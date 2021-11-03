Специальные рабочие группы с 1 ноября начали проверку соблюдения карантинных норм в регионах "красной" зоны, - Ляшко

Специальные рабочие группы с 1 ноября начали проверки соблюдения противоэпидемических норм в регионах "красной" зоны карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С 1 ноября в регионах, где установили красный уровень эпидопасности, специальные рабочие группы приступили к проверке организации соблюдения противоэпидемических норм и мер по сдерживанию коронавирусной болезни. В рабочие группы входят представители Минздрава, Минрегиона, Нацполиции и Госпродпотребслужбы", - отметил глава Минздрава.

Министр отметил, что Верховная Рада во вторник поддержала в первом чтении законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за подделку документов о профилактических прививках. Нормы этого законопроекта, в частности, предусматривают установление ответственности за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

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