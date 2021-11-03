Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ
За последнюю неделю (25-31 октября) количество новых случаев коронавируса в мире выросло на 3% по сравнению с предыдущей и составило 3 021 634, число летальных исходов выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 50 477.
Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость коронавирусной болезнью. ВОЗ зафиксировала 6-процентный рост случаев COVID-19 по сравнению с прошлым недельным периодом. Другие регионы сообщили о снижении или аналогичных показателях.
Наибольший рост смертей за неделю зафиксирован в регионах Юго-Восточной Азии (50%) и Европе (12%).
Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в США (528 455; рост на 7%), Великобритании (285 028; снижение на 14%), России (272 147; рост на 8%) и Украине (152 897; увеличение на 14%) .
Как сообщалось, по состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрировали 384 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 867 человек.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело – 2 979 086 человек, поправилось – 2 466 674, летальных исходов – 69 447, проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.
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Или не тем или не туда.
за Динамовирусом то?
Факт вроде шо илон Маск сделал 4 теста в той же больнице и у той же медсестры - и получилось...... фифти-фифти
так шо тесты эти до лампочки, ну, те шо там мажут и помазок берут
А потом думаешь:
Ах оставьте.
Странно шо он не строит церквей побольше, как некто Иван батькович, а с вирусом пусть борется св. ****, ну, тот шо на врата чистилища или где там его определили, сидит
Європа вакцинованих на плр тест не відправляла, ті сертифікати не лише в Україні пачками підроблялись, індуси наприклад, плюс вакциновані також перенощики вірусу... от і результ.
А коли кордон як решето а хворі щей по приїзді по кабаках...
Ще досвід Нової Зеландії де ще тестували партії напівфабрикатів з Китаю, тому що в першу хвилю Нова Зеландія була на глухому карантині на кордоні а вірус приходив знову, провели аналізи курятина з Китаю була заражена і погано приготовлені напівфабрикати приводил до таких наслідків, прикрили лавочку і результат дав знати...
А почему такого нет напрмер в Гаити и Мадагаскаре, где "вакцинировано" ВСЕГО ТО 0,6 % и 0,7 % населения !?