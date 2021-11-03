"Слуга народа" Арахамия просил министров не отчитываться в Раде: Хотим в этом политическом сезоне проголосовать все, что у нас есть

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просил министров, которых сегодня отправили в отставку, не отчитываться перед Верховной Радой.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам депутат, это было необходимо для того, чтобы ускорить процесс прохождения законопроектов в Верховной Раде.

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"Из-за поправок к бюджету все затянулось. У нас очень большой долг по прохождению законопроектов, поэтому мы сейчас пытаемся ускорить все процедуры, которые есть в парламенте, чтобы успеть в этот политический сезон проголосовать все, что у нас есть", - подчеркнул глава фракции "Слуги народа".

Комментируя отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко, Арахамия напомнил, что у него и Олейникова сейчас проходят обыски.

"Но мне кажется, давно назрел тот час, когда нужно перезагрузить налоговую систему", - добавил депутат.

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Политик признался, что к бывшему министру обороны Андрею Тарану у него, как у члена профильного комитета, были личные претензии: "Нам шесть месяцев рассказывает, что заработает реестр поставщиков по новому закону об оборонных закупках. Шесть месяцев нас кормят завтраками, но ничего нет".