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Новости Борьба с коронавирусом
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42% украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, готовы это сделать, - опрос ЮНИСЕФ. ИНФОГРАФИКА

42% украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, готовы это сделать, - опрос ЮНИСЕФ. ИНФОГРАФИКА

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине провел национальный репрезентативный опрос, который показал, что 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться при определенных условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным опроса, 65% граждан вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

Всего, 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются с тем, что необходимо делать прививки от COVID-19.

"Почему некоторые до сих пор сомневаются? Среди основных причин - недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелание повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость", - говорится в сообщении.

Читайте: На заседании СНБО поставлена задача довести ежедневное количество COVID-вакцинаций до 350 тысяч, - ОП

Отмечается, что среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины. А почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей. Те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.

"Важна в процессе вакцинации роль семейного врача. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались к совету врача вакцинироваться.

Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% - врач не рекомендовал прививаться", - добавили в Минздраве.

Читайте также: 41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, но 43% - не готовы вакцинироваться, - опрос "Рейтинга"

42% украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, готовы это сделать, - опрос ЮНИСЕФ 01
42% украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, готовы это сделать, - опрос ЮНИСЕФ 02
42% украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, готовы это сделать, - опрос ЮНИСЕФ 03

Автор: 

вакцина (3815) ЮНИСЕФ (166) COVID-19 (18608) UNICEF (1)


