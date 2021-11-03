42% украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, готовы это сделать, - опрос ЮНИСЕФ. ИНФОГРАФИКА

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине провел национальный репрезентативный опрос, который показал, что 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться при определенных условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным опроса, 65% граждан вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

Всего, 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются с тем, что необходимо делать прививки от COVID-19.

"Почему некоторые до сих пор сомневаются? Среди основных причин - недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелание повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины. А почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей. Те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.

"Важна в процессе вакцинации роль семейного врача. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались к совету врача вакцинироваться.

Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% - врач не рекомендовал прививаться", - добавили в Минздраве.

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