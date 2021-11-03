Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми", - "слуга народа" Гетманцев о ситуации с экс-спикером ВР

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен определиться - он во фракции "Слуга народа" или нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире на телеканале "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Дмитрий Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми". Он во фракции "Слуга народа" - как он говорит - или нет... Если он считает, что он во фракции, то таким образом он 2 года нарушал регламент и это как бы противоречит тому имиджу, который он старательно пытается сконструировать вокруг собственной персоны. Если он не во фракции - тогда действительно по закону партия имеет право принять решение и лишить его мандата. Писать письма Арахамии (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. - Ред.) о том, чтобы он его определил в какой-то комитет... и одновременно выступать категорически против принятия решений тех или иных фракций... Мне кажется, что это как минимум непоследовательная позиция", - сказал Гетманцев.

"Вся эта история со снятием его с должности председателя Верховной Рады - это же последствия его, для нас абсолютно непонятной, "принципиальной" позиции по законопроекту о деолигархизации, который мы принимали, в т.ч. и по налоговому закону. Мы понимаем все, что он хочет сконструировать себе какое-то политическое будущее... Если человек хочет быть членом фракции, он должен объяснить, а в какой фракции он был эти 2 года?

Если говорить в целом, охарактеризовать всю эту ситуацию, то мне кажется, что, будучи 2-м лицом в государстве, он имел такие возможности делать реформы и страну лучше, которые никто, может, кроме президента, в этой стране не имеет. И не было ни одной реформы, которую он хотел бы провести и ему не дали бы ее сделать. Собственный политический проект - это хорошо. Желаем ему в этом удачи. Но чтобы что?" - заявил он.

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Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

В свою очередь вице-спикер Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что решение о лишении экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии.