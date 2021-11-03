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Новости Новый Кабмин
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Нардеп "Голоса" Рахманин об отставке Тарана: Он не сделал практически ничего - такого ужасного выполнения Гособоронзаказа не существовало в природе

Нардеп

Сегодня комитет ВР по вопросам нацбезопасности принял решение рекомендовать парламенту удовлетворить заявление об отставке министра обороны Андрея Тарана.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал нардеп "Голоса", член комитета Сергей Рахманин.

По его словам, Тарана пока нет в сессионном зале, но министр должен сегодня отчитаться перед парламентом о своей работе на должности.

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"Он не сделал практически ничего. Самое важное задание, которое положено на министра законодательством и положением о министерстве – это обеспечение всем необходимым Вооруженных сил Украины, а также наработка представления о том, каким должны быть Вооруженные силы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ничего из этого не было сделано. Такого ужасного выполнения Гособоронзаказа, как проходило во время руководства Тараном Министерством обороны, не существовало в природе", - отметил Рахманин.

Отвечая на вопрос журналистов, правда ли то, что Таран так долго продержался на должности в связи с тем, что глава Офиса Президента Андрей Ермак был его "ангелом хранителем", политик заявил: "Я тоже слышал эту информацию. Не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что я не общался с Ермаком и вряд ли бы задал ему такой вопрос, но я думаю, что такое предположение о том, что он был до определенного времени "ангелом хранителем" для Тарана имеет право на существование".

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Говоря о кандидатуре Алексея Резникова на должность главы Минобороны, нардеп подчеркнул: "Я говорил с Алексеем Юрьевичем. Он обещал прийти к нам на комитет сразу после своего назначения. Я знаю, что для него было сложным принятие этого решения. Он хорошо осознает, что перед ним стоит серьезное задание. … он говорил, что будет очень глубоко вникать в процесс, что будет относится к подбору кадров очень тщательно. Я надеюсь, что у него в этом плане будет полная свобода. … Я думаю он может рассчитывать на поддержку абсолютно всех фракций, потому что сейчас во время войны, когда речь идет о таких чувствительных вопросах как нацбезопасность и оборона, тут абсолютно все единодушны, независимо от политических разногласий".

Автор: 

Кабмин (14041) Минобороны (9450) назначение (2184) отставка (3163) Резников Алексей (1170) Рахманин Сергей (120) Таран Андрей (267)


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Мені здається що шоумен ще й на посаді міністра оборони це вже занадто. Краще залишити Тарана ніж призначати абсолютно некомпетентного Резнікова на посаду міністра оборони. Таран звичайно все провалив, але Резніков як нефахова людина може натворити стільки біди, що Таран нам буде здаватись суперпрофесіоналом.
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03.11.2021 10:49 Ответить
Таран так долго продержался на должности в связи с тем, что глава Офиса Президента Андрей Ермак был его "ангелом хранителем" .-Ермак всего лишь слуга Коломойского. Коломойский после отказа Виндмана поставил Загороднюка и Тарана. Коломойский же -через Ермака -двигал по власти Резникова.

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03.11.2021 11:02 Ответить
1. Никто отчитываться не будет
2. Что значит "отчитаться"? Опытные аппаратчики уже давно научились делать победные отчеты с любой провальной работы. Посмотрите как это происходит в США в сенатских комиссиях. Вызывают ЛЮБОГО министра/чиновника. И там даже мысли не допускают что может не прийти. Обязан по закону! А дальше ему там устраивают такой допрос с пристрастием, что чиновники сознание теряли и их на носилках уносили! И если чиновник прямо не отвечает на вопрос или петляет, это ВСЕГДА трактуется НЕ в его пользу (т.е. как признание вины)
Вот это я понимаю "отчет"! Такие сенатские комиссии всегда публичны, с максимальным привлечением СМИ. Есть ли что-то подобное в Украине? Конечно нет. Ну и накуя эти цирки с "отчетами"?
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03.11.2021 11:02 Ответить
 
 