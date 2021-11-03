СБУ о "деле Татарова": Материалы от НАБУ не поступили, срок расследования истек, Офис Генпрокурора ни передал производство в суд, ни закрыл его

После смены органа досудебного расследования материалы так называемого "дела Татарова" фактически не поступили от НАБУ в СБУ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку определенный законом срок расследования дела во время его перерегистрации почти истек, весной этого года следователи СБУ дважды обращались в суд о продлении срока досудебного расследования. Оба обращения были отклонены судом", - отметили в ведомстве.

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"В результате: после того, как Офис Генерального прокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его, при этом срок его расследования по Закону истек и после принятия сотрудниками СБУ необходимых мер по его продлению, дело числится за СБУ, однако чисто номинально - следователи СБУ не наделены полномочиями по принятию какого-либо процессуального решения по нему. Без законной возможности его расследования", - резюмировали в СБУ.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря 2020 прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.