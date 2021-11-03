ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin для экстренного применения: Подходит для стран с низким и средним уровнем доходов

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin.

Об этом ВОЗ сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вакцина Covaxin была также рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации и рекомендована для использования в двух дозах с интервалом между дозами четыре недели во всех возрастных группах от 18 лет и старше.

Covaxin имеет эффективность 78% от COVID-19 любой степени тяжести через 14 или более дней после второй дозы и подходит для стран с низким и средним уровнем доходов из-за простых требований к хранению.

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