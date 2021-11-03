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Рада устранила противоречия в законе об олигархах и поручила Стефанчуку неотложно подписать его

Рада устранила противоречия в законе об олигархах и поручила Стефанчуку неотложно подписать его

Верховная Рада поручила спикеру Руслану Стефанчуку неотложно подписать закон о деолигархизации.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 252 народных депутата.

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Перед тем парламентарии отдельно голосовали за три уточняющие редакции статей закона. Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Согласно закону, лицу, признанному олигархом, и включенному в Реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Автор: 

ВР (29302) Стефанчук Руслан (661) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+16
Записали у текст - коломойський не олігарх ?
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03.11.2021 13:00 Ответить
+11
Який же олигарх, звичайний волонтер.
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03.11.2021 13:01 Ответить
+10
Думать это не твое...так что зря "думал"...
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03.11.2021 13:05 Ответить
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Записали у текст - коломойський не олігарх ?
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03.11.2021 13:00 Ответить
Який же олигарх, звичайний волонтер.
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03.11.2021 13:01 Ответить
Даю наводку: олігарх, це той, у кого ножик.))))
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03.11.2021 13:07 Ответить
Представляю сколько будет стоить "ОШИБКА" при таких регистраторах , как навозный жук 🐞
ветеринар Данилов , который не брезгует не чем 🤮🤮🤮🤮
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03.11.2021 13:21 Ответить
ё! мое!!!! срамной стыд и позор.......РНБО у которого нет никаких таких прав прописанных в Конституции как и у Президента напоминает вилы и грабли Порошенко (с НРКРКП) один в один ситуацию с НАБУ... когда то Раду тех нардепов просто расстреляют за все их типа законы по заданию под конкретного придурка ***********,...... когда будет такой финт и факт думаю вот только тогда депутатов ни за какие бабки в конвертах не уговоришь принять дебильный уголовное пахнущий диктаторский закон от придурка президента.. хоть пусть на Луну прыгает в своих "мастурбациях"...той ***********...
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03.11.2021 13:38 Ответить
Руся не хочет вслед за Димой, потому подпишет не *********.
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03.11.2021 13:00 Ответить
бабуин лижет так что круче только Верещук!
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03.11.2021 13:01 Ответить
Верещук могла бы за должность министра обороны еще глубже лизнуть,но не получается-зонтик мешает.
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03.11.2021 13:10 Ответить
Когда заработает Конституционный суд, весь этот мусор законоуродчества будет отменен! Ну или при смене этой ублюдочной власти. И отвечать придется ублюдкам. Не у всех получится сбежать и перенести ответственность на коллективное принятие решений. Пенрсонально ответите .
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03.11.2021 13:01 Ответить
"И отвечать придется ублюдкам."
Дурень думкою багатіє.
Никто никогда не отвечал, но диванные вояки - они такие, всех отвечать заставят.
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03.11.2021 13:04 Ответить
диванные...конечно конечно...пока что 2 майдана..... а ты тут про диваны.
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03.11.2021 13:07 Ответить
В том то и беда. Сносить уже научились, выбирать пока нет.
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03.11.2021 13:11 Ответить
Это конечно да. Но люди во Власти должны знать что за Нарушения Законов ответственность наступит.
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03.11.2021 13:12 Ответить
И кто ответил после двух майданов?
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03.11.2021 13:54 Ответить
Какая разница? Главное - перд...
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03.11.2021 14:06 Ответить
Відповідати прийдеться не ублюдкам, а мудрим людям, які їх привели до влади і терплять їх досі в надії, що вони зміняться (навчаться, порозумнішають....) і зроблять диво.
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03.11.2021 13:11 Ответить
Vivat Lex!
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03.11.2021 13:01 Ответить
вова покатився донизу стрімко й невпинно - й запізно вже затикати рота олігархічним каналам
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03.11.2021 13:01 Ответить
а так хотелось стать клоном путлера в Украине!
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03.11.2021 13:02 Ответить
Думаю, олигархам теперь не сладко придется.
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03.11.2021 13:03 Ответить
Думать это не твое...так что зря "думал"...
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03.11.2021 13:05 Ответить
Думай у себя на рашабульбаотстойнике
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03.11.2021 13:14 Ответить
Хорошая шутка.
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03.11.2021 13:07 Ответить
Пишуть закони на коліні, а потім виправлють ляпи. Трускавецькі проффесіонали.
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03.11.2021 13:04 Ответить
Ну наконец то! А шо там, в законе, есть фамилии, которые запрещено включать в "перелік олігархів" при любых обстоятельствах?
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03.11.2021 13:05 Ответить
Список открывает некий Коломойский.
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03.11.2021 13:32 Ответить
Ні, перелік тих прізвищ знаходиться в того, хто очолює РНБО. І це не Данілов
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03.11.2021 13:37 Ответить
На кожну "отруту" олігархи мають "протиотруту", хоча б,зокрема, припинити певну "конвертацію".
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03.11.2021 13:05 Ответить
Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский. - цитата
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03.11.2021 13:06 Ответить
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов.

Их что, тысячи предполагается? Тогда нужно создать министерство антиолигархии с отделами..., ну скажем - отдел откатов, отдел оффшоров.....
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03.11.2021 13:07 Ответить
"Все мы олигархи"!
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03.11.2021 15:25 Ответить
Рада - Стефанчуку: "Слышь, Колыван, а ну по-бырику подписал! Понял?"
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03.11.2021 13:09 Ответить
все, что запрещается олигархам по этому закону уже давно делают клерки. но яму себе зелюки выкопали зачетную - счас олигархи примут "закон против зе-плесени".
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03.11.2021 13:11 Ответить
А зачем? Текст закона тщательно выверялся с людьми 4-х акционеров Украины. С начсльствгм все согласовано. Это ж потешный закон. Ни Игорь Валерьиче, ни Фирташу от этого закона нп холодно и не жарко...
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03.11.2021 15:28 Ответить
"Начнём по алфавиту. Кто там у нас на букву Эй?"

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03.11.2021 13:11 Ответить
Ей-вей Порошенко.
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03.11.2021 13:12 Ответить
Порошенко - на Пи.
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03.11.2021 13:21 Ответить
Абетку можна змінити монобільшістю.
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03.11.2021 13:27 Ответить
А чего вата волнуется?
Не из-за того ли, что их работодатель Порошенко олигарх?
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03.11.2021 13:25 Ответить
Вата і Порошенко - це ти мощно задвінул. Передай привіт Подоляку.
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03.11.2021 13:29 Ответить
Вата, это тупая бесхребетная масса, тупо вылизывающая своего вождя-работодателя
Описание идеально подходит под местных порохоботов.
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03.11.2021 13:32 Ответить
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03.11.2021 13:34 Ответить
Не звертайте уваги. То, мабуть, Подоляк взяв на озброєння та випробовує методу КМУ та ВРУ (ну й звісно ОПи): при будь-якому зашкварі та викритті власної брехні все одно вперто називати біле - чорним, а чорне - білим.
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03.11.2021 13:41 Ответить
Так сказать шахер -махер научились делать в ЗеРАДЕ , значится скоро и "обнуления" освоят .
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03.11.2021 13:40 Ответить
Дебилы, .лядь!!!

Очень надеюсь, что Байден настучал в голову Зетвари и приказал не трогать Пороха.
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03.11.2021 13:52 Ответить
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03.11.2021 14:01 Ответить
 
 