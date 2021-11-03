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Почти 3 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину до конца недели, - Ляшко
2,9 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину от глобальной инициативы COVAX.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.
"До конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX", - отметил Ляшко.
По словам главы Минздрава, в Украине сейчас есть около 7,5 млн доз вакцины от COVID-19.
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Чернобыльские соловьи тоже красиво пели.
По вчерашним данным - подгребают последние запасы файзера.
Кто-нибудь знает, если первую сделать пфайзер, а вторую модерной- сертификат дадут?
Но эта вакцина самая дорогая, поэтому её не покупали, а принимают только по программе COVAX бесплатно.
https://www.gavi.org/vaccineswork/gavi-covax-amc-explained
эх, я короноваком чпокнулся - не успел Модерной. Жена Модерной кололась - ее спокойно пустили в сентябре в Словакию а потом в Австрию. Билет стоил 10 евро..
повезет кому-то..
завидую..
Признается в ЕС и в США. Повезло, кто ее уколол.
В США пока только Пфайзер детям разрешили.