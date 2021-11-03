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Зеленский из-за чрезвычайно важной встречи с Блинкеном не успел на выступление на конференции в Глазго. Организаторов предупредили, но произошел сбой, - Кулеба

Зеленский из-за чрезвычайно важной встречи с Блинкеном не успел на выступление на конференции в Глазго. Организаторов предупредили, но произошел сбой, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго (Великобритания) по сокращению выбросов метана. В момент, когда его объявлял специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, Зеленский был на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

"В то время, как по медиа разгоняются всякие истории о том, что Керри объявил Украину, а Украины не было в зале, то вам при этом не рассказывают, что именно в это время проходила встреча президента Украины с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и продолжительной, они проговорили очень много, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверительный", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что Украина предупредила организаторов о том, что не успевает на выступление, и сбой произошел не со стороны Украины, а со стороны организаторов данного мероприятия.

"Давайте, что называется, внимательно следить за руками. Кто начал разгонять историю о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины? Это начали делать российские медиа", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что на полях конференции президент Украины очень хорошо поговорил и с президентом США Джозефом Байденом, и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе и вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США

"Безусловно, основная тема разговора с ними была ситуация на Донбассе и что мы вместе с партнерами можем сделать, чтобы остановить Россию, чтобы заставить ее конструктивно себя вести на переговорах, а также вопрос энергетической безопасности нашего государства. Это темы, которым президент Украины уделял особое внимание во время своих контактов", - рассказал он.

Глава МИД Украины призвал не вестись на российские провокации по этому поводу. "Давайте не вестись на все эти российские вбросы и на все их провокации, на ту желчь, которую они разбрызгивают активно по информационному пространству, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было, нормальный организационный момент", - добавил он.

Кулеба также обратил внимание на то, что во время климатической конференции в Глазго президент Украины провел 13 двусторонних встреч и контактов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (21064) конференция (292) опоздание (15) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+33
хватит трынденть.
небыло там никаких отдельных встреч. все тусовались в фойе и общались между собой. была фото-зона где делали фоточки для пресс-служб.
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03.11.2021 11:51 Ответить
+29
Тарас Черновол

Зелене чмо в Глазго десь загуляло й пропустило передбачений виступ на конференції, заради якого його туди нашим коштом і спорядили. Потім десь уже поза панелями йому дали слово. Краще б не давали... Знову нагородив якусь шизофренічну абракадабру. Єдиний плюс, що цього вже ніхто не почув.

Але з цим виступом у маленького параноїка-наполєончика вийшло якось зовсім клінічно. Він мав виступати в загальній панелі, де спершу йшли Байден та Трюдо. Зєля уже порівнював себе з Порошенком (він не може себе з ним постійно не порівнювати) на Анталійському дипломатичному форумі, де Ердоган запросив 5-го президента до участі в головній панелі, й ненависний Порох сидів у колі основних лідерів та виступав у їх числі. І Зеленський був переконаний, що тут він за формальними ознаками Порошенка перевершить - з лідерами США та Канади! А вийшло все якось дуже невдобно. Виявилося, що панель розділена на дві частини. В першій при повному аншлагу виступили головні гості. Потім оголосили перерву. І Байден, і Трюдо, і весь склад учасників покинули зал, а в другій частині, яка завідомо була менш репрезентативною, вже при порожній залі, але під запис та протокол, виступили скромніші учасники, яким було важливо зафіксувати позицібю своїх країн.

