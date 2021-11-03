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НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. ФОТО (обновлено)

Правоохранительные органы пришли с обысками в офис Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Следственные действия проводятся по уголовному делу о нарушениях налогового законодательства предприятиями Полтавщины.

В пресс-службе НАБУ отметили, что САП совместно с СБУ производят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых "скруток", которое начато по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти , приведших к значительным потерям госбюджета", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у министра экономики Украины Алексея Любченко.

Руководитель Патронатной службы министра экономики в Министерстве экономики Украины Анастасия Политико сообщила, что ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится.

В пресс-службе СБУ сообщили, что разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.

По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям.

В ходе обысков в разных регионах Украины, в том числе и в офисе Госналогслужбы, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. Серди них факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к преступной схеме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кравчук об отставке Любченко: К нему будут вопросы и у правоохранителей - появилась информация об обысках

НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся 01
НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся 02

Автор: 

НАБУ (4240) обыск (1906) СБУ (20120) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+15
А в кого целится из автомата вот то чучело на лестнице?? В кота??
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03.11.2021 12:42 Ответить
+13
Результат: понять .прастіть, завести нову справу на Порошенка.
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03.11.2021 12:38 Ответить
+10
ну вот нафига этим клоунам столько оружия при обыске? малину накрыли?
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03.11.2021 12:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо автомати в приміщеннях? Що пістолетів недостатньо?
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03.11.2021 12:38 Ответить
видать,чувствуют,что артподготовку слабую провели...
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03.11.2021 13:01 Ответить
Постановачний відос.
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03.11.2021 13:09 Ответить
Это ж старый анекдот:
"Ментам выдали автоматы, чтобы у них не отобрали пистолеты..."
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03.11.2021 13:25 Ответить
Потрібно було забрати у ментів пістолети, щоб ******** не відібрали. Зі зброєю в приміщенні проводити слідчі дії, це якийсь цирк. А спецпідрозділам немає чим себе зайняти? Всіх бандитів переловили? Чи за бандитами страшно бігати, краще по офісам бикувати?
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03.11.2021 13:29 Ответить
Результат: понять .прастіть, завести нову справу на Порошенка.
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03.11.2021 12:38 Ответить
ну вот нафига этим клоунам столько оружия при обыске? малину накрыли?
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03.11.2021 12:38 Ответить
Для бандитского форсу!
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03.11.2021 12:40 Ответить
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03.11.2021 12:44 Ответить
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03.11.2021 12:53 Ответить
Може треба було з початку проводити обшуки а потім призначати злодія на посаду міністра. Таке враження що обшуки треба проводити і у всьому кабміні і у раді.
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03.11.2021 12:42 Ответить
А в кого целится из автомата вот то чучело на лестнице?? В кота??
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03.11.2021 12:42 Ответить
Такая возможность выдалась у коооператива Баканова пропиариться.
В дом к министру ломятся, как в гнездо Алькаиды.
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03.11.2021 12:45 Ответить
ты ******* мамкин, есть определенный алгоритм работы, осмотр территории и тд перед тем как куда-то заходить.
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04.11.2021 16:35 Ответить
За Любченко проголосовали 228 депутатов от «Слуги народа», 18 - от «Батьківщини», 13 - «За майбутнє», 20 - «Довіра» и 11 внефракционных. «Голос» и «Европейская солидарность» воздержались.
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03.11.2021 12:44 Ответить
У всех проголосовавших провести такие же обыски - явно ведь одна шайка-лейка!!!
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03.11.2021 13:10 Ответить
Не успел толком побыть министром, а уже влез в коррупцию по горло! Еще и сравнительно молодой человек.
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03.11.2021 12:50 Ответить
Это что! Вон криворогий шлимазл вовочка не успел еще побыть президентом - а уче поучаствовал в международном отмывании ворованных беней денег через офшоры!
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03.11.2021 12:52 Ответить

