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За распространение фейков о вакцинах необходимо ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий

За распространение фейков о вакцинах необходимо ввести уголовную ответственность, -

В Украине следовало бы ввести уголовную ответственность за деятельность, направленную против кампании вакцинации.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ".

"Если смотреть на страны Европейского Союза, в то в той же Италии за это есть уголовная ответственность. И не только в Италии. Исходя из этого, я как раз поддерживаю введение таких санкций", - сказал нардеп.

По словам Радуцкого, нужно усиление ответственности за распространение фейков, слухов, дезинформации относительно ситуации по коронавирусу и вакцинации.

"Имеющееся наказание по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях - оно вообще ни о чем (речь о ст. 173-1 КУоАП "Распространение ложных слухов", штраф от 170 до 255 грн. - Ред.). Тем более только в сентябре Служба безопасности Украины обезвредила две ботофермы. В общей сложности там было 55 ботов, которые распространяли ложную информацию о вакцинах, о вакцинации. Но там намного более серьезная статья применяется, потому что там были найдены платежи из соседней страны на содержание таких ботоферм. Поэтому я думаю, что в этом случае будет более жесткое наказание", - подчеркнул парламентарий.

"А что касается людей, которые просто сами навязывают свою антивакцинаторскую политику, думаю, что правовой комитет Верховной Рады обязательно рассмотрит изменения этой статьи (173-1. - Ред.) в том числе", - подытожил нардеп.

Также читайте: Доплачивать людям за вакцинацию - это неправильно, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) уголовная ответственность (440) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+20
А про распространение фейков о зарплатах 4000 баксов и снижение тарифов?
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03.11.2021 12:32 Ответить
+17
тебе самому на зоне прогулы ставят)
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03.11.2021 12:31 Ответить
+16
Добре. Після того як невакцинованиз звільнять від сплати податків. А поки ще Ви самі, шановний, акцинувалися за гроші невакцинованих. Чи Ви самі платили за вакцину?
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03.11.2021 12:42 Ответить
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И Комаровского посадят?
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03.11.2021 13:28 Ответить
Говорят, вакцину можно отсосать в месте укола, как яд змеи. Нужно только уложиться в 3,5 минуты после инъекции. Только не рассказывайте антиваксам, представьте что будет твориться в прививочных центрах!
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03.11.2021 13:36 Ответить
Отрубить руку еще можно.
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03.11.2021 13:46 Ответить
тока нужно предварительно сделать глубокий надрез на сонной артерии.
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03.11.2021 13:52 Ответить
Кто о чем, а швондер о гулаге.
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03.11.2021 13:40 Ответить
Чел конечно авторитетный.
Смотрим его биографию - В 1987 году работал фельдшером Киевской станции скорой медицинской помощи. С 1989 по 1993 год занимал должность заместителя директора «Киевконцерт». Специалист широкого профиля.
Как говорится каков боярин такие и холопы.
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03.11.2021 14:25 Ответить
Эту падлу Крадуцкого за такие слова, повесить! Мое тело - мое дело! Оборзели в конец!
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03.11.2021 15:01 Ответить
"По словам Радуцкого, нужно усиление ответственности за распространение фейков, слухов, дезинформации относительно ситуации по коронавирусу и вакцинации. Источник: "
- еще бы он был бы против... если он кормится от кипиша"...
- от короны-19 НЕТ акцин, есть "экспериментальные препараты", которые ДО СИХ пор не прошли полного цикла испытаний и исследований! Но это МУРЛО, пытается это выдать за "вакцину", а тем, кто с этим не согласен и мешает ЕГО БИЗНЕСУ - пытается запугать и заткнуть рот !
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03.11.2021 15:08 Ответить
А Тищенко сядет за фейк о ценах на базаре?Бо наприклад бабуся,почувшi от Тищенко цей фейк,рванула на базар, подцепила вирус та померла.Хто винен?Фейк Тищенко о ценах,або вирус?Бо як,щоб бабуся не послухала Тищенко,то сидела б дома,та була жива.Як вариант
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03.11.2021 15:12 Ответить
Первым садить нужно министра, который утверждает , что переболевшим необходима вакцина. А ученые -медики утверждают, что у переболевших иммунитет пожизненный и вакцина им не нужна, а в некоторых случаях вредна.
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03.11.2021 15:19 Ответить
Какие ученые-медики утверждают? А я знаю, что врачи ковидных отделений в 2020 болели и весной и осенью. Причем реально болели, даже в реанимацию попадали во второй раз. Я же тебе вчера кидал вроде ссылку. Не осилил? Так я повторю. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm

Или ты переводчиком пользоваться не можешь? А раньше было исследование британских ученых, которые утверждают, что у 36% переболевших вообще нет иммунитета.
Пожизненный иммунитет, блин. Вот откуда вы это все берете?
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04.11.2021 00:17 Ответить
Откуда такая тяга к цензуре? Статья за "Распространение ложных слухов" - это вообще дичь и позор! Её отменить надо, а не ужесточать.
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03.11.2021 15:24 Ответить
Всё верно, сначала нужно посадить всех кто врёт что вакцина работает, это же - фейк. Эффективной вакцины - около 4.1% Так что это не про медицину.
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03.11.2021 22:10 Ответить
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