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Топ комментарии
+6
Зачухались йолопи..
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03.11.2021 10:20 Ответить
+6
Заставить антиваксов вакцинироваться можно только запретив им вакцинироваться )
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03.11.2021 10:27 Ответить
+5
Конституционные.
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03.11.2021 10:28 Ответить
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Зачухались йолопи..
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03.11.2021 10:20 Ответить
Вакцинуватись під час епідемії це пряма дорога в лікарню. Ти сам послаблюєш свій імунітет, знаходячись в постійному контакті з хворими на коронавірус в маршрутках та на роботі. Вакцинуватись можна тільки тоді коли епідемія піде на спад, після квітня-травня 2022
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03.11.2021 10:36 Ответить
А про спад у квітні 2022 тобі баба Ванга з того світу сказала?
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03.11.2021 10:42 Ответить
Статистика за 2019-2020-2021 рік показує спад захворюваності в ці місяці скорше за все через сонячну активність яка вбиває вірус.
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03.11.2021 10:43 Ответить
Пандемія чомусь не закінчилася ні в квітні 2020, ні в квітні 2021. То коли ж щепитися?
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03.11.2021 10:46 Ответить
Не закінчилась але був спад захворюваності.
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03.11.2021 10:52 Ответить
сотри комент, выглядишь дураком.
то есть в Африке солнца - "хоть ж.пой жуй", но вирус вполне себе здравствует? вон, Болсонару тебе чет скажет за солнце.(если не посадят)
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03.11.2021 10:48 Ответить
В Африці та на Екваторі більша вологість, це допомагає вірусу розповсюджуватись.
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03.11.2021 10:53 Ответить
Браток, а ти маєш дані по Індії? реальні.
а по Алжиру, де вологості не особливо? так шо ти тупо маячню про сонце "городиш"? давай краще вже про ЗРК та про активну(противну) броню на танках, га?
бо з тебе вірусолог як з Коморовського - крик, в залежності від того хто дає(пару рублів)
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03.11.2021 10:59 Ответить
Ти так думаєш, чи знаєш?
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03.11.2021 10:42 Ответить
Я знаю і це загальновідомі факти, під час епідемії вакцинації не проводяться, бо на вироботку імунітету потрібен час, після другої вакцини ще 15-20 діб., а весь цей час від першої дози вакцини людина вже знаходиться під страшним тиском різних штамів вірусів з якими вона стикається на кожному кроці. Тому зараз вакцинація має проводитись тільки для тих хто може на півтори місяці ізолюватись від поїздок в громадському транспорті та походів в громадські місця, від гостей та родичів.
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03.11.2021 10:47 Ответить
Статистика каже, що все одно смертність вакцинованих від Ковід на порядок нижча, ніж у невакцинованих.
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03.11.2021 11:09 Ответить
А що проводиться під час епідемії ?
Нехай народ дихає вірусом ?
Раніше, щоб захворіти уханським штамом, треба було вдихнути десь 1000 вірусів. Зараз же достатньо 100 штук дельти.
Скільки людей нині помирає від ускладнень на дому - певмонії, тромбози - це інфаркти, інсульти.
Наслідки для населення страшні. Ми запланували величезні втрати населення на майбутнє.
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03.11.2021 11:13 Ответить
Загальновідомий факт що не тільки під час епідемії, а навіть протягом 72 годин після контакту з хворим на кір. вакцинація приносить позитивний ефект.
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03.11.2021 11:24 Ответить
Якщо тебе вкусить хвора на сказ собачка, ні в якому разі не вакцинуйся, бо ти цим самим послабиш свій імунітет.
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03.11.2021 11:20 Ответить
Тим більше, що від сказу не всі вмирають. А деякі взагалі хронічно скажені і нічого.
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03.11.2021 12:52 Ответить
Остальным 58% упоротым браслеты на ногу. Если им плевать на жизнь окружающих, какие у них могут быть права?
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03.11.2021 10:27 Ответить
Конституционные.
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03.11.2021 10:28 Ответить
Конституция никаким боком не регулирует охорону здоров'я
Все есть в законах и в кодексе врача.
Давайте выпускать в общественный транспорт туберкулезников, брать кровь у людей со СПИДом, иначе конституционные права нарушены.
Надо включать голову уметь. Но как показывает статистика, в стране много глупцов
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03.11.2021 11:05 Ответить
Вот и включи, раз надо.
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03.11.2021 11:06 Ответить
"Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам."
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03.11.2021 11:11 Ответить
То что Вы делаете называется подмена понятий. Вот Вы пишете - давайте впускать туберкулезников. Тем самым подразумеваете что человек болен туберкулезом - правильно? Т.е. есть ДОКАЗАННЫЙ факт что человек инфицирован и состоит на учете в тубдиспансере. И в контексте сказанного Вами сравниваете его с невакцинированным человеком. Т.е. здоровым человеком, не болеющим ковид. И делаете это только потому что он не захотел штрыкнуться. Т.е. зараженного опасной болезнью с медицинским подтверждением со здоровым человеком не болеющим ничем. Причем Вы это делаете так безапелляционно как буд-то Вы сами вакцинировавшись уже не можете являться носителем вируса. А ведь это не так. Об этом даже сами производители вакцин заявляли. Вакцинированный человек может заражаться, может заражать, может заболеть, может даже тяжело перенести болезнь, и уже даже есть случаи смерти от ковид вакцинированных. Так что то, что Вы написали банальная демагогия в жалкой попытке оправдать сегрегацию, устроенную властями.
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03.11.2021 11:20 Ответить
Микола, ти ж теж вірус розносиш. Що ж ти про це так сором'язливо мовчиш?
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03.11.2021 10:29 Ответить
приколист, однако. жизнь окружающих зависит от осложнений, вызванных вирусом. прививайся по утрам и будет тебе счастье. никто из окружающих тебя вирусом не убьет.
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03.11.2021 10:38 Ответить
Вакцинированные тоже вирус разносят. В этом вопросе равноправие. Почему их не тестируют каждые три дня ?
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03.11.2021 10:50 Ответить
Вакцинированные вирус разносят, пока руки не помоют после контакта с антивакцинатором. Вы настолько тупые и заразные, что хочется помыть руки даже после общения с вами в Интернете.
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03.11.2021 11:47 Ответить
"Остальным 58% упоротым браслеты на ногу. Если им плевать на жизнь окружающих, какие у них могут быть права?"

