Комитет по нацбезопасности сегодня заслушает кандидата на пост министра обороны Резникова, - "слуга народа" Безуглая

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушает кандидата по пост министра обороны Алексея Резникова.

Об этом рассказала нардеп "Слуги народа", член комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утром принял заявление об отставке Министра обороны А.Тарана. Сегодня вечером заслушиваем на заседании Комитета кандидата на должность министра обороны Украины А.Резникова. Будет прямая трансляция", - рассказала она.

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