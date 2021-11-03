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47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Деятельность президента Владимира Зеленского одобряют 28,2% респондентов, не одобряют – 56,9% (в июле – 29,3% и 56,1% соответственно. Кроме того, 43,4% респондентов поддерживают проведение досрочных президентских выборов, 47,3% – досрочные парламентские выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень одобрения деятельности президента В. Зеленского практически не изменился по сравнению с июлем, и сейчас также преобладают критические оценки: 56,9% респондентов не одобряют деятельность Президента В. Зеленского, одобряют - 28,2%. 35,4% респондентов утверждают, что В.Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (47,7%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что у них никогда и не было надежд на В. Зеленского", - говорится в исследовании.

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"Респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов – 47,3% поддерживают, не поддерживают - 37,7%. Вместе с тем, в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну – 43,4% поддерживают их, против 45,8%", - отмечается в исследовании.

"Вместе с тем, в протестах с требованием досрочных выборов Президента Украины готовы принять участие 23,1% респондентов, с требованием досрочных выборов в Верховную Раду – 24,1% респондентов. 35% респондентов согласны с утверждением "партию "Слуга народа" нужно отстранить от власти путем массовых протестов". Не согласны с этим – 50,6%", - рассказали авторы исследования.

47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 01
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 02
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 03
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 04
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 05
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 06
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 07
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 08
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 09
47,3% украинцев поддерживают проведение досрочных выборов Рады, 43,4% - президента, - опрос КМИС 10

В течение 20-25 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного ( "face-to-face" ) интервью с использованием планшета ( CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%. В течение 22-29 июня 2021 по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля-1 августа - вторая волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в июне-октябре 2021 года.

Автор: 

ВР (29302) Зеленский Владимир (21064) КМИС (343) Киевский международный институт социологии (13) досрочные выборы (127) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+8
Опрос проводился в фракции ,,слуга народа,,
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03.11.2021 11:30 Ответить
+7
Откровенный звиздеж и и наивалово !
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03.11.2021 11:30 Ответить
+5
Уже ясно за кого ты голосовал!
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03.11.2021 11:36 Ответить
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Опрос проводился в фракции ,,слуга народа,,
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03.11.2021 11:30 Ответить
Откровенный звиздеж и и наивалово !
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03.11.2021 11:30 Ответить
Ну хорошо "досрочные". То шо клоуна надо гнать, никто не спорит. Но надо же кого-то вместо него. Кого?
Или "главное выгнать, а там посмотрим ..."
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03.11.2021 11:32 Ответить
В 19 году так и сделали.
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03.11.2021 11:35 Ответить
ломбардщика уже пиараят по самое немогу...
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03.11.2021 11:44 Ответить
Кого???
У нас что, Клоун незаменимый? Или у нас кроме Юзиков, Безумных безуглых, коли-котлеты, корабельных сосен , "продай собаку-заплати за газ" больше никого в стране нет?
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03.11.2021 14:07 Ответить
Вопрос "Кого?" подразумевал ответ, а не банальные лозунги в виде встречного вопроса.
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03.11.2021 14:42 Ответить
А сенс? Президент все-одне не зміниться, а Рада, московська секта зрадників опєзєжників збільшить там свою чисельність нажаль
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03.11.2021 11:34 Ответить
Уже ясно за кого ты голосовал!
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03.11.2021 11:36 Ответить
на здоров'я
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03.11.2021 11:38 Ответить
Ну тут 2 варианта , вернее 3 , левацкое прозападное крыло следующее приказам вашингтонского обкома или левацкие пророссийские силы танцующие под дудку кремля , ну и либертарианцы 5/10 Балашова ( который кстати тоже прозападный ) . Как обычно под влиянием зомбоящика будут выбирать из первых двух сил .
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03.11.2021 11:47 Ответить
сподіваюсь промосковські вже ніколи не стануть у руля
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03.11.2021 12:05 Ответить
Нє змінєтся??? Слишь, придурок, у нас парламентско-президентская форма правления... и этот зелёный мусор точно уже не попадет в ВР... И уже будет другое большинство в ВР, и кто "прізідєнт" будет уже не важно...
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03.11.2021 13:20 Ответить
Полет Байрактара: бутафория или

подстава? / Видео № 71

https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY

от якби усі подивилися це відео у другій половині цього часу - результат би був іншим
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03.11.2021 11:35 Ответить
Ну а с этим что делать,тоже бутафория? Или Турции сильно санкции нужны были?
"Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет"
Что то в последнее время сильно пугают полномасштабным нападение, уже не то время, у Украины есть чем ответить ,и казламодрдым это будет последним гвоздем в крышку гроба,пусть попробуют.
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03.11.2021 11:41 Ответить
а я ж не про те , я про Єрмака - зауважую, так відкрито Швець цього не говорив , й послухайте уважніше про той постріл байрактара , про усі обставини - це ж друге відео Швеця, не перше на цю тему...

