"Тундра, действительно, горит", - Песков подтвердил слова Байдена о климатических проблемах России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду прокомментировал слова лидера США Джо Байдена о горящей в России тундре, указав на лесные пожары в самих Соединенных Штатах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"Тундра, действительно, горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", - сказал представитель Кремля.
По его словам, у России по некоторым параметрам даже более серьезные климатические вызовы, чем у других государств. Это касается, в частности, темпов потепления в Арктике и не только, добавил пресс-секретарь Путина.
"С подобной постановкой вопроса мы не согласны", - подчеркнул Песков, говоря о словах Байдена.
"Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию, у нас сформулированы перспективные, конкретные планы работы на этом [климатическом] направлении. В данном случае, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России [в климатической конференции в Глазго]", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Байден, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках COP26, назвал ошибкой отказ руководства РФ и КНР от очного присутствия на этом мероприятии и на саммите G20 в Риме. Также президент США заявил о молчании Москвы в вопросе борьбы с изменением климата.
"У него [президента РФ] тундра горит", - заметил лидер Соединенных Штатов, добавив, что в России есть серьезные проблемы с климатом.
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а ще притиснут рашку та китайозів карбоновим акцизом
бо вся Россія то - ТУНДРА !
Вот вам и проблемы не только у нас.
как туркам леса поджигали.
Нет дорогая,ни то ни се ни третье...,Володя Обнуляйтер и ШойХу прилетели на охоту...
Что...? только вдвоем? нет, не подумай плохо...они закоронелые холостяки...
у нас же тоже были пожары - ясно что Рашка - но вот докажи.те
І з клімаксом також .
Может с тундры уже и началось