Второй день подряд Киев бьет рекорды по новым случаям и суточной смертности от COVID-19: заболели 2024 человека, умерли - 69. КАРТА
За минувшие сутки в Киеве выявили 2024 больных коронавирусом, 69 человек умерли.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"2024 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 69 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6337 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 263 559", – сообщил Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 1152 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 746 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет. А также 61 девочка от 16 дней до 17 лет и 65 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 44 женщины от 25 до 87 лет, 25 мужчин от 47 до 92 лет.
В больницы столицы госпитализировали 205 больных коронавирусом и 298 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1110 человек. Всего коронавирус преодолели 231 733 жителя столицы.
"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 613, в Дарницком – 338 и в Святошинском районе – 204 случая", – отметил Кличко.
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У Києві виявили за минулу добу 2024 хворих на коронавірус. 69 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав https://www.facebook.com/merkieva/posts/6921307307880157 на своїй сторінці у Facebook.
«2024 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 69 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 6337 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 263 559», - повідомив Віталій Кличко.
Захворіли минулої доби: 1152 жінки віком від 18 до 92 років і 746 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 61 дівчинка від 16 днів до 17 років і 65 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 44 жінки від 25 до 87 років, 25 чоловіків від 47 до 92 років.
До лікарень столиці госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало минулої доби 1110 людей. Загалом коронавірус подолали 231 733 мешканці столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 613, у Дарницькому - 338 та в Святошинському районі - 204 випадки», - зазначив Віталій Кличко.