якщо вже пінчуківський Шабунін наважився підняти тему Татарова ... Читаємо Татаров підрозуміваємо Демченк- Єрмак... Доречі а де він? У Глазго він був? Бачили його?
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03.11.2021 11:55 Ответить
Если ты от жизни от такой устал?! давай возвращайся в свой 95 долбаный Квартал! И забери на с собой вю эту Зе шоблу придворную дебильную!
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03.11.2021 11:40 Ответить
Нужно этих зеленых шмарклей , гнать ссаными тряпками, пока страну совсем необокрали, неподставили *****! А главный янелох оманский, должен еще народу рассказать, что оно делалО в Омане, кто слил операцию по Вагнеровцам, кто ему на ухо шептал про слив нашей территории на Донбассе, за свои офшоры, про вывод денег с Привата.
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03.11.2021 11:43 Ответить
КМИС откровенно работает на ЗЕлю и СН. Получить сейчас мандаты еще на полный цикл полномочий - мечта зеленной банды. Может это и выглядит нелогично, но выборы не сейчас, а весной более страшны этой нечисти. "Мудрый нарид" должен нажраться гадости от СН и ОП (тарифы на отопление, стоимость газа, остановку государственных ТЭС, провал политики с МВФ, кризис в пандемии, оффшоры ЗЕвласти, расследование по Вагнеру, коррупционные скандалы, зашквары депутатов СН... и т.д. и т.п.). Весной за них не то, что голосовать, их по всей стране будут отлавливать и *******. Поэтому, мне кажется, лучший вариант - дать им возможность обделаться по-полному. Может быть, я и ошибаюсь, у меня тоже очень большое желание как можно скорее увидеть, как они со своими чемоданами и собачками будут валить, кто в Ростов, кто в Израиль.
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03.11.2021 11:46 Ответить
в ростові і на обітованій вони нафік кому потрібні.
Будуть шниряти в Китай
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03.11.2021 11:47 Ответить
Нажаль, ні. У Китаї вони можуть отримати переслідування по коррупціоних статтям та вищу міру покарання з конфіскацією активів. Там працює державна система управління під контролем умовної "комуністичної партії", а насправді, цією супердержавою керує диктатор Си Цзиньпин. А у РФії та Израїлі вони куплять індульгенцію від переслідування, що неможливо у Китаї.
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03.11.2021 12:04 Ответить
Витягувати вову з ванни треба поступово , коли вже підливати тепленької водички не буде зовсім ...
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03.11.2021 12:01 Ответить
Выборы должны быть раз в год, не досрочные, а очередные. Всех выборных должностей. Неужели не видно, что ТОЛЬКО безотчетность на целых 5 лет дает такую наглость и мерзость избранных?
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03.11.2021 11:54 Ответить
Логично. А то индульгенция на 5 лет грабежа и безнаказонности с желани ем еще 5 лет порулить.
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03.11.2021 11:59 Ответить
Откуда вас таких ********* набирают? Сейчас у зебилов каждый год новые лица в кабмине - где результат их работы?! Нажрались за год и свалили тратить наворованное.
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03.11.2021 12:29 Ответить
А кого *нового* выбирать они не сказали? Или будем *новые лицца* опять выбирать из старого мусорника?
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03.11.2021 11:55 Ответить
Нажаль, ні. У Китаї вони можуть отримати переслідування по коррупціоних статтям та вищу міру покарання з конфіскацією активів. Там працює державна система управління під контролем умовної "комуністичної партії", а насправді, цією супердержавою керує диктатор Си Цзиньпин. А у РФії та Израїлі вони куплять індульгенцію від переслідування, що неможливо у Китаї.
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03.11.2021 12:02 Ответить
Только не смеши меня правильной борьбой с коррупцией в китае.
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03.11.2021 12:27 Ответить
и обязательно выбрать питралексеича
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03.11.2021 12:16 Ответить
Ахаах)) так забавно читать коменты наивных_зебилов, которые слепо верят, что офшорный клоун выиграет повторные выборы. Я напомню, что после фильма "офшор95" рейтинг клоуна упал на 6%, рейтинг его говносброда просел еще сильнее. А ведь еще не было фильма "про слив операции по вагнеровцам", небыло фильмов, как проходили договорняки с фирташем про списание ему 100млрд долга, не было фильмов про кацапскую агентуру которая с зеленским разваливала оборонпром и армию, не было фильмов как зелох выводил миллиарды на оманско-катарские офшоры бюджетных денег. В отличии от ***********%, наши партнёры из Европы и Америки очень хорошо осведомлены в зашкварах клоуна, поэтому уничтожение рейтинга опг квартал95 будет необратимо
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03.11.2021 12:25 Ответить
зеленые, пора на выход!
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03.11.2021 12:30 Ответить
- Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения.
- В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок - единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды - это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять ее ребяческой арлекинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку?
Борис Пастернак. "Доктор Живаго"
Перемен. Мы ждем перемен) Шила на мыло...
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03.11.2021 13:16 Ответить
Если этих 48 % выйдут с требованиями досрочных перевыборов, никто не сможет выступить против воли народа...
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03.11.2021 13:16 Ответить
Кого на кого менять? Суета одна
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03.11.2021 13:18 Ответить
Из 38 млн. населення країни не має на кого? Чи вам тільки клоуни підходять?
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03.11.2021 13:22 Ответить
за два года, только малой части лохтората начало доходить что они лохи.остальные, непробиваемы.
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03.11.2021 13:39 Ответить
 
 