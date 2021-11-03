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"Тундра, действительно, горит", - Песков подтвердил слова Байдена о климатических проблемах России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду прокомментировал слова лидера США Джо Байдена о горящей в России тундре, указав на лесные пожары в самих Соединенных Штатах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Тундра, действительно, горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", - сказал представитель Кремля.

По его словам, у России по некоторым параметрам даже более серьезные климатические вызовы, чем у других государств. Это касается, в частности, темпов потепления в Арктике и не только, добавил пресс-секретарь Путина.

"С подобной постановкой вопроса мы не согласны", - подчеркнул Песков, говоря о словах Байдена.

"Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию, у нас сформулированы перспективные, конкретные планы работы на этом [климатическом] направлении. В данном случае, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России [в климатической конференции в Глазго]", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о Путине: "У него тундра горит"

Ранее Байден, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках COP26, назвал ошибкой отказ руководства РФ и КНР от очного присутствия на этом мероприятии и на саммите G20 в Риме. Также президент США заявил о молчании Москвы в вопросе борьбы с изменением климата.

"У него [президента РФ] тундра горит", - заметил лидер Соединенных Штатов, добавив, что в России есть серьезные проблемы с климатом.

Байден Джо (2795) климат (164) Песков Дмитрий (1955) россия (96420) США (27325)


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Топ комментарии
+9
То Байден коректно вжив слово " тундра " замість "срака".
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03.11.2021 13:23 Ответить
+7
На рфии горит не только тундра. Там постоянно горят пердаки при любой неудобной информации для кремлядского ханства.
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03.11.2021 13:24 Ответить
+7
По поводу пожаров в Турции. Напрасно Песков упомянул о ней. Семеро скрепных под Анталией вроде бы нечаянно подожгли лес. https://korrespondent.net/world/4409828-semero-rossyian-arestovaly-v-turtsyy-po-podozrenyui-v-podzhohe-lesa .
Вот вам и проблемы не только у нас.
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03.11.2021 13:40 Ответить
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Вещий сон.
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03.11.2021 13:19 Ответить
росія єдина виграє від потепління бо відкривається північний морський шлях навколо Сибіру для транспортування контейнерів з Китаю до США та Європи і цей шлях принесе росії сотні мільярдів доларів заробітків за проводку кораблів через льодові райони.
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03.11.2021 13:24 Ответить
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03.11.2021 13:27 Ответить
Китай еще в 2013 году разведал северный морской маршрут из китайского Даляня в Роттердам. Китайский контейнеровоз Yong Sheng водоизмещением 19 тыс. тонн дошел до европейского порта на две недели быстрее, чем если бы он совершил путешествие через Суэцкий канал.
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03.11.2021 13:43 Ответить
«В 1986, году где-то семь с небольшим млн тонн, в прошлом году - уже 33 млн тонн перевезено, а к 2024 году должно быть перевезено 80 млн тонн»
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03.11.2021 13:44 Ответить
Эту "разведку" прошел мой отец-военмор, в составе конвоя ВМС СССР в середине 50-х прошлого века. Караван кораблей и вспомогательных судов, ледокола совершил переход из Мурманска во Владивосток. Отца уже нет в живых , но осталась память , знак " За дальний поход" и черно-белые фото того перехода..
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03.11.2021 14:04 Ответить
В 80-е из Владивостока ежегодно уходили суда с усиленным ледовым классом( мы их называли "броненосцами))) , обеспечивая снабжение восточных портов Сев мор пути. Так что этот маршрут был освоен задолго до Китая.
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03.11.2021 14:08 Ответить
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03.11.2021 13:30 Ответить
звісно ж виграє, коли нефтє-газ стане нікому непотрібний

а ще притиснут рашку та китайозів карбоновим акцизом
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03.11.2021 13:38 Ответить
В 2007 році було аномально тепло, та росіяни спробували збільшити навантаження на Північно-восточний шлях, але там були постійні шторми, які заважали навігації. Тепло - не означає, що це краще, ніж холодно...
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03.11.2021 13:41 Ответить
а я думал что с Китая до США ближе Тихим океаном
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03.11.2021 14:20 Ответить
про тундру Діда гарно сказав !

