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Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми", - "слуга народа" Гетманцев о ситуации с экс-спикером ВР

Разумков должен для себя определиться - с

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен определиться - он во фракции "Слуга народа" или нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире на телеканале "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Дмитрий Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми". Он во фракции "Слуга народа" - как он говорит - или нет... Если он считает, что он во фракции, то таким образом он 2 года нарушал регламент и это как бы противоречит тому имиджу, который он старательно пытается сконструировать вокруг собственной персоны. Если он не во фракции - тогда действительно по закону партия имеет право принять решение и лишить его мандата. Писать письма Арахамии (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. - Ред.) о том, чтобы он его определил в какой-то комитет... и одновременно выступать категорически против принятия решений тех или иных фракций... Мне кажется, что это как минимум непоследовательная позиция", - сказал Гетманцев.

"Вся эта история со снятием его с должности председателя Верховной Рады - это же последствия его, для нас абсолютно непонятной, "принципиальной" позиции по законопроекту о деолигархизации, который мы принимали, в т.ч. и по налоговому закону. Мы понимаем все, что он хочет сконструировать себе какое-то политическое будущее... Если человек хочет быть членом фракции, он должен объяснить, а в какой фракции он был эти 2 года?

Если говорить в целом, охарактеризовать всю эту ситуацию, то мне кажется, что, будучи 2-м лицом в государстве, он имел такие возможности делать реформы и страну лучше, которые никто, может, кроме президента, в этой стране не имеет. И не было ни одной реформы, которую он хотел бы провести и ему не дали бы ее сделать. Собственный политический проект - это хорошо. Желаем ему в этом удачи. Но чтобы что?" - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о возможном лишении мандата: "Идти "по беспределу" - это новый тренд"

Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

В свою очередь вице-спикер Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии.

ВР (29302) Разумков Дмитрий (1522) Гетманцев Даниил (410) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+23
Только зекрысы ни под одну категорию не подходят -тупое гнусавое коротконогое ворье
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03.11.2021 13:39 Ответить
+19
Она?
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03.11.2021 13:41 Ответить
+18
А до кого себе відносить ця ахметівська шльондра гетьманцев?
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03.11.2021 13:39 Ответить
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Я даже догадываюсь кто красивый...
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03.11.2021 13:36 Ответить
Она?
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03.11.2021 13:41 Ответить
Красівих він послав. 😊Проблема в тому, що у ним він не потрібен. Лише як ситуативний союзник.
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03.11.2021 13:37 Ответить
Разумков разберется без хетьманцевых........
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03.11.2021 13:38 Ответить
Розумков розберецця НАХ! Нам ще косоворотька-2 не вистачало!
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03.11.2021 14:00 Ответить
ну уж без тебя так точно.
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03.11.2021 14:12 Ответить
Только зекрысы ни под одну категорию не подходят -тупое гнусавое коротконогое ворье
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03.11.2021 13:39 Ответить
А до кого себе відносить ця ахметівська шльондра гетьманцев?
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03.11.2021 13:39 Ответить
Красівоє.
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03.11.2021 13:40 Ответить
Нє, цей гетьманцев нє просто нєкрасівий! Воно є огидне зелене гімно! Далеко не втечеш, ворог України!
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03.11.2021 13:57 Ответить
Он таки разберётся, но сбежав с тонущего корабля "ЗЕленский и Слуга народа", эта регионально-ломбардная крыса обойдётся без советов тупых уродов из "Слуг народа".
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03.11.2021 13:40 Ответить
все це гра і він гравець влади під прикриттям
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03.11.2021 13:41 Ответить
так еврейское лобби в Раде "фрикция проституток воров идиотов педофилов и просто кретинов инцестных"..... еще себя считают вумными..на да после амебы возможно...
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03.11.2021 13:40 Ответить
А це нічого, що Разумков був першим номером "слуг наріда" на виборах до Ради? І якщо його женуть як скажену собаку, значить щось не те з самою партією та фракцією.
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03.11.2021 13:41 Ответить
там все проще походу) Дима поначалу примкнул к денежному проэкту олигархата под названием "Голобородько", сделал максимум, поработал на славу и задумался над тем, что эти идиоты в целом ему и не нужны, он сам может быть лидером своей же партии если договориться о покровительстве с кем нить из наших "крупных бизнесменов")
через 2 года квартал раздуплился, что Дима "нелох" тоже, что явно расстроило нашего вселенских масштабов правителя и теперь они его шантажируют) или закрой рот и голосуй как скажут, зарабатывай конвертик или вон на... из парламента)
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03.11.2021 13:56 Ответить
Я б не сказав, що Разумков полишив красівих - там для Ломброзо не початий край роботи.))
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03.11.2021 13:41 Ответить
К сожалению в СН нет ни умных ни красивых.
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03.11.2021 13:41 Ответить
Та кого там тільки немає, окрім вказаних вами! Було, було, але такої "еліти" ще не збиралося в стінах парламенту.
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03.11.2021 14:11 Ответить
Ну как нет, есть Третьякова и Богуцкая🙂. »Умные», а красивые аж страшно.
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03.11.2021 14:55 Ответить
Забув ще про Мері Попинс та Маряну-Безумну.
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03.11.2021 16:10 Ответить
хоч в одному Гетьманцева підтримаю і погоджусь з ним: і він, і разом з ним прислуги уродів зеленого клоуна наркомана не є ні вумними, ні красивими...
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03.11.2021 13:42 Ответить
" с умными или красивыми?" А до чого тут СН?
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03.11.2021 13:43 Ответить
https://www.facebook.com/AndrijVerlan/videos/255982913150982 https://www.facebook.com/AndrijVerlan/videos/255982913150982

