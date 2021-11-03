НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. ФОТО (обновлено)

Правоохранительные органы пришли с обысками в офис Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Следственные действия проводятся по уголовному делу о нарушениях налогового законодательства предприятиями Полтавщины.

В пресс-службе НАБУ отметили, что САП совместно с СБУ производят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых "скруток", которое начато по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти , приведших к значительным потерям госбюджета", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у министра экономики Украины Алексея Любченко.

Руководитель Патронатной службы министра экономики в Министерстве экономики Украины Анастасия Политико сообщила, что ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится.

В пресс-службе СБУ сообщили, что разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.

По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям.

В ходе обысков в разных регионах Украины, в том числе и в офисе Госналогслужбы, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. Серди них факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к преступной схеме.

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