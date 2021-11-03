Рада устранила противоречия в законе об олигархах и поручила Стефанчуку неотложно подписать его
Верховная Рада поручила спикеру Руслану Стефанчуку неотложно подписать закон о деолигархизации.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 252 народных депутата.
Перед тем парламентарии отдельно голосовали за три уточняющие редакции статей закона. Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
Согласно закону, лицу, признанному олигархом, и включенному в Реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.
Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.
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ветеринар Данилов , который не брезгует не чем 🤮🤮🤮🤮
Дурень думкою багатіє.
Никто никогда не отвечал, но диванные вояки - они такие, всех отвечать заставят.
Их что, тысячи предполагается? Тогда нужно создать министерство антиолигархии с отделами..., ну скажем - отдел откатов, отдел оффшоров.....
Не из-за того ли, что их работодатель Порошенко олигарх?
Описание идеально подходит под местных порохоботов.
Очень надеюсь, что Байден настучал в голову Зетвари и приказал не трогать Пороха.