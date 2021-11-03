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Новости
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Ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится, - руководитель службы в Минэкономики Политико

Ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится, - руководитель службы в Минэкономики Политико

В настоящее время правоохранительные органы не проводят никаких следственных действий ни по месту работы, ни по месту жительства министра экономики Алексея Любченко.

Об этом сообщила в комментарии Цензор.НЕТ руководитель Патронатной службы министра экономики в Министерстве экономики Украины Анастасия Политико.

"Ни по месту работы Алексея Николаевича (Любченко. - Ред.) в Министерстве экономики, ни по месту его жительства никаких следственных действий не происходит. Государственная налоговая служба разместила информацию о проводимых там следственных действиях. Они разъяснили природу следственных действий, они не имеют отношения к Алексею Николаевичу", - отметила она.

Данную информацию Политико подтвердила также на своей странице в соцсети Фейсбук.

"СМИ начали распространять информацию, что якобы Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводят обыски у первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Алексея Любченко. Хочу сообщить, что по месту работы в Министерстве экономики Украины, а также по месту жительства первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко сегодня следственные действия не происходили", - написала она.

По ее словам, следственные действия, происходящие сегодня в Государственной налоговой службе Украины, проводятся по обстоятельствам, выявленным и переданным в правоохранительные органы самой ГНС.

Ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится, - руководитель службы в Минэкономики Политико 01

Ранее Цензор. НЕТ сообщал о том, что НАБУ и СБУ проводят обыски в офисе Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В налоговой службе проводятся следственные действия по обстоятельствам, выявленным и переданным правоохранителям самой ГНС, - пресс-служба

Автор: 

НАБУ (4240) обыск (1906) СБУ (20120) Минэкономразвития (652) Любченко Алексей (80)


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Это такой сейчас прикол на Цензоре - публиковать прямо противоположные новости?
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03.11.2021 13:15 Ответить
в чувак с автоматом врзле его кабинета кто, или те что на лестнице в его дом лезут
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03.11.2021 13:22 Ответить
Кицьку мабуть знімають.
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03.11.2021 13:32 Ответить
Ета бригада боевых *********.
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03.11.2021 13:47 Ответить
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03.11.2021 13:31 Ответить
 
 