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Новости Борьба с коронавирусом
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ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin для экстренного применения: Подходит для стран с низким и средним уровнем доходов

ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin для экстренного применения: Подходит для стран с низким и средним уровнем доходов

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin.

Об этом ВОЗ сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вакцина Covaxin была также рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации и рекомендована для использования в двух дозах с интервалом между дозами четыре недели во всех возрастных группах от 18 лет и старше.

Covaxin имеет эффективность 78% от COVID-19 любой степени тяжести через 14 или более дней после второй дозы и подходит для стран с низким и средним уровнем доходов из-за простых требований к хранению.

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Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (780) Индия (426) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
следующая вакцина наверное для бомжей потом для ***-й и т д
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03.11.2021 15:02 Ответить
+3
Ви серйозно плутаєте побутовий холодильник і низькотемпературний? На пилесосі на роботу не їздете?
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03.11.2021 15:58 Ответить
+2
предлагаю закупить ее Украине, а пфайзер и модерну отдать бедным странам, в Украине кто хотел и так уже вакцинировался, а те кто жуют сопли пусть жуют дальше
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03.11.2021 15:05 Ответить
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следующая вакцина наверное для бомжей потом для ***-й и т д
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03.11.2021 15:02 Ответить
Оо, как. Украина , страна с высоким уровнем доходов получается. Раз колят пфайзером. Хранение которого при -70
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03.11.2021 15:04 Ответить
Ага, еще и бесплатно. А есть еще люди, которые верят что государство о них заботится.

На самом деле, план по депопуляции.
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03.11.2021 15:29 Ответить
предлагаю закупить ее Украине, а пфайзер и модерну отдать бедным странам, в Украине кто хотел и так уже вакцинировался, а те кто жуют сопли пусть жуют дальше
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03.11.2021 15:05 Ответить
Рада вымрет! Вы шо!!!
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03.11.2021 15:15 Ответить
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03.11.2021 15:34 Ответить
Для Украины как раз! Бомжарный сироп.
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03.11.2021 15:14 Ответить
"
Подходит для стран с низким и средним уровнем доходов Источник:
" - а что это значит.... Что она какая то не такая, что странам с высоким доходом её не рекомендуют !? В ЧЁМ прикол в тот растворе ?!
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03.11.2021 15:33 Ответить
На всех не хватит просто. Богатые страны выкупят и всьо. Наверно такая логика
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03.11.2021 15:35 Ответить
Ты серьезно ? Ти она нормальные, просто , богатых обманывают, намекая, что эти "вакцины" не нормальны, поэтому не покупайте ?
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03.11.2021 15:43 Ответить
Условное зимбабве не может купить пфайзер, а эту допустим сможет. Вот для них ее и сделали. Платежеспособность разная у людей, вот и клепают шмурдяк на каждый карман
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03.11.2021 15:52 Ответить
"вот и клепают шмурдяк" - вот с ЭТИМ я согласен !
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03.11.2021 15:59 Ответить
Вакцина для нищих.для украинцев.
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03.11.2021 17:15 Ответить
Она простая в хранении. А вот пфайзером только для богатых стран, как Украина. Мы ж в состоянии хранить ее в трц и на вокзалах при -70
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03.11.2021 15:44 Ответить
Вы САМИ хоть пытаетесь понять ЧТО вы пишите !?

Вы себе в мозгу разложите свою мсть - еще раз !
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03.11.2021 15:48 Ответить
Ефективність 78 відсотків, в Модерни чи Пфайзера більше, але вони дорожче.
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03.11.2021 15:50 Ответить
Что я пишу не так)🤔.
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03.11.2021 15:50 Ответить
Сначала было -70. Потом сам пфайзер пересмотрел протоколы:

Вакцина Pfizer-BioNTech може https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1327316/retrieve зберігатися до 6 місяців при ультрахолодній температурі від -80°C до -60°C. Однак це не єдині можливі умови зберігання. При температурі від -25°C до -15°C (температура звичайної морозильної камери) вакцину можна https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/storage-summary.pdf зберігати до 2 тижнів. Причому після такого зберігання препарат все ще можна повернути до ультрахолодної морозильної камери.