У нас права большинства.
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03.11.2021 11:08 Ответить
Та нет. У нас ровно такие же гражданские и человеческие права как у всех. Право большинства тоже не есть хорошо. Толпа далеко не всегда бывает права. Причем в толпе зачастую срабатывают стадные инстинкты и человек просто выключает мозг полагаясь на коллективный разум большенства. А этот коллективный разум не всегда может принять справедливое решение. Хотя с высокой степенью вероятности примет наиболее рациональное решение для толпы вцелом. Но опять же для толпы, а не для каждого индивида в отдельности. Т.е. в толпе жизнь отдельно взятого индивида нивелируется.
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03.11.2021 11:35 Ответить
Большинство не есть толпа.
Но определенно имеет возможность (и право) игнорировать хотелки меньшинств. В некоторых случаях просто обязано воспользоваться такой возможностью.
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03.11.2021 11:46 Ответить
Нет. Не имеет права. Должен главенствовать закон. Большинство вообще ситуативно. Все зависит от многих факторов. Сегодня это большенство, а завтра оно с легкостью может стать меньшинством.
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03.11.2021 12:02 Ответить
"Должен главенствовать закон." - что дышло. Куда повернул - туда и вышло.
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03.11.2021 12:24 Ответить
Тем не менее другого нет и лучшего не придумано в правовом обществе.
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03.11.2021 12:35 Ответить
Антиваксы те же серийные убийцы, только пользуются тем, что очень сложно доказать взаимосвязь между их действиями и смертью других людей. А так они ничем не лучше пьяницы за рулем убившего людей, разница в том, что от пьяниц гибнет в 30-40 людей меньше по статистике.
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03.11.2021 12:09 Ответить
А кто тогда сторонники медицинских экспериментов на людях?
И вот это "Остальным 58% упоротым браслеты на ногу." - разве не фашизм?
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03.11.2021 12:23 Ответить
По Вашим же рассуждениям Вы сами являетесь убийцей и насильником. Ведь Вы не доказали обратного. А руки, ноги, голова и остальные причиндалы у Вас имеются в наличии. Так что потенциально у Вас есть возможность быть убийцей и насильником. Так чем Вы собственно лучше?
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03.11.2021 12:35 Ответить
Каким еще насильником? Убийцей да! В прямом смысле. Ходите, разносите смертелюную заразу. И причандалы тут твои тоже не причем. Вирус передается воздушно капельным. Когда ты умер ,ты об этом не знаешь, просто твоим близким тяжело. То же самое, когда ты тупой.
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03.11.2021 12:42 Ответить
Та не. Это Вы убийца и насильник. Вы же обратного не доказали. Я следую направлению именно Ваших рассуждений. Как может распространять болезнь незараженный человек?
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03.11.2021 12:44 Ответить
тяжело с тобой
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03.11.2021 12:48 Ответить
Да. Со мной всегда тяжело. Я логикой руководствуюсь, а не всякого рода истерическими заблуждениями. Так что не съезжайте с темы. Как может кого-то заразить здоровый пусть даже и невакцинированный человек?
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03.11.2021 12:52 Ответить
Заставить антиваксов вакцинироваться можно только запретив им вакцинироваться )
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03.11.2021 10:27 Ответить
третий закон Ньютона.
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03.11.2021 11:26 Ответить
Одуванчики разносють и грипп птичий и свинячий и СПИД и даже корону с вирусом...избавтесь от Одувашек...
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03.11.2021 10:35 Ответить
https://youtu.be/eNKTnkFwAGw. Для особливо упоротих вакцинаторів. Послухайте думку вченого-вірусолога, а не безграмотних папуг аферистів. Вакцинація в такій формі, як пропонують нам фармкомпанії призводять до знищення імунної системи і роблять вразливими до простих ГРВІ і залежними від вакцин.
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03.11.2021 10:42 Ответить
Фігня повна.
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03.11.2021 10:53 Ответить
Це пропонують не фармкомпаії, а найкращі імунологи розвинутих країн.
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03.11.2021 10:54 Ответить
Цим фальсифікатора і маніпуляторам вірити себе не поважати. Вчора дивився передачу "говорить великий Львів" в якій робили опитування "чи вірите ви антивакциноваторам" , якщо "так" тел. 251 - "ні" тел-252. Кілька разів набирав номер 251 з двох телефонів, відповідь отримав, що абонент знаходиться поза зоною досягнення. Для перевірки набрав номер 252 голос був зарахований. Тепер любі українці робіть висновки про довіру до різних гівноопитувань.
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03.11.2021 10:44 Ответить
Спасибо, лучший коммент твой.
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03.11.2021 10:52 Ответить
И как вакцинировать больше 70% до нового года?
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03.11.2021 10:57 Ответить
Краще нехай скажуть, шо це за магічне число - 70 і хто залишиться в 30-ти%?
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03.11.2021 15:44 Ответить
70% вакцинированных (по мнению МОЗ ) дают коллективный иммунитет.
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04.11.2021 09:16 Ответить
