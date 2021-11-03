Довыборы в Раду на Черкасщине: Обработаны 100% протоколов, Войцеховский - 46,95%, Голуб - 25,44%, Ильенко - 9,53%, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

На довыборах в Верховную Раду в округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) обработаны 100% протоколов - больше всех голосов набирает кандидат "СН" Виталий Войцеховский - 46,95%.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) после подсчета 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцеховский (46,95% или 15 429 голосов). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голуба – 25,44% (8 362 голоса).

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Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов. Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.





