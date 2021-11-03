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Новости Коронавирус и карантин
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Второй день подряд Киев бьет рекорды по новым случаям и суточной смертности от COVID-19: заболели 2024 человека, умерли - 69. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 2024 больных коронавирусом, 69 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"2024 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 69 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6337 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 263 559", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 1152 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 746 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет. А также 61 девочка от 16 дней до 17 лет и 65 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 44 женщины от 25 до 87 лет, 25 мужчин от 47 до 92 лет.

В больницы столицы госпитализировали 205 больных коронавирусом и 298 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1110 человек. Всего коронавирус преодолели 231 733 жителя столицы.

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"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 613, в Дарницком – 338 и в Святошинском районе – 204 случая", – отметил Кличко.

Второй день подряд Киев бьет рекорды по новым случаям и суточной смертности от COVID-19: заболели 2024 человека, умерли - 69 01

карантин (16729) Киев (25792) Кличко Виталий (4660) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Левый берег, как обычно.
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03.11.2021 12:10 Ответить
то ли дело Борщага... или Шулявка или Святошин...
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03.11.2021 12:31 Ответить
А скільки в Києві помирало на добу до коронавірусу?
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03.11.2021 12:37 Ответить
Сдать тест в поликлинике надо 3 часа, медицины нет.
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03.11.2021 12:14 Ответить
небреши брехло. говорят на сколько прийти и сдаешь спокойно.
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03.11.2021 12:32 Ответить
А драка на днях была в Праге?
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03.11.2021 13:04 Ответить
Фейсбук-официальный источник? а в инсте есть?
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03.11.2021 12:20 Ответить
зачем тебе инста? Источник - мэр Киева. Что не так?

У Києві виявили за минулу добу 2024 хворих на коронавірус. 69 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав https://www.facebook.com/merkieva/posts/6921307307880157 на своїй сторінці у Facebook.

«2024 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 69 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 6337 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 263 559», - повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 1152 жінки віком від 18 до 92 років і 746 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 61 дівчинка від 16 днів до 17 років і 65 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 44 жінки від 25 до 87 років, 25 чоловіків від 47 до 92 років.

До лікарень столиці госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 1110 людей. Загалом коронавірус подолали 231 733 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 613, у Дарницькому - 338 та в Святошинському районі - 204 випадки», - зазначив Віталій Кличко.
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03.11.2021 12:33 Ответить
бляха..
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03.11.2021 12:30 Ответить
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03.11.2021 12:58 Ответить
Дуже б хотілось від цих сраних статистів отримати довідку, якою була природна смертність в Києві в цей час в 2018 році.
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03.11.2021 14:35 Ответить
Количество заболевших будет пропорционально длине очередей на вакцинацию минус 2 или 3 дня на развитие инфекции.
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03.11.2021 16:24 Ответить
 
 