бо вся Россія то - ТУНДРА !
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03.11.2021 13:35 Ответить
А лапотные пуканы то как горят-никогда не надоест смотреть...
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03.11.2021 13:22 Ответить
Какая тундра, какой климат? Тут Байрактар гаубицу тавой, борьба с турецкими лимонами, СП-2 не сертифицируют! Тундра у него...
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03.11.2021 13:22 Ответить
"А вечная мерзлота превращается в вечный огонь!" Заберите у него аргентинский порошок!
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03.11.2021 13:22 Ответить
какой ты догадливый - в мерзлоте заморожены триллионы тонн метана
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03.11.2021 13:39 Ответить
И сероводорода.
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03.11.2021 13:42 Ответить
короче - разморозится рассейское дерьмо
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03.11.2021 13:46 Ответить
То Байден коректно вжив слово " тундра " замість "срака".
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03.11.2021 13:23 Ответить
Як казали в дохлом Совке Горбачева,на Чернобильській АЄС був небольшой пожарчик но мі его вовремя потушили...
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03.11.2021 13:24 Ответить
На рфии горит не только тундра. Там постоянно горят пердаки при любой неудобной информации для кремлядского ханства.
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03.11.2021 13:24 Ответить
США , Турция...Так кругом пожары тушат, а на рашке на них насрать.
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03.11.2021 13:26 Ответить
Воду економлять, щоб не було її дефіциту на планеті,дощів очікують.
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03.11.2021 13:29 Ответить
По поводу пожаров в Турции. Напрасно Песков упомянул о ней. Семеро скрепных под Анталией вроде бы нечаянно подожгли лес. https://korrespondent.net/world/4409828-semero-rossyian-arestovaly-v-turtsyy-po-podozrenyui-v-podzhohe-lesa .
Вот вам и проблемы не только у нас.
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03.11.2021 13:40 Ответить
сравнил Калифорнию с Антальей и Сибирь
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03.11.2021 13:40 Ответить
Ой. У сверхдяржавы вода кончилась? Или транспорт для воды?
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03.11.2021 14:06 Ответить
Подивися, з виду ніби людина, а як начне щось казати, то .........( і палкою не треба штрикати).
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03.11.2021 13:27 Ответить
называть туалетный ершик "людиною" как минимум не корректно.
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03.11.2021 13:33 Ответить
Неуважно прочитали текст, там вказано лише припущеня, а не ствердження, що це саме "людина".
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03.11.2021 14:03 Ответить
ну все,ща шпилелюбов отправят на аляску байдену тундру поджигать...
как туркам леса поджигали.
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03.11.2021 13:29 Ответить
Сгорело 23 миилиона гектаров леса только Якутии...за остальных не помню...,но горело в Читинской области,Красноярском крае,Бурятии,Мордовии,Туве и т.д...
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03.11.2021 13:29 Ответить
Под крылом самолета зачем то горит зеленое море тайги.(с)











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03.11.2021 13:30 Ответить
https://youtu.be/xdZraQ7nWew Небо в Якутии стало оранжевым...
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03.11.2021 13:32 Ответить
В цьому питанні принцип людства - "після нас хоч потоп"...І потоп чи якийсь інший катаклізм обов"язково буде,але всі сподіваються що не з нами,що з нашими нащадками...Збиратись тут,щось вирішувати і про щось домовлятись - справа даремна,бо всі розуміють,що кожен хоче щоб сусід не засирав природу,але сам він і далі буде розвивати,будувати,заробляти,прагнути до вершин,ідеалів і подібної фігні...Апокаліпсис неминучий,це розуміли ще хто писав Біблію,і це буде найвищою справедливістю по відношенню до такої паскудної,лицемірної,жорстокої і підлої істоти як людина...
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03.11.2021 13:32 Ответить
ахаха, Пиплию писали козопасы, вообще не представляющие цивилизацию - тогда и я там мог бы написать, типо - Вот, много народа, меньше водорода.
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03.11.2021 13:42 Ответить
У Піськова, у останній час, усе горить! Від його вихлопу горить у ху_лостані горить усе, навіть тундра.
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03.11.2021 13:33 Ответить
Ход мыслей у кремлёвских дегенератов такой же как и Греты Тумблер, которая орала на китайцев чтобы они перестали делать палочки для еды и спасали деревья.
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03.11.2021 13:36 Ответить
Тундра спрашивает Тайгу...у тебя пожар,наводнение,или из США примчался Смерч?

Нет дорогая,ни то ни се ни третье...,Володя Обнуляйтер и ШойХу прилетели на охоту...

Что...? только вдвоем? нет, не подумай плохо...они закоронелые холостяки...
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03.11.2021 13:38 Ответить
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03.11.2021 13:41 Ответить
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03.11.2021 13:42 Ответить
Поджигатели ... "Сжигать мосты" за собой, начали с тундры .
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03.11.2021 13:54 Ответить
а чтож эта выхухоль облезлая в тайге турецкие помидорчики с огурчиками наминает, а не шишки тывинские грызет ?
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03.11.2021 13:48 Ответить
протиыыывные к тому же
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03.11.2021 13:44 Ответить
Расцєя горітиме поки не забереться з окупованих українських територій.
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03.11.2021 13:38 Ответить
"С подобной постановкой вопроса мы не согласны" А мы так ваше ****** как не согласны!!! Ну просто ****** ****** как... А, забыл, мы глубокую озабоченность по этому вопросу выражаем.. ВОТ!!!
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03.11.2021 13:44 Ответить
я уже давно писал - мона "дронами" тупо отстреливать... пиропатронами - и никто не ухнает ведь.
у нас же тоже были пожары - ясно что Рашка - но вот докажи.те
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03.11.2021 13:46 Ответить
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03.11.2021 13:47 Ответить
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03.11.2021 13:59 Ответить
Руссо-туристо поджигателей лесов в Турции Эрдоган нашел в количестве 7 хмырей...,причем в разных регионах Турции...
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03.11.2021 14:03 Ответить
"...добавив, что в России есть серьезные проблемы с климатом..."

І з клімаксом також .
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03.11.2021 14:05 Ответить
Насчет лесньіх пожаров в Турции : недавно местньіе жители района Кемер поймали на горячем группу "руссо туристо" , на месте лесного пожара. Шашльіки те , якобьі , жарили , а потом тушили пожар . Без пожарньіх вертолетов потушить не вьішло...
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03.11.2021 14:07 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/CbpVFdaW4AAi9IW.png Это Архивное кино страшно показывать не только детям....НО ЭТО БЫЛО....
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03.11.2021 14:08 Ответить
https://youtu.be/_88nzjh06EE
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03.11.2021 14:10 Ответить
Не суетись, "земля и все дела на ней сгорят"(с)
Может с тундры уже и началось
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03.11.2021 14:55 Ответить
Турция, лес, пожар, сруське поджигатель.
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03.11.2021 15:20 Ответить
 
 