А Зеленському ж треба було покрасуватися... І коли він усе це зрозумів та побачив повністю порожній зал, то впав у прострацію й кудись заникався. Радник Байдена Джон Керрі, який вів панель, пару разів викликав Бубочку до мікрофона, але не виявивши його в залі, надав слово наступному учаснику, прем'єру якоїсь із країн-учасниць. Потім уся енергія дипломатичного відомства була кинута на те, щоб десь таки вставити це непорозуміння, а ще затушкувати скандал та не допустити його в українську пресу.
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03.11.2021 11:53 Ответить
+28
Отговорки уровня детского сада в городе Кривой Рог.
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03.11.2021 11:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это его счастье. Ибо намолол бы опять дури.
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03.11.2021 11:48 Ответить
Нада было шоб он сказал, что мы за глобальное потепление, ведь газ нонче дорогой!!!!
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03.11.2021 11:59 Ответить
😂
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03.11.2021 13:09 Ответить
Вместо этого опять обосрался!
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03.11.2021 12:32 Ответить
ПроФФесионалы сейчас везде.
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03.11.2021 11:49 Ответить
Он с Ленкой шопился по магазинам
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03.11.2021 11:57 Ответить
Та пусть хоть так, но есть люди отвечающие за протокол, за согласование встреч - они куда смотрели?
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03.11.2021 12:31 Ответить
хоть магнитики успел купить?!
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03.11.2021 11:49 Ответить
Свиту надо увеличить в 10 раз, так и с самолета выходить будет не успевать до окончания саммитов.
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03.11.2021 11:50 Ответить
да он забил на выступление и поперся на конференцию. Кажется по сохранению климата.
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03.11.2021 11:50 Ответить
не встиг струсити сіль з колін , на котрій стояв у кутку вислухую повчання Блінкена
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03.11.2021 11:51 Ответить
хватит трынденть.
небыло там никаких отдельных встреч. все тусовались в фойе и общались между собой. была фото-зона где делали фоточки для пресс-служб.
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03.11.2021 11:51 Ответить
А хтось там бачив, як зазвичай на міжнародках, поряд з вовою Єрмака?
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03.11.2021 11:57 Ответить
да, на фотках Зели с Столтенбергом Ермак сидел рядом с президентом
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03.11.2021 12:04 Ответить
З чиїм президентом поруч сидів? І хто це єрмак? Його навідь містичні 73% не обирали!
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03.11.2021 12:14 Ответить
наглядач за нашим зеленим гарантом, українське ноухау коли якийсь дядька непонятний воде гаранта під руку і замість нього вирішує зовнішню політику
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03.11.2021 12:27 Ответить
Навіщо президенту якийсь Вова ?
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03.11.2021 12:10 Ответить
Валенок все понял, или Блинкену нужно будет еще на него галошу натянуть(для лучшего понимания ситуации)?
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03.11.2021 11:51 Ответить
получал люлей от Блинкена... не успел памперс сменить
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03.11.2021 11:51 Ответить
Бронепамперс заклинило.
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03.11.2021 11:52 Ответить
Зцементувало.
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03.11.2021 12:32 Ответить
Не встиг... Цікаво, як це той самий Порошенко все завжди встигав а цей квартальний дублер вміє тільки виправдовуватись за пройопи...
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03.11.2021 11:52 Ответить
Мабуть важливіше було з Блінкеном говорити, ніж пусте балабольство про викиди метану .
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03.11.2021 11:52 Ответить
))))и поэтому оно сняло видосик "выступления",которое вчера выкладывали -как вам земоча ,последние извилины уже разьела?
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03.11.2021 12:42 Ответить
Яке ти дурне в мами, я то яке відношення до зебілів маю?
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03.11.2021 14:18 Ответить
Ну раз активно отмазываешь гнусавую мразь, то, очевидно, имеешь непосредственное отношение.
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03.11.2021 15:02 Ответить
Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверительный", - сказал Кулеба. Источник: \\\\\\\\

Полезно было бы шоб разбомбить боевиков, а доверительно - шоб Путин оплакива и оплачивал восстановление Днобасса.
А так - очередные Ширли-мырли.
Что там за будапештский "меморандум"? помнят гниды, или как? "гаранты" бл.
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03.11.2021 11:52 Ответить
Отговорки уровня детского сада в городе Кривой Рог.
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03.11.2021 11:52 Ответить
Теть Катя, я не успел на ужин, так как переговаривал с Капитошкой в сортире.
- Ути мой маленький, давай я тебе дам двойную порцию каши и варенье?
- Ням-ням, учитесь - вы же лохи(а я не лох)
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03.11.2021 11:55 Ответить
ни дня без зашквара (с)
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03.11.2021 11:52 Ответить
Тарас Черновол

Зелене чмо в Глазго десь загуляло й пропустило передбачений виступ на конференції, заради якого його туди нашим коштом і спорядили. Потім десь уже поза панелями йому дали слово. Краще б не давали... Знову нагородив якусь шизофренічну абракадабру. Єдиний плюс, що цього вже ніхто не почув.

Але з цим виступом у маленького параноїка-наполєончика вийшло якось зовсім клінічно. Він мав виступати в загальній панелі, де спершу йшли Байден та Трюдо. Зєля уже порівнював себе з Порошенком (він не може себе з ним постійно не порівнювати) на Анталійському дипломатичному форумі, де Ердоган запросив 5-го президента до участі в головній панелі, й ненависний Порох сидів у колі основних лідерів та виступав у їх числі. І Зеленський був переконаний, що тут він за формальними ознаками Порошенка перевершить - з лідерами США та Канади! А вийшло все якось дуже невдобно. Виявилося, що панель розділена на дві частини. В першій при повному аншлагу виступили головні гості. Потім оголосили перерву. І Байден, і Трюдо, і весь склад учасників покинули зал, а в другій частині, яка завідомо була менш репрезентативною, вже при порожній залі, але під запис та протокол, виступили скромніші учасники, яким було важливо зафіксувати позицібю своїх країн.

