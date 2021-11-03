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Новости Коронавирус и карантин
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Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ

Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ

За последнюю неделю (25-31 октября) количество новых случаев коронавируса в мире выросло на 3% по сравнению с предыдущей и составило 3 021 634, число летальных исходов выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 50 477.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость коронавирусной болезнью. ВОЗ зафиксировала 6-процентный рост случаев COVID-19 по сравнению с прошлым недельным периодом. Другие регионы сообщили о снижении или аналогичных показателях.

Наибольший рост смертей за неделю зафиксирован в регионах Юго-Восточной Азии (50%) и Европе (12%).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в США (528 455; рост на 7%), Великобритании (285 028; снижение на 14%), России (272 147; рост на 8%) и Украине (152 897; увеличение на 14%) .

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Как сообщалось, по состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрировали 384 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 867 человек.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 979 086 человек, поправилось – 2 466 674, летальных исходов – 69 447, проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.

ВОЗ (780) Европа (1941) карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
В Китаї вже перекривають дороги через спалах епідемії а ВОЗ бреше що Європа це єдиний регіон де збільшується кількість хворих. Хтось бреше і скорше за все брешуть Китай і країни Південно-східної Азії.
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03.11.2021 10:22 Ответить
+2
прі том що на європі 60-70% вакцинованих. ляшко, абьясні.
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03.11.2021 10:27 Ответить
+1
Наступил холодньій период года , жди гриппа и ОРВИ , а КОВИД их родственник .
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03.11.2021 10:11 Ответить
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так зеленский же сказал что мы чемпионы
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03.11.2021 10:08 Ответить
В Китаї вже перекривають дороги через спалах епідемії а ВОЗ бреше що Європа це єдиний регіон де збільшується кількість хворих. Хтось бреше і скорше за все брешуть Китай і країни Південно-східної Азії.
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03.11.2021 10:22 Ответить
ща антиваксы начнут кричать, что это из-за вакцинации
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03.11.2021 10:08 Ответить
из-за вакцинации никак не может быть - потому что так сказали по телевизору! ты же не идиот, который телевизору не подчиняется...
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03.11.2021 10:17 Ответить
Самое интересное, что вам -ваксам ,и возразить то нечего!
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04.11.2021 16:48 Ответить
Наступил холодньій период года , жди гриппа и ОРВИ , а КОВИД их родственник .
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03.11.2021 10:11 Ответить
Блогер из РАБссии Саша Сотник бежавший в Словакию от Путлерских ЧеКиздонов, каже что на РАБссии 1900 трупов ежедневно,а с учетом что на Мавзолейном ГУЛАГе всегда брешуть,то эту цифру умножаем на 3...
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03.11.2021 10:12 Ответить
Потому что в Европе есть здоровенный кусок постсовка, населенный преимущественно первобытными дебилами.
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03.11.2021 10:14 Ответить
Четырежды вакцинированный... заболел.
Или не тем или не туда.

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03.11.2021 10:15 Ответить
та хрен там. он на вилле тупо откуда бы заболел за Динамо вирусом то?
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03.11.2021 10:17 Ответить
Он на вилле, потому что у него оказался положительный тест в аэропорте.
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03.11.2021 10:22 Ответить
Вроде - Выезжал с Италии. На "Без Цензуры" говорили, там еще писали слушатели с Италии - что не дают тесты, а вторые писали шо да ют, так что х.з.
Факт вроде шо илон Маск сделал 4 теста в той же больнице и у той же медсестры - и получилось...... фифти-фифти
так шо тесты эти до лампочки, ну, те шо там мажут и помазок берут
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03.11.2021 10:44 Ответить
У мене є знайомий, який у травні вакцинувався коронаваком, а у жовтні захворів, правда у легкій формі, Лікарі так і кажуть, що вакцинована людина може захворіти але у легкій формі.
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03.11.2021 11:24 Ответить
Иногда думаешь: А вот Зеля спокойно спит, зная шо бабушки умирают от вируса?

А потом думаешь:
Ах оставьте.
Странно шо он не строит церквей побольше, как некто Иван батькович, а с вирусом пусть борется св. ****, ну, тот шо на врата чистилища или где там его определили, сидит
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03.11.2021 10:16 Ответить
Фишка тут в другом...в Украине официальных пенсионеров 11 млн 440 тысяч,всего населения 39 млн....,на РАБссии 26 млн пенсионеров,а население РАБссии аж 150 млн....разве так бывает? обычный расклад 1 к 4 в любой стране мира,к примеру в Польше 40 млн населения...пенсов 10 млн...
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03.11.2021 10:20 Ответить
прі том що на європі 60-70% вакцинованих. ляшко, абьясні.
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03.11.2021 10:27 Ответить
В Украине правительственный кризис...министры найкращі уходють,вместо них приходють НадНайкращі... Суперкращі....
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03.11.2021 10:30 Ответить
Постеснялись сказать, что в Европе больше всего игнорируют маски и социальную дистанцию, за что и расплачиваются. Иногда смотрю онлайн на улицы других частей Света - там масочный режим соблюдается.
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03.11.2021 13:07 Ответить
С этим соглашусь... Там все проще с масками и дистанцией...
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03.11.2021 16:45 Ответить
Так они вакцинированные, смысл тогда в ней.
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04.11.2021 16:49 Ответить
Вакцинированный - такой же разносчик вирусов как и невакцинированный. Эпидемию не остановить, если вирусы беспрепятственно разносить. Массовая разноска вируса вакцинированными создает условия для мутации вируса в формы стойкие к вакцинам.
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05.11.2021 10:32 Ответить
Тому що треба кордони було ще на початку літа закрити і всіх на плр тести хто із закордону їде, Ордо і крим в тому числі.... Так як британці зробили...

Європа вакцинованих на плр тест не відправляла, ті сертифікати не лише в Україні пачками підроблялись, індуси наприклад, плюс вакциновані також перенощики вірусу... от і результ.

А коли кордон як решето а хворі щей по приїзді по кабаках...

Ще досвід Нової Зеландії де ще тестували партії напівфабрикатів з Китаю, тому що в першу хвилю Нова Зеландія була на глухому карантині на кордоні а вірус приходив знову, провели аналізи курятина з Китаю була заражена і погано приготовлені напівфабрикати приводил до таких наслідків, прикрили лавочку і результат дав знати...
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03.11.2021 13:17 Ответить
Ай яй яй....! А как же так !? Европа же в переди планеты всей по вакцинации !?

А почему такого нет напрмер в Гаити и Мадагаскаре, где "вакцинировано" ВСЕГО ТО 0,6 % и 0,7 % населения !?
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03.11.2021 15:23 Ответить
 
 