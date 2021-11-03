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Довыборы в Раду на Черкасщине: Обработаны 100% протоколов, Войцеховский - 46,95%, Голуб - 25,44%, Ильенко - 9,53%, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

Довыборы в Раду на Черкасщине: Обработаны 100% протоколов, Войцеховский - 46,95%, Голуб - 25,44%, Ильенко - 9,53%, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА

На довыборах в Верховную Раду в округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) обработаны 100% протоколов - больше всех голосов набирает кандидат "СН" Виталий Войцеховский - 46,95%.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) после подсчета 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцеховский (46,95% или 15 429 голосов). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голуба – 25,44% (8 362 голоса).

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Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов. Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

Довыборы в Раду на Черкасщине: Обработаны 100% протоколов, Войцеховский - 46,95%, Голуб - 25,44%, Ильенко - 9,53%, - ЦИК 01
Довыборы в Раду на Черкасщине: Обработаны 100% протоколов, Войцеховский - 46,95%, Голуб - 25,44%, Ильенко - 9,53%, - ЦИК 02
Довыборы в Раду на Черкасщине: Обработаны 100% протоколов, Войцеховский - 46,95%, Голуб - 25,44%, Ильенко - 9,53%, - ЦИК 03

Автор: 

ВР (29302) выборы (24763) Ильенко (208) ЦИК (3644) Войцеховский Виталий (7) Черниговская область (1187)


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И КМИСа не надо.
Всё и так понятно - кто где.
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03.11.2021 12:44 Ответить
Щось там чимало "голубів" розвелося, прямо зграя.
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03.11.2021 12:55 Ответить
Самовыдвиженец на выборах получил 3 голоса избирателей. Жена ему : Вася, сволочь ты такая, ты что имеешь еще и любовницу? Кто третий за тебя голосовал?
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03.11.2021 12:56 Ответить
З Черкасами асоціація одна в мене. Колишня жінка звідти. Вірила в колдовство, привороти-відвороти, та думала, що Земля більша за Сонце. Впевнений, що голосувала за Зе.
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03.11.2021 12:59 Ответить
Цікаво було б послухати її версію про Вас
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03.11.2021 13:25 Ответить
Навряд чи комусь цікава думка тої контуженої.
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03.11.2021 14:26 Ответить
Ці люди навіть шлунком не голосують!
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03.11.2021 13:05 Ответить
300 гривень за голос від войцехівського зробили свою справу.
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03.11.2021 14:23 Ответить
Дурак, что он дурак, никогда не признается. Это видно по голосованию.
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03.11.2021 15:01 Ответить
 
 