Рекорд смертности от COVID-19 обновлен в России: За сутки умерли 1 189 человек

За минувшие сутки в России умерли рекордные 1 189 человек от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 443 случая, умерли 1 189 пациентов - это максимум за пандемию.

Больше всего пациентов скончались в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 86, в Московской области - 53.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 633 тыс. 643 случая заражения COVID-19 и 242 060 умерших.

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