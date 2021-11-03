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Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич сегодня прибудет с официальным визитом в Украину, - МИД

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич сегодня прибудет с официальным визитом в Украину, - МИД

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 3-5 ноября совершит официальный визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины. 

"Дмитрий Кулеба и Мария Пейчинович-Бурич проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы", - следует из сообщения.

Кроме этого, подчеркивается, что 4 ноября в 11:15 глава украинского МИД и генсек СЕ проведут совместную пресс-конференцию.

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Автор: 

МИД (7030) права человека (990) Совет Европы (706) Кулеба Дмитрий (2880) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Свободу Луису Корвалану и Виктору Ведмедчуку.... кум Путлера считается узником КГБшных застенков....
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03.11.2021 10:09 Ответить
 
 