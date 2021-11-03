Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ

За последнюю неделю (25-31 октября) количество новых случаев коронавируса в мире выросло на 3% по сравнению с предыдущей и составило 3 021 634, число летальных исходов выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 50 477.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Европа вторую неделю подряд остается единственным в мире регионом, где растет заболеваемость коронавирусной болезнью. ВОЗ зафиксировала 6-процентный рост случаев COVID-19 по сравнению с прошлым недельным периодом. Другие регионы сообщили о снижении или аналогичных показателях.

Наибольший рост смертей за неделю зафиксирован в регионах Юго-Восточной Азии (50%) и Европе (12%).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в США (528 455; рост на 7%), Великобритании (285 028; снижение на 14%), России (272 147; рост на 8%) и Украине (152 897; увеличение на 14%) .

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Как сообщалось, по состоянию на утро 3 ноября в мире зарегистрировали 384 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 867 человек.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 979 086 человек, поправилось – 2 466 674, летальных исходов – 69 447, проведено ПЦР-тестирований – 14 586 038.