на 35, либо укранскую статистику умножать на 35 и тогда сравнивать
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03.11.2021 10:09 Ответить
Не следует так явно показывать вашу некомпетентность и отсутствие критического мышления.

"Как вы яхту назовете, так ..." дальше знаете. Омерзительный. Это многого стоит. Для тролля без чести, без совести.
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03.11.2021 10:36 Ответить
Так что, статистику сравнил? Или обосравшись, решил к нику прицепиться?
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03.11.2021 10:39 Ответить
Тьфу на тебя.
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03.11.2021 12:03 Ответить
ПНХ, дефективный.
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03.11.2021 12:06 Ответить
Хэйхе- это "пригород" Благовещенска. Так что ничего удивительного. Зараза из Раши прет.
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03.11.2021 09:49 Ответить
93 случая на 1,7 млрд? Смешно.
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03.11.2021 09:51 Ответить
Щось я не розумію цих термінів. 93 випадки зараження в Китаї - це спалах. А що ж тоді в Україні з більше 23000 випадків зараження?
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03.11.2021 09:51 Ответить
пекін 21 890 000населення=8 випадків
статистична похибка в рази більше.
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03.11.2021 10:04 Ответить
При 77% полностью вакцинированного население это яркий пример того, как животворящая вакцинка помогает...
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03.11.2021 09:53 Ответить
В США тоже столько привито но все очень печально, тут дело не только в вакцинации.
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03.11.2021 09:58 Ответить
Во-вторых, - в США полностью привито около 70%, а во-первых, - здесь как раз вопрос о том, что же на самом деле вкалывают умственно-отсталым и зачем это кому-то нужно, очень к месту.
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03.11.2021 10:09 Ответить
Точно! В Китае за нарушение карантина могут и пристрелить,не то шо в США!
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03.11.2021 10:14 Ответить
Ну 93 хворих на 1,5 мільярда - це мізер, в межах похибки...
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03.11.2021 10:05 Ответить
ВОТЕТО будет миграция....и куда?
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03.11.2021 09:56 Ответить
Мда, у нас в любом крупном городе вспышки покруче чем во всем Китае.
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03.11.2021 10:00 Ответить
И опять из раши!
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03.11.2021 10:05 Ответить
Своєю директивною "статистикою" китайці просто знущаються над цивілізованим світом. І той мовчить.
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03.11.2021 10:06 Ответить
аякже, віримо комуністичній партії та її незмінному лідеру він-ні-пу
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03.11.2021 10:15 Ответить
Она там и не заканчивалась ...Если кто то думает что полутора миллиардная сттрана с одним из самых густонаселенных районов мира , бравурно победила ковид как рапортовала об этом компартия КНР со своим ручным главой ВООЗ Гебреисус то вы как минимум наивны
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03.11.2021 10:23 Ответить
Китайцы выпустили джина из бутылки, нагадили всему мира, а теперь сами хавают свое дерьмо Бог не фраер.
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03.11.2021 10:23 Ответить
Китайцы устраивают жесткий локдаун при ничтожно малом проценте заболевших и быстро приводят заболеваемость к нулю, в Украине ждут, когда болезнь разгуляется и устраивают локдаун не менее затратный, чем в Китае, теряя при этом многие десятки тысяч и сотни тысяч жизней. Раньше была надежда, что переболевшие рано или поздно создадут коллективный иммунитет, но теперь пишут, что после болезни иммунитет нестойкий, так в чем тогда смысл оттягивания жестких ограничительных мер до тех пор, пока больницы не завалены умирающими?
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03.11.2021 10:28 Ответить
Опять какую-то хрень сожрали коронавирусную))) развод для лохов.
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03.11.2021 10:32 Ответить
Странные цифры ковид болевших для полуторамиллиардного Китая.
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03.11.2021 11:00 Ответить
Народ , поверьте , болеют и привитые , но без реанимации и смертей ,
в отличии от непривитых !
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03.11.2021 11:09 Ответить
восемь человек заразились в Пекине

Нифга себе!
И это на какие то 22 млн. населения.
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03.11.2021 11:18 Ответить
Вчера через интернет смотрел новостной канал Польши. Вспышка короновируса, призывают всех пройти третью прививку вакцинации. Вопрос поставлен так - каждые полгода привывка.
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03.11.2021 12:16 Ответить
 
 