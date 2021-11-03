Контрразведка СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, в состав которой входили завербованные в ОРДО граждане Украины

Контрразведчики СБ Украины обнаружили и пресекли деятельность в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ, а координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения НВФ "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой области, маршрутированные для разведки военных объектов в районе проведения ООС для совершения на них диверсионных акций.

Один из членов сети задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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