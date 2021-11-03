47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Деятельность президента Владимира Зеленского одобряют 28,2% респондентов, не одобряют – 56,9% (в июле – 29,3% и 56,1% соответственно. Кроме того, 43,4% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских выборов, 47,3% – досрочные парламентские выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень одобрения деятельности президента В. Зеленского практически не изменился по сравнению с июлем, и сейчас также преобладают критические оценки: 56,9% респондентов не одобряют деятельность Президента В. Зеленского, одобряют - 28,2%. 35,4% респондентов утверждают, что В.Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (47,7%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что у них никогда и не было надежд на В. Зеленского", - говорится в исследовании.

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"Респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов – 47,3% поддерживают, не поддерживают - 37,7%. Вместе с тем, в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну – 43,4% поддерживают их, против 45,8%", - отмечается в исследовании.

"Вместе с тем, в протестах с требованием досрочных выборов Президента Украины готовы принять участие 23,1% респондентов, с требованием досрочных выборов в Верховную Раду – 24,1% респондентов. 35% респондентов согласны с утверждением "партию "Слуга народа" нужно отстранить от власти путем массовых протестов". Не согласны с этим – 50,6%", - рассказали авторы исследования.





















В течение 20-25 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%. В течение 22-29 июня 2021 по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля-1 августа - вторая волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-октябре 2021 года.