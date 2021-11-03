"Слуга народа" Арахамия просил министров не отчитываться в Раде: Хотим в этом политическом сезоне проголосовать все, что у нас есть
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просил министров, которых сегодня отправили в отставку, не отчитываться перед Верховной Радой.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.
По словам депутат, это было необходимо для того, чтобы ускорить процесс прохождения законопроектов в Верховной Раде.
"Из-за поправок к бюджету все затянулось. У нас очень большой долг по прохождению законопроектов, поэтому мы сейчас пытаемся ускорить все процедуры, которые есть в парламенте, чтобы успеть в этот политический сезон проголосовать все, что у нас есть", - подчеркнул глава фракции "Слуги народа".
Комментируя отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко, Арахамия напомнил, что у него и Олейникова сейчас проходят обыски.
"Но мне кажется, давно назрел тот час, когда нужно перезагрузить налоговую систему", - добавил депутат.
Политик признался, что к бывшему министру обороны Андрею Тарану у него, как у члена профильного комитета, были личные претензии: "Нам шесть месяцев рассказывает, что заработает реестр поставщиков по новому закону об оборонных закупках. Шесть месяцев нас кормят завтраками, но ничего нет".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отчитываться о провалах и развалах, воровстве и некомпетентности ?
не надо !!!!!!!!!!!!
отчитывайся, не отчитывайся - халва во рту украинского народа не появится
І хтось ще тикав в політичні призначення, наприклад, Генпрокурора?
грязные делишки ЗЕ-льоных мы знаем и без отчетов
https://www.youtube.com/watch?v=w2JHkFdjfnE
Звільняють 5 болванчиків, ну тобто міністрів.
Самих міністрів немає. Звіту немає.
Призначали, їх також не було. Хто вони, звідки, що зробили, що планували зробити…тиша.
Скотний двір.