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03.11.2021 14:15 Ответить
И ни то,и ни другое. Он со своим хозяином беней. Запасная корзинка для яиц.

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03.11.2021 13:43 Ответить
гра в "плохой ЗЕльоний" Гетьманцев_ЗЕленський и "хороший ЗЕльоный" Разумков

дьошево !
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03.11.2021 13:43 Ответить
Как быть с "красивыми" или "умными", если там только ТУПЫЕ и УРОДЛИВЫЕ?!
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03.11.2021 13:44 Ответить
не думал что скажу такое, но слуга Гетьманцев в этом вопросе в целом прав)))) Диме пора определиться, он будет нагло врать, что тот трындец никак его не касается и лишиться мандата или будет нагло врать что никакого трындеца нет, но хором с другими слугами))))
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03.11.2021 13:50 Ответить
Ще один красивий! Віталік...
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03.11.2021 17:24 Ответить
А ви зберіть "сходняк" і вирішіть це питання без подібних інформаційних вкидів, хіба інших проблем в країні немає.
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03.11.2021 13:52 Ответить
Человека надо судить по делам, а не по его артистической позе.
Он по совести активно помогал Зеленскому стать президентом? Он что, ошибся? Он что считал его Василием Голобородько, как те кто проголосовал за него? Или по-приколу?
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03.11.2021 13:54 Ответить
Так Гетманцеву тоже надо определится: за наворованное будет сидеть его мама, его жена (на которых он переписал бабло) или он сам !
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03.11.2021 13:54 Ответить
Він із когорти "чесних платників податків".
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03.11.2021 13:56 Ответить
Аналогия некорректна. Зелень даже и не красивая. Определяться не с чем. Гетманцев пукнул в лужу.
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03.11.2021 13:57 Ответить
Хм, Гетьманцев считает себя красивым, умный в Раде академик Кива 🥸
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03.11.2021 14:00 Ответить
Протистояння Зеленский - Разумков це шоу для плебса легковірних.

Проходит раскрутка Беней нового мессии для избирателей. Предыдущий сдувается.
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03.11.2021 14:01 Ответить
Здесь не борьба добра со злом. Разумков почти всегда в главных вопросах голосовал так как голосовала вся фракция СН.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
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03.11.2021 14:03 Ответить
Поэтому меня совсем не интересует, что говорят СН о Разумкове и Разумков о СН.
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03.11.2021 14:06 Ответить
"Дмитрий Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми".

--------

Мартышки вы все калированные, всё под себя извратили древнейшие мудрости.

"Определись, кем ты хочешь быть в жизни - умным или чистым?" - вот как звучит истина, мартышки, блин.
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03.11.2021 14:07 Ответить
Такое впечатление, что страной управляют наперсточники.
Надо голосовать за украинцев. Если он окажется наперсточником, то плохим наперсточником и с ним проще будет разобраться и нейтрализовать.
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03.11.2021 14:17 Ответить
если в СН только прикизденные
то куда Разумкову податься??
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03.11.2021 14:31 Ответить
Кумиром Геть-маланцева является Таракан лукашенко
Видно геть-маланцев видиь в нем и умного и красивого
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03.11.2021 14:35 Ответить
Где оно нашло там,умных и красивых,,?. Тупые и уродливые зебилы поголовно
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03.11.2021 14:57 Ответить
Если б спросили кого расстрелять первого, Гетманцева или Разумкова, я б двумя руками за Гетманцева!
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03.11.2021 15:29 Ответить
А це чмо виходить що давно зоріїнтувався і всею душею йде тільки за баблом.
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03.11.2021 16:06 Ответить
Закон, розкритикований в "пух і прах", видається як досягнення передової думки! Ганьба! Козам зрозуміло, проти кого він спрямований для досягнення перемоги на виборах.
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03.11.2021 17:21 Ответить
Отбросив ложную скромность, Гетьманцев сябя относит, наверняка, к умным. Сегодня слушал его ответы по поводу быстрого ездуны, "порядочного человека" Трухина. Так вот, если не пересказывать все бредни по поводу соц сетей, асказать одним словом, *******.
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03.11.2021 18:14 Ответить
 
 