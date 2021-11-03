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СБУ о "деле Татарова": Материалы от НАБУ не поступили, срок расследования истек, Офис Генпрокурора ни передал производство в суд, ни закрыл его

СБУ о

После смены органа досудебного расследования материалы так называемого "дела Татарова" фактически не поступили от НАБУ в СБУ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку определенный законом срок расследования дела во время его перерегистрации почти истек, весной этого года следователи СБУ дважды обращались в суд о продлении срока досудебного расследования. Оба обращения были отклонены судом", - отметили в ведомстве.

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"В результате: после того, как Офис Генерального прокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его, при этом срок его расследования по Закону истек и после принятия сотрудниками СБУ необходимых мер по его продлению, дело числится за СБУ, однако чисто номинально - следователи СБУ не наделены полномочиями по принятию какого-либо процессуального решения по нему. Без законной возможности его расследования", - резюмировали в СБУ.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря 2020 прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Автор: 

НАБУ (4240) расследование (3051) СБУ (20120) Офис Президента (1803) Татаров Олег (369) Офис Генпрокурора (2516)


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Топ комментарии
+23
Уголовное кодло.
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03.11.2021 12:54 Ответить
+17
Банда! Сметать как овоща!
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03.11.2021 12:56 Ответить
+15
Новая сказка да на новый лад: передать нельзя закрыть. Зебилье, что выберете?
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03.11.2021 12:55 Ответить
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Уголовное кодло.
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03.11.2021 12:54 Ответить
око государево не совсем чисто и честно...
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03.11.2021 12:54 Ответить
око не честно, а другое место через "Ч" перед "К"как-то подало признаки страха?
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03.11.2021 12:58 Ответить
Ха..ну вот результаты реформ кричали вэй вэй низзя продлевать сроки бесконечно вот вам и доказательство под кого писали УК УПК сроки и прочую еврейско криминальную замутиловку..помню когда читал еще до принятия проект УПК и УК имени Витька Шапкокрада и Портнова ххххараса..у меня как адвоката и юриста и человека волосы шевелились эти гниды в 2012 году приняли такое потом его еще Порошенко подчистил теперь зелёная падаль правит правда убрали откровенный произвол и бандитизм когда в УПК всучили право следаку оперативникам проводить негласное проникновение и обыски помещений гаражей автомобилей....мечта многих диктаторско фашистских режимов.... законы писались и пишутся по желанию криминалитета коррупционеров уголовником том уровня... для простого народа посадка на 5 лет за пирожок от голода украденный норма а таким как Бубочка Татаров и прочая шелупонь законы недосягаемы и не доступны... как цыган Солнцем так власть сама себе законами крутит....
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03.11.2021 13:32 Ответить
а шо за шевеления гадюшника? сколько раз кричал-вопел возмущенный Шабунин 9 про себя правда в тихую) о Татарове... И вот - РЕАКЦИЯ!!!
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03.11.2021 12:55 Ответить
неужто блинкен животворящий?
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03.11.2021 12:56 Ответить
Про татарова, Шабунін згадує в кожному пості, та відео, можливо ви з закритими вухами і очима переглядаете інтернет.
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03.11.2021 17:21 Ответить
Новая сказка да на новый лад: передать нельзя закрыть. Зебилье, что выберете?
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03.11.2021 12:55 Ответить
Банда! Сметать как овоща!
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03.11.2021 12:56 Ответить
Уже метешь? Метун.
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03.11.2021 13:41 Ответить
ви шо там, боти однієї кодли зебілів - не розберетися, хто з вас мете, а хто розвіює?
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03.11.2021 13:49 Ответить
Вот так все у ЗЕ просто - нужно просто перестать судить преступников.
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03.11.2021 12:57 Ответить
Правильный вывод один - разогнать весь этот воровской кагал!
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03.11.2021 12:57 Ответить
Пока что не на что. Был бы выбор, уже давно смели бы.
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03.11.2021 15:27 Ответить
зе-рафік нє віноват!
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03.11.2021 12:57 Ответить
А якже інакше, він також "чесний платник податків".
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03.11.2021 12:58 Ответить
ОГПУ відморозилось.
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03.11.2021 13:00 Ответить
замяли. ну ожидаемо для зе-мафии...
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03.11.2021 13:00 Ответить
Це злочинна влада котра покриває злочинців і призначає на посади,виникає одне маленьке питання. Чому минула влада за п"ять років не притягнула татарова до відповідальності а дозволяля йому безкарно красти разом з микитасем. Виходить що і минула влада не менш злочинна?
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03.11.2021 13:01 Ответить
За то звездеть умеют в турборежиме, а вот дела стоят на месте, даже, шаг вперед, два назад. Да никто не работал тогда и сейчас, Владимир стал Вовочкой и не больше.
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03.11.2021 13:02 Ответить
Яке воно владімір?! Таке собі вофка хрипатий з під гаража криворогатого! Хоча, в латексі та на підборах в кацабській лазні...
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03.11.2021 13:13 Ответить
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03.11.2021 13:09 Ответить
Я не я-корова не моя. Могли бы проще сказать-гавно не тонет. Хоть веслом его лупи,хоть кирпичем.
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03.11.2021 13:09 Ответить
ох и ловко же срут эти квартальные ослы на головы своих зебилят-избирателей !
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03.11.2021 13:13 Ответить
замяли
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03.11.2021 13:17 Ответить
моня сказал... это мои друзья, я им доверяю и пох суд пох законы, я сказал...
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03.11.2021 13:31 Ответить
Опять ссут в глаза....
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03.11.2021 13:39 Ответить
Это тотальная 5 колонна(
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03.11.2021 13:40 Ответить
Еще один- переморгал...
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03.11.2021 13:42 Ответить
Якби матеріали справи вже передали з НАБУ в СБУ, справу вже б поховали, не має жодного сумніву. Доки НАБУ матеріали не передає - є ще шанс покарати злочинця.
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03.11.2021 14:01 Ответить
Так НАБУ или генпрокурор Бєнядиктова відмазують Татарова?

"В результате: после того, как Офис Генерального прокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его, при этом срок его расследования по Закону истек ... "

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03.11.2021 14:03 Ответить
И этого отмазали
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03.11.2021 14:20 Ответить
Старая песня, то конь устал, то х.. не встал.
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03.11.2021 14:25 Ответить
Система. Коррупции нет.
Что то внешнее управление мне очень даже по нраву. Лет на 5, не меньше.
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03.11.2021 15:28 Ответить
Молодці ! Вмієте вийти сухими з води.
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03.11.2021 15:42 Ответить
Фіні-таля комедія. Як і було написано у сценарії.
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03.11.2021 16:12 Ответить
От саме тому треба не слухати брехливі слова влади , а дивитись на їх ДІЇ ! А в діях - це повний саботаж всього українського у всіх гілках влади , контроль над якими тримають кримінально-олігархічні клани-хижаки. А по вічному закону Державотворення повинні Справжні Громадяни, яких за 30 років ми так і створили.
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03.11.2021 16:16 Ответить
СБУ - це філіал фсб.
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03.11.2021 17:22 Ответить
Интересно, а если Ермаку предложат сдать Украину, сколько денег он захочет?
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03.11.2021 19:53 Ответить
 
 