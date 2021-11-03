За распространение фейков о вакцинах необходимо ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине следовало бы ввести уголовную ответственность за деятельность, направленную против кампании вакцинации.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ".

"Если смотреть на страны Европейского Союза, в то в той же Италии за это есть уголовная ответственность. И не только в Италии. Исходя из этого, я как раз поддерживаю введение таких санкций", - сказал нардеп.

По словам Радуцкого, нужно усиление ответственности за распространение фейков, слухов, дезинформации относительно ситуации по коронавирусу и вакцинации.

"Имеющееся наказание по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях - оно вообще ни о чем (речь о ст. 173-1 КУоАП "Распространение ложных слухов", штраф от 170 до 255 грн. - Ред.). Тем более только в сентябре Служба безопасности Украины обезвредила две ботофермы. В общей сложности там было 55 ботов, которые распространяли ложную информацию о вакцинах, о вакцинации. Но там намного более серьезная статья применяется, потому что там были найдены платежи из соседней страны на содержание таких ботоферм. Поэтому я думаю, что в этом случае будет более жесткое наказание", - подчеркнул парламентарий.

"А что касается людей, которые просто сами навязывают свою антивакцинаторскую политику, думаю, что правовой комитет Верховной Рады обязательно рассмотрит изменения этой статьи (173-1. - Ред.) в том числе", - подытожил нардеп.

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