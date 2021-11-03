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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведка СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, в состав которой входили завербованные в ОРДО граждане Украины

Контрразведка СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, в состав которой входили завербованные в ОРДО граждане Украины

Контрразведчики СБ Украины обнаружили и пресекли деятельность в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ, а координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения НВФ "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой области, маршрутированные для разведки военных объектов в районе проведения ООС для совершения на них диверсионных акций.

Один из членов сети задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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контрразведка (496) правоохранительные органы (2971) СБУ (20120) силовики (2799) ФСБ (1944) Донецкая область (10119)


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Топ комментарии
+22
Главные агенты ФСБ Ермак и Татаров сидят прямо в офисе президента, и что? Так может накрыть сразу организаторов этих сетей в Украине, а не мелких сошек ловить?
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03.11.2021 11:10 Ответить
+9
Тепер ці завербовані громадяни навчаються у вишах України за державний кошт як діти учасників бойвих дій проти нашої країни.
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03.11.2021 11:11 Ответить
+8
Бубачака добрый, амнистирует по программе "Тебя ждут дома"
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03.11.2021 11:10 Ответить
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Главные агенты ФСБ Ермак и Татаров сидят прямо в офисе президента, и что? Так может накрыть сразу организаторов этих сетей в Украине, а не мелких сошек ловить?
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03.11.2021 11:10 Ответить
Бубачака добрый, амнистирует по программе "Тебя ждут дома"
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03.11.2021 11:10 Ответить
Добрый или дурной или ещё хуже?
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03.11.2021 11:14 Ответить
Бубочка не добрий і не дурний, він - сам агент ФСБ.
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03.11.2021 11:22 Ответить
Бубочка добрый накуренный клован, постоянно совершающий всякую дурню.
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03.11.2021 11:31 Ответить
Он просто привык смешить публику, это профессиональное
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03.11.2021 13:20 Ответить
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03.11.2021 11:10 Ответить
Тепер ці завербовані громадяни навчаються у вишах України за державний кошт як діти учасників бойвих дій проти нашої країни.
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03.11.2021 11:11 Ответить
Так они все сейчас на Банковой, против вакцинации колотят. Бери - нехочу!
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03.11.2021 11:15 Ответить
Давно говорю что пора проверить и тех кто осел на контролируемой территорией нашей страны, у нас скрытых ватников которые еще в 14 году грудью не пускали и блокировали наши танки не пропуская их на фронт процентов 60 , а есть и такие кто с оружием в руках бегал и убивал патриотов!!!!!!
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03.11.2021 11:18 Ответить
З ФБ

Вечеряють Ісус з учнями.
Ісус каже: "Істину кажу вам, один з вас мене зрадить".
Петро питає: "Чи це не я, Вчителю?"
Матвій питає: "Чи не я, Вчителю?"
Юда Іскаріотський питає: "Не я ли, Учитель?"
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03.11.2021 11:23 Ответить
Портнов, Єрмак, Демченко???
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03.11.2021 11:30 Ответить
Арештують, зрозуміють і відпустять. А чому під час війни диверсантів не розстрілюють!? В крайньому разі не посадять на довічно.?!
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03.11.2021 11:51 Ответить
повністю згоден що основні шпигуни сидять під прикриттям сраного клоуна а він шукае *(аби вигода)як кажуть наші любі жиди бо ми іх всюди пхаем
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03.11.2021 12:05 Ответить
да хер ли их разоблачать, вон на митинге "анти вакцинаторов", ловите пачками, одна сепаратня кацапская!
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03.11.2021 12:15 Ответить
Объявить "особое положение", и расстреливать шпиёнов. Быстро поубавится число желающих.
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03.11.2021 14:13 Ответить
 
 