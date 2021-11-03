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Новости Война
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Комитет по нацбезопасности сегодня заслушает кандидата на пост министра обороны Резникова, - "слуга народа" Безуглая

Комитет по нацбезопасности сегодня заслушает кандидата на пост министра обороны Резникова, -

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушает кандидата по пост министра обороны Алексея Резникова.

Об этом рассказала нардеп "Слуги народа", член комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утром принял заявление об отставке Министра обороны А.Тарана. Сегодня вечером заслушиваем на заседании Комитета кандидата на должность министра обороны Украины А.Резникова. Будет прямая трансляция", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде одобрить заявление Тарана об отставке: он должен отчитаться перед парламентом, - нардеп "Голоса" Рахманин

Автор: 

ВР (29302) Минобороны (9450) Резников Алексей (1170) Безуглая Марьяна (296)


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Топ комментарии
+6
СБУ лейтенант, мо рядовой, презик уклонист. Что бы ещё учудить по приколу? Где же дно?
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03.11.2021 11:10 Ответить
+5
а сама безлумная,которая комментирует?в комитете по обороне Рады.
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03.11.2021 11:13 Ответить
+5
Это какой-то сюр: тупая курица возглавляет комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки !
Она хоть знает: сколько областей в Украине, отличает танк от БТР, кто старше по званию - капитан или майор ...???

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03.11.2021 11:18 Ответить
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СБУ лейтенант, мо рядовой, презик уклонист. Что бы ещё учудить по приколу? Где же дно?
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03.11.2021 11:10 Ответить
а сама безлумная,которая комментирует?в комитете по обороне Рады.
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03.11.2021 11:13 Ответить
Во всех цивилизованных армиях были женщины, сами знаете для чего.Так что на святое не покушайтесь
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03.11.2021 11:17 Ответить
так то в цивилизованных...причем здесь СН и безумная?
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03.11.2021 11:21 Ответить
Она что по другому устроена?
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03.11.2021 11:25 Ответить
І тут ще сєпара прилаштовують
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03.11.2021 11:36 Ответить
Танец краба в репертуаре прослушивания?
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03.11.2021 11:15 Ответить
Это какой-то сюр: тупая курица возглавляет комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки !
Она хоть знает: сколько областей в Украине, отличает танк от БТР, кто старше по званию - капитан или майор ...???

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03.11.2021 11:18 Ответить
Ради истины - она заместитель главы. Хотя истина и то, что - тупая курица.
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03.11.2021 14:16 Ответить
А чего уже стеснятьсяЕсли офицера теперь за 24 тысячи и четыре месяца, так и Резников будет казаться на уровне главкома просто богом. Зеленые , у вас вообще крышу сорвало. Вы что творите, страну хоть пожалейте, она не виновата что ей управляют такие дебилы.
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03.11.2021 11:18 Ответить
Страну? "Ничего личного, только бизнес"- лозунг плісняви та їх хазяїв.
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03.11.2021 11:26 Ответить
Резников о формуле Штайнмайера: там нет "зрады", это фантастический документ
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03.11.2021 11:24 Ответить
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. Главнокомандующий сказал - это для кандидата в министры обороны не кот чихнул. Резников чётко, по- военному, доложит , что он уже реинтегрировал как министр по реинтеграции , как по приказу Зеленского закончит войну на Донбассе и реинтегрирует ещё не реинтегрированное.
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03.11.2021 12:49 Ответить
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03.11.2021 13:01 Ответить
 
 