Нардеп "Голоса" Рахманин об отставке Тарана: Он не сделал практически ничего - такого ужасного выполнения Гособоронзаказа не существовало в природе

Сегодня комитет ВР по вопросам нацбезопасности принял решение рекомендовать парламенту удовлетворить заявление об отставке министра обороны Андрея Тарана.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал нардеп "Голоса", член комитета Сергей Рахманин.

По его словам, Тарана пока нет в сессионном зале, но министр должен сегодня отчитаться перед парламентом о своей работе на должности.

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"Он не сделал практически ничего. Самое важное задание, которое положено на министра законодательством и положением о министерстве – это обеспечение всем необходимым Вооруженных сил Украины, а также наработка представления о том, каким должны быть Вооруженные силы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ничего из этого не было сделано. Такого ужасного выполнения Гособоронзаказа, как проходило во время руководства Тараном Министерством обороны, не существовало в природе", - отметил Рахманин.

Отвечая на вопрос журналистов, правда ли то, что Таран так долго продержался на должности в связи с тем, что глава Офиса Президента Андрей Ермак был его "ангелом хранителем", политик заявил: "Я тоже слышал эту информацию. Не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что я не общался с Ермаком и вряд ли бы задал ему такой вопрос, но я думаю, что такое предположение о том, что он был до определенного времени "ангелом хранителем" для Тарана имеет право на существование".

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Говоря о кандидатуре Алексея Резникова на должность главы Минобороны, нардеп подчеркнул: "Я говорил с Алексеем Юрьевичем. Он обещал прийти к нам на комитет сразу после своего назначения. Я знаю, что для него было сложным принятие этого решения. Он хорошо осознает, что перед ним стоит серьезное задание. … он говорил, что будет очень глубоко вникать в процесс, что будет относится к подбору кадров очень тщательно. Я надеюсь, что у него в этом плане будет полная свобода. … Я думаю он может рассчитывать на поддержку абсолютно всех фракций, потому что сейчас во время войны, когда речь идет о таких чувствительных вопросах как нацбезопасность и оборона, тут абсолютно все единодушны, независимо от политических разногласий".