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Новости Коронавирус и карантин
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Рекорд смертности от COVID-19 обновлен в России: За сутки умерли 1 189 человек

Рекорд смертности от COVID-19 обновлен в России: За сутки умерли 1 189 человек

За минувшие сутки в России умерли рекордные 1 189 человек от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 443 случая, умерли 1 189 пациентов - это максимум за пандемию.

Больше всего пациентов скончались в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 86, в Московской области - 53.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 633 тыс. 643 случая заражения COVID-19 и 242 060 умерших.

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Автор: 

карантин (16729) россия (96420) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
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03.11.2021 11:01 Ответить
+10
Та да. Что смотреть теперь на Рашу, если наша власть движется тем-же самым путем. У нас третье место по абсолютной смертности и первое по смертности на миллион населения.
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03.11.2021 11:02 Ответить
+9
Ми також сьогодні побили рекорд 😠
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03.11.2021 10:59 Ответить
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Ми також сьогодні побили рекорд 😠
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03.11.2021 10:59 Ответить
Та да. Что смотреть теперь на Рашу, если наша власть движется тем-же самым путем. У нас третье место по абсолютной смертности и первое по смертности на миллион населения.
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03.11.2021 11:02 Ответить
Помню шо у вас там творилось на сайте когда Зеля выбросил Петю...
так шо - смешно было, да.
особенно киевлянин "Кроп" - визжал шо будет "Вадынтур"(мне было смешно уже из этих воплей этого дебиленыша), а потом - Вы все обосрались.
я на выборы не ходил если шо - от отвращения.
Кстати - привет "тимуру" передавай.те.
задолбали его графоманские высеры, а вирус мне помог чтобы это не читать то
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03.11.2021 11:06 Ответить
Не нравится-но к сожалению,так и есть.
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03.11.2021 12:12 Ответить
от ***** поступило распоряжение не портить статистику, поэтому в сутки добавляют по 3-5 умерших.
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03.11.2021 10:59 Ответить
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03.11.2021 11:01 Ответить
Американцы уже прикинули- какая смертность в рашке- минимум 3800 в сутки
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03.11.2021 11:01 Ответить
сраный карлик ехидно хохочет с бункера: Ахахаха, так 50% из этих животных, то есть совков(что хуже, животные хотя бы думать умеют) за меня еще и голосуют(см. обещания Путина 20 лет взад - там чуть ли не Дубай обещала эта жадная падаль)
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03.11.2021 11:02 Ответить
Надо ж чем-то радовать лохов.
Может отвлекутся от мысли, что у нас смертность в 2 раза выше.
Ждем больше новостей об Киве и Саакашвили.
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03.11.2021 11:03 Ответить
Ти не радий, що помирають наші вороги??
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03.11.2021 11:20 Ответить
Прості люди із кацапіі вбивають наших патріотів , які захищають нас з Вами !
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03.11.2021 12:17 Ответить
В Україні ця смертність майже у 3 рази вища, якщо брати пропорційно до кількості населення.
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03.11.2021 11:04 Ответить
Коронавірусна хвороба (COVID-19) https://g.co/kgs/JKRfSN
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03.11.2021 11:12 Ответить
Смертність є відносним показником, правильно журналісту було писати "кількість смертельних випадків". А відносний показник смертності у нас в 2,5 вищий ніж в казламордих, дякую, дуже дякую
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03.11.2021 11:13 Ответить
у тебя реальный бред? или методичку из Мордора цитируешь? Что значит "относительный показатель смертности"?
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03.11.2021 11:32 Ответить
судячи з використаної тобою мови то методичка у тебе
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03.11.2021 12:45 Ответить
Не разгоняй фейки Раша.тв. Не нравится язык общения, есть украинская версия "цензора". Дальше объяснять надо?
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03.11.2021 15:32 Ответить
так у чому фейк? в тому, що у нас менша кількість смертальних випадків, але з розрахунку на кількість громадян смертність вища?
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03.11.2021 17:48 Ответить
никак не угомонишься, фейкомет?
Текущая статистика по коронавирусу на 3.11.2021
Украина -

Смер­тельные случаи
69 447
2,3 %

Рашка

Смер­тельные случаи
242 060
2,8 %

а теперь свали, надоел...
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03.11.2021 18:13 Ответить
Не всі пораховані. Там реально разів у 5 більше.
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03.11.2021 11:08 Ответить
Кто там их, холопов, считает.
За последние 20 лет в России исчезли 37 тысяч деревень
И еще 36 тысяч ! - где живут по одному человеку.
И кто там считает бомжей, бичей, старателей по артелям и рабов на Кавказе. Сдох и закопали.
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03.11.2021 11:27 Ответить
В первый раз согласен с "доктором" Малышевой
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03.11.2021 11:14 Ответить
Ррр
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03.11.2021 11:23 Ответить
Активізувалися - "а у нас чьто луччє?!"...адже вся російська пропаганда побудована на тому, що в Україні все має бути гірше, ніж у Росії.
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03.11.2021 11:24 Ответить
В рашке населения в 5 раз больше.
Если америкосы о рашке, что 3800 летальных, то с нами почти одинаково...700×5=3500
Печально сравнивать летальные...
как то не по христиански...
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03.11.2021 11:30 Ответить
В нас смертність вже вдвічі більше ніж на фєдєрашкє - в них 8, на 10 000, а в нас 16...
Така от аріфметика в зелених слуг...
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03.11.2021 11:38 Ответить
Сегодня в рашке официально 1189 летальных..в Украине 700 и что в итоге?
Статистика в пользу рашки в 3 раза..
Дуже сумно рівняти
.
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03.11.2021 11:40 Ответить
Мені на кацапів начхати. Але якщо перемножити на кількість населення в кацапів і України то в нас ситуація набагато гірша.
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03.11.2021 11:50 Ответить
О себе скромно молчим? У них по официальным данным, одна смерть на 115000 населения, а у нас по тем же официальным данным, одна смерть на 55000. Смертность в два раза выше.
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03.11.2021 12:07 Ответить
Кто-то верит российской официальной статистике ? Там надо умножать на 3 , как минимум.
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03.11.2021 12:27 Ответить
 
 