Ок, а нашо тоді штрикатись примушують всіх? Зауваж: 70 - це, начебто, без дітей.
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04.11.2021 09:25 Ответить
70% от всего населения!
Нас 42 млн. (официально) значит нужно привить 30 млн. чел. Вот и гонят кого-попало.
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04.11.2021 11:29 Ответить
У Жюля Верна описывается метод каким образом десяток работорговцев перегонял многотысячные массы невольников через пол-Африки. Эта масса пленников могла легко с полтыка смести жалкую кучку белых, но не делала этого. Парадокс. А почему?
А метод был такой - отсеивалась где-то одна пятая колонны и им говорили: «Теперь вы надсмотрщики, следите за порядком, вот вам хлысты. Бейте, убивайте, издевайтесь. Чем жёстче, тем лучше. За это мы будем вас кормить».
И дальше невольники, в общем-то, все делали сами, работорговцы просто гуляли рядом. Между надсмотрщиками и остальными невольниками быстро устанавливались отношения ненависти, что способствовало внутреннему жестокому террору.
Самое интересное в том, что по прибытии на невольничий рынок надсмотрщиков ставили «обратно в строй» и продавали. Как и остальных рабов.
Ни на что не намекаю, но работает хорошо и в XXI веке.
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03.11.2021 10:58 Ответить
так люди по сути своей те же животные.
был эксперимент в Англии в тюрьмах - студенты и зеки - ну вы читал надеюсь.
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03.11.2021 11:18 Ответить
Бред не верю эти опросам. заказуха обычная
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03.11.2021 11:02 Ответить
Нажаль ті що відмовляються вакцинуватись забувають в більшості, що живуть в густонаселених містах. А при такій щільності населення неминучі пандемії... І вакцинація, єдиний поки шлях. Це довело більше 100 років доказової медицини. Але що та наука коли баба бабі сказала що то погано і там чіп . А в церкві піп російської секти каже що всі вакцини то погано але "спутник можна".
А свідкам природного імунітету можу сказати що ваш імунітет як і ваших батьків вже давно сформований вакцинами.
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03.11.2021 11:03 Ответить
татышо?! а, вообще, в курсе, что иммунитет вырабатывает антитела, а не дядя Вася в лаборатории?
как человечество, вообще, ещё существует, если такие дади Васи появились только лет пицят назад?
уже давно бы вымерли от вирусов как мамонты.
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03.11.2021 11:39 Ответить
Ну, ви звісно молодець. Але про середній вік життя людини, сто років назад почитати не хочете?! Чи ще про кількість смертей до вакцинацій. Ну і вакцинують між іншим вже як 100 років. Гугл в допомогу...
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04.11.2021 14:23 Ответить
Вирус, как и любое живое существо, хочет жить. Защищаясь от любых факторов агрессии, он мутирует. Например, неправильное применение антибиотиков привело сегодня к появлению грибов и микробов, устойчивых абсолютно ко всем группам антибиотиков. Тоже самое происходит и с коронавирусом. Естественно, он начинает использовать какие-то новые способы защиты от вакцины и проводимого лечения. В результате появляются новые штаммы.
И чем больше мы будем прививаться вакциной, которая еще не до конца изучена и не зарекомендовала себя вакциной, тем больше может возникнуть мутаций. Ведь сегодня нам уже открыто говорят, что от заражения прививка не защищает, но якобы позволяет избежать тяжелых форм заболеваний.
Человеческий организм - это саморегулирующая система. В ней есть важная нейро-иммунно-эндокринная регуляция, которая и обеспечивают гомеостаз - постоянство внутренней среды организма. И пока это постоянство сохраняется, организм живет.
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03.11.2021 14:08 Ответить
Не змішуйте віруси і бактерії. Це принципово різні види організмів. Бактерії доволі незалежний одноклітинний організм, який здатен сам по собі розмножуватись. Але те що ці організми пристосовуються до антибіотиків це правда. Але у випадку вірусу. То це організм - паразит якому треба для розмноження, в даному випадку, людські клітини. Коли вірус потрапляє до організму людини то імунна система реагує створюючи антитіла. І чим швидша відповідь ти менше шансів що вірус мутує у невідоме для організму. Вакцина вчить організм швидко вбивати конкретний вірус. ПРИРОДНІМ шляхом. Є ще таке поняття я стерильний імунітет. Коли вірус ще не вспів "зачепитися за організм" а імунна система вже його знищує. Не пишіть будь ласка нісенітниці. У вас теж є інтернет. Пошукайте інформацію...
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04.11.2021 14:20 Ответить
Логіка антивакцинаторів - якщо з'їси огірок, то станеш огірком.
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03.11.2021 11:12 Ответить
Яка логіка? В них просто відсутня та частина мозку. Одна з невдалих гілок еволюції.
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03.11.2021 12:15 Ответить
Да что там 42,все мечтают штрыкнуться неведомой жижей. ))
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03.11.2021 11:50 Ответить
Естественный отбор в действии. Антиваксы тупиковая ветка эволюции и должны уйти. Да будет так!
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03.11.2021 12:12 Ответить
Чудовий приклад показав главврач одної кацапської лікарні, сказавши, що непривитим нє нужна званіть в скорую. Коек нет. Памірайте по месту жительства.
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03.11.2021 12:54 Ответить
 
 