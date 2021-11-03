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Новости Новый Кабмин
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"Слуга народа" Арахамия просил министров не отчитываться в Раде: Хотим в этом политическом сезоне проголосовать все, что у нас есть

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просил министров, которых сегодня отправили в отставку, не отчитываться перед Верховной Радой.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам депутат, это было необходимо для того, чтобы ускорить процесс прохождения законопроектов в Верховной Раде.

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"Из-за поправок к бюджету все затянулось. У нас очень большой долг по прохождению законопроектов, поэтому мы сейчас пытаемся ускорить все процедуры, которые есть в парламенте, чтобы успеть в этот политический сезон проголосовать все, что у нас есть", - подчеркнул глава фракции "Слуги народа".

Комментируя отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко, Арахамия напомнил, что у него и Олейникова сейчас проходят обыски.

"Но мне кажется, давно назрел тот час, когда нужно перезагрузить налоговую систему", - добавил депутат.

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Политик признался, что к бывшему министру обороны Андрею Тарану у него, как у члена профильного комитета, были личные претензии: "Нам шесть месяцев рассказывает, что заработает реестр поставщиков по новому закону об оборонных закупках. Шесть месяцев нас кормят завтраками, но ничего нет".

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) отставка (3163) Арахамия Давид (991) Таран Андрей (267) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+12
Вот это и есть - Узурпация Власти!
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03.11.2021 14:54 Ответить
+8
это явка с повинной !

отчитываться о провалах и развалах, воровстве и некомпетентности ?
не надо !!!!!!!!!!!!

отчитывайся, не отчитывайся - халва во рту украинского народа не появится
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03.11.2021 14:58 Ответить
+4
Нє, ну а шо? Отчітиваться? нє нада!
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03.11.2021 14:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вот это и есть - Узурпация Власти!
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03.11.2021 14:54 Ответить
Нє, ну а шо? Отчітиваться? нє нада!
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03.11.2021 14:55 Ответить
Ара-хламидия 🐒недавно заявлал ,что любченко "нормальный менеджер", а сегодня обыски 🙈
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03.11.2021 15:04 Ответить
И чем быстрее тем спасительнее для страны.
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03.11.2021 14:57 Ответить
это явка с повинной !

отчитываться о провалах и развалах, воровстве и некомпетентности ?
не надо !!!!!!!!!!!!

отчитывайся, не отчитывайся - халва во рту украинского народа не появится
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03.11.2021 14:58 Ответить
"Пора встрахнуть всех!" (с)
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03.11.2021 14:58 Ответить
недолугість монокоаліції.
І хтось ще тикав в політичні призначення, наприклад, Генпрокурора?
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03.11.2021 14:58 Ответить
У вас есть? Совести и мозгов у вас ублюдков НЕТ!
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03.11.2021 14:59 Ответить
"Слуг" просто НЕ ИНТЕРЕСУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ их "работы"!
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03.11.2021 14:59 Ответить
нас тоже!

грязные делишки ЗЕ-льоных мы знаем и без отчетов
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03.11.2021 15:12 Ответить
парам-пам-пам!
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03.11.2021 15:00 Ответить
Якщо не відзвітували, - то посадити їх без суда і слідства, як за укриття злочину, виходячи із такої "логіки" Арахамії.
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03.11.2021 15:03 Ответить
Що означає, не треба звітувати? Тобто провалили все ще тільки можна, через ще постраждала держава і бюджет і ніхто не винен? Як гарно чиновники звикли відмазуватись!!! Ось через таку безкарність і наділі буде повний "безпредел"." Слуга народу" ви країну штовхаєте до повного хаосу!!! Ви винні в цьому безладі через свою профнепридатність і некомпетентність!
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03.11.2021 15:05 Ответить
Рейтинги падають, всюди хаос і ви тягнете країну в прірву!

https://www.youtube.com/watch?v=w2JHkFdjfnE
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03.11.2021 15:15 Ответить
Что можно сказать об этой своре из СН, - развалили уже всё, и теперь только засерают мозг и гадят нам на головы.
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03.11.2021 15:18 Ответить
Налоги! Нужно новые налоги срочно вводить. Жопа!
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03.11.2021 15:19 Ответить
Хотим в этом политическом сезоне про...ать все, что у нас есть. иД.Хламидия.
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03.11.2021 15:30 Ответить
https://twitter.com/freeukrman @freeukrman

Звільняють 5 болванчиків, ну тобто міністрів.

Самих міністрів немає. Звіту немає.

Призначали, їх також не було. Хто вони, звідки, що зробили, що планували зробити…тиша.

Скотний двір.
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03.11.2021 16:10 Ответить
Идиоты. Назначили людей на 4 месяца,теперь снимают. Придурки. Они даже в курс дела еще не вошли. А уж отчет это ГЛАВНОЕ ибо важны РЕЗУЛЬТАТЫ. Если не важны тогда так как у нас пришли, заняли кабинеты,купили новую мебель и канцелярию и ушли.На таком корабле мы долго не проходим.
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03.11.2021 16:31 Ответить
Абрашке головне якомога,більше вкрасти...
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03.11.2021 18:05 Ответить
В стае обизян не принято отчитываться... Отчитываться - это следующий этап развития Ары Хамии, до которого он ещё не эволюционировал.
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03.11.2021 19:15 Ответить
Яке тупе це *********** чмо.
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04.11.2021 08:54 Ответить
 
 