А Зеленському ж треба було покрасуватися... І коли він усе це зрозумів та побачив повністю порожній зал, то впав у прострацію й кудись заникався. Радник Байдена Джон Керрі, який вів панель, пару разів викликав Бубочку до мікрофона, але не виявивши його в залі, надав слово наступному учаснику, прем'єру якоїсь із країн-учасниць. Потім уся енергія дипломатичного відомства була кинута на те, щоб десь таки вставити це непорозуміння, а ще затушкувати скандал та не допустити його в українську пресу.
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03.11.2021 11:53 Ответить
Злобньій Тарасик не знал , что президент Зеленский проводил встречу с госсекретарем США ?
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03.11.2021 12:43 Ответить
Так никакой отдельной встречи с Блинкеном не было. Просто разговаривали в фойе. Никаких документов по результатам этого разговора нет, да и быть не может.
На всех конференциях разного уровня в перерывах люди между собой общаются, но при чем тут официальная встреча.
В то же время вменяемый участник любой конференции должен следить за временем и, естественно, быть в зале, когда подошло время его выступления.
А все эти вскукареки Кулебы просто жалкий лепет.
Думаю, он как профессиональный дипломат всё понимает, но вынужден оправдываться.
Тяжело, ему наверное, но да он сам выбрал связаться с этими зелёными недоумками.
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03.11.2021 13:00 Ответить
ну почему же, Блинкен запостил твит на странице Госдепа про поддержку Украины.
чем не документ.
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03.11.2021 13:56 Ответить
формат этого саммита вообще не предполагает никаких отдельных встреч
нет их. огромное фойе где все между собой общаются и фото-зона для селфи.
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03.11.2021 13:01 Ответить
Стрелок сигарет , отвянь. Не строй из себя посла по особьім поручениям...
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03.11.2021 13:03 Ответить
Тарасику пора к папе. Хватит поднимать нафталиновую пыль!
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03.11.2021 13:12 Ответить
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03.11.2021 11:54 Ответить
Як казала одна розумна людина хитрість ознака розуму, а тут його ніц нема. Від слова зовсім.
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03.11.2021 11:58 Ответить
Нікчема і в Африці Глазго нікчема.
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03.11.2021 11:55 Ответить
Клоун , но не смешной
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03.11.2021 11:56 Ответить
Та нюхав десь, пробував шотландський кокс, після зустрічі з Блінкіним, той йому знову напихав ....уйов!!!!!
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03.11.2021 11:57 Ответить
Я до последнего надеялся, что в маршруте поездки будет и Ротердам .
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03.11.2021 11:57 Ответить
Надіюсь Блінкен добряче відчпокав осла оманського, бо вже падати Країни далі нікуди.
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03.11.2021 11:58 Ответить
А Блінкен "в курсі" тієї зустрічі і "плаваючого графіку"?!!!
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03.11.2021 11:59 Ответить
Даже Порошенко в курсе , завидует страшно ...
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03.11.2021 12:44 Ответить
Помню, поехали на рыбалку, пили -гуляли и ничего не поймали. Забота о природе.
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03.11.2021 12:00 Ответить
Это не сбой - это дегенерация
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03.11.2021 12:00 Ответить
и деградация...
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03.11.2021 12:09 Ответить
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03.11.2021 12:04 Ответить
Приход совпал с выступлением ? )
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03.11.2021 12:07 Ответить
Сеорее ломка...
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03.11.2021 12:26 Ответить
Не пойняв...
А це що за виступ на офіційній сторінці ? (правда,не показують глядачів,й бурні,тривалі овації вирізали): https://www.president.gov.ua/videos/videos-archive Виступ Володимира Зеленського на СОР26 - 26-й кліматичній конференції ООН 2 листопада 2021 року - 09:06
Куляба хоче очорнити найвеличнішого ? Це російська провокація ? Двійник ?
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03.11.2021 12:07 Ответить
ні... це таки виступ... але не найвищому рівні, куди воно не встигло, а на абикуди всунули, щоби Україну, як державу не соромити
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03.11.2021 12:11 Ответить
А сравнить зал где зеленский и где Керри? Ну это ж не так трудно.
Хотя для зе...
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03.11.2021 15:08 Ответить
Шо там зрівнювать ? декорації копійчані,текст так-сяк з суфлера прочитає,люди на "Дім\Дом" перевірені...
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03.11.2021 15:10 Ответить
Вова снова выступил перед пустым залом? Шарлатанов уже не впускают в приличные дома?
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03.11.2021 12:08 Ответить
что вы тут несёте как всегда....?? мильком глянул несколько постов и сразу становится понятно что тут пишут, ****....е ц детский сад.... про магнитики купил ли зеленский .про с женой шопинг .... и другую ересь сопливую ботскую проросийскую....((
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03.11.2021 12:20 Ответить
А що на такому солідному заході завчасно не був попереджений про виступ? Більш вірогідно, що загубили текст виступу, а Блінкен вже як рятівна соломинка.
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03.11.2021 12:29 Ответить
а де ж зелененьке чмо?

