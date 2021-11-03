НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. ФОТО (обновлено)
Правоохранительные органы пришли с обысками в офис Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.
Следственные действия проводятся по уголовному делу о нарушениях налогового законодательства предприятиями Полтавщины.
В пресс-службе НАБУ отметили, что САП совместно с СБУ производят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых "скруток", которое начато по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти , приведших к значительным потерям госбюджета", - говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Ранее ряд СМИ сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у министра экономики Украины Алексея Любченко.
Руководитель Патронатной службы министра экономики в Министерстве экономики Украины Анастасия Политико сообщила, что ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится.
В пресс-службе СБУ сообщили, что разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.
По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям.
В ходе обысков в разных регионах Украины, в том числе и в офисе Госналогслужбы, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. Серди них факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.
В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к преступной схеме.
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"Ментам выдали автоматы, чтобы у них не отобрали пистолеты..."
В дом к министру ломятся, как в гнездо Алькаиды.
Он оттуда и не вылазил ! Перед министром он сидел на потоках главой налоговой!
Наверное обиходной лист не подписал, они кинулись, а там недостача (гомерический хохот)!!!
Короче, чтобы не спалить малину/скрутку дадут возможность, как и предшественнику по налоговой Верланову (щас в Германии) , чухнуть за бугор.....
"Диви, мама, я тут з автоматом стою та лізу у хату! Крутий в тебе син, егеж?
"Если Владимир Зеленский будет избран президентом и в какой-то момент в его окружении найдут своего топ-коррупционера "Свинарчука", он уйдет в отставку. Об этом кандидат сообщил РБК-Украина в первом интервью для печатных/онлайн СМИ за все время избирательной кампании".
**** це дуже смішно.
Сьогодні обшуки у міністра економіки України, першого віце-прем'єр-міністра Олексія Любченко.
АЛОЕ, Х'ЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМА! ЗЄМЛЯ ВИКЛИКАЄ ЗЄЛЮ! ЗЄЛЯ, НЕ СЛИШУ ТЄБЯ, ЗЄЛЯ!
Як так вийшло, що у нас міністр економіки доцарювався до обшуків? Він шо, корупціонер? Міністр економіки? Корупціонер? Та ти шо. Оце діло. Перший віце-прем'єр. Я так розумію, він не бумагу з принтера в кабміні виносив. Там щось мабуть серйозніше було, якщо затримання вимагають спецназ з автоматами, да?
Ну якщо перший віце-прем'єр - це не оточення Зеленського, то я прямо не знаю, хто оточення. Ближче уже лише в ліжку оточення. Тобто або Єрмак, або Олена Зеленська. Пока їх з автоматами не затримають, Зеленський не бачить зла.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1548968472132414&id=100010578281118 Alex Noinets