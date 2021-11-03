42% украинцев, которые еще не вакцинировались от COVID-19, готовы это сделать, - опрос ЮНИСЕФ. ИНФОГРАФИКА
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине провел национальный репрезентативный опрос, который показал, что 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться при определенных условиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно данным опроса, 65% граждан вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.
Всего, 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются с тем, что необходимо делать прививки от COVID-19.
"Почему некоторые до сих пор сомневаются? Среди основных причин - недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелание повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины. А почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей. Те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.
"Важна в процессе вакцинации роль семейного врача. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались к совету врача вакцинироваться.
Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% - врач не рекомендовал прививаться", - добавили в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то есть в Африке солнца - "хоть ж.пой жуй", но вирус вполне себе здравствует? вон, Болсонару тебе чет скажет за солнце.(если не посадят)
а по Алжиру, де вологості не особливо? так шо ти тупо маячню про сонце "городиш"? давай краще вже про ЗРК та про активну(противну) броню на танках, га?
бо з тебе вірусолог як з Коморовського - крик, в залежності від того хто дає(пару рублів)
Нехай народ дихає вірусом ?
Раніше, щоб захворіти уханським штамом, треба було вдихнути десь 1000 вірусів. Зараз же достатньо 100 штук дельти.
Скільки людей нині помирає від ускладнень на дому - певмонії, тромбози - це інфаркти, інсульти.
Наслідки для населення страшні. Ми запланували величезні втрати населення на майбутнє.
Все есть в законах и в кодексе врача.
Давайте выпускать в общественный транспорт туберкулезников, брать кровь у людей со СПИДом, иначе конституционные права нарушены.
Надо включать голову уметь. Но как показывает статистика, в стране много глупцов
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам."
У нас права большинства.
Но определенно имеет возможность (и право) игнорировать хотелки меньшинств. В некоторых случаях просто обязано воспользоваться такой возможностью.
И вот это "Остальным 58% упоротым браслеты на ногу." - разве не фашизм?
Нас 42 млн. (официально) значит нужно привить 30 млн. чел. Вот и гонят кого-попало.
А метод был такой - отсеивалась где-то одна пятая колонны и им говорили: «Теперь вы надсмотрщики, следите за порядком, вот вам хлысты. Бейте, убивайте, издевайтесь. Чем жёстче, тем лучше. За это мы будем вас кормить».
И дальше невольники, в общем-то, все делали сами, работорговцы просто гуляли рядом. Между надсмотрщиками и остальными невольниками быстро устанавливались отношения ненависти, что способствовало внутреннему жестокому террору.
Самое интересное в том, что по прибытии на невольничий рынок надсмотрщиков ставили «обратно в строй» и продавали. Как и остальных рабов.
Ни на что не намекаю, но работает хорошо и в XXI веке.
был эксперимент в Англии в тюрьмах - студенты и зеки - ну вы читал надеюсь.
А свідкам природного імунітету можу сказати що ваш імунітет як і ваших батьків вже давно сформований вакцинами.
как человечество, вообще, ещё существует, если такие дади Васи появились только лет пицят назад?
уже давно бы вымерли от вирусов как мамонты.
И чем больше мы будем прививаться вакциной, которая еще не до конца изучена и не зарекомендовала себя вакциной, тем больше может возникнуть мутаций. Ведь сегодня нам уже открыто говорят, что от заражения прививка не защищает, но якобы позволяет избежать тяжелых форм заболеваний.
Человеческий организм - это саморегулирующая система. В ней есть важная нейро-иммунно-эндокринная регуляция, которая и обеспечивают гомеостаз - постоянство внутренней среды организма. И пока это постоянство сохраняется, организм живет.