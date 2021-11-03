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Новости Коронавирус и карантин
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Политика Путина завела Россию в тупик, - Bloomberg о ситуации с распространением коронавируса в РФ

Политика Путина завела Россию в тупик, - Bloomberg о ситуации с распространением коронавируса в РФ

Старение населения России и падение его численности стало головной болью для главы Кремля Владимира Путина. Однако его агрессивная внешняя политика не позволяет решать внутренние проблемы.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Я даже не знаю, что происходит", — пожаловался Путин министрам в прошлом месяце, недовольный тем, что даже "люди с высшим образованием" продолжают отказываться от российской вакцины против COVID-19.

Для власти, одержимой демографией, научной репутацией и глобальным статусом, удар был сокрушительным. Поскольку небольшая часть населения вакцинировалась, Россия пережила рекордный рост летальных случаев коронавируса.

Кремль был вынужден ввести "нерабочую" неделю, а Москва – частичный локдаун. Не в первый раз с тех пор, как Путин пришел к власти чуть больше двух десятилетий назад, пообещав остановить демографический спад, политические императивы Кремля мешают общественному здоровью.

Россия создала свою вакцину от коронавируса. Однако лишь примерно треть граждан страны полностью привиты, что значительно ниже уровня вакцинации в Европе и Соединенных Штатах, например. Число россиян, которые говорят, что не готовы к вакцинации, уменьшилось, но все еще составляет около 45%.

После замедления в последние месяцы уровень вакцинации начал ускоряться только во время критического всплеска случаев болезни. В других частях мира также наблюдается рост количества случаев с приходом зимы, но вакцинация ограничила негативные последствия. Между тем, ежедневная смертность от коронавируса в России побила рекорды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекорд смертности от COVID-19 обновлен в России: За сутки умерли 1 189 человек

Что стоит за кризисом? На базовом уровне конкурирующие приоритеты Кремля заставили страну бороться с вирусом гораздо дольше. Высокие цены на ископаемое топливо могут снизить неблагоприятные экономические последствия для России, но это не спасет Кремль. По некоторым данным, с октября 2020 по сентябрь 2021 года, без учета последствий миграции, население России сократилось почти на миллион человек.

Всем правительствам тяжело изменить курс. Но авторитарные государства особенно агрессивны в этом аспекте.

Китай пытается сдерживать рост случаев COVID-19, вводя жесткий карантин и соглашаясь с большими социальными и экономическими затратами. По крайней мере, такой жесткий подход может спасти жизнь.

То же самое нельзя сказать о России. Во времена Путина, для которого население является символом могущества, не произошло значительного улучшения здоровья населения страны.

Противоречия Кремля остановили демографический прогресс. Уровень рождаемости сокращается.

Подобная токсичная политическая комбинация произошла с COVID-19.

Хотя российская система централизует власть и ресурсы, Путин перевел ответственность за пандемию на регионы. Аналитик Джуди Твигг, изучающая российскую политику и здравоохранение, считает, что результат такого решения оказался крайне неравномерным.

Москва пыталась минимизировать распространение вируса, преждевременно смягчила карантинные ограничения, хвасталась успехом в борьбе с пандемией. В СМИ почти никогда не попадали фотографии Путина в защитной маске.

Официальная риторика изменяется под влиянием событий. Но такой нарратив значительно усложнил переход к требованиям жесткого карантина или обязательной вакцинации. Поскольку в последние несколько дней начали действовать самые жесткие карантинные ограничения за несколько месяцев, непреднамеренным следствием стало увеличение количества отпусков за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский газ - угроза единству Европы, - The Guardian

Однако наиболее опасной для реакции России на пандемию была токсичная националистическая пропаганда Кремля. Официальные лица Путина думают, что они смогут отделить критику западных вакцин от информации о российской вакцине от коронавируса. Однако такой подход лишь усилил уже имеющееся недоверие к прививкам среди россиян и сам Кремль также мало сделал, чтобы изменить ситуацию. Путин, к примеру, получил прививку за закрытой дверью.

Все это поставило Россию в тупик: Кремль не может привезти западные вакцины, ввести обязательную вакцинацию на национальном уровне и не может восстановить народное доверие, резюмирует издание.

