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Рекорд смертности от COVID-19 обновлен в России: За сутки умерли 1 189 человек
За минувшие сутки в России умерли рекордные 1 189 человек от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 443 случая, умерли 1 189 пациентов - это максимум за пандемию.
Больше всего пациентов скончались в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 86, в Московской области - 53.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 633 тыс. 643 случая заражения COVID-19 и 242 060 умерших.
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+13 Гыг с Вами
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так шо - смешно было, да.
особенно киевлянин "Кроп" - визжал шо будет "Вадынтур"(мне было смешно уже из этих воплей этого дебиленыша), а потом - Вы все обосрались.
я на выборы не ходил если шо - от отвращения.
Кстати - привет "тимуру" передавай.те.
задолбали его графоманские высеры, а вирус мне помог чтобы это не читать то
Может отвлекутся от мысли, что у нас смертность в 2 раза выше.
Ждем больше новостей об Киве и Саакашвили.
Текущая статистика по коронавирусу на 3.11.2021
Украина -
Смертельные случаи
69 447
2,3 %
Рашка
Смертельные случаи
242 060
2,8 %
а теперь свали, надоел...
За последние 20 лет в России исчезли 37 тысяч деревень
И еще 36 тысяч ! - где живут по одному человеку.
И кто там считает бомжей, бичей, старателей по артелям и рабов на Кавказе. Сдох и закопали.
Если америкосы о рашке, что 3800 летальных, то с нами почти одинаково...700×5=3500
Печально сравнивать летальные...
как то не по христиански...
Така от аріфметика в зелених слуг...
Статистика в пользу рашки в 3 раза..
Дуже сумно рівняти
.