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03.11.2021 12:31 Ответить
Кулеба тепер на "олівцю" у НАЗК,яке зараз контролює жОПа, тому ще ретельніше буде вилизувати ЗЕлену дупу і ліпити відмазки.
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03.11.2021 12:33 Ответить
НУ І ШО ТЕПЕР РОБИТИ, ЯК ЖИТИ ПІСЛЯ ЦЬОГО!!!
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03.11.2021 12:40 Ответить
Ермак за 50 евро купив банер в уже порожній залі у прибиральниці, натягли його у ОПі, Вова зняв черговий відосик та виклав на своєї сторонці у інеті. Ніякої інформації про виступ ЗЕлі у протоколі конференції нема. Знову відсидівся у ...
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03.11.2021 12:44 Ответить
ЗЕсловарь. Обосраться - дать сбой...
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03.11.2021 12:48 Ответить
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1455638502322868226 14 ч



У меня вопрос: ради встречи с кем, прикрываясь вопросами климата, Зеленский и Ермак посетили Глазго? Кто из важных и опасных россиян был в это же время в Глазго? Какой кусок от Украины эти две твари снова дадут согласие оторвать
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03.11.2021 12:51 Ответить
О... Гордимся. Наш оказывается нарасхват?
Зеленского объявляли несколько раз. Во второй группе выступающих на момент начала отсутствовал не только Зеленский. Но... все потом выступили, окромя нашего.
Обиделся, что его не записали в первую группу? Туда, где были Байден та Трюдо?
Или как путиняка: " решил воздержаться от личного участия", а нам потом тупой видосик прокрутили.
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03.11.2021 13:23 Ответить
Здається, все ясно. Зустріч Президента України з головою Держдепу США. Зустріч тривала і надважлива, бо обговорювались питання безпеки України. Бо як не буде України, то не буде і екології і нічого не буде, бо буде Росія...
Здавалося б, все ясно. І навіть кремлю це ясно, тому і ведеться війна гібридна, частиною якої є війна інформаційна...
І в цій війні проти України залюбки приймають участь заїки-виродки великих батьків, і дрібна шваль, всякі ці стрілки чи стрєлкови, і т.п.
І інвестує в це лайно колишній міністр економіки Януковича, який мріє знову вдати патріота і знову продавати України недолугі човники за мільярди...
Добре, що люди в Україні все це давно зрозуміли і все бачать.
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03.11.2021 13:36 Ответить
дада, в Аноглой и Либерий, вы уже хвастались.
Остальные встречи были с другими представителями "черного континента"?
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03.11.2021 13:54 Ответить
це не збій у роботі. це і є яскравий показник всієї роботи влади, коли там засіли блазні
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03.11.2021 14:08 Ответить
У меня есть несколько версий:
Для зедебилов: великий лидер современности послал всех и ушел с гордо поднятой головой садить млрд деревьев.
Для разумных людей мои мысли:
Зенедоразумение не выступило, так как Блинкен посоветовал этому недоумку не выходить и не позорить Украину.
Это чмо досих пор не может понять, что оно самое конченое со времён независимости Украины.
И да, когда страны выделяют млрд на климатические вопросы, наш великий, выделил ноль.
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03.11.2021 14:49 Ответить
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧


@slonishapito



Моніка Зєлінські пропустила свій виступ на Всесвітньому Кліматичному Форумі. І слава Богу. Бо інакше він би розповідав про свої "проривні реформи у боротьбі зі зміною клімату" і знову почав про Шефіра, Єрмака чи Шмигаля...
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03.11.2021 16:11 Ответить
 
 