Комитет по нацбезопасности сегодня заслушает кандидата на пост министра обороны Резникова, - "слуга народа" Безуглая
Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушает кандидата по пост министра обороны Алексея Резникова.
Об этом рассказала нардеп "Слуги народа", член комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утром принял заявление об отставке Министра обороны А.Тарана. Сегодня вечером заслушиваем на заседании Комитета кандидата на должность министра обороны Украины А.Резникова. Будет прямая трансляция", - рассказала она.
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+6 Виктор Сотник
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Она хоть знает: сколько областей в Украине, отличает танк от БТР, кто старше по званию - капитан или майор ...???