Розморожену вакцину https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/storage-summary.pdf зберігають у звичайному холодильнику при температурі від +2°C до +8°C до одного місяця (раніше цей період https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-authorizes-longer-time-refrigerator-storage-thawed-pfizer-biontech-covid-19-vaccine складав 5 днів, виробник змінив термін після додаткових досліджень). Після цього вакцину неможливо знову заморозити. Саме в таких умовах і зберігають вакцину в центрах масової вакцинації. Вже розведену (основну діючу речовину Pfizer-BioNTech перед використанням https://voxukraine.org/nepravda-negatyvnyj-vplyv-na-organizm-komponentiv-vaktsyny-pfizer-biontech-covid-19/ розбавляють https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339818/WHO-EURO-2021-1834-41585-57095-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y розчином хлориду натрію), готову для використання вакцину можна зберігати при кімнатній температурі (до 25°C) до 6 годин.
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03.11.2021 16:21 Ответить
Где то была статья, что нам подарили холодильники для хранения вакцины пфайзер. Так, что не все однозначно.
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03.11.2021 16:28 Ответить
Ну в Киеве возможно они и есть. Потом просто развозят по областям партиями
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03.11.2021 16:29 Ответить
Ми ще й одна з відносно небагатьох країн, де зберігаються працюючі ядерні реактори, а це трохи складніше.
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03.11.2021 15:48 Ответить
Тоесть в основу качества берут не само качество..., а что бы была "холодненькая"... Это типа такй БЖИК у багаьельких... ?

Типа Белый мерс, лучше ЧЕРНОГо мерса - потому что он черный !?
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03.11.2021 15:50 Ответить
Где у нас можно обеспечить хранение вакцины -70???? В трц и на вокзалах. У
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03.11.2021 15:52 Ответить
Та де завгодно, в любій нормальній аптеці є такий холодильник, це ж не тільки для ковідвакцини потрібно.
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03.11.2021 15:55 Ответить
Вы серьезно?????? -70. Сейчас пойду, свой холодильник настраивать. Ох уж эти корейцы, больше -23 никак.
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03.11.2021 15:56 Ответить
Ви серйозно плутаєте побутовий холодильник і низькотемпературний? На пилесосі на роботу не їздете?
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03.11.2021 15:58 Ответить
Ультранизкотемпературные холодильники (-135°С)

http://krioxolod.com.ua/ru/nizkotemperaturnye-xolodilniki/s-temperaturoj-135ds/165-nizkotemperaturnyj-lar-obemom-15l-s-rabochej-temperaturoj-135s.html Низкотемпературный ларь объемом 15л с рабочей температурой -135⁰С
http://krioxolod.com.ua/ru/nashe-predlozhenie/1-s-temperaturoj-135ds/165-nizkotemperaturnyj-lar-obemom-15l-s-rabochej-temperaturoj-135s.pdf
http://krioxolod.com.ua/ru/nashe-predlozhenie/1-s-temperaturoj-135ds/165-nizkotemperaturnyj-lar-obemom-15l-s-rabochej-temperaturoj-135s.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://krioxolod.com.ua/ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL2tyaW94b2xvZC5jb20udWEvcnUvbml6a290ZW1wZXJhdHVybnllLXhvbG9kaWxuaWtpL3MtdGVtcGVyYXR1cm9qLTEzNWRzLzE2NS1uaXprb3RlbXBlcmF0dXJueWotbGFyLW9iZW1vbS0xNWwtcy1yYWJvY2hlai10ZW1wZXJhdHVyb2otMTM1cy5odG1s


Низкотемпературный ларь объемом 15л с рабочей температурой -135⁰С


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03.11.2021 15:57 Ответить
Є ще взагалі переносні.
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03.11.2021 15:58 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1936368-u-lyashka-samovilno-zminili-umovi-zberigannya-vaktsini-pfizer
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03.11.2021 16:04 Ответить
Це якось впливає на існування холодильників з низькою температурою?
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03.11.2021 16:07 Ответить
Вы статью внимательно прочитали? Ту что я скинула . В Украине нет холодильников, которые обеспечат температурный режим пфайзеру. П
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03.11.2021 16:14 Ответить
Я скинув вам сайт, де ви можете замовити такий холодильник додому і через три дні він буде у вас. В Одесі може і нема, в Чернівцях точно вже є, нам Порошенко завіз.
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03.11.2021 16:17 Ответить
Та й взагалі, журналіст прибріхує, от не вірю, що в Одесі нема холодильників для зберігання плазми, вони ж теж низькотемпературні.
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03.11.2021 16:21 Ответить
От дивіться, конкурс нашої ОДА 2020 року, ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код НК 024:2019: 36465 Настільна універсальна центрифуга (Центрифуга) код НК 024:2019: 63325 Лабораторний холодильник / морозильник (Холодильник лабораторний з морозильною камерою) код НК 024:2019: 63325 Лабораторний холодильник / морозильник (Низькотемпературна морозильна камера -80С) От і документи,