Автор: 

демография (298) карантин (16729) путин владимир (31651) россия (96420) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Нет. Не хуже. Не канает это уже за 7 лет.Марш на швабру.
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03.11.2021 11:38 Ответить
+9
пуйтіну потрібні якісь там люди?
Він зараз на газі заробляє нечуване бабло.
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03.11.2021 11:34 Ответить
+8
Гидота. Чорти в пеклі вже зачекались на нього.
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03.11.2021 11:46 Ответить
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пуйтіну потрібні якісь там люди?
Він зараз на газі заробляє нечуване бабло.
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03.11.2021 11:34 Ответить
Я і не пишу, що наш Валодя кращий.
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03.11.2021 11:44 Ответить
Не буду спорити. Владі зеленських-єрмаків не потрібні українці.
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03.11.2021 11:50 Ответить
Їхнє лайно також потрібно показувати, щоб до охлосу доходило хоча б по краплині, що узкій_мір це зло і дно.
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03.11.2021 12:21 Ответить
Согласен. Но лайно необходимо показывать то, где Украина выгодно отличается в лучшую сторону. Демография - явно не тот случай.
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03.11.2021 13:21 Ответить
Про оккупацию Крыма с 2,5 млн. населения в придачу ты, я так понимаю, намерено упомянуть забыл? В добавок Украина не завозит к себе таджиков с узбеками миллионами, для улучшения циферок демографии, как паРаша.
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03.11.2021 12:19 Ответить
С поправкой на эти факты ситуация все равно удручающая. И 41 млн. это с потолка так как переписи не было, и никто не хочет за неё даже браться. Если 35 млн осталось то и это будет хорошо.
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03.11.2021 13:06 Ответить
у кого демографический кризис? ©
Спасибо Равшанам и Джамшутам...
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/22/678807-naselenie-viroslo Росстат: 98% прироста населения России в 2016 году обеспечила миграция
...а также Ли, Си и Цину...
https://tass.ru/obschestvo/3735857 Ученые: китайцы могут стать вторым по численности народом в России к 2050 году
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03.11.2021 17:09 Ответить
Неужели еще кто-то верит, что выплаты сократят демографический кризис и что виновато отсутствие денег?
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03.11.2021 12:49 Ответить
Очень верное замечание. Но ссылка, которую я дал, она не про "выплаты", а про системный подход к этому вопросу.
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03.11.2021 13:23 Ответить
Кацап как всегда стрелки переводит. Все вменяемие и мозговитие уже давно дриснули с твоей паРаши в нормальние страни, в том числе в Україну. Остались одни маргинали да лахтинские ******* вроде тебя, ну еще даги которие вас киздят.
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03.11.2021 13:44 Ответить
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03.11.2021 11:44 Ответить
Гидота. Чорти в пеклі вже зачекались на нього.
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03.11.2021 11:46 Ответить
путин взял страну рукожопых, а оставит кривоногих
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03.11.2021 11:53 Ответить
Кривоного-рукожопих )
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03.11.2021 11:56 Ответить
...кривоногих рукожопів.
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03.11.2021 16:45 Ответить
Путину , точнее Шойгу , очень нужньі люди. Без них армия не может обойтись никак.
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03.11.2021 12:38 Ответить
Для армії йому вистачить поголів'я.
Без потрібної медичної допомоги більше помирають люди похилого віку.
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03.11.2021 12:41 Ответить
Все в РАЙ!
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03.11.2021 11:34 Ответить
В АД.
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03.11.2021 11:36 Ответить
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03.11.2021 11:36 Ответить
Лучше бы про Зелю рассказали, в Украине ситуация еще хуже.
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03.11.2021 11:36 Ответить
Нет. Не хуже. Не канает это уже за 7 лет.Марш на швабру.
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03.11.2021 11:38 Ответить
По всем показателям хуже, привито намного меньше, смертность выше, антиваксеров 43%.
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03.11.2021 11:42 Ответить
Спрячься, мокша. Что значит "хуже по всем показателям"? Что вакцинировано меньше, это правда, только не надо равнять ваш фуфломициновый "Спутник" с нормальными вакцинами. Смертность на твоей Рашке выше, немного . но выше. И откуда известен процент антивакеров на Расеи? Какие протесты против вакцинации могут быть у холопов?
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03.11.2021 11:52 Ответить
https://holodilnik.d3.ru/pochemu-v-bolnitsakh-net-pitevoi-vody-2215478/ в больницах нет питьевой воды?

