Рада устранила противоречия в законе об олигархах и поручила Стефанчуку неотложно подписать его

Верховная Рада поручила спикеру Руслану Стефанчуку неотложно подписать закон о деолигархизации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 252 народных депутата.

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Перед тем парламентарии отдельно голосовали за три уточняющие редакции статей закона. Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Согласно закону, лицу, признанному олигархом, и включенному в Реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.