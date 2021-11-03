Рада сегодня продлит работу до вечера: нужно принять решения по кадрам и ресурсному законопроекту 5600, - "слуга народа" Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев предполагает, что сегодняшнее заседание Верховной Рады будет продлено ориентировочно до 17:00.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.
По словам Гетманцева такая необходимость возникла в связи с необходимостью принять кадровые решения, а также рассмотреть ряд законопроектов, в частности, ресурсный 5600 и о так называемой деолигархизации.
Народный депутат объяснил, что сегодня такая насыщенная повестка дня в связи с тем, что оппозиция заблокировала на неделю работу Верховной Рады поправками к проекту Госбюджета на 2022 год.
"Кстати, оппозиция даже не понимала, о чем эти поправки, потому что, рассматривая их мы говорили о Медведчуке. Так вот у нас, в связи с этим накопилось большое количество вопросов, которые мы должны принять", - отметил глава финансового комитета.
Говоря о том, сколько времени может занять рассмотрение законопроекта 5600, он заявил: "По оптимистическому прогнозу должны будут поставить на голосование 30 поправок. По пессимистическому – 150. Считайте на каждую поправку минута-полторы. Получится полтора-два часа".
Гетманцев также рассказал, что для того, чтобы ни у кого не было сомнений по закону о деолигархизации сегодня, согласно ст. 131 Регламента, депутаты рассмотрят его в сессионном зале.
Политик проинформировал, что голосование будет по трем отдельным статьям.
Отвечая на вопрос журналистов, не связан ли такой процесс голосования с тем, чтобы после принятия закона его подписал нынешний спикер Руслан Стефанчук, а не бывший Дмитрий Разумков, Гетманцев сказал: "Вы всегда видите какую-то конспирологию. Вам нужно писать конспирологические романы. Смотрите, был публичный спор, что есть определенные нестыковки, например, по ст. 5 закона. Был спор по поводу содержания этой статьи? Был. Мы выносим ее редакцию сегодня в зал. И он должен определится, поддерживает он такую редакцию или нет. … Мы делаем юридически чистый документ, который пойдет на подпись президенту".
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Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.