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03.11.2021 11:37 Ответить
😂😂😂😂
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03.11.2021 12:49 Ответить
Когда засрашка вылазила с того тупика. Столетиями только всех вокруг туда тянет.
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03.11.2021 11:41 Ответить
Чем меньше кацапов,тем легче дышать Земле
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03.11.2021 11:46 Ответить
В Украине 36 мил. В Рашке 86 мил.. ( и не врите, что больше)… вот и считайте, где в 4 разва? Да надо ещё и учитывать рашостатистику вечно брешащую
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03.11.2021 12:51 Ответить
Численность населения в РФ в 145 млн. никто не ставит под сомнение, ни ЦРУ США, ни ООН, ни ВОЗ, ни МВФ. А они все умеют считать.
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03.11.2021 13:01 Ответить
если вичесть таджиков и дагов у котрих ти отсасиваешь, то в паРаше и 80ти не наберется. Вирождаетесь ви скрепние лапти, да и хер с вами!
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03.11.2021 13:51 Ответить
Чем меньше гоев тем легче дышать на земле. Но какое то число гоев должно остаться, примерно 3000 на каждого человека, а остальные должны исчезнуть. Гои это все те которых нельзя приравнять к людям, хоть они имеют внешний вид как у людей. У гоев нет души. Душа есть у людей. К гоям относятся украинцы, русские, немцы, американцы, французы, якуты, арабы и пр. пр.
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03.11.2021 12:04 Ответить
Опять забыл свой галоперидол выпить?
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03.11.2021 13:08 Ответить
Не прав ти лапоть, достаточно поголье одних кацапов уменьшить.
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03.11.2021 13:53 Ответить
расия - вперед! даешь новые рекорда! каждый день - новый рекорд! и не останавливаться на достигнутом...
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03.11.2021 12:16 Ответить
)(уйлу нужны люди для армии,гвардии,добычи газа и нефти,
обслуживания госдач. Остальные-не нужный баласт
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03.11.2021 12:27 Ответить
пусть еще больше денег вложат в Искандеры ,которые потом со временем поржавеют и сгниют
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03.11.2021 12:27 Ответить
Так путь тупого всегда приводит его туда,гда его и место-в тупик...
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03.11.2021 12:31 Ответить
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03.11.2021 12:49 Ответить
Есть абсолютно точная и проверенная информация по Краснодару. Хоронят по 200 тел в сутки и очередь на неделю вперед. Т.е. если у вас кто то умер 3 числа похоронить сможете только 10. Не знаете почему? Я объясню. 10 минус 3 равно 7.
Из этого следует важный вывод пополняемый запас тел составляет 1400. Это больше чем полк, и это только по Краснодару. Более того, власть РФ ифициально старается уменьшить статистику по коронавирусу, маскируя смерти под инфаркты, инсульты и т.д. Т.е заявленная статистика 1115 чел по России исключительно вымышлена и вероятно давно превышает полк в сутки.
И ....и....надо быть очень сильно обкуренным ленинградским окурком, чтобы еще кому то угрожать, собирать войска в полях и т.д.
Я яяя.....вообще не вижу смысла идти в какую то атаку?? А зачем вообще наступать???
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03.11.2021 16:01 Ответить
57 тысячь только в сентябре (!) пролаченых масовскими гебешными тварями бото-публикаций антивакционной направленности в Украине.Диверсанты херовы. Забытая Богом и нормальными людьми проклятая недоимперия,гори в аду..
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03.11.2021 18:52 Ответить
Утилизируем миллион кацапов всего за пару недель.Начинайте наступление на Киев,убогий каганат😁😁😁
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03.11.2021 18:59 Ответить
У нас було багато Moderna, на сьогодні з надлишком Pfizer и Astra Zeneca.Прищеплено біля 50% населення України,що й досі замало для приборкання епідемії,але до кінця року буде вакциновано 80% західною вакциною найвищої якості!Будьте дорогі Українці здорові та щасливі!Ворог буде знищений! СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦♥️♥️♥️
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03.11.2021 19:21 Ответить
яка нація в РФ? росіянє? якщо так то це нова "нація" що служить державі - а це чистий фашизм.
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09.02.2022 14:03 Ответить
 
 