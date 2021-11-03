Почти 3 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину до конца недели, - Ляшко

2,9 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину от глобальной инициативы COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"До конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX", - отметил Ляшко.

По словам главы Минздрава, в Украине сейчас есть около 7,5 млн доз вакцины от COVID-19.

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