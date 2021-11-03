Рада сегодня продлит работу до вечера: нужно принять решения по кадрам и ресурсному законопроекту 5600, - "слуга народа" Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев предполагает, что сегодняшнее заседание Верховной Рады будет продлено ориентировочно до 17:00.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Гетманцева такая необходимость возникла в связи с необходимостью принять кадровые решения, а также рассмотреть ряд законопроектов, в частности, ресурсный 5600 и о так называемой деолигархизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отставка пяти министров и устранение неточностей в законе об олигархах, - повестка дня сегодняшней работы Рады

Народный депутат объяснил, что сегодня такая насыщенная повестка дня в связи с тем, что оппозиция заблокировала на неделю работу Верховной Рады поправками к проекту Госбюджета на 2022 год.

"Кстати, оппозиция даже не понимала, о чем эти поправки, потому что, рассматривая их мы говорили о Медведчуке. Так вот у нас, в связи с этим накопилось большое количество вопросов, которые мы должны принять", - отметил глава финансового комитета.

Говоря о том, сколько времени может занять рассмотрение законопроекта 5600, он заявил: "По оптимистическому прогнозу должны будут поставить на голосование 30 поправок. По пессимистическому – 150. Считайте на каждую поправку минута-полторы. Получится полтора-два часа".

Гетманцев также рассказал, что для того, чтобы ни у кого не было сомнений по закону о деолигархизации сегодня, согласно ст. 131 Регламента, депутаты рассмотрят его в сессионном зале.

Политик проинформировал, что голосование будет по трем отдельным статьям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР ввела ограничения на допуск невакцинированных в здание парламента

Отвечая на вопрос журналистов, не связан ли такой процесс голосования с тем, чтобы после принятия закона его подписал нынешний спикер Руслан Стефанчук, а не бывший Дмитрий Разумков, Гетманцев сказал: "Вы всегда видите какую-то конспирологию. Вам нужно писать конспирологические романы. Смотрите, был публичный спор, что есть определенные нестыковки, например, по ст. 5 закона. Был спор по поводу содержания этой статьи? Был. Мы выносим ее редакцию сегодня в зал. И он должен определится, поддерживает он такую редакцию или нет. … Мы делаем юридически чистый документ, который пойдет на подпись президенту".