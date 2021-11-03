Антикоррупционный суд освободил фигуранта "дела Гладковского" Жукова от ответственности по делу о взятке директору завода

Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности Виталия Жукова по делу о предоставлении неправомерной выгоды директору государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергею Филоненко.

Такое решение 27 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Жукову о подозрении в даче взятки директору ИПС Филоненко. Вместе с тем, самому руководителю государственного завода не согласовало подозрение руководство Офиса генерального прокурора. НАБУ и САП обратились в Офис генпрокурора, поскольку Филоненко является депутатом Изюмского городского совета Харьковской области, то есть специальным субъектом, которому о подозрении может сообщить только генпрокурор или его заместитель.

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Адвокат Жукова подал ходатайство об освобождении его клиента от ответственности по обвинению по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины в связи с истечением срока давности в 5 лет. По версии обвинения, взятку Филоненко передали в сентябре 2016 года, соответственно сроки давности истекли в сентябре 2021 года. Изучив ходатайство, судьи его удовлетворили.

"Ходатайство защитника обвиняемого (Виталия Жукова. – Ред.) адвоката Мельника О.М. об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности – удовлетворить. Освободить (Виталия Жукова. – Ред.) от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, на основании ст.49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", – говорится в решении.

Как известно, по данным Bihus.info, директор Изюмского приборостроительного завода Филоненко переписывался с Жуковым. Они якобы обсуждали передачу средств от Жукова Филоненко. Напомним, Виталий Жуков и Андрей Рогоза по делу Гладковского-младшего пошли на соглашение со следствием. Однако соглашение с Рогозой не утвердил Соломенский райсуд Киева, а с Жуковым – Высший антикоррупционный суд. В то же время, дело Игоря Гладковского апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вообще передала на рассмотрение Соломенского суда.

Ранее оказалось, что фигурант "дела Гладковского" Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы. Подробнее об этом читайте в блоге Татьяны Николаенко на Цензор.НЕТ: "Цінний кадр!"

Напомним, САП повторно направила в суд обвинительный акт в отношении Жукова.