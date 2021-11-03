Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич сегодня прибудет с официальным визитом в Украину, - МИД
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 3-5 ноября совершит официальный визит в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Дмитрий Кулеба и Мария Пейчинович-Бурич проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы", - следует из сообщения.
Кроме этого, подчеркивается, что 4 ноября в 11:15 глава украинского МИД и генсек СЕ проведут совместную пресс-конференцию.
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Senator S #201477
показать весь комментарий03.11.2021 10:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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