Второй день подряд Киев бьет рекорды по новым случаям и суточной смертности от COVID-19: заболели 2024 человека, умерли - 69. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 2024 больных коронавирусом, 69 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"2024 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 69 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6337 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 263 559", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 1152 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 746 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет. А также 61 девочка от 16 дней до 17 лет и 65 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 44 женщины от 25 до 87 лет, 25 мужчин от 47 до 92 лет.

В больницы столицы госпитализировали 205 больных коронавирусом и 298 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1110 человек. Всего коронавирус преодолели 231 733 жителя столицы.

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"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 613, в Дарницком – 338 и в Святошинском районе – 204 случая", – отметил Кличко.