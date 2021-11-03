"Тундра, действительно, горит", - Песков подтвердил слова Байдена о климатических проблемах России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду прокомментировал слова лидера США Джо Байдена о горящей в России тундре, указав на лесные пожары в самих Соединенных Штатах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Тундра, действительно, горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", - сказал представитель Кремля.

По его словам, у России по некоторым параметрам даже более серьезные климатические вызовы, чем у других государств. Это касается, в частности, темпов потепления в Арктике и не только, добавил пресс-секретарь Путина.

"С подобной постановкой вопроса мы не согласны", - подчеркнул Песков, говоря о словах Байдена.

"Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию, у нас сформулированы перспективные, конкретные планы работы на этом [климатическом] направлении. В данном случае, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России [в климатической конференции в Глазго]", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

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Ранее Байден, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках COP26, назвал ошибкой отказ руководства РФ и КНР от очного присутствия на этом мероприятии и на саммите G20 в Риме. Также президент США заявил о молчании Москвы в вопросе борьбы с изменением климата.

"У него [президента РФ] тундра горит", - заметил лидер Соединенных Штатов, добавив, что в России есть серьезные проблемы с климатом.