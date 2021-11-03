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Антикоррупционный суд освободил фигуранта "дела Гладковского" Жукова от ответственности по делу о взятке директору завода

Антикоррупционный суд освободил фигуранта

Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности Виталия Жукова по делу о предоставлении неправомерной выгоды директору государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергею Филоненко.

Такое решение 27 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Жукову о подозрении в даче взятки директору ИПС Филоненко. Вместе с тем, самому руководителю государственного завода не согласовало подозрение руководство Офиса генерального прокурора. НАБУ и САП обратились в Офис генпрокурора, поскольку Филоненко является депутатом Изюмского городского совета Харьковской области, то есть специальным субъектом, которому о подозрении может сообщить только генпрокурор или его заместитель.

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Адвокат Жукова подал ходатайство об освобождении его клиента от ответственности по обвинению по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины в связи с истечением срока давности в 5 лет. По версии обвинения, взятку Филоненко передали в сентябре 2016 года, соответственно сроки давности истекли в сентябре 2021 года. Изучив ходатайство, судьи его удовлетворили.

"Ходатайство защитника обвиняемого (Виталия Жукова. – Ред.) адвоката Мельника О.М. об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности – удовлетворить. Освободить (Виталия Жукова. – Ред.) от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, на основании ст.49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", – говорится в решении.

Как известно, по данным Bihus.info, директор Изюмского приборостроительного завода Филоненко переписывался с Жуковым. Они якобы обсуждали передачу средств от Жукова Филоненко. Напомним, Виталий Жуков и Андрей Рогоза по делу Гладковского-младшего пошли на соглашение со следствием. Однако соглашение с Рогозой не утвердил Соломенский райсуд Киева, а с Жуковым – Высший антикоррупционный суд. В то же время, дело Игоря Гладковского апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вообще передала на рассмотрение Соломенского суда.

Ранее оказалось, что фигурант "дела Гладковского" Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы. Подробнее об этом читайте в блоге Татьяны Николаенко на Цензор.НЕТ: "Цінний кадр!"

Напомним, САП повторно направила в суд обвинительный акт в отношении Жукова.

Автор: 

взятка (6194) Антикоррупционный суд (1228) Гладковский Игорь (10) Жуков Виталий (3)


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Топ комментарии
+10


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03.11.2021 12:25 Ответить
+9
По истечению срока потому, что реально предъявить оказалось нечего и чтобы не позориться по дебильному и не закрывать "громкое" дело, прокуроры тупо спустили все на тормозах.
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03.11.2021 12:27 Ответить
+9
А не пора за решетку Бигусу и его цицировавших?
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03.11.2021 12:29 Ответить
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Рафик ни ф чём не финофат! вот так вот и все ...по истечению срока давности.
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03.11.2021 12:19 Ответить
По истечению срока потому, что реально предъявить оказалось нечего и чтобы не позориться по дебильному и не закрывать "громкое" дело, прокуроры тупо спустили все на тормозах.
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03.11.2021 12:27 Ответить
ну ты конечно в курсе...информирован....
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03.11.2021 12:29 Ответить
Было бы что предъявить - давно бы предъявили. Это ж дело свинарчуков!!!
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03.11.2021 12:31 Ответить
Читаю много. В отличие от дебилов, которые вместо информации черпают дерьмо из зомбоящика.
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03.11.2021 12:31 Ответить
ты к врачу сходи, обследуйся.....все признаки нарушения психики. не затягивай.
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03.11.2021 12:37 Ответить
Ага, это же я Колыван. Не меряй всех по себе, хворе. А по сути дела что-то конкретное из фактов изрыгнешь, или будешь продолжать тупо портить воздух?
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03.11.2021 12:40 Ответить
А это о основных "доказтельствах" этого шлака, вернее о их подделке.

https://petrimazepa.com/bigus_vs_gladkovskiy_pochemu_opublikovannye_arkhivy_ne_dampy
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03.11.2021 12:35 Ответить


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03.11.2021 12:25 Ответить
а теперь надо жукову ввалить иск к бихусу тысяч так на 200 чтобы знал
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03.11.2021 12:28 Ответить
Ему хватит и Порошенка с "пленками". Дело дошло уже до Верховного Суда. Все ниже Бигус уже проиграл.
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03.11.2021 12:33 Ответить
най буде декілька
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03.11.2021 12:39 Ответить
А не пора за решетку Бигусу и его цицировавших?
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03.11.2021 12:29 Ответить
Малатсы!
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03.11.2021 12:35 Ответить
А як насправді, чи Жуков пропонував хабаря держслужбовцю - нічого не встановлено (могло бути, могло і ні. Могло не статись, хоча би через те, що той, відкого залежало "порішати" - від хабаря відмовився). І, взагалі - "справа свинарчуків" заглохла; і дуже вірогідно - за відсутністю складу злочину.
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03.11.2021 12:41 Ответить
свинарчук...це той шо Гладковський був
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03.11.2021 12:43 Ответить
це при баризі свинарчуки були карупцією, при найчеснішому ваві то чесні громадяни
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03.11.2021 12:48 Ответить
ЗЕ пиарился в 2019-м на этом деле аж дым шел. Из каждого утюга вещали про Свинарчуков.

И вот 2021 уже при ЗЕ - все норм.
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03.11.2021 12:48 Ответить
Це ж треба депутат міськради така особа нон грата, що сам Генпрокурор чи його зам повинні йому вручати підозру.
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03.11.2021 12:49 Ответить
кто знающий обьясните что за жуков и обвинение от 2016 года
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03.11.2021 12:51 Ответить
Зеля знайшов ще одне джерело коштів для особистих оффшорів?
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03.11.2021 12:51 Ответить
придет весна будут посадки. видно сажанци не приживаються у зели. нет урожая, даже не зацвели насаждения.
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03.11.2021 13:34 Ответить
 
 