Он оттуда и не вылазил ! Перед министром он сидел на потоках главой налоговой!
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03.11.2021 12:59 Ответить
Так это обыск или захват?
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03.11.2021 12:51 Ответить
Это совместили приятное с полезным...
Наверное обиходной лист не подписал, они кинулись, а там недостача (гомерический хохот)!!!
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03.11.2021 13:14 Ответить
Цікаво,що збирались там знайти ? Чемодани налу ? золоті зливки в пірамідках ? Секретні документи ?
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03.11.2021 12:51 Ответить
И это тоже
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03.11.2021 13:18 Ответить
Щойно виступав Гетьманцев в кулуарах, розказував, що їхнє око государеве з їхніми новими законами припинило фальсифікації у сплаті податків і додали держбюджету ₴25млрд...
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03.11.2021 12:51 Ответить
бтр гранатомёты были
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03.11.2021 12:55 Ответить
Кто не помнит: Любченко еще при Яныке работал в налоговой и на 18-ти летнего сына переписал авто и хату на 300 тыс. у.е. !
Короче, чтобы не спалить малину/скрутку дадут возможность, как и предшественнику по налоговой Верланову (щас в Германии) , чухнуть за бугор.....
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03.11.2021 12:58 Ответить
Шо ж так скромно , з пулємьотами? Нада було як Шварценеггер з шестісвольними мініганами по калідорам бігать.
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03.11.2021 13:02 Ответить
пал жєортвой вовиного рейтингу- у вови падає а других зелені задють
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03.11.2021 13:04 Ответить
Цирк продолжается...
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03.11.2021 13:09 Ответить
Старые дела позакрывали, надо же чем то заниматься, еще на пять лет обеспечат себе работу. Так и проживут беззаботно.
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03.11.2021 13:14 Ответить
Я так понял, что он просто отвальную не выставил, зажал!!!)
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03.11.2021 13:21 Ответить
Довбо**би з райцентрів повлаштовувались працювати в СБУ, тепер в повній снарязі з арками штурмують хати ботанів та фоткаються для вайберу, щоб підписати

"Диви, мама, я тут з автоматом стою та лізу у хату! Крутий в тебе син, егеж?
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03.11.2021 13:24 Ответить
Вони самі себе посадять? Поки що нікого до відповідальності не притягнуто.
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03.11.2021 13:29 Ответить
Вот так запросто СБУ одни флтки убрало, другие вставило и уже никто ничего не проводит.
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03.11.2021 13:44 Ответить
та це ж сама *чесна* влада за всі роки незалежності. Посада - заробив, посада - заробив і так до збагачення всіх дружбанів *найвеличнішого*.
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03.11.2021 14:24 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27500969.html Зе Команда

"Если Владимир Зеленский будет избран президентом и в какой-то момент в его окружении найдут своего топ-коррупционера "Свинарчука", он уйдет в отставку. Об этом кандидат сообщил РБК-Украина в первом интервью для печатных/онлайн СМИ за все время избирательной кампании".

**** це дуже смішно.

Сьогодні обшуки у міністра економіки України, першого віце-прем'єр-міністра Олексія Любченко.

АЛОЕ, Х'ЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМА! ЗЄМЛЯ ВИКЛИКАЄ ЗЄЛЮ! ЗЄЛЯ, НЕ СЛИШУ ТЄБЯ, ЗЄЛЯ!

Як так вийшло, що у нас міністр економіки доцарювався до обшуків? Він шо, корупціонер? Міністр економіки? Корупціонер? Та ти шо. Оце діло. Перший віце-прем'єр. Я так розумію, він не бумагу з принтера в кабміні виносив. Там щось мабуть серйозніше було, якщо затримання вимагають спецназ з автоматами, да?

Ну якщо перший віце-прем'єр - це не оточення Зеленського, то я прямо не знаю, хто оточення. Ближче уже лише в ліжку оточення. Тобто або Єрмак, або Олена Зеленська. Пока їх з автоматами не затримають, Зеленський не бачить зла.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1548968472132414&id=100010578281118 Alex Noinets
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03.11.2021 14:34 Ответить
 
 