28 грудня 2020 14:15

https://public.docs.openprocurement.org/get/9588de076c764951b2b9f5f8157bd902?KeyID=52462340&Signature=C3%252BYWuhFm8vr6XrX4OY3h65rFTIGMmnEBrXMdq%2F7yfdLCu%2F4vx9L1hmRRvHthV7Alu2FMzYFZvVniSDQr%252Bh7DQ%253D%253D Електронний підпис

28 грудня 2020 14:14

https://public.docs.openprocurement.org/get/095f1da2057548d388373da7017f6fca?KeyID=52462340&Signature=E3GaRyrCmgEAtieu%252Bx%252B2bOhU5xcWWNRkIuXW%252B%252BdzZxqu8w8iASU955v%2FkPrJ9DpF3Tcx5upaofzLVZ2C5oy4BQ%253D%253D Лабораторний морозильник.docx

28 грудня 2020 14:14

https://public.docs.openprocurement.org/get/8a4dc79165cf4e2480c2d80cc4c22573?KeyID=52462340&Signature=81ltP55FN9vdkCTdxOda%2FBOQtcVH8SjODNYavIKWIxfNaVc86qlepyJEqemmsyQJ4GBGgBAgrpyV4hxUOGiWDA%253D%253D Центрифуга.docx

28 грудня 2020 14:14

https://public.docs.openprocurement.org/get/887113e92f2e46719215587d3ca29532?KeyID=52462340&Signature=E87tScVg%252B6wBpvePcQtFcKj2iW1wUh0makCahR30P6MIPE7esOre%2F76kiRKIEcAmAKIOHnay8MfujTiwFMEnAA%253D%253D Медичний холодильник з морозильною камерою.docx

Протокол розкриття
Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-28-008794-c/print/awards/pdf/3f5d94a455c6486189252bbe49c6cbae PDF ● https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-28-008794-c/print/awards/html/3f5d94a455c6486189252bbe49c6cbae HTML
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03.11.2021 16:23 Ответить
Ні трохи не так, і то і то Мерс, а от білий Мерс і чорний жигуль ....
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03.11.2021 15:53 Ответить
Та вот и я про то же... Значит, ОНИ РАЗНЫЕ !
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03.11.2021 15:57 Ответить
То есть ВОЗ СОЗНАТЕЛЬНО разделяет людей на сорта... Одним- хорошее, другим - похуже !
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03.11.2021 15:58 Ответить
Звісно що розділяє, всі розділяють, одні можуть вставити зуби за 10 000 дол, інші вставну щелепу за 500 грн, ви з Марсу?
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03.11.2021 16:00 Ответить
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ! На весь мир РАЗДЕЛЯТЬ ЛЮДЕЙ !

Другой дело, не указывать, что это для бонгатых, а это для бедных - и тогда какждый купит себе ТО, что по карману...!

а ВОЗ -РАЗДЕЛИЛО, ЧЕМ СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
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03.11.2021 16:03 Ответить
Це життя, хто нам винен що з цими москалями ми стали країною третього світу, в складі Австро_Угорщини краще було.
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03.11.2021 16:06 Ответить
скоро будет в украине
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03.11.2021 15:43 Ответить
НЕ понял... дык, это же переименованный спутник-5.
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03.11.2021 15:52 Ответить
Степанов заплакал в сторонке, такой сейчас клондайк откроется
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03.11.2021 15:52 Ответить
вакцина подходитне по состоянию здоровья а по доходам населения. ЭТО ПРИКОЛ? или правда?
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03.11.2021 16:49 Ответить
Pfizer

"Вакцина от ковида - это прекрасно. Запад со вчерашнего дня контрактует миллионы доз и ждёт финала испытаний", - написал он, отметив, что для Украины есть одно "но".

"Эта вакцина хранится при температуре -70/-80 градусов. Помимо того, что это логистическая проблема, я бы срочно задался вопросом, есть ли в Украине в принципе холодильники такого уровня", - отметил Щербина.
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03.11.2021 20:53 Ответить
Убрали кошек - пришли мыши
https://www.facebook.com/100003479653632/videos/3267100033415953/?d=n
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03.11.2021 17:39 Ответить
Антивакеры, не сцать! Просто заряд телефона держит меньше чем Файзер или Модерна ))
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03.11.2021 20:56 Ответить
 
 