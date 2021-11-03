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Новости Борьба с коронавирусом
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Почти 3 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину до конца недели, - Ляшко

Почти 3 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину до конца недели, - Ляшко

2,9 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину от глобальной инициативы COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"До конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX", - отметил Ляшко.

По словам главы Минздрава, в Украине сейчас есть около 7,5 млн доз вакцины от COVID-19.

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Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) Moderna (58)


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Топ комментарии
+4
У модерны самый высокий процент устойчивости от штамма дельта.
Но эта вакцина самая дорогая, поэтому её не покупали, а принимают только по программе COVAX бесплатно.
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03.11.2021 11:31 Ответить
+4
Летом колол Модерну. Первую дозу даже не почуствовал. Вторая через месяц уложила на два дня температурой. Больше никаких негативных последствий. Как минимум видимых.
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03.11.2021 11:45 Ответить
+3
Тоже её колол, после первой было просто плохо, а после второй колбасило так что пол ночи не спал... Но не жалею что выбрал её, пусть лучше ночь переколбасит, чем потом залечь с ковидом...
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03.11.2021 11:52 Ответить
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так все вещают что вакцины завались всем хватает, зачем ещё принимать чтобы выкинуть?
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03.11.2021 11:06 Ответить
Угу.
Чернобыльские соловьи тоже красиво пели.
По вчерашним данным - подгребают последние запасы файзера.
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03.11.2021 11:10 Ответить
План выйти на 350000 в день, тогда хватит только на месяц.
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03.11.2021 11:21 Ответить
Наверное потому, что вакцина имеет срок годности.
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03.11.2021 11:29 Ответить
Я первую сдела пфайзер, теперь не знаю, где вторую взять.

Кто-нибудь знает, если первую сделать пфайзер, а вторую модерной- сертификат дадут?
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03.11.2021 12:54 Ответить
Сученятно на ймення Ляшко, мабуть, збирається приймати з цим лайном ванну.
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03.11.2021 11:20 Ответить
нащо
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03.11.2021 11:25 Ответить
У модерны самый высокий процент устойчивости от штамма дельта.
Но эта вакцина самая дорогая, поэтому её не покупали, а принимают только по программе COVAX бесплатно.
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03.11.2021 11:31 Ответить
Дозы для стран с низкими доходами также будут закупаться через механизм COVAX, но будут оплачиваться через отдельный финансовый механизм COVAX AMC, который будет в значительной степени финансироваться за счет официальной помощи в целях развития (ODA), а также за счет взносов частного сектора. и благотворительность. Даже в этом случае вполне вероятно, что 92 страны, имеющие право на ОПР, которые получают доступ к вакцинам через COVAX AMC, также могут быть обязаны разделить часть затрат на вакцины COVID-19 и их доставку . Благодаря такому подходу с разделением затрат у стран будет возможность дополнить и укрепить основную основу, заложенную этими ранними дозами, финансируемыми донорами, если они желают достичь более высокого уровня охвата населения...
https://www.gavi.org/vaccineswork/gavi-covax-amc-explained
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03.11.2021 11:53 Ответить
клаасс!! Модерночка - самая крутая от Дельта-штамма!
эх, я короноваком чпокнулся - не успел Модерной. Жена Модерной кололась - ее спокойно пустили в сентябре в Словакию а потом в Австрию. Билет стоил 10 евро..
повезет кому-то..
завидую..
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03.11.2021 12:00 Ответить
И тебя бьі пустили , с ПЛР-тестом. Какие проблемьі ?
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03.11.2021 12:31 Ответить
ПЛр тест должен быть на английском, может даже и с кюар кодом, какая лаборатория его делает?
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03.11.2021 12:46 Ответить
В Украине так и делают , а вот в Расее , действительно , проблема.
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03.11.2021 12:55 Ответить
Я ПЛР тест несколько раз сдавал, не помню там кюар кодов.
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03.11.2021 12:58 Ответить
неправда, короновак самая дорогая. Потому что для его производства требуются лаборатории 3-го класса защиты, чтобы вырастить живой вирус.
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03.11.2021 12:46 Ответить
На всех министров и депутатов хватит?
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03.11.2021 11:32 Ответить
Летом колол Модерну. Первую дозу даже не почуствовал. Вторая через месяц уложила на два дня температурой. Больше никаких негативных последствий. Как минимум видимых.
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03.11.2021 11:45 Ответить
Тоже её колол, после первой было просто плохо, а после второй колбасило так что пол ночи не спал... Но не жалею что выбрал её, пусть лучше ночь переколбасит, чем потом залечь с ковидом...
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03.11.2021 11:52 Ответить
да, жена валялась после второго укола два дня с температурой 38, сбивать пришлось. Зато она самая суровая против дельты.
Признается в ЕС и в США. Повезло, кто ее уколол.
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03.11.2021 12:02 Ответить
Первая доза вводится как маркер,что бы организм"иммунитет"распознал вирус.Вторая уже вроде с вирусом и иммунитет начинает работать.
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03.11.2021 14:13 Ответить
У меня на первую дозу была реакция: рука сильно болела, температура и состояние начала ОРВИ. После второй дозы только немного болела рука... Но я переболел весной, так что, возможно, поэтому немного другие ощущения.
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04.11.2021 00:24 Ответить
Ничего, в течение 2х лет ощутишь все ее "достоинства"
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03.11.2021 13:47 Ответить
Ванга? Или просто дебил?
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04.11.2021 00:25 Ответить
жесткая вакцина...детям ее точно нельзя колоть
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03.11.2021 11:46 Ответить
никто не предлагает ее колоть детям.
В США пока только Пфайзер детям разрешили.
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03.11.2021 12:02 Ответить
Друзі робили модерну двічі. Казали, що на другий день було трохи важко, боліла рука, та в голові було наче з бадуна. Але ж в їхньому оточенні майже всі перехворіли, а вони - ніт. Вакцина їх таки захистила.
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04.11.2021 00:31 Ответить
А что с Jonson & Jonson почему такое табу на нее?
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03.11.2021 12:34 Ответить
Там нет табу. У Джонсона просто цех по производству вакцин маленький, они пока не могут много выпускать.
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03.11.2021 12:44 Ответить
Я хотіла зробити саме її, але не дочекалась і зробила Pfizer.
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04.11.2021 00:28 Ответить
Погодите, не спешите, ещё предыдущие 0.5 миллионов доз не утилизировали...
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03.11.2021 13:33 Ответить
Хорошая штука. Всем советую. Привился Модерной с семьёй в августе и сентябре. Не жалею.
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03.11.2021 21:14 Ответить
 
 