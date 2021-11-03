Нардеп "Голоса" Рахманин об отставке Тарана: Он не сделал практически ничего - такого ужасного выполнения Гособоронзаказа не существовало в природе
Сегодня комитет ВР по вопросам нацбезопасности принял решение рекомендовать парламенту удовлетворить заявление об отставке министра обороны Андрея Тарана.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал нардеп "Голоса", член комитета Сергей Рахманин.
По его словам, Тарана пока нет в сессионном зале, но министр должен сегодня отчитаться перед парламентом о своей работе на должности.
"Он не сделал практически ничего. Самое важное задание, которое положено на министра законодательством и положением о министерстве – это обеспечение всем необходимым Вооруженных сил Украины, а также наработка представления о том, каким должны быть Вооруженные силы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ничего из этого не было сделано. Такого ужасного выполнения Гособоронзаказа, как проходило во время руководства Тараном Министерством обороны, не существовало в природе", - отметил Рахманин.
Отвечая на вопрос журналистов, правда ли то, что Таран так долго продержался на должности в связи с тем, что глава Офиса Президента Андрей Ермак был его "ангелом хранителем", политик заявил: "Я тоже слышал эту информацию. Не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что я не общался с Ермаком и вряд ли бы задал ему такой вопрос, но я думаю, что такое предположение о том, что он был до определенного времени "ангелом хранителем" для Тарана имеет право на существование".
Говоря о кандидатуре Алексея Резникова на должность главы Минобороны, нардеп подчеркнул: "Я говорил с Алексеем Юрьевичем. Он обещал прийти к нам на комитет сразу после своего назначения. Я знаю, что для него было сложным принятие этого решения. Он хорошо осознает, что перед ним стоит серьезное задание. … он говорил, что будет очень глубоко вникать в процесс, что будет относится к подбору кадров очень тщательно. Я надеюсь, что у него в этом плане будет полная свобода. … Я думаю он может рассчитывать на поддержку абсолютно всех фракций, потому что сейчас во время войны, когда речь идет о таких чувствительных вопросах как нацбезопасность и оборона, тут абсолютно все единодушны, независимо от политических разногласий".
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2. Что значит "отчитаться"? Опытные аппаратчики уже давно научились делать победные отчеты с любой провальной работы. Посмотрите как это происходит в США в сенатских комиссиях. Вызывают ЛЮБОГО министра/чиновника. И там даже мысли не допускают что может не прийти. Обязан по закону! А дальше ему там устраивают такой допрос с пристрастием, что чиновники сознание теряли и их на носилках уносили! И если чиновник прямо не отвечает на вопрос или петляет, это ВСЕГДА трактуется НЕ в его пользу (т.е. как признание вины)
Вот это я понимаю "отчет"! Такие сенатские комиссии всегда публичны, с максимальным привлечением СМИ. Есть ли что-то подобное в Украине? Конечно нет. Ну и накуя эти цирки с "отчетами"?