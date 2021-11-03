Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми", - "слуга народа" Гетманцев о ситуации с экс-спикером ВР
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен определиться - он во фракции "Слуга народа" или нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире на телеканале "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
"Дмитрий Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми". Он во фракции "Слуга народа" - как он говорит - или нет... Если он считает, что он во фракции, то таким образом он 2 года нарушал регламент и это как бы противоречит тому имиджу, который он старательно пытается сконструировать вокруг собственной персоны. Если он не во фракции - тогда действительно по закону партия имеет право принять решение и лишить его мандата. Писать письма Арахамии (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. - Ред.) о том, чтобы он его определил в какой-то комитет... и одновременно выступать категорически против принятия решений тех или иных фракций... Мне кажется, что это как минимум непоследовательная позиция", - сказал Гетманцев.
"Вся эта история со снятием его с должности председателя Верховной Рады - это же последствия его, для нас абсолютно непонятной, "принципиальной" позиции по законопроекту о деолигархизации, который мы принимали, в т.ч. и по налоговому закону. Мы понимаем все, что он хочет сконструировать себе какое-то политическое будущее... Если человек хочет быть членом фракции, он должен объяснить, а в какой фракции он был эти 2 года?
Если говорить в целом, охарактеризовать всю эту ситуацию, то мне кажется, что, будучи 2-м лицом в государстве, он имел такие возможности делать реформы и страну лучше, которые никто, может, кроме президента, в этой стране не имеет. И не было ни одной реформы, которую он хотел бы провести и ему не дали бы ее сделать. Собственный политический проект - это хорошо. Желаем ему в этом удачи. Но чтобы что?" - заявил он.
Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.
В свою очередь вице-спикер Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
через 2 года квартал раздуплился, что Дима "нелох" тоже, что явно расстроило нашего вселенских масштабов правителя и теперь они его шантажируют) или закрой рот и голосуй как скажут, зарабатывай конвертик или вон на... из парламента)
дьошево !
Он по совести активно помогал Зеленскому стать президентом? Он что, ошибся? Он что считал его Василием Голобородько, как те кто проголосовал за него? Или по-приколу?
Проходит раскрутка Беней нового мессии для избирателей. Предыдущий сдувается.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
--------
Мартышки вы все калированные, всё под себя извратили древнейшие мудрости.
"Определись, кем ты хочешь быть в жизни - умным или чистым?" - вот как звучит истина, мартышки, блин.
Надо голосовать за украинцев. Если он окажется наперсточником, то плохим наперсточником и с ним проще будет разобраться и нейтрализовать.
то куда Разумкову податься??
Видно геть-маланцев видиь в нем и умного и красивого