2 980 48
ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin для экстренного применения: Подходит для стран с низким и средним уровнем доходов
Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin.
Об этом ВОЗ сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вакцина Covaxin была также рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации и рекомендована для использования в двух дозах с интервалом между дозами четыре недели во всех возрастных группах от 18 лет и старше.
Covaxin имеет эффективность 78% от COVID-19 любой степени тяжести через 14 или более дней после второй дозы и подходит для стран с низким и средним уровнем доходов из-за простых требований к хранению.
Топ комментарии
+10 kapper
показать весь комментарий03.11.2021 15:02 Ответить Ссылка
+3 буков
показать весь комментарий03.11.2021 15:58 Ответить Ссылка
+2 Dmytro S #492654
показать весь комментарий03.11.2021 15:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На самом деле, план по депопуляции.
Подходит для стран с низким и средним уровнем доходов Источник:
" - а что это значит.... Что она какая то не такая, что странам с высоким доходом её не рекомендуют !? В ЧЁМ прикол в тот растворе ?!
Вы себе в мозгу разложите свою мсть - еще раз !
Вакцина Pfizer-BioNTech може https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1327316/retrieve зберігатися до 6 місяців при ультрахолодній температурі від -80°C до -60°C. Однак це не єдині можливі умови зберігання. При температурі від -25°C до -15°C (температура звичайної морозильної камери) вакцину можна https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/storage-summary.pdf зберігати до 2 тижнів. Причому після такого зберігання препарат все ще можна повернути до ультрахолодної морозильної камери.
Розморожену вакцину https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/storage-summary.pdf зберігають у звичайному холодильнику при температурі від +2°C до +8°C до одного місяця (раніше цей період https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-authorizes-longer-time-refrigerator-storage-thawed-pfizer-biontech-covid-19-vaccine складав 5 днів, виробник змінив термін після додаткових досліджень). Після цього вакцину неможливо знову заморозити. Саме в таких умовах і зберігають вакцину в центрах масової вакцинації. Вже розведену (основну діючу речовину Pfizer-BioNTech перед використанням https://voxukraine.org/nepravda-negatyvnyj-vplyv-na-organizm-komponentiv-vaktsyny-pfizer-biontech-covid-19/ розбавляють https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339818/WHO-EURO-2021-1834-41585-57095-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y розчином хлориду натрію), готову для використання вакцину можна зберігати при кімнатній температурі (до 25°C) до 6 годин.
Типа Белый мерс, лучше ЧЕРНОГо мерса - потому что он черный !?
http://krioxolod.com.ua/ru/nizkotemperaturnye-xolodilniki/s-temperaturoj-135ds/165-nizkotemperaturnyj-lar-obemom-15l-s-rabochej-temperaturoj-135s.html Низкотемпературный ларь объемом 15л с рабочей температурой -135⁰С
http://krioxolod.com.ua/ru/nashe-predlozhenie/1-s-temperaturoj-135ds/165-nizkotemperaturnyj-lar-obemom-15l-s-rabochej-temperaturoj-135s.pdf
http://krioxolod.com.ua/ru/nashe-predlozhenie/1-s-temperaturoj-135ds/165-nizkotemperaturnyj-lar-obemom-15l-s-rabochej-temperaturoj-135s.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://krioxolod.com.ua/ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL2tyaW94b2xvZC5jb20udWEvcnUvbml6a290ZW1wZXJhdHVybnllLXhvbG9kaWxuaWtpL3MtdGVtcGVyYXR1cm9qLTEzNWRzLzE2NS1uaXprb3RlbXBlcmF0dXJueWotbGFyLW9iZW1vbS0xNWwtcy1yYWJvY2hlai10ZW1wZXJhdHVyb2otMTM1cy5odG1s
Низкотемпературный ларь объемом 15л с рабочей температурой -135⁰С
28 грудня 2020 14:15
https://public.docs.openprocurement.org/get/9588de076c764951b2b9f5f8157bd902?KeyID=52462340&Signature=C3%252BYWuhFm8vr6XrX4OY3h65rFTIGMmnEBrXMdq%2F7yfdLCu%2F4vx9L1hmRRvHthV7Alu2FMzYFZvVniSDQr%252Bh7DQ%253D%253D Електронний підпис
28 грудня 2020 14:14
https://public.docs.openprocurement.org/get/095f1da2057548d388373da7017f6fca?KeyID=52462340&Signature=E3GaRyrCmgEAtieu%252Bx%252B2bOhU5xcWWNRkIuXW%252B%252BdzZxqu8w8iASU955v%2FkPrJ9DpF3Tcx5upaofzLVZ2C5oy4BQ%253D%253D Лабораторний морозильник.docx
28 грудня 2020 14:14
https://public.docs.openprocurement.org/get/8a4dc79165cf4e2480c2d80cc4c22573?KeyID=52462340&Signature=81ltP55FN9vdkCTdxOda%2FBOQtcVH8SjODNYavIKWIxfNaVc86qlepyJEqemmsyQJ4GBGgBAgrpyV4hxUOGiWDA%253D%253D Центрифуга.docx
28 грудня 2020 14:14
https://public.docs.openprocurement.org/get/887113e92f2e46719215587d3ca29532?KeyID=52462340&Signature=E87tScVg%252B6wBpvePcQtFcKj2iW1wUh0makCahR30P6MIPE7esOre%2F76kiRKIEcAmAKIOHnay8MfujTiwFMEnAA%253D%253D Медичний холодильник з морозильною камерою.docx
Протокол розкриття
Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-28-008794-c/print/awards/pdf/3f5d94a455c6486189252bbe49c6cbae PDF ● https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-28-008794-c/print/awards/html/3f5d94a455c6486189252bbe49c6cbae HTML
Другой дело, не указывать, что это для бонгатых, а это для бедных - и тогда какждый купит себе ТО, что по карману...!
а ВОЗ -РАЗДЕЛИЛО, ЧЕМ СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
"Вакцина от ковида - это прекрасно. Запад со вчерашнего дня контрактует миллионы доз и ждёт финала испытаний", - написал он, отметив, что для Украины есть одно "но".
"Эта вакцина хранится при температуре -70/-80 градусов. Помимо того, что это логистическая проблема, я бы срочно задался вопросом, есть ли в Украине в принципе холодильники такого уровня", - отметил Щербина.
https://www.facebook.com/100003479653632/videos/3267100033415953/?d=n