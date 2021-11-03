"Слуга народа" Кравчук об отставке Любченко: К нему будут вопросы и у правоохранителей - появилась информация об обысках

У монобольшинства нет индульгенций по отношению к министрам.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Нет вечных министров. Действительно есть те, кто работали дольше всего – по два года, но рано или поздно находятся менеджеры, которые сильнее и лучше", - отметила она.

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По словам Кравчук, если кто-то из министров, которых сегодня планируют отправить в отставку, придет в сессионный зал, то сможет отчитаться перед депутатами.

"Но учитывая, что у нас сформировалась "пробка" из законопроектов, то (зачем. – Ред.) тратить время в два раза больше на эти обсуждения? Они же отчитываются перед комитетами. Вообще, мы должны говорить о том, что министры должны плотнее работать с комитетами, потому что обычно отчеты в Верховной Раде превращаются в фарс и политическое шоу со стороны оппозиционных фракций, а по сути, должны говорить профильные комитеты, где абсолютно все депутаты занимаются определенными направлениями", - подчеркнула замглавы фракции "СН".

Говоря об отставке первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко политик рассказала, что о нем говорил премьер Денис Шмыгаль на заседании фракции "Слуги народа": "Он рассказывал, что вынужден сейчас общаться с Любченко фактически языком официальных документов, что он не выполняет распоряжения, тормозит определенные вопросы, которыми должен был заниматься, например реформу корпоративного управления".

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Нардеп считает, что к Любченко будут вопросы и у правоохранительных органов: "Появилась информация об обысках. Тут не должно быть политического "окраса". Правоохранители обязаны выполнять свою работу. У нас нет неприкасаемых".

Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня правоохранители проводят обыски у министра экономики Украины Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной службы Евгения Олейникова.